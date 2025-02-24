Çalışan Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tokelau

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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Çalışan planlama yazılımı, çalışan programlarının oluşturulmasını, bakımını ve takibini kolaylaştırır. Şirketler böyle bir sistemi uygulayarak üretkenliği ve ekip çalışmasını artırabilir ve genel iş gücü kapasitesi hakkında daha iyi bir fikir edinebilir. Bu sistemler genellikle tatilleri, hastalık günlerini ve diğer kişisel izinleri izler. Çoğu araç, zamanlama çakışmalarını önlemek için otomatik uyarılar da içerir. Zamanla toplanan planlama verileri bordro yazılımı gibi finansal sistemlerle entegre edilebilir. Ek olarak, çalışan planlama yazılımı genellikle görevleri etkili bir şekilde yönetmeye ve koordine etmeye yardımcı olacak analizler sağlar.
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SubItUp
subitup.com
SubItUp, işletmenizin etrafında oluşturulmuş, sektör lideri, akıllı ve özelleştirilebilir bir çevrimiçi çalışan planlama platformudur. SubItUp, planlama süreçlerinizi anlamak için öncelikle uzmanlardan oluşan bir ekip kullanarak bunları kolaylaştırır ve geliştirir. İş gücü uzmanlarımız daha sonra SubItUp'ı kullanılabilirliğin toplanmasını ve program oluşturulmasını otomatikleştirmek, kuruluşunuz genelindeki planlama çakışmalarını ortadan kaldırmak, ekibiniz için işe yarayan zaman saatleri oluşturmak, zaman ve devam verilerini bordro yazılımınıza iletmek ve en yüksek erişilebilirliği karşılamak için yapılandırmanıza yardımcı olur. ve yol boyunca uyumluluk standartları. Zamanı geri almanın zamanı geldi. İş gücünüzün yönetimini otomatikleştirmenin zamanı geldi. Ve artık her gün yapmanız gereken diğer görevlere odaklanmanın zamanı geldi. SubItUp'ın tescilli platformu, işle ilgili görevlerle uğraşırken harcadığınız zamanı en üst düzeye çıkarmak ve iş gücü yönetimi sorunlarını en aza indirmek için sıfırdan geliştirildi.
Rotageek
rotageek.com
Üretkenliği, kârlılığı ve mutluluğu artırmak için akıllı iş gücü planlaması. İster üretim bölümünde personel planlaması yapıyor olun ister doktorların görevlendirmesini yapıyor olun, çalışanlarınızı birinci sınıf bir planlama ve iş gücü yönetimi çözümüyle destekleyin. Rotageek planlamayı tamamen değiştiriyor.
Netchex
netchex.com
Netchex'in İK ve Bordro Yönetimi Çözümü ile süreçlerinizi her zamankinden daha kolay hale getirebilir, işlerin her zaman doğru yapılmasını sağlayabilirsiniz.
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign, belgeler ve elektronik imza doğrulama konusunda tüm sorunlarınızın çözümüdür. VeriDoc Sign, VeriDoc Global tarafından yıllar içinde geliştirilen patentli doğrulama teknolojisini kullanır. Dünyanın her yerindeki kuruluşlara blockchain ile güvenli elektronik imza çözümleri sağlar. VeriDoc Sign, hem kamu hem de özel sektörün önde gelen şirketlerinden bazılarına elektronik imza ve belge çözümleri sunmaktadır. Blockchain doğrulama teknolojimiz dünya çapında 90'dan fazla ülkede patentlidir ve kuruluşlara makul fiyatlandırmayla en iyi e-imza çözümünü sunmalarında yardımcı olur. Müşterilerimize en iyi hizmetleri sunmak için çalışıyoruz; Kuruluşlar gereksiz bekleme saatlerini ortadan kaldırarak değerli zamandan tasarruf edebilir. VeriDoc Sign ile kuruluşunuzun verimliliği ve üretkenliği artacaktır. VeriDoc e-imza çözümlerinin faydaları, sonsuz kullanıcıların önemli belgeleri doğrulamasına ve bunları gerekli kişilere göndermesine olanak tanır. Blockchain üzerinde elektronik olarak imzalanmış belgeler için zaman damgalarını ve karmaları doğrulama avantajı sağlayan VeriDoc Sign araçlarıyla yanlış yapmış olamazsınız. Cep telefonunuzla bir QR kodunu tarayın; doğrulama sayfasında orijinal belgeyi görebilirsiniz. VeriDoc Sign'ın kaçıramayacağınız diğer özellikleri: Erişim kontrolü Yasal olarak kabul edilebilir Kurcalamaya dayanıklı blockchain güvenliği Uygun fiyatlı
Playvox
playvox.com
Playvox, lider müşteri hizmetleri temsilcisi performans optimizasyon yazılımıdır. Playvox, çoğu büyük iletişim merkezi platformuyla entegre olur ve ekiplerin tüm kalite güvence sürecini tek bir uygun platformda görüntülemesine, analiz etmesine ve yönetmesine olanak tanır. QA sürecinizi kolaylaştırın, temsilcilerinizi motive edin, onlara koçluk yapın ve eğitin ve tüm ekibinizi şeffaf, gerçek zamanlı ölçümlerle güçlendirin. Hizmeti izleyin, KPI'ları ölçün ve son olarak e-tablolardan kurtulun.
Harri
harri.com
Harri, Frontline Çalışan Deneyimi teknolojilerinde dünya lideridir. Harri Platformu, işlerinin merkezinde hizmet olan şirketler için oluşturulmuştur ve yetenek çekme, iş gücü yönetimi, çalışan katılımı ve uyumluluk için çözümler içerir. Harri, kuruluşların işlerini yürütmek ve geliştirmek için en iyi yetenekleri akıllıca işe almalarına, elde tutmalarına ve yönetmelerine olanak tanır. Perakende ve sağlık hizmetlerinde artan büyümeyle birlikte dünya çapında 55.000'den fazla restoran ve otel lokasyonuna ve dört milyon konaklama çalışanına hizmet vermektedir. Harri, ön saflardaki ekiplerin çalışan deneyimini iyileştirme misyonuna odaklanarak dünyanın en iyi konaklama markalarının çoğuyla ilişkiler kurdu. Harri, Raising Cane's Chicken Fingers gibi önemli müşterileri memnuniyetle karşıladı ve ABD'de Subway ve İngiltere'de McDonald's için sistem çapında uygulamalar başlattı. Şirketin aktif kullanıcı tabanı her yıl ikiye katlanarak 7,2 milyon iş başvurusu, 2,6 milyon mesaj ve 237 bin iş ilanı oluşturulmasını kolaylaştırdı. .
Superworks
superworks.com
Başlık: İşyerinizi Superworks ile Dönüştürün HRMS: Verimliliği Artırın ve Çalışan Mutluluğu Superworks, İK ve operasyonel süreçleri düzene koyarak işletmelere ve KOBİ'lere gelişen, üretken işyerleri yaratmaları için güç verir. Kapsamlı Super HRMS Suite'imiz, karmaşık görevleri basitleştirmek ve çalışan katılımını artırmak ve işiniz için somut sonuçlar elde etmek için tasarlanmıştır. HRMS'nin sizin için yapabileceği Superworks'ler: * Zahmetsiz bordro işleme: Bordro görevlerini otomatikleştirin, hataları ortadan kaldırın ve çalışanlarınız için zamanında ödemeler sağlayın. * Kesintisiz Takım Yönetimi: Yerleşik olarak basitleştirin, performansı izleyin, işbirliğini teşvik edin ve ekibinizi meşgul edin. * Geliştirilmiş çalışan deneyimi: Superworks HRMS, çalışanlarınıza self servis araçları ve aerodinamik iletişim ile güçlendirir. * Artan verimlilik: Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ve değerli bilgiler elde ederek değerli zaman ve kaynakları serbest bırakın. * Ölçeklenebilir Büyüme: Superworks HRMS işinizle birlikte büyür ve başarılı olmanız gereken esneklik ve desteği sağlar. Neden Süper İşleri Seçmelisiniz? 1. Kapsamlı Suite: Tüm İK ve operasyonel ihtiyaçlarınız için bir entegre platform. 2. Kullanıcı dostu arayüz: Öğrenmesi ve kullanımı kolay, eğitim süresini en aza indirir ve evlat edinmeyi en üst düzeye çıkarır. 3. Ölçeklenebilir Çözüm: Değişen ihtiyaçlarınıza uyum sağlayarak işletmenizle büyür. 4. Özel Destek: Uzman ekibi, yolun her adımında sizi desteklemek için burada.
