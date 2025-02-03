Kayıtlı İşveren (EOR) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Singapur

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İşveren Kayıtlı (EOR) yazılımı, işletmelerin diğer ülkelerdeki çalışanları o bölgelerde tüzel kişilik kurmalarına gerek kalmadan işe almalarına olanak tanır. Bu platformlar, kaynak bulma ve taramadan bordro, sosyal haklar ve uyumluluğu yönetmeye kadar tüm işe alım sürecini kolaylaştırır. Çalışanlar yazılımı izin istemek, işe alım işlemini tamamlamak ve diğer görevleri gerçekleştirmek için kullanabilir. Her ne kadar asıl şirket atamaları yönetse ve performansı yönetse de, EOR yasal işveren olarak hareket eder ve ilgili tüm riskleri ve yükümlülükleri üstlenir. EOR, sosyal yardım yönetimi, vergi yönetimi, yerel iş kanunlarına uyum ve bordro işlemleri de dahil olmak üzere önemli İK sorumluluklarını yerine getirir. Bu çözüm, yerel bir kuruluş kurmanın karmaşıklığı olmadan küresel olarak büyümeyi hedefleyen şirketler için mükemmel olup, hızlı ve uluslararası düzenlemelere tam uyum içinde işe alım yapmalarına olanak tanır.
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Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebilir ve otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin işe alım işlemini ele alalım. Rippling ile dünyanın herhangi bir yerinde yeni bir çalışanı işe alabilir ve maaş bordrosunu, kurumsal kartını, bilgisayarını, sosyal haklarını ve hatta Slack ve Microsoft 365 gibi üçüncü taraf uygulamalarını 90 saniye içinde kurabilirsiniz.
Lano
lano.io
Basitleştirilmiş küresel EOR ve bordro. 170'den fazla ülkede insanlara katılın ve ödeme yapın ve %100 uyumlu kalın. Yeteneği siz bulun, gerisini biz hallederiz.
Rivermate
rivermate.com
Rivermate olarak, Kayıtlı İşveren (EOR) hizmetimizle sizinki gibi işletmelerin dünyanın her yerindeki çalışanları işe almasını ve yönetmesini kolaylaştırıyoruz. Platformumuz, 135'ten fazla ülkede işe alımla ilgili karmaşık görevleri yerine getirerek küresel istihdamı basitleştiriyor. Yerel yasalar, maaş bordrosu, sosyal haklar ve vergilerle biz ilgileniyoruz, böylece ekibiniz nerede olursa olsun en iyi yeteneği bulmaya odaklanabilirsiniz. Kullanıcı dostu platformumuz ve sınıfının en iyisi hizmetimiz sayesinde, yeni çalışanları kolayca işe alabilir, izinleri ve harcamaları takip edebilir ve maaş bordrosunu tek bir merkezi konumdan yönetebilirsiniz. Küresel bordro uzmanlarından oluşan ekibimiz, küresel işe alım yolculuğunuzda size yardımcı olmaya her zaman hazırdır. Sadece birkaç tıklamayla 135 ülkede uzaktan çalışanları zahmetsizce işe alın. Bordro, uyumluluk, sosyal haklar ve İK ile biz ilgileniyoruz, böylece siz de işinize odaklanabilirsiniz.
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo, uzaktan işe alım için uçtan uca bir çözümdür. Adayları bulun, işveren hizmetimiz aracılığıyla işe alın, her şeyi platformumuzdan yönetin
Teamed
teamed.global
Teamed, küçük ve orta ölçekli şirketlerin dünyanın her yerinde birinci sınıf ekipleri işe almasına, ödeme yapmasına ve onlarla ilgilenmesine yardımcı olan küresel kayıt işvereni (EOR) platformudur. Dolayısıyla, ister yerleşik bir şirket ister yeni gelişen bir şirket olun, Teamed'in gelişmiş ancak kullanıcı dostu platformu aşağıdakiler gibi güvenilir avantajlar sunar: Küresel bordro uzmanlığı: 50'den fazla para biriminde bordroyu sorunsuz bir şekilde işleyerek dünya çapında doğru ve uyumlu ödemeler sağlayın. Yerel vergi ve uyumluluk: Küresel düzenlemelerin karmaşık ağında gezinmek, riskleri azaltmak ve tam uyumluluk sağlamak için Teamed'in hukuk uzmanlarına güvenin. Zahmetsiz işe alım: Aynı gün işe alım sürecimizle çalışanları haftalar değil, birkaç saat içinde işe alın. 5/24 destek: Özel (ve insan!) bir destek ekibiyle küresel işe almanın karmaşıklıklarını ele alarak, ihtiyacınız olduğunda uzman yardımı alın. Şeffaf fiyatlandırma: Aylık 199 £'dan başlayan planlarla kritik özelliklere yüksek maliyetler olmadan erişin. Teamed platformuna yönelik kişisel bir rehber için bir demo rezervasyonu yapın ve birlikte küresel işe alım sürecini kolaylaştıralım.
