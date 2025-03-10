Çalışan Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Çalışan planlama yazılımı, çalışan programlarının oluşturulmasını, bakımını ve takibini kolaylaştırır. Şirketler böyle bir sistemi uygulayarak üretkenliği ve ekip çalışmasını artırabilir ve genel iş gücü kapasitesi hakkında daha iyi bir fikir edinebilir. Bu sistemler genellikle tatilleri, hastalık günlerini ve diğer kişisel izinleri izler. Çoğu araç, zamanlama çakışmalarını önlemek için otomatik uyarılar da içerir. Zamanla toplanan planlama verileri bordro yazılımı gibi finansal sistemlerle entegre edilebilir. Ek olarak, çalışan planlama yazılımı genellikle görevleri etkili bir şekilde yönetmeye ve koordine etmeye yardımcı olacak analizler sağlar.
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SubItUp
subitup.com
SubItUp, işletmenizin etrafında oluşturulmuş, sektör lideri, akıllı ve özelleştirilebilir bir çevrimiçi çalışan planlama platformudur. SubItUp, planlama süreçlerinizi anlamak için öncelikle uzmanlardan oluşan bir ekip kullanarak bunları kolaylaştırır ve geliştirir. İş gücü uzmanlarımız daha sonra SubItUp'ı kullanılabilirliğin toplanmasını ve program oluşturulmasını otomatikleştirmek, kuruluşunuz genelindeki planlama çakışmalarını ortadan kaldırmak, ekibiniz için işe yarayan zaman saatleri oluşturmak, zaman ve devam verilerini bordro yazılımınıza iletmek ve en yüksek erişilebilirliği karşılamak için yapılandırmanıza yardımcı olur. ve yol boyunca uyumluluk standartları. Zamanı geri almanın zamanı geldi. İş gücünüzün yönetimini otomatikleştirmenin zamanı geldi. Ve artık her gün yapmanız gereken diğer görevlere odaklanmanın zamanı geldi. SubItUp'ın tescilli platformu, işle ilgili görevlerle uğraşırken harcadığınız zamanı en üst düzeye çıkarmak ve iş gücü yönetimi sorunlarını en aza indirmek için sıfırdan geliştirildi.
Rotageek
rotageek.com
Rotageek, işletmelere işgücü planlaması ve yönetimi konusunda veri odaklı, adil ve etkili bir çözüm sunar.
Netchex
netchex.com
Netchex, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran bir çözüm sunmaktadır.
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign, belgeler ve elektronik imza doğrulama konusunda tüm sorunlarınızın çözümüdür. VeriDoc Sign, VeriDoc Global tarafından yıllar içinde geliştirilen patentli doğrulama teknolojisini kullanır. Dünyanın her yerindeki kuruluşlara blockchain ile güvenli elektronik imza çözümleri sağlar. VeriDoc Sign, hem kamu hem de özel sektörün önde gelen şirketlerinden bazılarına elektronik imza ve belge çözümleri sunmaktadır. Blockchain doğrulama teknolojimiz dünya çapında 90'dan fazla ülkede patentlidir ve kuruluşlara makul fiyatlandırmayla en iyi e-imza çözümünü sunmalarında yardımcı olur. Müşterilerimize en iyi hizmetleri sunmak için çalışıyoruz; Kuruluşlar gereksiz bekleme saatlerini ortadan kaldırarak değerli zamandan tasarruf edebilir. VeriDoc Sign ile kuruluşunuzun verimliliği ve üretkenliği artacaktır. VeriDoc e-imza çözümlerinin faydaları, sonsuz kullanıcıların önemli belgeleri doğrulamasına ve bunları gerekli kişilere göndermesine olanak tanır. Blockchain üzerinde elektronik olarak imzalanmış belgeler için zaman damgalarını ve karmaları doğrulama avantajı sağlayan VeriDoc Sign araçlarıyla yanlış yapmış olamazsınız. Cep telefonunuzla bir QR kodunu tarayın; doğrulama sayfasında orijinal belgeyi görebilirsiniz. VeriDoc Sign'ın kaçıramayacağınız diğer özellikleri: Erişim kontrolü Yasal olarak kabul edilebilir Kurcalamaya dayanıklı blockchain güvenliği Uygun fiyatlı
Playvox
playvox.com
Playvox, lider müşteri hizmetleri temsilcisi performans optimizasyon yazılımıdır. Playvox, çoğu büyük iletişim merkezi platformuyla entegre olur ve ekiplerin tüm kalite güvence sürecini tek bir uygun platformda görüntülemesine, analiz etmesine ve yönetmesine olanak tanır. QA sürecinizi kolaylaştırın, temsilcilerinizi motive edin, onlara koçluk yapın ve eğitin ve tüm ekibinizi şeffaf, gerçek zamanlı ölçümlerle güçlendirin. Hizmeti izleyin, KPI'ları ölçün ve son olarak e-tablolardan kurtulun.