Coast
coastapp.com
Coast, ekip iletişimini, görevleri, kontrol listelerini, planlamayı ve iş akışlarını daha iyi yönetmek isteyen ekipler için hepsi bir arada çalışma alanıdır. Telefonunuzdan masaüstünüze kadar Coast'a her yerden ve her zaman kolayca erişilebilir. Binlerce ekip ve işletme, e-postaların, mesajların, e-tabloların ve kağıt kontrol listelerinin ve programlarının yerine Coast'u kullanıyor. Coast, tüm çalışanlarınızın tek bir yerde çalışmasını sağlayarak ekibinizin üretkenliğini ve sorumluluğunu artırır ve her hafta saatlerce zaman tasarrufu sağlar.
Celayix
celayix.com
Celayix, çalışan planlama, zaman ve katılım takibi ve çeşitli iş gücü yönetimi çözümleri sunan, yapay zeka destekli bir iş gücü yönetimi platformudur. Bu araç özellikle sağlık, güvenlik, perakende ve diğer sektörlerdeki planlama verimliliğini artırmak ve zamandan ve paradan tasarruf etmek isteyen büyük işletmeler için kullanışlıdır. Celayix planlama, çalışanların uygunluğuna, becerilerine ve performansına göre dakikalar içinde programlar oluşturduğu için planlama süresi çabasını %95'e kadar azaltmaya yardımcı olabilir. Araç, hastalık çağrılarını, gelmeme durumlarını ve son dakika değişikliklerini yönetmek için otomatik bir değiştirme özelliği sunuyor ve devamsızlık maliyetlerinde çalışan başına yıllık 2.600 ABD dolarına kadar tasarruf sağlayabiliyor. Celayix ile işletmeler çalışan programlarını kolayca yönetebilir, katılımı takip edebilir ve ani değişiklikler için nitelikli yedekler bulabilir. Platform, kullanıcılara araç hakkında gerekli tüm bilgileri sağlamak için bloglar, vaka çalışmaları, infografikler ve videolar dahil olmak üzere çeşitli entegrasyonlar ve kaynaklar sunar. Celayix, kullanıcıların karar vermeden önce aracı değerlendirmelerine yardımcı olmak için ücretsiz deneme sürümüyle birlikte farklı ihtiyaçlara ve bütçelere uygun çeşitli özellik paketleri sunuyor. Müşteriler destek sayfası üzerinden Celayix desteğiyle iletişime geçebilir veya doğrudan şirketle iletişime geçebilir. Genel olarak kapsamlı bir iş gücü yönetimi yazılımı arayan işletmeler Celayix'in yapay zeka destekli çözümlerinden yararlanabilir.
HROne
hrone.cloud
HROne, İK süreçlerini otomatikleştiren, insan etkileşimlerini basitleştiren ve daha iyi işyerleri oluşturmak için eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunan, geleceğe hazır bir HCM paketidir. İK ile ilgili her şeyi otomatik pilota alma çabamızda, İK işlevlerini çalışanların yaşam döngüsünün tamamı boyunca başarılı bir şekilde kolaylaştırdık ve 1.100'den fazla kuruluş için milyonlarca saat tasarruf sağladık. Bu sayı 20'den fazla sektörden isimleri içermektedir: Timex, ABP, Lux Cozi, Droom, Amar Ujala, Haier, Bikanervala, Weikfield, Burberry, Harvest Gold, Studds, Nippon Steel, Annapurna, Nissin, TravelXp, Career Launcher ve Paynearby bunlardan bazılarıdır birkaçını saymak gerekirse. En iyi kısım? İK otomasyonunun gerçek gücünü her yerde, her zaman deneyimlemelerine yardımcı olmak için kullanıcılarımıza sıfır maliyetle bir MOBİL UYGULAMA hediye ediyoruz. Kendimizi İK yazılım pazarında aşağıdaki göze çarpan işlevlerle farklılaştırıyoruz: ✅ Gününüze rehberlik edecek ilk Gmail'den ilham alan İK için Gelen Kutusu ✅ İşlerin zamanında yapılması için yenilikçi görev bilgileri ✅ Her türlü bilgiyi izlemek ve bunlara erişmek için sezgisel küresel arama kutusu ve Sadece vaat etmeyen, aynı zamanda SİZE GERÇEK YATIRIMINI GÖSTEREN bir sistem. Tüm İK görevlerinde gerçek zamanlı eylemler gerçekleştiren, incelikli hatırlatmalarla birikmiş işleri önleyen ilk HCM olarak, tüm operasyonel görevleri otomatikleştirerek sizi başarıya hazırlıyoruz. Daha fazlasını öğrenmek için web sitemizi ziyaret edin: https://hrone.cloud/
Sloneek
sloneek.com
Sloneek, çalışanlarınızın tüm yolculuğunu yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren modern bir İK sistemidir. 14 gün boyunca ücretsiz deneyin!
flair HR
flair.hr
flair, yerel, küresel, uzak veya ofis tabanlı karmaşık insanlarla ilgili süreçlere yapı ve basitlik getiren, hepsi bir arada bir İK ve işe alım çözümüdür. İK ekiplerinin kuruluşlarının iş-yaşam deneyimini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere sahiptir. yetenek, çalışanların tüm yolculuğunu kapsar ve tamamen özelleştirilebilir. Standart özelliklerle başlayın veya her süreci kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlayın; seçim sizin. Sürükle ve bırak kariyer sayfası oluşturucumuz ve özelleştirilebilir aday hunilerimiz gibi işe alım özellikleriyle yetenekleri çekin ve işe alım süresini kısaltın. Kişiselleştirilmiş katılım yolculuklarıyla hevesli yeni başlayanları sadık marka savunucularına dönüştürün. Ve devamsızlık yönetimi, bordro, performans incelemeleri, zaman takibi ve daha fazlası gibi temel İK görevlerini basitleştirin. Çözümümüz Salesforce üzerine inşa edilmiştir ve dünyanın önde gelen CRM platformunun gücünden ve güvenliğinden yararlanmanıza olanak tanır. Ancak Salesforce'u kullanmıyor olsanız bile size erişim sağlayacağız. Organizasyonunuza biraz yetenek katın ve İK uyumunu yakalayın.
Surfboard
teamsurfboard.com
Müşteri destek stratejinizin evi olan Surfboard ile tanışın. Ruggable, Beauty Pie ve Grow Therapy gibi önde gelen marka ekipleri, destek ekiplerinin uluslararası alanda büyümesini ve gelişimini yönetmek için Surfboard'un iş gücü yönetimi platformunu kullanıyor. Surfboard, tahminden kapasite planlamaya, planlamaya ve performans analitiğine kadar operasyonları kolaylaştırmak ve birleştirmek için akıllı, modern bir WFM sunar. Destek fonksiyonunuzun tamamındaki gizli maliyetleri ve verimsizlikleri belirleyin. İnsan ve yapay zeka hizmet kaynaklarının yanı sıra proaktif müşteri hizmetlerinin kâr odaklı fırsatının kilidini açın.
Quinyx
quinyx.com
Quinyx, şirketlerin üretkenliği, elde tutmayı ve karlılığı artırmak için işlerinin, müşterilerinin ve cephe çalışanlarının ihtiyaçlarını dengelemelerine yardımcı olur. Hepsi bir arada cephe platformumuz, işgücü tahminini kolaylaştırır, program yönetimini optimize eder ve çalışan katılımını geliştirir. Sonuç? Sert fazla mesai azaltma ve gelişmiş alt çizgi. Yöneticilerin takımlarına liderlik etmek için daha fazla zamanı var ve çalışanlar daha üretken ve meşgul. İşlerini optimize etmek, iş güçlerini yönetmek ve cephe işçilerine dahil etmek isteyen bir cephe işgücüne güvenen işletmeler. Quinyx ile herkes kazanır. Yönetici, yöneticiye daha az zaman ve takımlarını yönetmek için daha fazla zaman harcarken, cephe işçileri nihayet hayatlarını daha iyi planlayabilir ve işverenlerine bağlı hissedebilirler. Ve en iyi bölüm? Genel Merkez, karlılığı artırmak ve hem çalışanlara hem de işletmeye fayda sağlamak için işgücü tahminini kolayca optimize edebilir.
