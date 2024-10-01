Kayıtlı İşveren (EOR) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Estonya En Popüler Son Eklenenler

İşveren Kayıtlı (EOR) yazılımı, işletmelerin diğer ülkelerdeki çalışanları o bölgelerde tüzel kişilik kurmalarına gerek kalmadan işe almalarına olanak tanır. Bu platformlar, kaynak bulma ve taramadan bordro, sosyal haklar ve uyumluluğu yönetmeye kadar tüm işe alım sürecini kolaylaştırır. Çalışanlar yazılımı izin istemek, işe alım işlemini tamamlamak ve diğer görevleri gerçekleştirmek için kullanabilir. Her ne kadar asıl şirket atamaları yönetse ve performansı yönetse de, EOR yasal işveren olarak hareket eder ve ilgili tüm riskleri ve yükümlülükleri üstlenir. EOR, sosyal yardım yönetimi, vergi yönetimi, yerel iş kanunlarına uyum ve bordro işlemleri de dahil olmak üzere önemli İK sorumluluklarını yerine getirir. Bu çözüm, yerel bir kuruluş kurmanın karmaşıklığı olmadan küresel olarak büyümeyi hedefleyen şirketler için mükemmel olup, hızlı ve uluslararası düzenlemelere tam uyum içinde işe alım yapmalarına olanak tanır.