RemotePass
remotepass.com
RemotePass, küresel ekipler için en güçlü ve kullanımı kolay küresel işe alım ve bordro platformudur. Vizyonumuz, herkesin her yerden çalışabileceği ve aynı zamanda avantajlara ve finansal hizmetlere erişebileceği bir dünya yaratmaktır. Sürecin karmaşıklığını ortadan kaldırarak, ileriye dönük şirketler ve uzak ekipler için maaş bordrosunu ve avantajları yeniden keşfediyoruz. Şirketler için hepsi bir arada çözümümüz, uzaktan çalışma yaşam döngüsünün tamamını kontrol etmenize yardımcı olarak 150 ülkedeki uzak ekipleri zahmetsizce başlatmanıza, ödeme yapmanıza ve yönetmenize olanak tanır. Ekipler ve yükleniciler için RemotePass, zamanında ve seçtiğiniz ödeme yöntemi ve para biriminde ödeme almanızı sağlar ve süper uygulamamız, dünyanın neresinde olursanız olun önde gelen finansal hizmetlere ve avantajlara kesintisiz erişim sağlar. Ekibimiz kullanıcı deneyimine odaklanmıştır ve tüketici sınıfı UX ile karmaşık bir ürün işletmekteyiz. İK ve finans ekiplerinin manuel işlerden kaçınmasını ve uyumlu kalmasını sağlamayı çok önemsiyoruz, böylece siz de en iyi küresel yetenekleri çekmeye ve elinizde tutmaya odaklanabilirsiniz. RemotePass'in işe alım ve maaş bordronuzu gerçekten zahmetsiz hale nasıl getirebileceğini öğrenmek için bugün bir demo rezervasyonu yapın. RemotePass: Gemiye binin ve herkese, her yerden ödeme yapın.
Playroll
playroll.com
Playroll'un EOR'u ile, bir ticari kuruluş kurmadan uyumlu bir şekilde işe alım yapın ve tüm istihdam işlevlerini tek bir otomatik platformdan yönetin. Geleneksel bir kayıtlı işverenden daha iyi olan Playroll, küresel iş gücünün karmaşıklıklarına tek bir platformdan hakim olarak sizin için mali, idari ve yasal ağır işleri yapar.
Remofirst
remofirst.com
Remofirst, 180'den fazla ülkede tam zamanlı çalışanlarınızı ve/veya yüklenicilerinizi sizin adınıza çalıştırır. Üstün yeteneklerinizle çalışacak yerel bir varlık oluşturmak için aylarca ve onbinlerce dolar harcamanıza gerek yok. Yanlış sınıflandırma risklerinden kaçınırken, uyumluluk denetimlerini geçerken ve uluslararası iş gücünüzü tek bir yerden yönetirken yerel olarak uyumlu sözleşmeler kullanarak tam zamanlı çalışanlara ve/veya yüklenicilere ödeme yapın, yönetin ve işe alın.