Harri
harri.com
Harri, misafirperverlik sektörü için çalışan deneyimlerini iyileştiren bir platformdur. İletişim, işe alım ve vardiya yönetimi araçları sunar.
Superworks
superworks.com
Superworks, İK ve bordro süreçlerini otomatikleştirerek işletmelere verimlilik ve çalışan memnuniyeti sağlamayı amaçlayan bir HRMS uygulamasıdır.
Coast
coastapp.com
Coast, takımların iletişim, görev ve iş akışlarını yönetmesini sağlayan kapsamlı bir iş yönetim uygulamasıdır. Mobil erişim ile verimliliği artırır.
Celayix
celayix.com
Celayix, çalışan planlama, zaman ve katılım takibi ve çeşitli iş gücü yönetimi çözümleri sunan, yapay zeka destekli bir iş gücü yönetimi platformudur. Bu araç özellikle sağlık, güvenlik, perakende ve diğer sektörlerdeki planlama verimliliğini artırmak ve zamandan ve paradan tasarruf etmek isteyen büyük işletmeler için kullanışlıdır. Celayix planlama, çalışanların uygunluğuna, becerilerine ve performansına göre dakikalar içinde programlar oluşturduğu için planlama süresi çabasını %95'e kadar azaltmaya yardımcı olabilir. Araç, hastalık çağrılarını, gelmeme durumlarını ve son dakika değişikliklerini yönetmek için otomatik bir değiştirme özelliği sunuyor ve devamsızlık maliyetlerinde çalışan başına yıllık 2.600 ABD dolarına kadar tasarruf sağlayabiliyor. Celayix ile işletmeler çalışan programlarını kolayca yönetebilir, katılımı takip edebilir ve ani değişiklikler için nitelikli yedekler bulabilir. Platform, kullanıcılara araç hakkında gerekli tüm bilgileri sağlamak için bloglar, vaka çalışmaları, infografikler ve videolar dahil olmak üzere çeşitli entegrasyonlar ve kaynaklar sunar. Celayix, kullanıcıların karar vermeden önce aracı değerlendirmelerine yardımcı olmak için ücretsiz deneme sürümüyle birlikte farklı ihtiyaçlara ve bütçelere uygun çeşitli özellik paketleri sunuyor. Müşteriler destek sayfası üzerinden Celayix desteğiyle iletişime geçebilir veya doğrudan şirketle iletişime geçebilir. Genel olarak kapsamlı bir iş gücü yönetimi yazılımı arayan işletmeler Celayix'in yapay zeka destekli çözümlerinden yararlanabilir.
HROne
hrone.cloud
Hrone, insan kaynakları süreçlerini otomatikleştirip basitleştirerek kullanıcıların verimli bir İK yönetimi yapmalarını sağlayan bir mobil uygulamadır.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek, çalışanlarınızın tüm yolculuğunu yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren modern bir İK sistemidir. 14 gün boyunca ücretsiz deneyin!
flair HR
flair.hr
Flair HR, kuruluşlar için insan kaynakları süreçlerini basitleştiren, özelleştirilebilir bir yönetim çözümüdür. Çalışan yolculuğunu kapsar ve görevleri otomatikleştirir.