ZoomShift
zoomshift.com
ZoomShift, çalışan programlarını oluşturmak ve yönetmek için basitleştirilmiş ve bulut tabanlı bir yol sağlar. Çalışan müsaitliğini, izin taleplerini, fazla mesaiyi ve vardiya çatışmalarını yönetmenize olanak tanır. Ayrıca çalışma programlarını yayınlamanıza ve çalışanlara bildirim göndermenize de olanak tanır.
MakeShift
makeshift.ca
MakeShift, hem yöneticiler hem de çalışanlar için planlama deneyimini geliştiren, kişiye özel ilk bulut planlama çözümüdür. Kurulumu kolaydır ve kullanımı daha da kolaydır. Programları daha hızlı oluşturacak, katılımı daha doğru bir şekilde takip edecek ve ekibinizin büyüklüğü ne olursa olsun personel ile gerçek zamanlı olarak iletişim kuracaksınız. Müşterilerimiz daha az doldurulmamış vardiya, daha iyi iş-yaşam dengesi, daha mutlu çalışanlar ve daha sağlıklı bir kâr elde ediyor. Bu, Önce İnsanlar'ın programı ve işletmeler buna bayılıyor! Zamandan tasarruf etmek, işçilik maliyetlerini azaltmak ve çalışanların katılımını artırmak için bugün kaydolun --> makeshift.ca MakeShift, 14 günlük ücretsiz deneme olanağı sunuyor.
Workforce
workforce.com
Güçlü İK ve bordro desteğiyle günlük operasyonlarınız için ihtiyacınız olan her şey. Workforce.com saatlik çalışanlara yönelik HCM'dir. Katılımı, programları, katılımı, zaman çizelgelerini, performansı, görevleri ve daha fazlasını tek bir sistemde yönetin. Hem mobil uygulama hem de masaüstü portalı aracılığıyla çalışanların ne zaman ve nerede çalıştığını, işçilik maliyetlerini, izinleri ve katılımı gerçek zamanlı olarak takip edin. GPS ile konumlandırılan mobil zaman saati aracılığıyla bordroya hazır zaman çizelgelerini otomatik olarak oluşturun ve onaylayın. Tek tıklamayla daha akıllı programlar oluşturmak ve doldurmak için sektör lideri yapay zekayı kullanın. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avustralya, İtalya, Uruguay ve Filipinler'de ofisleri bulunan Workforce.com'un dünya çapında 8.000'den fazla müşterisi vardır ve dünyanın en güvenilir markalarına modern iş gücü yönetimi çözümleri sağlamada pazara liderlik etmektedir.
Ubeya
ubeya.com
Ubeya, teknoloji devrimini geçici işler dünyasına taşıyan bir SaaS B2B platformu geliştirdi. Esnek çalışanları yöneten işletmeleri birbirine bağlar ve onların tüm iş gücünü yönetmesine, dış kaynak kullanmasına, derecelendirmesine ve ödeme yapmasına olanak tanır. İş süreçlerini, planlamayı, iletişimi, bordroyu ve uyumluluğu otomatikleştirip optimize ederek personel bulma firmaları, işletmeler ve vardiya çalışanları arasındaki boşluğu doldurur. Ubeya, esnek iş deneyimini yeniden şekillendirmek için dağınık iletişim kanallarını birleştiriyor, çalışanların işte kalma oranını artırıyor ve randevuya gelmeme oranını azaltıyor. Ubeya'nın platformu dünya çapında yüzlerce işletmenin değişime karşı daha dayanıklı ve uyumlu olmasına yardımcı olarak büyüme, operasyonel mükemmellik ve mutlu iş gücü sağlıyor.
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle, masa üstü çalışanlarınızı ve çalışanlarınızı kolay ve verimli bir şekilde yönetmenizi sağlamak için tasarlanmış uçtan uca bir İş Gücü Yönetim Sistemidir. Her ölçekteki karmaşık iş gücü yönetimi zorluklarını ele alabilecek, üst düzey, çok yönlü bir sistemdir.
Workfeed
workfeed.io
İşverenler ve yöneticiler, işgücünün ihtiyaçları ile işlerinin talepleri arasında mükemmel dengeyi kuran programlar oluşturmak için Workfeed'i kullanıyor. Bunu yaparak, optimize edilmiş işgücü maliyetlerine, sınıfının en iyisi çalışma ortamına ve olağanüstü iş sonuçlarına giden yolu açıyorlar. Sonuç olarak, Workfeed'in müşterileri %80'e kadar zaman ve binlerce dolar tasarruf ederken, çalışan memnuniyetini, esnekliğini ve elde tutma oranını da artırıyor.
busybusy
busybusy.com
meşgul meşgul, önde gelen inşaat süresi izleme ve iş maliyetleme yazılımıdır. Saha süresini, ekipmanı, malzemeleri ve ilerlemeyi verimli bir şekilde takip etmek için GPS'ten yararlanın. Kullanımı kolay tek bir uygulamada bordroyu basitleştirin, çalışan programlarını yönetin ve günlük raporlar oluşturun. meşgul meşgul'ün şantiye verileri ekibinizin anında erişimine açık olup, her zaman, her yerde neler olduğunu görmenize olanak tanır. Kullanım kolaylığı ve güvenilirlik açısından çalışanlar tarafından 1 numara olarak oylanan bu ürün, güncelliğini kaybetmiş kağıt zaman çizelgelerini terk eden 75.000'den fazla mutlu müşteriye katılın. İnşaat ve sahadaki çalışanların bulunduğu tüm sektörler için 1 Numaralı Mobil Zaman Takibi ve İş Maliyeti Uygulaması. Kullanımı kolay, güvenilir bir uygulamayla GPS Zaman Takibini ve planlamasını çocuk oyuncağı haline getirin. Favori özellikler arasında GPS Zaman Takibi, Yönetici Zaman Takibi, Planlama, Fotoğraflar ve Notlar, Bütçeler, PTO, Güvenlik Raporları, Günlük Proje Raporları, Tamamlanan İşler ve daha fazlası yer alır. Mükemmel müşteri hizmeti sağlamak için 90 günlük para iade garantisi, sözleşme yok ve kullanıma dayalı fatura sunuyoruz!
SocialSchedules
socialschedules.com
SocialSchedules, saatlik çalışanlara yönelik ödüllü bir çalışan planlama ve zaman saati yazılımıdır. Ürün demosu: https://youtu.be/3Q5p71_Dsis Çalışma programınızı dakikalar içinde oluşturun, üzerinde kolayca değişiklik yapın ve tek tıklamayla ekibinizle paylaşın. Ücretsiz iOS ve Android uygulamaları, hareket halindeyken programı düzenleyip kontrol edebileceğiniz anlamına gelir. Çalışanlarınız her zaman en güncel sürüme sahip olur. İzin sürelerini takip edin, daha uygun maliyetli planlar için satışları tahmin edin, POS'unuzla entegre edin ve yedek parçaları hızla bulun. Grup mesajlaşma, vardiya değiştirme ve vardiya hatırlatıcıları gibi özellikler hayatı kolaylaştırır. Çalışanların zamanını ve katılımını sorunsuz bir şekilde takip edin ve zaman çizelgesi verilerini kolayca bordroya aktarın. Çalışanlar sahada telefon veya tabletlerinden giriş yapabilirler. Zaman hırsızlığını önleyin ve GPS ve fotoğraf saati girişlerini kullanın, çalışanların yalnızca çalışmaları planlandıkları zaman ve yerde giriş yapmalarını sağlayın. Ücretli ve ücretsiz molaları takip ederek yerel iş kanunlarına uyumlu kalın. Çalışanlarınızın mola verdiğinden ve bir çalışanın molayı kaçırması durumunda bilgilendirildiğinden emin olun.