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global, işin geleceğini sınırların ötesinde hızlandırıyor. Küresel çalışma platformu, işveren ve yetenek deneyimini herkesle, her yerde, her şekilde çalışmayı kolaylaştırır. İşverenler ve yetenekler, kişiselleştirilmiş uzmanlık ve benzersiz küresel ölçekle desteklenen, tescilli bulut tabanlı iş gücü yönetimi teknolojisi aracılığıyla yalnızca bir tıklamayla etkileşime geçer. 185 ülkede ve 50 ABD'de en büyük küresel Kayıtlı İşveren (Uluslararası PEO olarak da bilinir) olarak 1.000'den fazla marka, yabancı tüzel kişilikler veya devlet tescilleri oluşturmanın maliyeti veya karmaşıklığı olmadan küresel ekipler oluşturmak için Velocity Global'e güveniyor. Şirket, iş gücünü değerlendirmek için Bağımsız Yüklenici Uyumluluğu ve yüklenicilere yapılan ödemeleri kolaylaştırmak için Kayıtlı Temsilci (AoR) gibi ek hizmetler sunmaktadır. Velocity Global, önde gelen analist firması NelsonHall tarafından Küresel Kayıtlı İşveren hizmetlerinde “Lider” olarak adlandırıldı. 2014 yılında kurulan şirketin altı kıtada yüzlerce çalışanı bulunmaktadır.
Asanify
asanify.com
Asanify, kuruluşunuzun uçtan uca İK Yönetimi gereksinimlerini karşılayan tek noktadan çözümdür. Yeni başlayanlar ve hızlı büyüyen işletmeler için mükemmel şekilde uygun, sorunsuz ve tam otomatik bir Bordro çözümü de sağlar. Emekliliğe kadar işe alma sistemimizi ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Tek tıklamayla bordro uygulaması, yalnızca yerel Çalışanlarınız için değil, aynı zamanda Küresel Yükleniciler için de bordronuzu yürütmenize ve para aktarmanıza olanak tanır. Slack, Excel, Google Suite ve Whatsapp ile entegrasyonlarımız İKYS'nize erişimi son derece kolay ve sohbet dostu hale getiriyor. Esnek ve tamamen yapılandırılabilir platformumuz, 7/24 müşteri desteğiyle birleştiğinde, kuruluşunuz için insan yönetimini son derece kolaylaştıracaktır.
Plane
plane.com
Plane (eski adıyla Pilot), ABD'li ve uluslararası çalışanları ve yüklenicileri işe alan ABD merkezli şirketlerin maaş bordrosunu, sosyal haklarını ve uyumluluğunu yönetir. Güvenli, bulut tabanlı tek bir platformda ABD'deki ve dünya çapındaki çalışanları ve yüklenicileri kolayca işe alın, işe alın ve ödeme yapın. Plane'ı kullanarak 240'tan fazla ülkedeki yüklenicilere optimum döviz kurlarıyla ödeme gönderebilirsiniz. Plane, uluslararası yüklenicilerin ABD çalışanlarının sahip olduğu bordro deneyiminin aynısına sahip olması gerektiğine inanıyor. Ödemeleri doğrudan yüklenicilerin banka hesaplarına gönderiyoruz, böylece e-cüzdan sıkıntısı veya para çekme ücreti olmadan kendi hesaplarından para çekebiliyorlar. Yükleniciler yerine çalışanları mı işe almak istiyorsunuz? Plane ile yerel kuruluşlar kurmanıza gerek kalmadan 100'den fazla ülkede tam zamanlı çalışanları kolayca işe alabilirsiniz. Plane, istihdam evraklarını, vergi stopajını ve daha fazlasını halleder, böylece sizin uğraşmanıza gerek kalmaz. Pek çok EOR'dan farklı olarak Plane, gizli ücretler olmaksızın basit fiyatlandırmaya inanıyor. Aylık sabit bir ücret ödersiniz. Bir ekip üyesini çalışan olarak mı yoksa yüklenici olarak mı işe alacağınızdan emin değil misiniz? Plane ilk günden itibaren her iki seçeneği de desteklemiştir ve uzman ekibimiz, gündem olmadan, ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneğe sizi yönlendirmekten mutluluk duyacaktır.