Surfboard
teamsurfboard.com
Müşteri destek stratejinizin evi olan Surfboard ile tanışın. Ruggable, Beauty Pie ve Grow Therapy gibi önde gelen marka ekipleri, destek ekiplerinin uluslararası alanda büyümesini ve gelişimini yönetmek için Surfboard'un iş gücü yönetimi platformunu kullanıyor. Surfboard, tahminden kapasite planlamaya, planlamaya ve performans analitiğine kadar operasyonları kolaylaştırmak ve birleştirmek için akıllı, modern bir WFM sunar. Destek fonksiyonunuzun tamamındaki gizli maliyetleri ve verimsizlikleri belirleyin. İnsan ve yapay zeka hizmet kaynaklarının yanı sıra proaktif müşteri hizmetlerinin kâr odaklı fırsatının kilidini açın.
Quinyx
quinyx.com
Quinyx, işgücü yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Talep tahmini, zamanlama, katılım izleme ve bordro hizmetleri sunar. Çalışan memnuniyetini artırmayı hedefler.
ZoomShift
zoomshift.com
ZoomShift, çalışan programlarını oluşturmak ve yönetmek için basitleştirilmiş ve bulut tabanlı bir yol sağlar. Çalışan müsaitliğini, izin taleplerini, fazla mesaiyi ve vardiya çatışmalarını yönetmenize olanak tanır. Ayrıca çalışma programlarını yayınlamanıza ve çalışanlara bildirim göndermenize de olanak tanır.
MakeShift
makeshift.ca
MakeShift, hem yöneticiler hem de çalışanlar için planlama deneyimini geliştiren, kişiye özel ilk bulut planlama çözümüdür. Kurulumu kolaydır ve kullanımı daha da kolaydır. Programları daha hızlı oluşturacak, katılımı daha doğru bir şekilde takip edecek ve ekibinizin büyüklüğü ne olursa olsun personel ile gerçek zamanlı olarak iletişim kuracaksınız. Müşterilerimiz daha az doldurulmamış vardiya, daha iyi iş-yaşam dengesi, daha mutlu çalışanlar ve daha sağlıklı bir kâr elde ediyor. Bu, Önce İnsanlar'ın programı ve işletmeler buna bayılıyor! Zamandan tasarruf etmek, işçilik maliyetlerini azaltmak ve çalışanların katılımını artırmak için bugün kaydolun --> makeshift.ca MakeShift, 14 günlük ücretsiz deneme olanağı sunuyor.
Workforce
workforce.com
İşgücü, saatlik çalışanların yönetimi için onboarding, zamanlama, katılım, performans ve görev yönetimi gibi işlemleri tek bir sistemde sunar.
Ubeya
ubeya.com
Ubeya, teknoloji devrimini geçici iş dünyasına getiren bir SaaS B2B platformu geliştirdi. Esnek işçileri yöneten işletmeleri birbirine bağlar ve tüm işgücünü yönetmelerine, dış kaynak kullanmalarına, derecelendirmelerine ve ödemelerine olanak tanır. İş süreçlerini, zamanlama, iletişim, bordro ve uyumluluğu otomatikleştirerek ve optimize ederek personel firmaları, işletmeler ve vardiya çalışanları arasındaki boşluğu doldurur. Ubeya, dağınık iletişim kanallarını birleştirir, işçilerin tutulmasını artırır ve esnek iş deneyimini yeniden şekillendirmek için gösteri oranını azaltmaz. Ubeya’nın platformu, dünya çapında yüzlerce işletmenin değişime daha dayanıklı ve uyarlanabilir olmasına yardımcı olur, bu da büyüme, operasyonel mükemmellik ve mutlu işgücü ile sonuçlanır.
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle, masa üstü çalışanlarınızı ve çalışanlarınızı kolay ve verimli bir şekilde yönetmenizi sağlamak için tasarlanmış uçtan uca bir İş Gücü Yönetim Sistemidir. Her ölçekteki karmaşık iş gücü yönetimi zorluklarını ele alabilecek, üst düzey, çok yönlü bir sistemdir.
