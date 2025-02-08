Çalışan Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sierra Leone

HotSchedules

hotschedules.com

HotSchedules, restoran ve konaklama sektörünün önde gelen çalışan planlama çözümüdür çünkü programınızı yönetmenin ve ekibinizle iletişim kurmanın en hızlı ve en kolay yoludur. Ekip üyeleri bunu seviyor çünkü tek tıklamayla mobil uygulamada vardiyaları değiştirebiliyor, teslim alabiliyor veya vardiyaları bırakabiliyorlar. Daha fazla saat istediğinizde otomatik vardiya alımları ve istemediğiniz zaman izin talepleri ile iş-yaşam dengesi kolayca yönetilir. Takvim senkronizasyonu, bildirimler ve mesajlaşma ekiplerin bağlantıda kalmasını ve program değişiklikleri konusunda güncel kalmasını sağlar. Yöneticiler, programları oluştururken ve vardiya değişiklikleri için tek tıklamayla onay verirken zamandan tasarruf edilmesini takdir ediyor. İşgücü tahmini ve uyumluluk yönetimi özellikleri, yöneticilerin maliyetleri kontrol etmesine ve uyumluluk riskini en aza indirmesine yardımcı olur. Ve en önemlisi yayın ve birebir mesajlaşma ile bağlantıda kalmak, mutlu ve üretken bir ekip kültürünün oluşmasını sağlar. HotSchedules, Fourth Intelligence platformu tarafından desteklenen eksiksiz bir İşgücü Yönetimi çözümünün bir parçasıdır. Ek modüller şunları içerir: Zaman ve Seyirci - Eksik molalar, fazla mesai ve daha fazlası için istisnaları işaretlerken, toplu etki verileri oluşturmak için entegre uygulamamızla bordroyu hızlı ve doğru bir şekilde işleyin. Yemekler, molalar ve tahmine dayalı planlama için özel ödeme hesaplamalarıyla bordronuzu uyumlu tutun. Coğrafi sınırlama, fazla mesai ve kaçırılan giriş saati uyarıları için WebClock seçeneği eklendiğinde ek tasarruf sağlanır. Kayıt Defteri - Altın standart Yöneticinin Redbook'unu temel alan dijital Kayıt Defterimiz, birleştirilmiş vardiya notları, görev listeleri, mesajlar ve daha fazlasıyla sonsuz ileri geri iletişimi ortadan kaldırır. Vardiyalar arasında kritik bilgileri iletin ve görevleri doğrudan telefonunuzdan atayın; çalışan performansını ve sorumluluğu artırın. İşgücü Tahmini - Daha akıllı planlama sayesinde aynı anda paradan tasarruf edin ve deneyimleri iyileştirin. Yöneticiler, bir sonraki seviyedeki tahmin çözümümüz sayesinde tahmin edilen, planlanan, bütçelenen ve gerçekleşen saatler arasında daha yüksek doğruluk sağlar. Kazanılmış Ücret Erişimi/Talep Üzerine Ödeme – Fuego, yalnızca HotSchedule kullanıcılarına sunulan, isteğe bağlı bir ödeme uygulamasıdır. 2023'te en çok talep edilen faydalardan biri, EWA'yı benimseyen işverenler, yalnızca düşük gelirli ve bahşiş vermeyen çalışanlar üzerindeki mali baskıyı hafifletmekle kalmayacak, aynı zamanda işte kalma oranında %20-40'lık bir artış, düşen vardiyalarda azalma yaşayacak ve bu durumu ortadan kaldırabilecektir. kağıt çek kullanımı; üstelik hiçbir ek ücret ödemeden. Raporlama ve Analitik - Eksiksiz raporlama ve analiz çözümümüz, planlama, zaman ve katılım, işgücü tahmini ve POS verilerini tek bir yerde birleştirerek operasyonel öngörüleri ortaya çıkarır. Kullanıma hazır kontrol panelleri, bölgesel veya kurumsal analiz için toplu iş gücü verilerini ortaya koyarken, mağaza düzeyindeki raporlama, yöneticilerin vardiyadan vardiyaya KPI'ları takip etmesine yardımcı olur.