Novagems
novage.ms
Novagems mobil ve web tabanlı Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Yönetimi yazılımı, ön hattınızı arka ofise bağlayarak tüm operasyonlara tek bir yerden genel bakış sağlar. Güvenlik Görevlisi Yönetimimiz, kullanıcıların vardiyaları planlamalarına, GPS onaylı giriş/çıkış saatlerini görüntülemelerine, Coğrafi çit ve Olay raporu teknolojisine erişmelerine ve gerçek zamanlı olarak kontrol noktaları turları gerçekleştirmelerine olanak tanır. Trendleri görselleştirmek ve operasyonları iyileştirmek için uygulanabilir içgörüler elde etmek için verilerle desteklenen rapor biçimindeki mevcut tüm bilgileri analiz edin.
Workee
workee.net
Workee, hâlihazırda 6.000 serbest çalışanın ve profesyonelin (özel öğretmenler, eğitmenler, koçlar, tasarımcılar, serbest yazarlar ve çok daha fazlası gibi) işlerini çevrimiçi yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır. Workee, 1 dakikadan daha kısa bir sürede yerleşik rezervasyon, planlama ve ödemeler içeren kişisel bir web sitesi oluşturarak, doğrudan rezervasyon almanıza ve ödeme almanıza ve iş ve müşteri yönetimini kutudan çıktığı gibi otomatik pilota almanıza olanak tanır. Workee, halihazırda müşterileri olan serbest çalışanların kendileriyle daha etkili bir şekilde çalışmasına ve işlerini alışılmışın dışında ölçeklendirmelerine yardımcı olur. Kullanıcılarımıza göre Workee haftada 10 saat ve ayda binlerce dolar tasarruf sağlıyor. Workee'nin iki planı var: Starter ve Pro. Workee Başlangıç planı, aylık abonelik olmadan ve Workee'den %0 işlem ücreti olmadan ücretsizdir. Yeni başlayan profesyoneller için tasarlanmıştır ve aşağıdakileri içerir: Kişisel bir web sitesi için Temel Şablonlar 1 Uygunluk programı Randevular için 2 Zaman Aralığı Tek seferlik işler ve hizmetler için 2 Çalışan Projesi Aylık 3 Fatura Workee Pro planı mevcuttur Workee'den aylık abonelik ve %0 işlem ücreti ile. Profesyonel plan, gelişmiş özellikler ve özelleştirme seçenekleri arayan profesyoneller ve aktif kullanıcılar için mükemmeldir. Pro planının bu nedenle çok uygun olduğunu burada bulabilirsiniz: 1. Pro web sitesi şablonları. Neredeyse düzinelerce yeni profesyonel şablon ve stil, özel renkler ve markalama ile işletme markanızı geliştirin. 2. Özel SEO. Organik trafik alın ve markalaşmayla öne çıkın. Kişisel bir Workee web sitesi için özel başlıklar ve açıklamalar ayarlayın. 3. Sınırsız Programlar, Zaman Aralıkları, Faturalar ve Projeler. 4. Profesyonel Rezervasyon kuralları. Bir sonraki rezervasyonu ne zaman alabileceğinizi sınırlayın, çağrılar arasına otomatik aralar ekleyin ve günlük maksimum oturum sayısını sınırlayın.
Aplano
aplano.de
Aplano, tüm cihazlarda ve gerçek zamanlı olarak çalışan çevrimiçi bir planlama yazılımıdır. Yöneticiler, çalışanları planlama süreçlerine dahil ederek vardiyaları kolayca planlarlar. Yazılım, devamsızlık ve kullanılabilirlik yönetimini kapsar ve çalışanların işlerini Akıllı Telefon veya Tablet aracılığıyla takip etmelerine olanak tanır. Ayrıca geçmiş vardiyalar liste görünümlerinde değerlendirilebilir. Çalışanlar kendi aralarında vardiya değişimi yapabilir, açık vardiyalara başvurabilir, kontenjan ekleyebilir veya tatilleri için başvuru gönderebilir. Aplano ayrıca fazla mesaiyi hesaplar ve her hafta için saatlik bir hesap oluşturur, böylece yöneticiler işçileri daha dinamik bir şekilde programlayabilir.
Shiftee
shiftee.io
Shiftee, çalışan planlaması, vardiya planlaması, zaman ve katılım, izin yönetimi, iş akışı, e-sözleşme ve bordro için güçlü araçlara sahip eksiksiz bir iş gücü yönetimi yazılımıdır. Shiftee ile şeffaflığı ve üretkenliği besleyen sağlıklı bir işyeri kültürü oluşturabilirsiniz. Shiftee web ve mobil uygulamasıyla daha uygun bir iş gücü yönetimi ortamı yaratın. [Özelliklerimiz] • Program • Katılım • Ayrılma • Rapor • İş Akışı • Çalışan Bilgi Yönetimi • Özel Talep • Elektronik İmza • Mesaj • PC-KAPALI Masaüstü • Güvenlik
Shyfter
shyfter.co
Vardiyalı Çalışma Yönetimi. Çalışan planlama ve zaman katılım uygulaması. Sabit veya esnek programlar, planlama ve program yönetimi uygulamamız size önemli ölçüde zaman kazandırır. İzin ve devamsızlık yönetimi, zaman & devam yönetimi ile çalışanlarınızın çalışma sürelerini şeffaf bir şekilde takip edebilirsiniz.
TeamUltim
teamultim.com
TeamUltim, perakende, catering, spor, konaklama ve profesyonel hizmetlerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyan, personel yönetimi ve vardiya planlamasına yönelik bir web uygulamasıdır. TeamUltim ile vardiyaları planlayın, ücretli izinleri ve devamsızlıkları yönetin, ekibinizin vardiyaları değiştirmesine izin verin ve tüm bunlar hakkında kapsamlı raporlar alın.
StaffAny
staffany.com
StaffAny olarak, mobil ve web uygulamamız ile entegre planlama ve zaman takibi SaaS'ımız aracılığıyla favori fiziksel mağazalarımızın çoğunun planlamalarını ve İK yönetimini optimize etmelerine yardımcı oluyoruz. StaffAny, saatlik çalışanları yönetmenin yanı sıra personel performansını izler ve ay sonu zaman çizelgesi birleştirmelerini otomatikleştirir. Bugünkü işimiz İK ve Operasyon departmanını organizasyon içinde dahili olarak birbirine bağlamaktır. StaffAny ile işletmeler performansı daha iyi hale getirebilir, işletme maliyetlerini azaltabilir ve kendileri için en önemli şeyleri yapmaya zaman ayırabilir.