Workfeed
workfeed.io
İşverenler ve yöneticiler, işgücünün ihtiyaçları ile işlerinin talepleri arasında mükemmel dengeyi kuran programlar oluşturmak için Workfeed'i kullanıyor. Bunu yaparak, optimize edilmiş işgücü maliyetlerine, sınıfının en iyisi çalışma ortamına ve olağanüstü iş sonuçlarına giden yolu açıyorlar. Sonuç olarak, Workfeed'in müşterileri %80'e kadar zaman ve binlerce dolar tasarruf ederken, çalışan memnuniyetini, esnekliğini ve elde tutma oranını da artırıyor.
busybusy
busybusy.com
meşgul meşgul, önde gelen inşaat süresi izleme ve iş maliyetleme yazılımıdır. Saha süresini, ekipmanı, malzemeleri ve ilerlemeyi verimli bir şekilde takip etmek için GPS'ten yararlanın. Kullanımı kolay tek bir uygulamada bordroyu basitleştirin, çalışan programlarını yönetin ve günlük raporlar oluşturun. meşgul meşgul'ün şantiye verileri ekibinizin anında erişimine açık olup, her zaman, her yerde neler olduğunu görmenize olanak tanır. Kullanım kolaylığı ve güvenilirlik açısından çalışanlar tarafından 1 numara olarak oylanan bu ürün, güncelliğini kaybetmiş kağıt zaman çizelgelerini terk eden 75.000'den fazla mutlu müşteriye katılın. İnşaat ve sahadaki çalışanların bulunduğu tüm sektörler için 1 Numaralı Mobil Zaman Takibi ve İş Maliyeti Uygulaması. Kullanımı kolay, güvenilir bir uygulamayla GPS Zaman Takibini ve planlamasını çocuk oyuncağı haline getirin. Favori özellikler arasında GPS Zaman Takibi, Yönetici Zaman Takibi, Planlama, Fotoğraflar ve Notlar, Bütçeler, PTO, Güvenlik Raporları, Günlük Proje Raporları, Tamamlanan İşler ve daha fazlası yer alır. Mükemmel müşteri hizmeti sağlamak için 90 günlük para iade garantisi, sözleşme yok ve kullanıma dayalı fatura sunuyoruz!
SocialSchedules
socialschedules.com
SocialSchedules, saatlik çalışanlara yönelik ödüllü bir çalışan planlama ve zaman saati yazılımıdır. Ürün demosu: https://youtu.be/3Q5p71_Dsis Çalışma programınızı dakikalar içinde oluşturun, üzerinde kolayca değişiklik yapın ve tek tıklamayla ekibinizle paylaşın. Ücretsiz iOS ve Android uygulamaları, hareket halindeyken programı düzenleyip kontrol edebileceğiniz anlamına gelir. Çalışanlarınız her zaman en güncel sürüme sahip olur. İzin sürelerini takip edin, daha uygun maliyetli planlar için satışları tahmin edin, POS'unuzla entegre edin ve yedek parçaları hızla bulun. Grup mesajlaşma, vardiya değiştirme ve vardiya hatırlatıcıları gibi özellikler hayatı kolaylaştırır. Çalışanların zamanını ve katılımını sorunsuz bir şekilde takip edin ve zaman çizelgesi verilerini kolayca bordroya aktarın. Çalışanlar sahada telefon veya tabletlerinden giriş yapabilirler. Zaman hırsızlığını önleyin ve GPS ve fotoğraf saati girişlerini kullanın, çalışanların yalnızca çalışmaları planlandıkları zaman ve yerde giriş yapmalarını sağlayın. Ücretli ve ücretsiz molaları takip ederek yerel iş kanunlarına uyumlu kalın. Çalışanlarınızın mola verdiğinden ve bir çalışanın molayı kaçırması durumunda bilgilendirildiğinden emin olun.
Novagems
novage.ms
Novagems Mobile & Web Tabanlı Güvenlik Muhafızları ve Temizlik Yönetimi Yazılımı, cephe hattınızı arka ofise bağlar ve size tek bir yerde tüm operasyonlara genel bir bakış sunar. Güvenlik görevlisi yönetimimiz, kullanıcıların vardiyalar planlamasına, GPS doğrulanmış saati içeri/dışarı görüntülemesine, Geo Eskrim ve Olay Raporu teknolojisine erişmesine ve kontrol noktaları turlarını gerçek zamanlı olarak gerçekleştirmesine olanak tanır. Trendleri görselleştirmek ve işlemleri iyileştirmek için eyleme geçirilebilir bilgiler elde etmek için veriler tarafından desteklenen raporlar şeklinde bulunan tüm bilgileri analiz edin.
