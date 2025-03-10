Celayix

celayix.com

Celayix, çalışan planlama, zaman ve katılım takibi ve çeşitli iş gücü yönetimi çözümleri sunan, yapay zeka destekli bir iş gücü yönetimi platformudur. Bu araç özellikle sağlık, güvenlik, perakende ve diğer sektörlerdeki planlama verimliliğini artırmak ve zamandan ve paradan tasarruf etmek isteyen büyük işletmeler için kullanışlıdır. Celayix planlama, çalışanların uygunluğuna, becerilerine ve performansına göre dakikalar içinde programlar oluşturduğu için planlama süresi çabasını %95'e kadar azaltmaya yardımcı olabilir. Araç, hastalık çağrılarını, gelmeme durumlarını ve son dakika değişikliklerini yönetmek için otomatik bir değiştirme özelliği sunuyor ve devamsızlık maliyetlerinde çalışan başına yıllık 2.600 ABD dolarına kadar tasarruf sağlayabiliyor. Celayix ile işletmeler çalışan programlarını kolayca yönetebilir, katılımı takip edebilir ve ani değişiklikler için nitelikli yedekler bulabilir. Platform, kullanıcılara araç hakkında gerekli tüm bilgileri sağlamak için bloglar, vaka çalışmaları, infografikler ve videolar dahil olmak üzere çeşitli entegrasyonlar ve kaynaklar sunar. Celayix, kullanıcıların karar vermeden önce aracı değerlendirmelerine yardımcı olmak için ücretsiz deneme sürümüyle birlikte farklı ihtiyaçlara ve bütçelere uygun çeşitli özellik paketleri sunuyor. Müşteriler destek sayfası üzerinden Celayix desteğiyle iletişime geçebilir veya doğrudan şirketle iletişime geçebilir. Genel olarak kapsamlı bir iş gücü yönetimi yazılımı arayan işletmeler Celayix'in yapay zeka destekli çözümlerinden yararlanabilir.