Borderless AI
hireborderless.com
Sınırsız AI, uluslararası ekip üyelerine katılım, yönetim ve ödeme sürecini otomatikleştirmek ve hızlandırmak için üretken yapay zekanın gücünden yararlanan benzersiz bir küresel bordro çözümüdür. Neden benzersiz? Kuruluşların dünyanın her yerindeki çalışanlarla hızlı ve uyumlu bir şekilde etkileşim kurabilmesi ve ödeme yapabilmesi için sezgisel teknolojiyi yüksek düzeyde dokunmatik hizmetle harmanladık.
Omnipresent
omnipresent.com
Omnicurrent, birinci sınıf bir işletmeyi ve ekibi büyütmeye odaklanmanızı sağlayan küresel bir EOR çözümüdür. Ortağınız olarak, maliyetli bir yerel kuruluş kurmanıza gerek kalmadan, size en iyi uluslararası yetenekleri işe alma esnekliği sağlıyoruz. Kayıtlı İşvereniniz olarak dünyanın her yerinde uzaktan işe almayı sizin için kolaylaştırıyoruz. Çalışanlarınızı ekibinizin bir parçası gibi hissetmeleri için ihtiyaç duydukları araç ve destekle donatırken, 160 ülkede tüm istihdam yönetimi ve uyumluluk görevlerini üstleniyoruz. Zamanınızın değerli olduğunu biliyoruz ve işinizi yürütmeye devam edebilmeniz için işleri mümkün olduğunca basit tutacak güvenebileceğiniz bir ortağa ihtiyacınız var. Her Yerde Çalışın. Her yerde hazır olun.
Deel
letsdeel.com
Deel, küresel ekiplere yönelik hepsi bir arada İK platformudur. Bu, her yerde, her ekip için uçtan uca İK yönetimi anlamına gelir. Tam zamanlı çalışanları veya bağımsız yüklenicileri birkaç dakika içinde uyumlu bir şekilde işe alın, işe alın ve ödeme yapın. İlk defa, tüm iş gücünüzün merkezi görünümünü tek bir yerden görebileceksiniz. Deel ile şirketler, Deel'in şirket içi arka ofisinden ve yerel olarak sahip olunan kuruluşlardan yararlanarak küresel maaş bordrosunu mümkün kılar. Çalışanlar, yöneticiler ve liderler, Deel'in modern self-servis arayüzü aracılığıyla para çekme ayrıntılarını güncelleyebilir, ekip yapısını görselleştirebilir, toplam maaş bordrosu harcamalarını denetleyebilir ve düzinelerce başka görevi tamamlayabilir. Bugün Deel, KOBİ'lerden halka açık şirketlere kadar 20.000'den fazla müşteriye hizmet vererek 120.000'den fazla çalışanın her yerden ödeme almasına yardımcı oluyor. Yerelleştirilmiş yasal sözleşmeler oluşturun, izinleri takip edin, ikramiye verin, eşitliği yönetin ve daha fazlasını yapın. Deel platformuna yönelik kişisel bir rehber için bir demo rezervasyonu yapın ve küresel iş gücünüzün kilidini bugün açın.
Skuad
skuad.io
Skuad, sizin gibi şirketlerin dünyanın her yerinde olağanüstü yetenekleri uyumlu bir şekilde istihdam etmesine ve ödeme yapmasına olanak tanıyan, hızla büyüyen küresel bir istihdam ve bordro platformudur. Skuad, büyük işletmelerin ve yeni kurulan girişimlerin, işlerini büyütmek ve çeşitli dağıtılmış ekipler oluşturmak için küresel olarak en iyi yeteneklere erişebilecekleri yeni iş dünyası için tasarlandı. Ön ödemeler, gizli maliyetler veya uzun vadeli taahhütler söz konusu değildir. 160'tan fazla ülkede kiralama || 100'den fazla para biriminde ödeme yapın || 24x5 uzman desteği alın
Worksome
worksome.com
Güçlü dış iş gücü yönetimi: Yüklenici deneyimini yeniden tanımlıyoruz. Güçlü uyumluluk ve hızlı ödemelerle bağımsız yüklenicileri yönetmek için oluşturulmuş tek araçla harici iş gücünüzü oluşturun, yönetin ve elinizde tutun.