Workee
workee.net
Workee, hâlihazırda 6.000 serbest çalışanın ve profesyonelin (özel öğretmenler, eğitmenler, koçlar, tasarımcılar, serbest yazarlar ve çok daha fazlası gibi) işlerini çevrimiçi yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır. Workee, 1 dakikadan daha kısa bir sürede yerleşik rezervasyon, planlama ve ödemeler içeren kişisel bir web sitesi oluşturarak, doğrudan rezervasyon almanıza ve ödeme almanıza ve iş ve müşteri yönetimini kutudan çıktığı gibi otomatik pilota almanıza olanak tanır. Workee, halihazırda müşterileri olan serbest çalışanların kendileriyle daha etkili bir şekilde çalışmasına ve işlerini alışılmışın dışında ölçeklendirmelerine yardımcı olur. Kullanıcılarımıza göre Workee haftada 10 saat ve ayda binlerce dolar tasarruf sağlıyor. Workee'nin iki planı var: Starter ve Pro. Workee Başlangıç planı, aylık abonelik olmadan ve Workee'den %0 işlem ücreti olmadan ücretsizdir. Yeni başlayan profesyoneller için tasarlanmıştır ve aşağıdakileri içerir: Kişisel bir web sitesi için Temel Şablonlar 1 Uygunluk programı Randevular için 2 Zaman Aralığı Tek seferlik işler ve hizmetler için 2 Çalışan Projesi Aylık 3 Fatura Workee Pro planı mevcuttur Workee'den aylık abonelik ve %0 işlem ücreti ile. Profesyonel plan, gelişmiş özellikler ve özelleştirme seçenekleri arayan profesyoneller ve aktif kullanıcılar için mükemmeldir. Pro planının bu nedenle çok uygun olduğunu burada bulabilirsiniz: 1. Pro web sitesi şablonları. Neredeyse düzinelerce yeni profesyonel şablon ve stil, özel renkler ve markalama ile işletme markanızı geliştirin. 2. Özel SEO. Organik trafik alın ve markalaşmayla öne çıkın. Kişisel bir Workee web sitesi için özel başlıklar ve açıklamalar ayarlayın. 3. Sınırsız Programlar, Zaman Aralıkları, Faturalar ve Projeler. 4. Profesyonel Rezervasyon kuralları. Bir sonraki rezervasyonu ne zaman alabileceğinizi sınırlayın, çağrılar arasına otomatik aralar ekleyin ve günlük maksimum oturum sayısını sınırlayın.
Aplano
aplano.de
Aplano, çalışan vardiya planlaması ve zaman izleme işlemlerini kolaylaştıran, tüm cihazlarda çalışabilen bir çevrimiçi yazılımdır.
Shiftee
shiftee.io
Shiftee, çalışan planlaması, vardiya planlaması, zaman ve katılım ve izin yönetimi, iş akışı, e-sözleşme ve bordro için güçlü araçlara sahip eksiksiz bir işgücü yönetim yazılımıdır. Kaydırma ile şeffaflık ve üretkenlik yaratan sağlıklı bir işyeri kültürü oluşturabilirsiniz. Shiftee web ve mobil uygulaması ile daha uygun bir işgücü yönetimi ortamı oluşturun. [Özelliklerimiz] • Program • Katılım • İzin • Rapor • İş Akışı • Çalışan Bilgi Yönetimi • Özel Talep • Elektronik İmza • Mesaj • PC-OFF ile Masaüstü • Güvenlik
Shyfter
shyfter.co
Vardiyalı Çalışma Yönetimi. Çalışan planlama ve zaman katılım uygulaması. Sabit veya esnek programlar, planlama ve program yönetimi uygulamamız size önemli ölçüde zaman kazandırır. İzin ve devamsızlık yönetimi, zaman & devam yönetimi ile çalışanlarınızın çalışma sürelerini şeffaf bir şekilde takip edebilirsiniz.
TeamUltim
teamultim.com
TeamUltim, perakende, catering, spor, konaklama ve profesyonel hizmetlerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyan, personel yönetimi ve vardiya planlamasına yönelik bir web uygulamasıdır. TeamUltim ile vardiyaları planlayın, ücretli izinleri ve devamsızlıkları yönetin, ekibinizin vardiyaları değiştirmesine izin verin ve tüm bunlar hakkında kapsamlı raporlar alın.
