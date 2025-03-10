Çalışan Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Workee

workee.net

Workee, hâlihazırda 6.000 serbest çalışanın ve profesyonelin (özel öğretmenler, eğitmenler, koçlar, tasarımcılar, serbest yazarlar ve çok daha fazlası gibi) işlerini çevrimiçi yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır. Workee, 1 dakikadan daha kısa bir sürede yerleşik rezervasyon, planlama ve ödemeler içeren kişisel bir web sitesi oluşturarak, doğrudan rezervasyon almanıza ve ödeme almanıza ve iş ve müşteri yönetimini kutudan çıktığı gibi otomatik pilota almanıza olanak tanır. Workee, halihazırda müşterileri olan serbest çalışanların kendileriyle daha etkili bir şekilde çalışmasına ve işlerini alışılmışın dışında ölçeklendirmelerine yardımcı olur. Kullanıcılarımıza göre Workee haftada 10 saat ve ayda binlerce dolar tasarruf sağlıyor. Workee'nin iki planı var: Starter ve Pro. Workee Başlangıç ​​planı, aylık abonelik olmadan ve Workee'den %0 işlem ücreti olmadan ücretsizdir. Yeni başlayan profesyoneller için tasarlanmıştır ve aşağıdakileri içerir: Kişisel bir web sitesi için Temel Şablonlar 1 Uygunluk programı Randevular için 2 Zaman Aralığı Tek seferlik işler ve hizmetler için 2 Çalışan Projesi Aylık 3 Fatura Workee Pro planı mevcuttur Workee'den aylık abonelik ve %0 işlem ücreti ile. Profesyonel plan, gelişmiş özellikler ve özelleştirme seçenekleri arayan profesyoneller ve aktif kullanıcılar için mükemmeldir. Pro planının bu nedenle çok uygun olduğunu burada bulabilirsiniz: 1. Pro web sitesi şablonları. Neredeyse düzinelerce yeni profesyonel şablon ve stil, özel renkler ve markalama ile işletme markanızı geliştirin. 2. Özel SEO. Organik trafik alın ve markalaşmayla öne çıkın. Kişisel bir Workee web sitesi için özel başlıklar ve açıklamalar ayarlayın. 3. Sınırsız Programlar, Zaman Aralıkları, Faturalar ve Projeler. 4. Profesyonel Rezervasyon kuralları. Bir sonraki rezervasyonu ne zaman alabileceğinizi sınırlayın, çağrılar arasına otomatik aralar ekleyin ve günlük maksimum oturum sayısını sınırlayın.