Şifreleme Anahtarı Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Antigua ve Barbuda

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Şifreleme anahtarı yönetimi yazılımı, şifreleme anahtarlarının yönetimini, dağıtımını ve depolanmasını denetlemek için tasarlanmıştır. Etkili yönetim, bu anahtarların ve dolayısıyla hassas bilgilerin şifrelenmesinin ve şifrelerinin çözülmesinin yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasını garanti eder. BT ve güvenlik uzmanları, son derece hassas verilere erişimi korumak için bu araçlara güveniyor. Bu yazılım aynı zamanda anahtarları depolanırken koruyacak özellikler sunar ve veri kaybını önlemek için yedekleme yetenekleri içerir. Ayrıca, anahtarların yetkili taraflara güvenli bir şekilde dağıtılmasını kolaylaştırır ve anahtar paylaşımını düzenleyen politikaları uygular.
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Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, kapsamlı bulut ürünleri ve çözümleriyle desteklenen dijitalleşmeyi hızlandırmak için küresel olarak ölçeklenebilir, güvenli ve güvenilir bulut bilişim hizmetleri sunan, dünyanın en büyük bulut bilişim şirketlerinden biridir.
Box
box.com
Box, Inc. (eski adıyla Box.net), Redwood City, Kaliforniya merkezli bir Amerikan internet şirketidir. Şirket, işletmeler için bulut içerik yönetimi ve dosya paylaşım hizmetine odaklanıyor. Resmi istemciler ve uygulamalar Windows, macOS ve çeşitli mobil platformlar için mevcuttur. Kutu 2005 yılında kuruldu. Box, işletmelerin içerikleri çevrimiçi olarak işbirliği yapmasını, paylaşmasını ve yönetmesini kolaylaştırır.
Doppler
doppler.com
Doppler'in geliştiriciye öncelik veren sır yönetim platformu, ekiplerin sırları her ortamda ve ölçekte sorunsuz bir şekilde düzenlemesine, yönetmesine ve kontrol etmesine olanak tanır. Yeni kurulan şirketlerden kuruluşlara kadar her boyutta binlerce şirket, sırlarını ve uygulama yapılandırmalarını cihazlar, ortamlar ve ekip üyeleri arasında senkronize tutmak için Doppler'e güveniyor. .env dosyalarına elveda.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte, kuruluşların en değerli içeriklerini daha iyi korumalarına ve üzerinde işbirliği yapmalarına olanak tanıyan, içerik güvenliği ve yönetimine yönelik güvenli çoklu bulut platformudur. 2008 yılında kurulan Egnyte, 17.000'den fazla kuruluş için bulut içerik güvenliğini demokratikleştirerek müşterilerin veri güvenliğini artırmasına, uyumluluğu sürdürmesine, fidye yazılımı tehditlerini önlemesine ve tespit etmesine ve herhangi bir uygulamada, herhangi bir bulutta ve herhangi bir yerde çalışan verimliliğini artırmasına yardımcı oluyor. Egnyte'ın basit, anahtar teslim çözümü, BT liderlerinin kazara veri silmeden veri sızdırmaya, mevzuat uyumluluğuna, uygun yaşam döngüsü yönetimine, gizliliğe ve çok daha fazlasına kadar geniş bir yelpazedeki içerik risklerini yönetmesi ve kontrol etmesi kolaydır; üstelik tüm bunları iş kullanıcılarına sağlar. Herhangi bir buluttan, herhangi bir cihazdan, herhangi bir yerden daha hızlı ve daha akıllı çalışmak için ihtiyaç duydukları araçlar.