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion, ulusal sınırlara bakılmaksızın uluslararası düzeyde işe alım yapmayı her zamankinden daha kolay hale getirerek işyerlerini dönüştürüyor. Almanya'daki verimliliğimizle tanınan, işverenler ile küresel yetenekler arasındaki boşluğu dolduran önde gelen Avrupalı oyunculardan biriyiz. Çözümlerimizle şirketlerin yerel bir kuruluş kurmalarına gerek kalmadan ekiplerini küresel ölçekte büyütmelerine olanak sağlıyoruz. Platformumuz, zaman alan işe alım süreçlerini ve küresel maaş bordrosunu otomatikleştirir ve şirketlerin 160'tan fazla ülkeden yetenekleri hızlı, kolay ve uyumlu bir şekilde işe almalarını sağlar. Daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız buradan bir demo rezervasyonu yaptırın: https://workmotion.com/book-a-demo/
Oyster
oysterhr.com
Oyster'ın EOR'u ile bir ticari kuruluş kurmadan uyumlu bir şekilde işe alım yapın ve tüm istihdam işlevlerini tek bir otomatik platformdan yönetin. Geleneksel bir kayıtlı işverenden daha iyi olan Oyster, 180'den fazla ülkede uyumluluğu sağlamak için derin istihdam öngörülerinden ve hukuk ve İK uzmanlarından oluşan bir ekipten yararlanıyor.
Remote
remote.com
Remote, dünya çapında tam zamanlı çalışanları ve sözleşmeli çalışanları yönetmek ve ödeme yapmak için hepsi bir arada çözümünüzdür. Platformumuz, çok sayıda ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Ekibiniz nerede olursa olsun Remote, güçlü küresel istihdam çözümleriyle en iyi deneyimi sağlar. Benzersiz fikri mülkiyet korumalarımız ve üst düzey güvenlik önlemlerimiz size küresel ölçekte gönül rahatlığı sağlar. Ayrıca Remote, hiçbir gizli ücret içermeyen sabit oranlı bir fiyatlandırma modeli sunarak, işletmenizin büyümesini artırmaya odaklanırken bütçenizi etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.
Ontop
getontop.com
3-1 küresel bordro çözümü. Ontop ile yalnızca birkaç tıklamayla küresel ekibinizi oluşturmaya başlayabilirsiniz. Dünyanın her yerindeki uluslararası ekiplerinizi yönetin ve ödeme yapın. İşletmenizi küresel ölçekte ölçeklendirin ve uluslararası yeteneklerinize yerleşik finansal hizmetler sunun. - Her şeyi tek bir yerde bularak bordro yönetiminizi kolaylaştırın. - Tek tıkla tüm iş gücünüze ödeme yapın. Finansal ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanmış çeşitli ödeme yöntemleri arasından seçim yapın. - 5 dakikadan kısa sürede sözleşmeler oluşturun. Ekibinizin ayrıntılarını saniyeler içinde özelleştirin, filtreleyin ve güncelleyin.
Multiplier
usemultiplier.com
Başka bir ülkede yeteneklerin işe alınmasını kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? Çarpan sizin çözümünüzdür; teknolojimiz sorunsuz bir şekilde işe başlamanıza, çalışanlarınıza ödeme yapmanıza, düzenleyici yasalara uymanıza, sınırlar ötesinde faydalar sağlamanıza ve küresel ekiplerinizle bağlantıda kalmanıza olanak tanır.
Justworks
justworks.com
Justworks, İK sertifikalı uzmanların ödüllü desteğiyle küresel bordro, sosyal haklar, uyumluluk desteği, zaman takibi, İK araçları ve daha fazlasını sunan çok ürünlü bir çözümdür. Önemli olana odaklanabilmeniz için işin inceliklerini biz hallederiz: işinizi ve ekibinizi geliştirmek.
HireArt
hireart.com
Kendi sözleşmeli iş gücünüzü yönetmek için ihtiyacınız olan her şey. Tek bir araçla modern bir sözleşmeli iş gücü oluşturun ve yönetin. Kayıtlı İşveren, Talep Üzerine Kaynak Kullanımı, Satıcı Yönetimi ve Serbest Çalışan Yönetimi, hepsi aynı self-servis kullanıcı arayüzünde.
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