StaffAny
staffany.com
StaffAny olarak, mobil ve web uygulamamız ile entegre planlama ve zaman takibi SaaS'ımız aracılığıyla favori fiziksel mağazalarımızın çoğunun planlamalarını ve İK yönetimini optimize etmelerine yardımcı oluyoruz. StaffAny, saatlik çalışanları yönetmenin yanı sıra personel performansını izler ve ay sonu zaman çizelgesi birleştirmelerini otomatikleştirir. Bugünkü işimiz İK ve Operasyon departmanını organizasyon içinde dahili olarak birbirine bağlamaktır. StaffAny ile işletmeler performansı daha iyi hale getirebilir, işletme maliyetlerini azaltabilir ve kendileri için en önemli şeyleri yapmaya zaman ayırabilir.
Incentivefox
incentivefox.com
IntientFox, hedeflenen satış kampanyaları tarafından oluşturulan potansiyel müşterileri izlemek ve ödüllendirmek için sınıfının en iyisi, özelleştirilebilir bir sevk ve teşvik platformu sağlayan bir ilişki pazarlama firmasıdır. Çok çözüm teknolojisi, daha düşük bir edinim maliyetiyle müşteriler ve çalışanlar için kayıt, izleme ve ödül yönetimini otomatikleştirir. Müşteriler, yeni veya mevcut herhangi bir programa sorunsuz bir şekilde karışan kullanımı kolay araçlarla büyüme için bir model olarak davranışlardan yararlanarak şirket kültürünü güçlendirebilir ve geliri artırabilir.
Sage HR
sage.hr
Sage HR, küçük ve orta ölçekli işletmeler için işe alım, performans ve devam yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir İK yazılımıdır.
7shifts
7shifts.com
7shifts, restoranlar için personel planlama, iletişim ve işgücü yönetimi sağlayan bir platformdur.
Assembled
assembled.com
Assembled, modern destek ekiplerine personel alımında daha fazla doğruluk, program oluşturmada daha fazla kolaylık ve kontrol ve performanslarını artırmalarına ve kendilerini savunmalarına yardımcı olan verilere yönelik ekipler arası daha iyi görünürlük sağlayan bir iş gücü yönetimi platformudur. Sizi ve ekibinizi halihazırda bulunduğunuz yerde karşılayan bir iş akışı için çoğu büyük iletişim platformu, Google Takvim ve Slack ile entegre oluyoruz. Bugün çözümümüz Stripe, Webflow, Imperfect Products ve Etsy gibi müşteri odaklı markaların birinci sınıf müşteri deneyimleri oluşturmasına yardımcı oluyor. Montajlı fark: → Hızlı katılım ve altın yıldızlı başarı ve destek → Hızlı, sezgisel ve tamamen özelleştirilebilir planlama → Ekipler arası anlamlı görünürlük → Güçlü, doğru ve uygulanabilir tahmin → Merkezi, sağlam ve ilgili raporlama
Avaza
avaza.com
Avaza, ekip projelerini, zaman takibini ve fatura yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir iş yönetim yazılımıdır.
Breathe
breathehr.com
Breathe, küçük işletmelerin İK süreçlerini çevrimiçi yönetmelerine yardımcı olan, kullanıcı dostu bir İK yazılımıdır.
Clockify
clockify.me
Clockify, ekiplerin projelerdeki zamanlarını izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olan ücretsiz bir zaman izleme uygulamasıdır.
ClockShark
clockshark.com
ClockShark, inşaat ve saha hizmetleri için tasarlanmış bir zaman izleme ve görev yönetim uygulamasıdır.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, desk olmayan ekipler için iletişim, görev yönetimi ve zaman izleme sağlayan bir iş yönetim uygulamasıdır.
Deputy
deputy.com
Milletvekili, işgücü yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır; planlama, zaman izleme ve iletişimi basit bir arayüzle yönetir.
DeskTime
desktime.com
DeskTime, çalışanların verimliliğini otomatik olarak izleyen bir yazılımdır. Zaman takibi, proje yönetimi ve raporlama gibi özellikler sunar.