Sage HR
sage.hr
Dünya çapında müşteriler için katılım, performans ve işe alım yönetimi sağlayan ödüllü bir İK teknolojisi şirketi. Ücretsiz 14 günlük deneme! Kolay kurulum! İstediğiniz zaman iptal edin! Küçük ve orta ölçekli işletmelerin insanlarını nasıl yönettiğini ve etkileşime geçtiklerini değiştiren hepsi bir arada İK yazılımı. İster basit izin yönetimi ister uçtan uca İK yönetimi olsun, adaçayı İK, istihdam yolculuğunda İK görevlerini otomatikleştirip düzenleyerek küçük işletmelerin daha etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Birden fazla ve farklı sistemleri içeren diğer çözümlerin aksine, Sage İK, işletmelerin ihtiyaç duydukları her şeye tek bir dijital platformdan erişmesine ve yönetmelerine olanak tanır ve bu süreçteki herkes için inanılmaz iş hayatı deneyimleri sunar. Sage HR'nin temel özellikleri şunları içerir: • Çekirdek İK ve İzin Yönetimi • Vardiya planlama ve zaman çizelgeleri • Performans Yönetimi • Yerleşik ve offting • Çalışan kayıtları ve veritabanı • Varlık yönetimi • Gider yönetimi • Raporlar ve analitik • İşe alım
7shifts
7shifts.com
7shifts, operatörlere aşağıdaki konularda yardımcı olan, hepsi bir arada bir restoran ekibi yönetimi platformudur: 1) Daha kârlı kararlar almalarına. Her gün en iyi ekip ve operasyon kararlarını vermek için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri edineceksiniz. Program uygulama, optimum doğum takibi ve gerçek zamanlı raporlama ile işgücü hedeflerinize ulaşın. 2) Çalışma verimliliğini artırın. Operasyonlarınızı düzene sokmanıza ve kaçınılması kolay hataları azaltmanıza yardımcı olacağız. Uyumluluğu proaktif bir şekilde yönetin, maaş bordrosunu kolaylıkla çalıştırın ve dijital kontrol listeleriyle görevleri takip edin. 3) Zamanı geri alın. Tüm bu iyileştirilmiş verimlilik sayesinde harika konuk deneyimleri yaratmak için harcayabileceğiniz daha fazla boş zamanınız olacak. Daha kolay planlama, merkezi iletişim ve otomatik bahşiş hesaplamaları parmaklarınızın ucunda. 4) Ekibin elde tutulmasını iyileştirin. Güçlü ekipler oluşturmanıza yardımcı olacak araçlara erişebileceksiniz. Ciroyu %13 oranında azaltmak için ekip katılımının, duyarlılığının ve memnuniyetinin nabzını tutun. Restoranınızın 7 vardiyadan nasıl yararlanabileceği aşağıda açıklanmıştır: - Personel programlarınızı oluştururken ve yönetirken haftada 4 saate kadar tasarruf edin - Planlama için harcanan süreyi %80 azaltın - Yöneticilerin zamanından ayda 250 $'a kadar tasarruf edin - İşçilik maliyetlerini azaltarak Yıllık 3.000 ABD doları - Personelden gelen aramaları ve mesajları %70 oranında azaltın - %95 işçilik doğruluğu ile programlar oluşturun - Gelecekteki satışlarınızı %95 doğrulukla tahmin edin - Daha verimli program sayesinde işçilik maliyetlerinde ayda 1.000 ABD doları tasarruf edin - Ayda 1.000 ABD doları tasarruf edin erken mesai ve mesai aşımlarında Ekibinizin çalışma programlarını, zamanlamayı, ekip iletişimini, iş uyumluluğunu, maaş bordrosunu, ipuçlarını ve daha fazlasını tek bir yerden yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Anne-baba mağazalarından Bareburger, Highway 55 ve Five Guys gibi ulusal zincirlere kadar her büyüklükteki restoranda 7 vardiya bulunabilir. Ekip yönetimini basitleştirmek için halihazırda 7 vardiyayı kullanan 1.500.000'den fazla restoran profesyoneline katılın.
Assembled
assembled.com
Assembled, modern destek ekiplerine personel alımında daha fazla doğruluk, program oluşturmada daha fazla kolaylık ve kontrol ve performanslarını artırmalarına ve kendilerini savunmalarına yardımcı olan verilere yönelik ekipler arası daha iyi görünürlük sağlayan bir iş gücü yönetimi platformudur. Sizi ve ekibinizi halihazırda bulunduğunuz yerde karşılayan bir iş akışı için çoğu büyük iletişim platformu, Google Takvim ve Slack ile entegre oluyoruz. Bugün çözümümüz Stripe, Webflow, Imperfect Products ve Etsy gibi müşteri odaklı markaların birinci sınıf müşteri deneyimleri oluşturmasına yardımcı oluyor. Montajlı fark: → Hızlı katılım ve altın yıldızlı başarı ve destek → Hızlı, sezgisel ve tamamen özelleştirilebilir planlama → Ekipler arası anlamlı görünürlük → Güçlü, doğru ve uygulanabilir tahmin → Merkezi, sağlam ve ilgili raporlama
Avaza
avaza.com
Avaza, müşteri odaklı işletmeleri çalıştırmak için önde gelen bir arada yazılımdır. Avaza, her büyüklükteki işletmelerin takım projeleri, takım sohbeti, zaman izleme, gider raporlama, alıntı ve faturalandırma daha kolay ve etkili bir şekilde yönetilmesine izin verir. Herhangi bir cihazda dünyanın herhangi bir yerinden bir web tarayıcısı aracılığıyla erişilebilir. Avaza, müşteri odaklı işletmenizi yürütmek için entegre bir işlevsellik paketi sağlar. Buna proje yönetimi ve işbirliği, ekip sohbeti, kaynak planlama, zaman izleme, gider yönetimi, alıntı ve faturalandırma dahildir. Bu modüllerin her biri, çok çeşitli işletmelere uyacak şekilde birlikte veya bağımsız olarak kullanılabilir. Avaza, tüm bu işlevlere ihtiyaç duyan ve tek bir hakikat ve güçlü raporlama kaynağına sahip olmanın tadını çıkaran danışmanlık ve profesyonel hizmet şirketleri için özellikle yararlıdır. Avaza bulutta inşa edilmiştir ve herhangi bir cihazda mevcuttur. Avaza, 150'den fazla ülkede 30.000'den fazla profesyonel hizmet işletmesi tarafından kullanılmaktadır.
Breathe
breathehr.com
Breathe, Birleşik Krallık'taki KOBİ'lerin temel insan süreçlerini çevrimiçi ortama taşımasına yardımcı olan, zamandan tasarruf sağlayan, gönül rahatlığı sağlayan ve işletmelerin çalıştıkları her yerde çalışmasını kolaylaştıran, çok ödüllü, basit ve güvenli bir insan yazılımıdır. Breathe, 400.000'den fazla kişiyi yönetmek için İngiltere merkezli 15.000'den fazla küçük işletme ve hayır kurumunun güvendiği bir şirkettir. Breathe, 600'den fazla ortaktan oluşan bir ağ tarafından onaylanmakta ve tavsiye edilmektedir. Breathe'i kullanan kuruluşlar arasında AgeUK, Huel, The Wildlife Trust, Scrub Daddy, Dryrobe, RSPCA ve daha fazlası yer alıyor. Özellikler şunları içerir: Ürün özellikleri şunları içerir: - Tatil ve İzin Yönetimi - Hastalık ve Devamsızlık İzleme - Performans Yönetimi - Gider Yönetimi - Çalışan Planlama - Zaman Takibi - Çalışan Veritabanı ve Analitik - Sınırsız Belge Depolama - Rota, Zaman ve Devam 14 günlük deneme sürümünüzü başlatın bugün ve Breathe'in sezgisel ürünlerinin size ve işinize nasıl yardımcı olabileceğini görün.
Clockify
clockify.me
Takımlar için en popüler boş zaman izleyicisi saatler, her büyüklükteki işletmeye, dijital ajanslardan, STK'lara ve eğitim kurumlarına yardımcı olur. Platform, yöneticilerin her bir proje için zaman süresini belirtmelerini, çalışanların saatlik oranlarını izlemelerini, devam eden etkinlikleri görüntülemesini ve çeşitli görevler için zaman dökümünü görselleştirmelerini sağlar. Clockify ayrıca yöneticilerin PDF, Excel ve CSV formatlarında özelleştirilebilir raporları oluşturmasına, paylaşmasına ve dışa aktarmasına olanak tanır. Platformlarda mevcut: Web, Android, iOS, Mac, Windows ve Linux
ClockShark
clockshark.com
İşlerin daha hızlı yapılmasını sağlayın. Bir saha hizmeti veya inşaat işini yürütmek koordinasyon ve harika bir ekip gerektirir. ClockShark'ın hepsi bir arada araç seti ile sektörün 1 numaralı zaman çizelgesi uygulamasına ek olarak, daha hızlı ödeme alırken işleri hızlı ve doğru bir şekilde bitirmek için ihtiyacınız olan her şeye sahip olursunuz.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, masasız ekipleri olan kuruluşların iletişimi geliştirmelerine, personeli korumasına ve operasyonel verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış sağlam bir araç seti içeren ilk bir Mobil İş Gücü Yönetimi uygulamasıdır. Connecteam, yöneticilerin iş süreçlerini otomatik pilot üzerine koymalarına ve iş büyümesine odaklanırken, aynı zamanda çalışanları daha üretken, profesyonel ve memnun olmalarını sağlar. Zamandan tasarruf edin ve mobil ilk özel kontrol listeleri, formları ve raporları ile verimliliği artırın; GPS zaman saati ile vardiyaları planlayın ve çalışma saatlerini izleyin; Çalışan iletişimini basitleştirin, profesyonel becerileri geliştirin, günlük görevleri yönetin ve çok daha fazlası, hepsi bir uygulamada. Active Directory Tek Oturum Açma (SSO) ile sistem yöneticileri için güvenli ve kolay bir giriş sağlayın.
