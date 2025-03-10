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Çalışan planlama yazılımı, çalışan programlarının oluşturulmasını, bakımını ve takibini kolaylaştırır. Şirketler böyle bir sistemi uygulayarak üretkenliği ve ekip çalışmasını artırabilir ve genel iş gücü kapasitesi hakkında daha iyi bir fikir edinebilir. Bu sistemler genellikle tatilleri, hastalık günlerini ve diğer kişisel izinleri izler. Çoğu araç, zamanlama çakışmalarını önlemek için otomatik uyarılar da içerir. Zamanla toplanan planlama verileri bordro yazılımı gibi finansal sistemlerle entegre edilebilir. Ek olarak, çalışan planlama yazılımı genellikle görevleri etkili bir şekilde yönetmeye ve koordine etmeye yardımcı olacak analizler sağlar.
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Connecteam
connecteam.com
Connecteam, desk olmayan ekipler için iletişim, görev yönetimi ve zaman izleme sağlayan bir iş yönetim uygulamasıdır.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, çok kanallı müşteri desteği sunan bir platformdur. Otomasyon ve AI ile etkileşimleri yönetir, bilet sistemi ve self servis imkanı sağlar.
Clockify
clockify.me
Clockify, ekiplerin projelerdeki zamanlarını izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olan ücretsiz bir zaman izleme uygulamasıdır.
Homebase
joinhomebase.com
Homebase, küçük işletmelerin saatlik ekiplerini yönetmesi için çalışan planlaması, zaman takibi ve bordro yönetimi sunan bir uygulamadır.
WorkJam
workjam.com
WorkJam, desk olmayan çalışanlar için görev yönetimi, iletişim ve eğitim alanında merkezi bir dijital çözüm sunan bir platformdur.
Zoho Shifts
zoho.com
Zoho Shifts, çalışan vardiyaları oluşturarak takip etmenizi ve iletişim kurmanızı sağlayan basit bir planlama uygulamasıdır.
When I Work
wheniwork.com
Çalıştığımda, işletmelerin çalışan programlarını oluşturmasını, zaman takibini yapmasını ve iletişim kurmasını sağlar.
Sling
getsling.com
Sling, vardiyalı çalışanlar için programlama, zaman takibi ve iletişim yazılımıdır. Yöneticilerin ve çalışanların işlerini tek bir platformda düzenlemesine olanak tanır.
Deputy
deputy.com
Milletvekili, işgücü yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır; planlama, zaman izleme ve iletişimi basit bir arayüzle yönetir.
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules, restoran ve misafirperverlik sektöründe çalışanların vardiya planlamasını ve iletişimini kolaylaştıran bir uygulamadır.
7shifts
7shifts.com
7shifts, restoranlar için personel planlama, iletişim ve işgücü yönetimi sağlayan bir platformdur.
Legion
legion.co
Legion, iş gücü yönetimi için akıllı bir platformdur. Çalışan memnuniyetini artırarak verimliliği optimize eder ve otomatik planlama sağlar.
Planday
planday.com
Planday, vardiya tabanlı işletmeler için çalışan planlaması, bordro, iletişim ve zaman yönetimini tek platformda sağlayan bir işgücü yönetimi uygulamasıdır.
ClockShark
clockshark.com
ClockShark, inşaat ve saha hizmetleri için tasarlanmış bir zaman izleme ve görev yönetim uygulamasıdır.
Sage HR
sage.hr
Sage HR, küçük ve orta ölçekli işletmeler için işe alım, performans ve devam yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir İK yazılımıdır.
Skello
skello.io
Skello, vardiya tabanlı işyerleri için işgücü yönetimi çözümüdür. Zamanlama, organizasyon ve iletişimi basitleştirir.
Quinyx
quinyx.com
Quinyx, işgücü yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Talep tahmini, zamanlama, katılım izleme ve bordro hizmetleri sunar. Çalışan memnuniyetini artırmayı hedefler.
OnTheClock
ontheclock.com
OnTheClock, küçük işletmelerin zaman takibini kolaylaştıran, bordro entegrasyonları ve çalışan planlaması sunan bir zaman izleme uygulamasıdır.