Findmyshift
findmyshift.com
FindMyShift, çalışan programları oluşturma, vardiya taleplerini yönetme ve işgücü maliyetlerini takip etme işlevleri sunan bir planlama yazılımıdır.
Homebase
joinhomebase.com
Homebase, küçük işletmelerin saatlik ekiplerini yönetmesi için çalışan planlaması, zaman takibi ve bordro yönetimi sunan bir uygulamadır.
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules, restoran ve misafirperverlik sektöründe çalışanların vardiya planlamasını ve iletişimini kolaylaştıran bir uygulamadır.
OnTheClock
ontheclock.com
OnTheClock, küçük işletmelerin zaman takibini kolaylaştıran, bordro entegrasyonları ve çalışan planlaması sunan bir zaman izleme uygulamasıdır.
Planday
planday.com
Planday, vardiya tabanlı işletmeler için çalışan planlaması, bordro, iletişim ve zaman yönetimini tek platformda sağlayan bir işgücü yönetimi uygulamasıdır.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, çok kanallı müşteri desteği sunan bir platformdur. Otomasyon ve AI ile etkileşimleri yönetir, bilet sistemi ve self servis imkanı sağlar.
Shyftplan
shyftplan.com
Shyftplan, otomatik vardiya planlamaya yönelik ilk bulut yerel çözümüdür. Çözüm, karmaşık durumlarda bile binlerce çalışana ölçeklenebilir. Çalışanlarınızın nitelik düzeyleri, uygunluk durumları ve hatta makine kullanımınız gibi 20'den fazla faktörü hesaba katar. Shyftplan'ın güçlü yapay zekası, faktörler arasındaki korelasyonu hesaplar ve ideal vardiya programını önerir. Bu, vardiya planlamasını şeffaf, adil ve ekibiniz için oldukça verimli hale getirir.
Sling
getsling.com
Sling, vardiyalı çalışanlar için programlama, zaman takibi ve iletişim yazılımıdır. Yöneticilerin ve çalışanların işlerini tek bir platformda düzenlemesine olanak tanır.
Tinq
tinq.com
Tinq, tüm işletmelere yönelik çok platformlu bir ekip yönetimi çözümüdür. Yöneticiler ve çalışanlar, zaman takibinden vardiyaların planlanmasına ve bordro için özel raporlar hazırlanmasına kadar bulut üzerinde sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir.
When I Work
wheniwork.com
Çalıştığımda, işletmelerin çalışan programlarını oluşturmasını, zaman takibini yapmasını ve iletişim kurmasını sağlar.
WorkJam
workjam.com
WorkJam, desk olmayan çalışanlar için görev yönetimi, iletişim ve eğitim alanında merkezi bir dijital çözüm sunan bir platformdur.
Zoho Shifts
zoho.com
Zoho Shifts, çalışan vardiyaları oluşturarak takip etmenizi ve iletişim kurmanızı sağlayan basit bir planlama uygulamasıdır.
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly, geçici iş gücünü yönetmek için çalışan programlama, zaman izleme ve faturalama işlemlerini tek bir arayüzde sunar.
Legion
legion.co
Legion, iş gücü yönetimi için akıllı bir platformdur. Çalışan memnuniyetini artırarak verimliliği optimize eder ve otomatik planlama sağlar.
Bizimply
bizimply.com
Bizimply, restoranlar ve oteller için personel planlama, zaman izleme ve çalışan yönetimini kolaylaştıran bir işgücü yönetim platformudur.
Buddy Punch
buddypunch.com
Buddy Punch, çalışanların zaman izleme, GPS doğrulama ve bordro raporları oluşturma işlevi sunan bulut tabanlı bir uygulamadır.
Agendrix
agendrix.com
Agendrix, personel zamanlama ve işgücü yönetimi için tasarlanmış bir yazılımdır. Çalışan iletişimini geliştirir ve zaman takibini kolaylaştırır.
Skello
skello.io
Skello, vardiya tabanlı işyerleri için işgücü yönetimi çözümüdür. Zamanlama, organizasyon ve iletişimi basitleştirir.
Papershift
papershift.com
Papershift, çalışan vardiya planlamasını, izin yönetimini ve zaman takibini bulutta yöneten bir uygulamadır.
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