Virtru
virtru.com
Virtru, askeri düzeyde şifrelemeyi oldukça kolaylaştırır. Dünyanın en büyük bankalarından en küçük sağlık hizmetleri uygulamalarına kadar Virtru, günlük iş uygulamalarınız için esnek, uçtan uca şifrelemeyle her boyuttaki kuruluşun verilerinin kontrolünü ele almasına yardımcı olur. Açık standart Güvenilir Veri Formatını temel alan Virtru yazılımının kullanımı kolaydır ve Google Workspace/Gmail ve Microsoft 365/Outlook, Google Drive ve Salesforce, Confluence ve Zendesk gibi kurumsal uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Ayrıntılı erişim kontrolleri, şirket içinde barındırılan anahtar yönetimi seçenekleri, DLP ve denetim, müşterilerimizin ITAR, CMMC 2.0, CJIS, HIPAA ve GLBA/FTC Korumaları dahil en katı gizlilik ve uyumluluk gereksinimlerini bile karşılamalarına yardımcı olur. Virtru, her gün kullandığınız uygulamalara doğrudan entegre olduğundan, mevcut iş akışlarınızdan ayrılmadan hassas bilgileri tek tıklamayla şifreleyin.
Equinix Deploy
deploy.equinix.com
Aylar değil dakikalar içinde devreye alın. Equinix'teki otomatikleştirilmiş hizmet olarak altyapıyla uygulama performansını artırın ve ağınızı güçlendirin. Küresel olarak konuşlandırın ve ardından binlerce hedefe özel olarak bağlanın.
Ubiq
ubiqsecurity.com
Ubiq platformu, geliştiricilerin önceden şifreleme bilgisi veya uzmanlığı gerektirmeden, birden fazla programlama dilinde herhangi bir uygulamada hızlı bir şekilde müşteri tarafı veri şifrelemesi (verileriniz yanınızda kalır) oluşturmasına olanak tanıyan API tabanlı bir geliştirici platformudur. Yeni kriptografi ve şifreleme yenilikleri ortaya çıktıkça bunları platformumuza dahil ediyoruz, böylece sizin bunu yapmanıza gerek kalmıyor. İSTEMCİ KÜTÜPHANELERİ Tüm önemli programlama dilleri için tamamen birlikte çalışabilen istemci kitaplıkları sunarak API katmanımızla etkileşime olanak sağlıyoruz. API KATMANI Genişletilebilir API katmanımız, istemci kitaplıklarımızla arayüz oluşturur ve SaaS tabanlı şifreleme platformumuzla etkileşime olanak sağlar. ŞİFRELEME PLATFORMU Anahtar yönetimi ve kurcalamaya dayanıklı, FIPS 140-2 Düzey 3 uyumlu donanım güvenliği sağlayan ölçeklenebilir bulut tabanlı altyapıyla desteklenen zarif ve basit bir geliştirici kontrol paneli aracılığıyla kriptografi ve şifrelemenin tahmine dayalı çalışmasını, jargonunu ve karmaşıklığını ortadan kaldırıyoruz. Güvenli anahtar depolama için modüller (HSM).
Akeyless
akeyless.io
Akeyless Security, kurumsal sırların (kimlik bilgileri, sertifikalar ve anahtarlar) yönetilmesine yardımcı olan ve aynı zamanda geleneksel kasaları etkili bir şekilde devre dışı bırakan ve ilgili maliyetleri %70'e kadar azaltan bulut tabanlı SaaS tabanlı bir yaklaşım olan Akeyless Platform'un arkasındaki şirkettir. Kurumsal hibrit ve çoklu bulut ortamlarındaki Infosec ve DevOps profesyonelleri için tasarlanan Akeyless platformu, sırların yayılmasını etkili bir şekilde kontrol eder ve sır yönetimini otomatikleştirir. Platform aynı zamanda Güvenli Uzaktan Erişim, Anahtar Yönetimi ve Parola Yönetimi çözümlerine yönelik uzantılar da sağlar. Patentli Dağıtılmış Parça Kriptografisinden (DFC™) yararlanan Akeyless, birçok Fortune 500 şirketinin güvenilir bir ortağıdır ve onların sırları üzerinde güvenli ve tam kontrole sahip olmalarını sağlar.
Vaultody
vaultody.com
VAULTODY, kesintisiz ve esnek kripto varlık yönetimi için güvenli bir MPC cüzdan altyapısı sağlayan bir saklama teknolojisi platformudur. Platform, dijital varlıklarla çalışmak, işlem göndermek ve almak, sıcak ve sıcak cüzdanlar oluşturmak ve daha fazlası için sektör lideri koruma teknolojilerini ve sezgisel kullanıcı kontrol panelini birleştiriyor.
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