Deputy
deputy.com
Vice, web ve mobil uygulama tabanlı bir çözümde size en iyi teknolojiyi sunan nihai iş gücü yöneticisidir. Planlamanızı, zaman çizelgelerinizi, görevlendirmenizi, çalışan iletişiminizi ve idari görevlerinizi basitleştirin. Harika uygulamalar ve tek tıkla bordro entegrasyonuyla hayatınızı kolaylaştırıyoruz. Yardımcısı'nın size işletmeniz ve iş gücü yönetiminiz üzerinde görünürlük ve kontrol sağlamasına izin verin.
DeskTime
desktime.com
DeskTime, yöneticilerin, çalışanlarının gününün her yönünü mikro düzeyde yönetmeden, ekiplerinin çalışmalarını takip etmelerine olanak tanıyan, kullanımı kolay bir otomatik çalışan üretkenliği izleme yazılımıdır. Yöneticilerin zamanlarını çalışan verimliliği konusunda endişelenerek harcamamaları gerektiğine ve çalışanların yorucu manuel zaman takibi yöntemleriyle çıkmaza girmemeleri gerektiğine inanıyoruz. Çözüm çok kolay: DeskTime. DeskTime, yöneticilerin ekiplerinde şeffaflık ve dürüstlük kültürü oluşturmasına olanak tanırken, çalışanların da iş/yaşam dengesi konusunda net sınırlar belirlemesine olanak tanıyor. DeskTime'ın üretkenlik izleme özellikleri sayesinde yöneticiler, ekiplerinin çalışma alışkanlıklarını öğrenebilir, çalışanların vardiyalarını planlayabilir, devamsızlıkları yönetebilir ve belirli proje veya görevleri takip edebilir. Bu, ekibin iş ilerlemesini denetlemeyi kolaylaştıracak ve hiçbir çalışanın fazla çalıştırılmamasını veya gereğinden az kullanılmamasını sağlayacak. DeskTime'ın özellikleri şunları içerir: - tam otomatik çevrimiçi ve çevrimdışı zaman takibi - proje yönetimi - vardiya ve devamsızlık planlaması - isteğe bağlı ekran görüntüleri - özel raporlar - ve çok daha fazlası Otomatik çalışan zaman takibi uygulamamızla iş günlerinizin stresini ortadan kaldırın ve iş yerinize şeffaflık getirin .
Findmyshift
findmyshift.com
Çalışan planlama yazılımı basitleştirildi. Çalışan programları oluşturun, vardiya taleplerini yönetin, işçilik maliyetlerinizi takip edin ve çalışanlarınızla iletişim kurun.
Homebase
joinhomebase.com
100.000'den fazla küçük (ama güçlü) işletme, çalışan planlaması, zaman saatleri ve daha fazlasıyla saatlik ekiplerini yönetmek için Homebase'i kullanıyor.
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules, restoran ve konaklama sektörünün önde gelen çalışan planlama çözümüdür çünkü programınızı yönetmenin ve ekibinizle iletişim kurmanın en hızlı ve en kolay yoludur. Ekip üyeleri bunu seviyor çünkü tek tıklamayla mobil uygulamada vardiyaları değiştirebiliyor, teslim alabiliyor veya vardiyaları bırakabiliyorlar. Daha fazla saat istediğinizde otomatik vardiya alımları ve istemediğiniz zaman izin talepleri ile iş-yaşam dengesi kolayca yönetilir. Takvim senkronizasyonu, bildirimler ve mesajlaşma ekiplerin bağlantıda kalmasını ve program değişiklikleri konusunda güncel kalmasını sağlar. Yöneticiler, programları oluştururken ve vardiya değişiklikleri için tek tıklamayla onay verirken zamandan tasarruf edilmesini takdir ediyor. İşgücü tahmini ve uyumluluk yönetimi özellikleri, yöneticilerin maliyetleri kontrol etmesine ve uyumluluk riskini en aza indirmesine yardımcı olur. Ve en önemlisi yayın ve birebir mesajlaşma ile bağlantıda kalmak, mutlu ve üretken bir ekip kültürünün oluşmasını sağlar. HotSchedules, Fourth Intelligence platformu tarafından desteklenen eksiksiz bir İşgücü Yönetimi çözümünün bir parçasıdır. Ek modüller şunları içerir: Zaman ve Seyirci - Eksik molalar, fazla mesai ve daha fazlası için istisnaları işaretlerken, toplu etki verileri oluşturmak için entegre uygulamamızla bordroyu hızlı ve doğru bir şekilde işleyin. Yemekler, molalar ve tahmine dayalı planlama için özel ödeme hesaplamalarıyla bordronuzu uyumlu tutun. Coğrafi sınırlama, fazla mesai ve kaçırılan giriş saati uyarıları için WebClock seçeneği eklendiğinde ek tasarruf sağlanır. Kayıt Defteri - Altın standart Yöneticinin Redbook'unu temel alan dijital Kayıt Defterimiz, birleştirilmiş vardiya notları, görev listeleri, mesajlar ve daha fazlasıyla sonsuz ileri geri iletişimi ortadan kaldırır. Vardiyalar arasında kritik bilgileri iletin ve görevleri doğrudan telefonunuzdan atayın; çalışan performansını ve sorumluluğu artırın. İşgücü Tahmini - Daha akıllı planlama sayesinde aynı anda paradan tasarruf edin ve deneyimleri iyileştirin. Yöneticiler, bir sonraki seviyedeki tahmin çözümümüz sayesinde tahmin edilen, planlanan, bütçelenen ve gerçekleşen saatler arasında daha yüksek doğruluk sağlar. Kazanılmış Ücret Erişimi/Talep Üzerine Ödeme – Fuego, yalnızca HotSchedule kullanıcılarına sunulan, isteğe bağlı bir ödeme uygulamasıdır. 2023'te en çok talep edilen faydalardan biri, EWA'yı benimseyen işverenler, yalnızca düşük gelirli ve bahşiş vermeyen çalışanlar üzerindeki mali baskıyı hafifletmekle kalmayacak, aynı zamanda işte kalma oranında %20-40'lık bir artış, düşen vardiyalarda azalma yaşayacak ve bu durumu ortadan kaldırabilecektir. kağıt çek kullanımı; üstelik hiçbir ek ücret ödemeden. Raporlama ve Analitik - Eksiksiz raporlama ve analiz çözümümüz, planlama, zaman ve katılım, işgücü tahmini ve POS verilerini tek bir yerde birleştirerek operasyonel öngörüleri ortaya çıkarır. Kullanıma hazır kontrol panelleri, bölgesel veya kurumsal analiz için toplu iş gücü verilerini ortaya koyarken, mağaza düzeyindeki raporlama, yöneticilerin vardiyadan vardiyaya KPI'ları takip etmesine yardımcı olur.
OnTheClock
ontheclock.com
2004 yılında oluşturulan OnTheClock, küçük işletmelerin zaman çizelgesi doğruluğunu geliştirerek ve uyumluluk süresi izleme yasalarına uyarak zamandan tasarruf etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış, kullanımı kolay bir çalışan zaman saati sistemidir. OnTheClock'un zaman izleme özellikleri, bordro sürecini kolaylaştırarak ve çeşitli bordro entegrasyonları sunarak ek kolaylık sağlar. Zaman verileri gerçek zamanlı olarak toplanır ve kimin mesaide olduğunu ve üretken olduğunu görmeniz için zaman kartlarını görüntülemenize olanak tanır. Bordro Entegrasyonları: OnTheClock, size kolaylık sağlamak için QuickBooks, Gusto, Tomson Reuters ve daha fazlası gibi çeşitli bordro entegrasyonları sunar. Zaman Saati Özellikleri: Küçük işletmeler ve çalışanlar, GPS, coğrafi sınırlama, biyometrik ve IP tanıma dahil olmak üzere zaman saati teknolojisindeki en yeni özelliklerin keyfini çıkaracaklar. Ek özellikler arasında PTO takibi, çalışan planlaması, proje ve iş maliyeti, ipuçları, ikramiyeler ve komisyon takibi, zaman çizelgesi denetim günlüğü, mobil uygulama, saatlik ve maaş seçenekleri, raporlar ve çok daha fazlası yer alır. Yöneticiler ve Yöneticiler, doğru ve doğru faturalandırma için belirli çalışanları atayarak hızlı bir şekilde departmanlar ve işler oluşturabilirler. Müşteri Desteği: OnTheClock'un, her zaman yardım etmeye istekli bir zaman izleme meraklısı tarafından sunulan Amerika merkezli desteğinin keyfini çıkarın. Canlı sohbet, bilet gönderme, e-posta ve telefon gibi kullanışlı iletişim yöntemleriyle OnTheClock'tan yararlanın.
