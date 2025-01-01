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Kayıtlı İşveren (EOR) Yazılımı
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Kayıtlı İşveren (EOR) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

İşveren Kayıtlı (EOR) yazılımı, işletmelerin diğer ülkelerdeki çalışanları o bölgelerde tüzel kişilik kurmalarına gerek kalmadan işe almalarına olanak tanır. Bu platformlar, kaynak bulma ve taramadan bordro, sosyal haklar ve uyumluluğu yönetmeye kadar tüm işe alım sürecini kolaylaştırır. Çalışanlar yazılımı izin istemek, işe alım işlemini tamamlamak ve diğer görevleri gerçekleştirmek için kullanabilir. Her ne kadar asıl şirket atamaları yönetse ve performansı yönetse de, EOR yasal işveren olarak hareket eder ve ilgili tüm riskleri ve yükümlülükleri üstlenir. EOR, sosyal yardım yönetimi, vergi yönetimi, yerel iş kanunlarına uyum ve bordro işlemleri de dahil olmak üzere önemli İK sorumluluklarını yerine getirir. Bu çözüm, yerel bir kuruluş kurmanın karmaşıklığı olmadan küresel olarak büyümeyi hedefleyen şirketler için mükemmel olup, hızlı ve uluslararası düzenlemelere tam uyum içinde işe alım yapmalarına olanak tanır.

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Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.

Deel

Deel

deel.com

Deel, uluslararası çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. Ödemeler ve yasal süreçleri kolaylaştırır.

Remote

Remote

remote.com

Remote, uluslararası çalışanlar için maaş, yan haklar ve vergi yönetimi yapan bir platformdur. Güvenli ve şeffaf fiyat politikası sunar.

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks, bordro, faydalar, uyum desteği ve İK araçları sunan bir platformdur. İşletmeler için çalışan yönetimini kolaylaştırır.

Worksome

Worksome

worksome.com

Workome, bağımsız yüklenicileri yönetmek için tasarlanmış bir platformdur; uyum, sözleşme, ödeme ve raporlama işlevleri sunar.

Ontop

Ontop

getontop.com

Ontop, uluslararası ekipler için hızlı maaş yönetimi ve ödeme yapan bir uygulamadır. Sözleşmeleri dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır.

Multiplier

Multiplier

usemultiplier.com

Çarpan, uluslararası işe alım, bordro işleme ve uyumluluğu kolaylaştırarak işletmelere küresel işgücü yönetimi sunan bir platformdur.

Borderless AI

Borderless AI

hireborderless.com

Borderless AI, uluslararası çalışanların işe alınması, yönetilmesi ve ödeme süreçlerini otomatikleştiren bir İK platformudur.

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad, dünya genelinde istihdam ve bordro yönetimi sağlayan bir platformdur. 160'dan fazla ülkede çalışanları yönetmeyi ve ödemeleri kolaylaştırır.

Plane

Plane

plane.com

Plane, ABD merkezli şirketlere, ABD ve uluslararası çalışanların maaş, faydalar ve uyum yönetimi sağlar. Güvenli bir platformda çalıştırma, ödeme ve süreçleri kolaylaştırır.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster, şirketlerin 180'den fazla ülkede uyumlu bir şekilde çalışanları yönetmesini sağlayan bir istihdam platformudur.

Rivermate

Rivermate

rivermate.com

Rivermate, 135 ülkede uzaktan çalışan istihdamını kolaylaştıran bir platformdur. Yerel yasalar, maaş, yan haklar ve vergi işlemlerini yönetir.

Asanify

Asanify

asanify.com

Asanify, işletmelerin İK süreçlerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur. Bordro, izin yönetimi ve çalışan katılımı gibi işlevler sunar.

RemotePass

RemotePass

remotepass.com

RemotePass, dünya genelindeki ekiplerin bordro, uyumluluk ve finansal hizmetlerini kolaylaştıran bir uzaktan çalışma platformudur.

Remofirst

Remofirst

remofirst.com

Remofirst, 180'den fazla ülkede çalışan ve yüklenici yönetimi yaparak global iş gücünü etkin bir şekilde yönetmeyi sağlar.

Omnipresent

Omnipresent

omnipresent.com

Omnipresent, uluslararası işe alım ve bordro yönetimini basitleştiren, 160 ülkede uyum sağlayan bir platformdur.

HireArt

HireArt

hireart.com

HireArt, sözleşmeli iş gücünü tek bir araçla yönetmenizi sağlar; işveren kaydı, talebe göre kaynak sağlama ve serbest çalışan yönetimi gibi özellikler sunar.

RecruitGo

RecruitGo

recruitgo.com

RecruitGo, uzaktan işe alım sürecini yönetmek için aday bulma, işe alma ve iletişim hizmetleri sunan kapsamlı bir platformdur.

Playroll

Playroll

playroll.com

Playroll, işveren kaydı hizmetleri sunarak küresel çalıştırmayı kolaylaştıran otomatik bir İK platformudur.

WorkMotion

WorkMotion

workmotion.com

WorkMotion, uluslararası ekipleri kolayca işe almayı ve yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. 160'tan fazla ülkede uyumlu istihdam süreçleri sunar.

Teamed

Teamed

teamed.global

Teamed, küçük ve orta ölçekli şirketlerin dünya genelinde çalışanlarını işe almasına, ödeme yapmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir platformdur.

Velocity Global

Velocity Global

velocityglobal.com

Velocity Global, uluslararası istihdam, bordro ve uyum süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur. 185 ülkede iş gücü istihdamını destekler.

Lano

Lano

lano.io

Lano, 170'ten fazla ülkede personel alımını ve bordro yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Küresel istihdam süreçlerinde uyumu sağlar.

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