Breathe
breathehr.com
Breathe, küçük işletmelerin İK süreçlerini çevrimiçi yönetmelerine yardımcı olan, kullanıcı dostu bir İK yazılımıdır.
Findmyshift
findmyshift.com
FindMyShift, çalışan programları oluşturma, vardiya taleplerini yönetme ve işgücü maliyetlerini takip etme işlevleri sunan bir planlama yazılımıdır.
HROne
hrone.cloud
Hrone, insan kaynakları süreçlerini otomatikleştirip basitleştirerek kullanıcıların verimli bir İK yönetimi yapmalarını sağlayan bir mobil uygulamadır.
Agendrix
agendrix.com
Agendrix, personel zamanlama ve işgücü yönetimi için tasarlanmış bir yazılımdır. Çalışan iletişimini geliştirir ve zaman takibini kolaylaştırır.
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly, geçici iş gücünü yönetmek için çalışan programlama, zaman izleme ve faturalama işlemlerini tek bir arayüzde sunar.
Avaza
avaza.com
Avaza, ekip projelerini, zaman takibini ve fatura yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir iş yönetim yazılımıdır.
Rotageek
rotageek.com
Rotageek, işletmelere işgücü planlaması ve yönetimi konusunda veri odaklı, adil ve etkili bir çözüm sunar.
Surfboard
teamsurfboard.com
Surfboard, müşteri destek stratejileri için bir yönetim platformudur. Destek ekiplerinin yönetimini ve gelişimini kolaylaştırır.
Harri
harri.com
Harri, misafirperverlik sektörü için çalışan deneyimlerini iyileştiren bir platformdur. İletişim, işe alım ve vardiya yönetimi araçları sunar.
Shiftee
shiftee.io
Shiftee, çalışan takvimlemesi, devre planlama, zaman ve devam kontrolü gibi iş gücü yönetim araçları sunan bir yazılımdır.
Netchex
netchex.com
Netchex, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran bir çözüm sunmaktadır.
Aplano
aplano.de
Aplano, çalışan vardiya planlaması ve zaman izleme işlemlerini kolaylaştıran, tüm cihazlarda çalışabilen bir çevrimiçi yazılımdır.
Workforce
workforce.com
İşgücü, saatlik çalışanların yönetimi için onboarding, zamanlama, katılım, performans ve görev yönetimi gibi işlemleri tek bir sistemde sunar.
Buddy Punch
buddypunch.com
Buddy Punch, çalışanların zaman izleme, GPS doğrulama ve bordro raporları oluşturma işlevi sunan bulut tabanlı bir uygulamadır.
MakeShift
makeshift.ca
MakeShift, yöneticilerin ve çalışanların programlamasını kolaylaştıran bulut tabanlı bir çözümdür. Hızlı planlama ve anlık iletişim imkanı sunar.
flair HR
flair.hr
Flair HR, kuruluşlar için insan kaynakları süreçlerini basitleştiren, özelleştirilebilir bir yönetim çözümüdür. Çalışan yolculuğunu kapsar ve görevleri otomatikleştirir.
DeskTime
desktime.com
DeskTime, çalışanların verimliliğini otomatik olarak izleyen bir yazılımdır. Zaman takibi, proje yönetimi ve raporlama gibi özellikler sunar.
Shyftplan
shyftplan.com
Shyftplan, otomatik vardiya planlaması için bulut tabanlı bir çözümdür. Çalışanların nitelik ve uygunluklarını dikkate alarak ideal vardiya programını önerir.
Superworks
superworks.com
Superworks, İK ve bordro süreçlerini otomatikleştirerek işletmelere verimlilik ve çalışan memnuniyeti sağlamayı amaçlayan bir HRMS uygulamasıdır.
Papershift
papershift.com
Papershift, çalışan vardiya planlamasını, izin yönetimini ve zaman takibini bulutta yöneten bir uygulamadır.
Bizimply
bizimply.com
Bizimply, restoranlar ve oteller için personel planlama, zaman izleme ve çalışan yönetimini kolaylaştıran bir işgücü yönetim platformudur.