Planday
planday.com
Planday, neredeyse her boyuttaki ve dikey vardiya tabanlı işletmelerin iş gücünü tek bir web tabanlı sistemde yönetmesine olanak tanıyan bir iş gücü yönetimi platformudur. Çalışan programlarını, çalışma saatlerini, vardiya değişimlerini, tatil taleplerini ve maaş bordrosunu tek bir yerden yönetin. Planday ayrıca tam entegre bir çalışan iletişim fonksiyonuna sahiptir, böylece yöneticiler çalışanlara hızlı bir şekilde mesaj gönderebilir veya e-posta gönderebilir.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, ayarlanması, kullanılması ve ölçeklendirilmesi kolay olan AI destekli bir hizmet çözümüdür. Zendesk çözümü kutudan çıkıyor ve değişim durumunda değiştirilmesi kolay ve işletmelerin daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. Zendesk ayrıca, işletmelerin hizmet ekiplerinin müşteri sorunlarını daha hızlı ve daha doğru bir şekilde çözmeleri için en yeni AI'dan yararlanmasına yardımcı olur. Milyarlarca CX etkileşimi üzerine inşa edilen Zendesk AI, self servis, ajanlara, yöneticilere, büyümenize ve ölçekte verimli bir şekilde çalışmanıza yardımcı olmak için tüm hizmet deneyimi boyunca kullanılabilir. Zendesk, ajanlara sosyal mesajlaşma, telefon veya e -posta olsun, herhangi bir kanalda kişiselleştirilmiş bir hizmet deneyimi sunmaları için ihtiyaç duydukları araçlar, içgörüler ve bağlamla güçlendirir. Zendesk, bir servis ekibinin ihtiyaç duyduğu her şeyi bir araya getiriyor - kişiselleştirilmiş konuşmalardan ve çok kanallı vaka yönetiminden AI ile çalışan iş akışlarına ve ajan araçlarına, otomasyona ve 1200'den fazla uygulamadan oluşan bir pazar - hepsi bir çatı altında korunuyor. Ve çözümümüzün uygulanması ve anında ayarlanması kolaydır, ekiplerin devam eden değişiklikler yapmalarını gerektiren ekiplerin, geliştiricilerin ve pahalı ortakların gerektirmesini sağlar. Zendesk'te işin karmaşıklığını basitleştirme ve şirketlerin müşterilerle anlamlı bağlantılar kurmasını kolaylaştırma görevindeyiz. Yeni başlayanlardan büyük işletmelere kadar, büyüklük, endüstri veya hırs ne olursa olsun, akıllı, yenilikçi müşteri deneyimlerinin her şirket için ulaşılabilir olması gerektiğine inanıyoruz. Zendesk, 30'dan fazla dilde çok sayıda sektörde 130K'dan fazla küresel markaya hizmet vermektedir. Zendesk'in merkezi San Francisco'da bulunuyor ve dünya çapında ofisler işletiyor.
Shyftplan
shyftplan.com
Shyftplan, otomatik vardiya planlamaya yönelik ilk bulut yerel çözümüdür. Çözüm, karmaşık durumlarda bile binlerce çalışana ölçeklenebilir. Çalışanlarınızın nitelik düzeyleri, uygunluk durumları ve hatta makine kullanımınız gibi 20'den fazla faktörü hesaba katar. Shyftplan'ın güçlü yapay zekası, faktörler arasındaki korelasyonu hesaplar ve ideal vardiya programını önerir. Bu, vardiya planlamasını şeffaf, adil ve ekibiniz için oldukça verimli hale getirir.
Sling
getsling.com
Sling, çalışanların vardiyalı olarak çalıştığı şirketlere yönelik bir planlama, zaman takip ve iletişim yazılımıdır. Sling, planlama, mesajlaşma, zaman takibi, görev yönetimi ve raporlama işlevlerini bir araya getirir ve hem yöneticilerin hem de çalışanların işlerinin tüm yönlerini tek bir platformda organize etmelerine olanak tanır.
Tinq
tinq.com
Tinq, tüm işletmelere yönelik çok platformlu bir ekip yönetimi çözümüdür. Yöneticiler ve çalışanlar, zaman takibinden vardiyaların planlanmasına ve bordro için özel raporlar hazırlanmasına kadar bulut üzerinde sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir.
When I Work
wheniwork.com
Çalıştığımda, işletmelerin zaman ve katılımı planlamaları, takip etmeleri ve saatlik çalışanlarıyla iletişim kurmaları için kolay bir yoldur. Ücretsiz iOS ve Android uygulamalarıyla programı ve zaman saatini her çalışanın cebine koyun. Sadece birkaç tıklamayla izin sürelerini, çalışanların müsaitlik durumunu takip edin ve vardiya değişimlerini yönetin. Süreci kolaylaştırmak ve insan hatasını önlemek için bordro sağlayıcınızla entegre olun. Şimdi 14 günlük ücretsiz denemeye başlayın.
WorkJam
workjam.com
Workjam, tek bir kapsamlı platform aracılığıyla masumsuz çalışanları bağlamak ve güçlendirmek için tasarlanmış birleşik bir dijital işyeri çözümüdür. Bu yenilikçi araç, özellikle perakende, misafirperverlik, üretim, lojistik ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerdeki cephe takımlarına hitap etmektedir. İşlemleri basitleştirerek ve iletişimi geliştirerek Workjam, mevcut işgücü yönetimi (WFM) sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre ederek verimliliği ve verimliliği artırır. Platform, günlük görevlerini yönetmek için etkili araçlara ihtiyaç duyan önemli sayıda masasız işçiye sahip kuruluşlara odaklanan farklı bir hedef kitleye hizmet vermektedir. Workjam, tüm operasyonel ihtiyaçları için merkezi bir merkez sağlayarak, bu çalışanların karşılaştığı bilgi ve kaynaklara sınırlı erişim gibi benzersiz zorlukları ele almaktadır. Bu, zamanında iletişim ve görev yönetiminin başarı için kritik olduğu hızlı tempolu ortamlarda özellikle faydalıdır. Workjam, cephe işçilerinin özel ihtiyaçlarını karşılayan bir dizi özelliği kapsar. Platform, devam eden eğitimi kolaylaştırmak için günlük sorumlulukları düzenlemek için görev yönetimi, gerçek zamanlı güncellemeler ve işbirliği için iletişim araçları ve öğrenme ve geliştirme kaynaklarını içerir. Ayrıca, self servis işlevleri, çalışanların programlarını ve görevlerini bağımsız olarak yönetmeleri için güç verirken, benzersiz açık kaydırma pazarı esnek vardiya değiştirme ve kapsama izin verir. Bu özellikler, çalışan deneyimini toplu olarak geliştirerek işgücü arasında sahiplik ve katılım duygusu geliştirir. Frontline ekiplerini organizasyonel hedeflerle hizalayarak, Workjam günlük operasyonları düzenler ve genel katılımı artırır. Platform sadece daha iyi iletişim ve görev yönetimini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda sürekli öğrenme ve gelişim kültürünü de teşvik eder. İşgücü yönetimine yönelik bu bütünsel yaklaşım, kuruluşların daha mutlu, daha üretken bir cephe işgücü geliştirmesini, sonuçta iş başarısını artırmasını ve müşteri sadakatini artırmasını sağlar. Shell, Starbucks, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO ve Woolworths gibi küresel markalar tarafından güvenilir olan Workjam, masum çalışanların özel ihtiyaçlarını karşılayan entegre bir çözüm sunarak kategorisinde öne çıkıyor. Frontline çalışanları için bağlı bir deneyim yaratma yeteneği, önemli bir farklılaştırıcıdır, bu da onu operasyonlarını optimize etmek ve işgücünü güçlendirmek isteyen kuruluşlar için paha biçilmez bir araç haline getirir.