Shyfter
shyfter.co
Shyfter, çalışan vardiya yönetimi ve zaman devamsızlık takibi yapan bir uygulamadır. Sabit veya esnek programlarla çalışanların iş zamanını şeffaf bir şekilde izler.
Novagems
novage.ms
Novagems uygulaması, güvenlik ve temizlik hizmetlerini yönetmek için mobil ve web tabanlı bir yazılımdır. Görev planlaması, GPS ile doğrulama ve rapor analizleri sunar.
Coast
coastapp.com
Coast, takımların iletişim, görev ve iş akışlarını yönetmesini sağlayan kapsamlı bir iş yönetim uygulamasıdır. Mobil erişim ile verimliliği artırır.
Ubeya
ubeya.com
Ubeya, esnek çalışanları yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. İşletmelerin vardiya yönetimi, gelir izleme ve iletişimi kolaylaştırır.
ZoomShift
zoomshift.com
ZoomShift, çalışan vardiyalarını oluşturan, yöneten ve iş gücü planlamasını bulut tabanlı bir sistemle kolaylaştıran bir uygulamadır.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek, hybrid ekipler için geliştirilen bulut tabanlı bir İK sistemidir. Çalışan yönetimi, devamsızlık ve belge organizasyonu gibi süreçleri kolaylaştırır.
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign, belgeleri imzalamak ve doğrulamak için güvenli bir dijital platform sunar. Elektronik imza yönetimini kolaylaştırır ve verimliliği artırır.
StaffAny
staffany.com
StaffAny, personel planlama, zaman takibi ve ekip içi iletişimi kolaylaştıran bir işgücü yönetimi uygulamasıdır.
Workee
workee.net
Workee, serbest çalışanlar için iş yönetim yazılımıdır. Kişisel web sitesi, randevu ve ödeme sistemleri sunarak işleri kolaylaştırır.
SocialSchedules
socialschedules.com
SocialSchedules, saatlik çalışanlar için planlama ve zaman takibi yapan bir yazılımdır; çalışan programlarını kolayca oluşturup yönetmeyi sağlar.
busybusy
busybusy.com
busybusy, inşaat ve saha çalışanları için zaman izleme ve proje maliyet yönetimi sunan bir uygulamadır. GPS ile verimlilik sağlar, rapor ve planlama yapar.
Workfeed
workfeed.io
Workfeed, işletmelerin vardiya planlarını optimize etmelerine yardımcı olan, çalışanlar için esneklik sağlayan çok yönlü bir zamanlama uygulamasıdır.
Playvox
playvox.com
Playvox, müşteri hizmetleri ajansı performansını optimize eden bir yazılımdır ve iletişim merkezi süreçlerini yönetmek için entegre çözümler sunar.
Tinq
tinq.com
Tinq, zaman takibi, vardiya planlama ve maaş raporları hazırlama gibi işlevler sunan çoklu platform takım yönetim çözümüdür.
Incentivefox
incentivefox.com
Incentivefox, teşvik programlarını yönetmek için özelleştirilebilir bir platformdur. Kullanıcılar, teşvikleri izleyip raporlayarak katılımı artırabilir.
TeamUltim
teamultim.com
TeamUltim, perakende, catering, spor, konaklama ve profesyonel hizmetlerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyan, personel yönetimi ve vardiya planlamasına yönelik bir web uygulamasıdır. TeamUltim ile vardiyaları planlayın, ücretli izinleri ve devamsızlıkları yönetin, ekibinizin vardiyaları değiştirmesine izin verin ve tüm bunlar hakkında kapsamlı raporlar alın.
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle, masa üstü çalışanlarınızı ve çalışanlarınızı kolay ve verimli bir şekilde yönetmenizi sağlamak için tasarlanmış uçtan uca bir İş Gücü Yönetim Sistemidir. Her ölçekteki karmaşık iş gücü yönetimi zorluklarını ele alabilecek, üst düzey, çok yönlü bir sistemdir.
SubItUp
subitup.com
SubItUp, işletmenizin etrafında oluşturulmuş, sektör lideri, akıllı ve özelleştirilebilir bir çevrimiçi çalışan planlama platformudur. SubItUp, planlama süreçlerinizi anlamak için öncelikle uzmanlardan oluşan bir ekip kullanarak bunları kolaylaştırır ve geliştirir. İş gücü uzmanlarımız daha sonra SubItUp'ı kullanılabilirliğin toplanmasını ve program oluşturulmasını otomatikleştirmek, kuruluşunuz genelindeki planlama çakışmalarını ortadan kaldırmak, ekibiniz için işe yarayan zaman saatleri oluşturmak, zaman ve devam verilerini bordro yazılımınıza iletmek ve en yüksek erişilebilirliği karşılamak için yapılandırmanıza yardımcı olur. ve yol boyunca uyumluluk standartları. Zamanı geri almanın zamanı geldi. İş gücünüzün yönetimini otomatikleştirmenin zamanı geldi. Ve artık her gün yapmanız gereken diğer görevlere odaklanmanın zamanı geldi. SubItUp'ın tescilli platformu, işle ilgili görevlerle uğraşırken harcadığınız zamanı en üst düzeye çıkarmak ve iş gücü yönetimi sorunlarını en aza indirmek için sıfırdan geliştirildi.
Celayix
celayix.com
Celayix, çalışan planlama, zaman ve katılım takibi ve çeşitli iş gücü yönetimi çözümleri sunan, yapay zeka destekli bir iş gücü yönetimi platformudur. Bu araç özellikle sağlık, güvenlik, perakende ve diğer sektörlerdeki planlama verimliliğini artırmak ve zamandan ve paradan tasarruf etmek isteyen büyük işletmeler için kullanışlıdır. Celayix planlama, çalışanların uygunluğuna, becerilerine ve performansına göre dakikalar içinde programlar oluşturduğu için planlama süresi çabasını %95'e kadar azaltmaya yardımcı olabilir. Araç, hastalık çağrılarını, gelmeme durumlarını ve son dakika değişikliklerini yönetmek için otomatik bir değiştirme özelliği sunuyor ve devamsızlık maliyetlerinde çalışan başına yıllık 2.600 ABD dolarına kadar tasarruf sağlayabiliyor. Celayix ile işletmeler çalışan programlarını kolayca yönetebilir, katılımı takip edebilir ve ani değişiklikler için nitelikli yedekler bulabilir. Platform, kullanıcılara araç hakkında gerekli tüm bilgileri sağlamak için bloglar, vaka çalışmaları, infografikler ve videolar dahil olmak üzere çeşitli entegrasyonlar ve kaynaklar sunar. Celayix, kullanıcıların karar vermeden önce aracı değerlendirmelerine yardımcı olmak için ücretsiz deneme sürümüyle birlikte farklı ihtiyaçlara ve bütçelere uygun çeşitli özellik paketleri sunuyor. Müşteriler destek sayfası üzerinden Celayix desteğiyle iletişime geçebilir veya doğrudan şirketle iletişime geçebilir. Genel olarak kapsamlı bir iş gücü yönetimi yazılımı arayan işletmeler Celayix'in yapay zeka destekli çözümlerinden yararlanabilir.
Assembled
assembled.com
Assembled, modern destek ekiplerine personel alımında daha fazla doğruluk, program oluşturmada daha fazla kolaylık ve kontrol ve performanslarını artırmalarına ve kendilerini savunmalarına yardımcı olan verilere yönelik ekipler arası daha iyi görünürlük sağlayan bir iş gücü yönetimi platformudur. Sizi ve ekibinizi halihazırda bulunduğunuz yerde karşılayan bir iş akışı için çoğu büyük iletişim platformu, Google Takvim ve Slack ile entegre oluyoruz. Bugün çözümümüz Stripe, Webflow, Imperfect Products ve Etsy gibi müşteri odaklı markaların birinci sınıf müşteri deneyimleri oluşturmasına yardımcı oluyor. Montajlı fark: → Hızlı katılım ve altın yıldızlı başarı ve destek → Hızlı, sezgisel ve tamamen özelleştirilebilir planlama → Ekipler arası anlamlı görünürlük → Güçlü, doğru ve uygulanabilir tahmin → Merkezi, sağlam ve ilgili raporlama
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