Zoho Shifts
zoho.com
Daha hızlı planlayın. İleriyi planlayın. Zamanınızı geri kazanın. Zoho Shifts, özel vardiya planlama aracınızdır. Güçlü, kullanımı kolay özellikleriyle herhangi bir cihazdan çalışma programlarının taslağını hazırlayabilir, ekip saatlerini takip edebilir ve çalışanlarla iletişim kurabilirsiniz.
Zoho Workerly
zoho.com
Geçici Personel Alımı için Zoho Workerly. Zoho Workerly'nin çalışan planlama yazılımı, ajansların müşteri ve geçici veritabanlarını yönetmelerine, müşteri gereksinimlerine göre işleri planlamalarına, zaman çizelgeleri oluşturmalarına ve faturaları tek bir arayüzde göndermelerine olanak tanır.
Legion
legion.co
Legion Technologies, endüstrinin en yenilikçi işgücü yönetim platformunu sunar. İşletmelerin işgücü verimliliğini ve çalışan katılımını aynı anda en üst düzeye çıkarmalarını sağlar. Legion WFM platformu akıllı, otomatik ve çalışan merkezlidir. Çizelge optimizasyonu, azaltılmış yıpranma, artan üretkenlik ve artan operasyonel verimlilik yoluyla 13x ROI sağladığı kanıtlanmıştır. Legion, kullanımı kolay bir platformda ve çalışanların sevdiği mobil uygulamada en son teknoloji sunar. Norwest Venture Partners, Stripes, İlk Yuvarlak Capital, XYZ Ventures, Webb Yatırım Ağı, Workday Ventures ve NTT DOCOMO Ventures tarafından desteklenen Legion, 2022 Inc. 5000'e göre Amerika'daki en hızlı büyüyen özel şirketlerden biri olarak tanınıyor. Deloitte 500 Sıralaması. <> Geliştirilmiş Planlama: -Stratejik bilgiler -Labor bütçeleme -Demand tahmin <> Yürütmeyi optimize etme: -Labor optimizasyonu -Outomed programlama -Zaman ve Katılım <> Çalışan Güçlendirme: -Frontline Communications -Legion InstantPay -Enforee Performance ve Ödüller
Bizimply
bizimply.com
Her vardiyanın saat gibi çalışmasını sağlayın Çalışan Planlama, Zaman Takibi, İnsan Kaynakları ve Vardiya Yönetimi Yazılımı E-postanızı girin 4,7/5 İncelemelerimizi okuyun 3 çözüm bir arada Harika Bireysel. Birlikte daha iyi. İşgücü Yönetimi Yöneticileri, ön saflardaki çalışanlar için özel olarak tasarlanmış harika bir iş gücü yönetimi çözümüyle güçlendirin. Canlı Zaman ve Katılımı takip edin, oluşturun, maliyet ve […]
Buddy Punch
buddypunch.com
Bordro raporlarını önceden dolduran bulut tabanlı zaman saati çözümü. Girip çıkarma, çalışanlarınız için sezgiseldir ve sizin için zamanı görüntülemeniz ve dışa aktarmanız kolaydır. Çalışanlar bir tarayıcıyı veya Google, iOS ve Android uygulamalarımızı kullanarak giriş yapabilirler. Kimin çalıştığını, GPS konumunu görebilir ve hatta nereye yumruk atabileceklerini sınırlayabilirsiniz. QuickBooks, ADP, Paychex ve SurePayroll ile entegre olurken aynı zamanda Excel dışa aktarımları da sunuyoruz. PTO Tahakkuk Takibi, Delgi Yuvarlama, İş Kodları, QR Kodları, Otomatik Molalar ve SSO gibi gelişmiş özelliklerin tümü bulut tabanlı zaman saatimize dahildir.
Agendrix
agendrix.com
Agendrix, her büyüklükteki işletmenin planlama süreçlerini iyileştirmesine, çalışan iletişimini kolaylaştırmasına ve zaman ve devam takibini basitleştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir personel planlama ve iş gücü yönetimi yazılımıdır. Agendrix'in temel özelliklerinden bazıları şunlardır: - Personel planlama: Çalışma programlarını kolaylıkla oluşturun, yönetin ve yayınlayın ve gerektiğinde değişiklikleri hızla yapın. - Zaman ve katılım: Herhangi bir cihazı, zaman çizelgelerinizi otomatik olarak besleyen bir delme saatine dönüştürerek çalışanların çalışma saatlerini ve katılımını kolayca takip edin. - Çalışan talepleri yönetimi: İzinler, yer değiştirmeler ve vardiya değişimleri de dahil olmak üzere doğrudan uygulama üzerinden gönderilen çalışan taleplerini inceleyin ve onaylayın. - İletişim: Platform aracılığıyla ekibinizle iletişim kurun ve programları ve mesajları gerçek zamanlı olarak paylaşın. - Raporlama ve analiz: Çalışan katılımı ve planlama verileri hakkında ayrıntılı raporlar ve analizler oluşturun. Esnek fiyatlandırma modeli, birçok isteğe bağlı eklenti ve istediğiniz zaman iptal etme politikası sayesinde Agendrix'in yazılımı, her büyüklükteki işletme için uygun fiyatlı ve erişilebilir olacak şekilde yapılmıştır. Platform bulut tabanlıdır, yani internet bağlantısı olan her yerden erişilebilir ve kurulum veya kurulum ücreti yoktur. Agendrix'in en yeni İK modülüyle işletmeler yeni çalışanları daha verimli bir şekilde işe alabilir, çalışan kayıtlarını ve belgelerini merkezileştirebilir ve anketler aracılığıyla çalışan geri bildirimlerini toplayabilir. Bu, işletmelerin İK süreçlerini kolaylaştırmasına ve düzenlemelere ve en iyi uygulamalara uyduklarından emin olmalarına yardımcı olur. Ek olarak, Beşlik çak özelliği aracılığıyla iyi işleri her gün öne çıkarma yeteneği, işletmelerin olumlu bir çalışma kültürü geliştirmesine ve çalışanların moralini iyileştirmesine yardımcı olabilir. Genel olarak Agendrix, planlama, iç iletişim ve iş gücü yönetimi süreçlerini kolaylaştıran kapsamlı ve kullanıcı dostu bir iş gücü yönetimi yazılımıdır. Çalışanlar da Agendrix'i seviyor çünkü yöneticilerinin ihtiyaçlarını gerçekten karşılayan programlar oluşturmasına yardımcı oluyor; bu da insanların çalışmayı sevdiği bir iş haline gelme yolunda uzun bir yol kat ediyor.
Skello
skello.io
Skello, tek bir misyonu olan bir Avrupa şirketidir: tüm ekibin daha iyi öngörüde bulunmasına, organize olmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan işbirliğine dayalı bir çözüm aracılığıyla değişen çalışmayı yeniden icat etmek. Kısacası Skello, ekiplerin karmaşık planlama zorluklarının üstesinden gelmesini sağlayan, vardiya bazlı işyerlerine yönelik bir iş gücü yönetimi çözümüdür. Yöneticiler için Skello, personel maliyetlerini yönetirken en iyi kararları almalarına yardımcı olarak iş organizasyonunu optimize eder. Araç, çalışanlar için kolay ve açık iletişimi kolaylaştırır ve günlük yaşamı kolaylaştırır. Skello'nun hedefi Avrupa'daki vardiyalı çalışma ekipleri için bir numaralı çözüm olmaktır. Bunu başarmak için Skello, yeni özellikler aracılığıyla müşterilerimize daha da fazla değer sunmak ve hedeflerimizin ötesinde yeni pazarlar açmak amacıyla bu alandaki uzman fonlardan (Partech, Aglaé Ventures & XAnge) 40 milyon Avroluk B Serisi finansman topladı. konaklama, perakende ve sağlık gibi tarihi endüstriler.
Papershift
papershift.com
Papershift, bulutta çalışan rota planlamasını, izin yönetimini ve personel zaman takibini yönetmenize ve otomatikleştirmenize yardımcı olur. 200.000'den fazla kullanıcısı olan Papershift, Avrupa'nın en sevilen iş gücü planlama yazılımıdır.
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