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Çalışan Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Britanya Hint Okyanusu Toprakları
Çalışan planlama yazılımı, çalışan programlarının oluşturulmasını, bakımını ve takibini kolaylaştırır. Şirketler böyle bir sistemi uygulayarak üretkenliği ve ekip çalışmasını artırabilir ve genel iş gücü kapasitesi hakkında daha iyi bir fikir edinebilir. Bu sistemler genellikle tatilleri, hastalık günlerini ve diğer kişisel izinleri izler. Çoğu araç, zamanlama çakışmalarını önlemek için otomatik uyarılar da içerir. Zamanla toplanan planlama verileri bordro yazılımı gibi finansal sistemlerle entegre edilebilir. Ek olarak, çalışan planlama yazılımı genellikle görevleri etkili bir şekilde yönetmeye ve koordine etmeye yardımcı olacak analizler sağlar.
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Connecteam
connecteam.com
Connecteam, masasız ekiplere sahip kuruluşların iletişimi geliştirmesine, personeli elinde tutmasına ve operasyonel verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araç seti içeren, mobil öncelikli bir iş gücü yönetimi uygulamasıdır. Connecteam, yöneticilerin iş süreçlerini otomati...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, kurulumu, kullanımı ve ölçeklendirilmesi kolay, yapay zeka destekli bir hizmet çözümüdür. Zendesk çözümü kullanıma hazır çalışır ve değişiklik durumunda kolayca değiştirilebildiği için işletmelerin daha hızlı hareket etmesini sağlar. Zendesk ayrıca işletmelerin müşteri sorunlarını daha hızl...
Clockify
clockify.me
Ekipler için en popüler boş zaman takip aracı Clockify, her büyüklükteki işletmenin, dijital ajansların, STK'ların ve eğitim kurumlarının projeler genelinde üretkenliği ve faturalandırılabilir çalışma saatlerini izlemesine yardımcı olur. Platform, yöneticilerin her proje için süre belirlemesine, çal...
Homebase
joinhomebase.com
100.000'den fazla küçük (ama güçlü) işletme, çalışan planlaması, zaman saatleri ve daha fazlasıyla saatlik ekiplerini yönetmek için Homebase'i kullanıyor.
WorkJam
workjam.com
WorkJam, önde gelen Digital Frontline Workplace platformudur. Mevcut WFM çözümünüzle çalışmak üzere tasarlanmış Görev Yönetimi, İletişim, Öğrenme, Self Servis ve özel bir açık vardiyalı pazar teknolojisi içerir. Shell, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO, Woolworths ve daha fazlasını içeren ikonik markaları...
Deputy
deputy.com
Vice, web ve mobil uygulama tabanlı bir çözümde size en iyi teknolojiyi sunan nihai iş gücü yöneticisidir. Planlamanızı, zaman çizelgelerinizi, görevlendirmenizi, çalışan iletişiminizi ve idari görevlerinizi basitleştirin. Harika uygulamalar ve tek tıkla bordro entegrasyonuyla hayatınızı kolaylaştır...
When I Work
wheniwork.com
Çalıştığımda, işletmelerin zaman ve katılımı planlamaları, takip etmeleri ve saatlik çalışanlarıyla iletişim kurmaları için kolay bir yoldur. Ücretsiz iOS ve Android uygulamalarıyla programı ve zaman saatini her çalışanın cebine koyun. Sadece birkaç tıklamayla izin sürelerini, çalışanların müsaitlik...
Legion
legion.co
Legion Technologies, sektörün en yenilikçi iş gücü yönetimi platformunu sunar. İşletmelerin iş gücü verimliliğini ve çalışan katılımını aynı anda en üst düzeye çıkarmasını sağlar. Legion WFM platformu akıllı, otomatik ve çalışan odaklıdır. Program optimizasyonu, daha az yıpranma, artan üretkenlik ve...
Sling
getsling.com
Sling, çalışanların vardiyalı olarak çalıştığı şirketlere yönelik bir planlama, zaman takip ve iletişim yazılımıdır. Sling, planlama, mesajlaşma, zaman takibi, görev yönetimi ve raporlama işlevlerini bir araya getirir ve hem yöneticilerin hem de çalışanların işlerinin tüm yönlerini tek bir platformd...
Planday
planday.com
Planday, neredeyse her boyuttaki ve dikey vardiya tabanlı işletmelerin iş gücünü tek bir web tabanlı sistemde yönetmesine olanak tanıyan bir iş gücü yönetimi platformudur. Çalışan programlarını, çalışma saatlerini, vardiya değişimlerini, tatil taleplerini ve maaş bordrosunu tek bir yerden yönetin. P...
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules, restoran ve konaklama sektörünün önde gelen çalışan planlama çözümüdür çünkü programınızı yönetmenin ve ekibinizle iletişim kurmanın en hızlı ve en kolay yoludur. Ekip üyeleri bunu seviyor çünkü tek tıklamayla mobil uygulamada vardiyaları değiştirebiliyor, teslim alabiliyor veya vardiy...
Zoho Shifts
zoho.com
Daha hızlı planlayın. İleriyi planlayın. Zamanınızı geri kazanın. Zoho Shifts, özel vardiya planlama aracınızdır. Güçlü, kullanımı kolay özellikleriyle herhangi bir cihazdan çalışma programlarının taslağını hazırlayabilir, ekip saatlerini takip edebilir ve çalışanlarla iletişim kurabilirsiniz.
7shifts
7shifts.com
7shifts, operatörlere aşağıdaki konularda yardımcı olan, hepsi bir arada bir restoran ekibi yönetimi platformudur: 1) Daha kârlı kararlar almalarına. Her gün en iyi ekip ve operasyon kararlarını vermek için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri edineceksiniz. Program uygulama, optimum doğum takibi ve gerçek ...
ClockShark
clockshark.com
İşlerin daha hızlı yapılmasını sağlayın. Bir saha hizmeti veya inşaat işini yürütmek koordinasyon ve harika bir ekip gerektirir. ClockShark'ın hepsi bir arada araç seti ile sektörün 1 numaralı zaman çizelgesi uygulamasına ek olarak, daha hızlı ödeme alırken işleri hızlı ve doğru bir şekilde bitirmek...
OnTheClock
ontheclock.com
2004 yılında oluşturulan OnTheClock, küçük işletmelerin zaman çizelgesi doğruluğunu geliştirerek ve uyumluluk süresi izleme yasalarına uyarak zamandan tasarruf etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış, kullanımı kolay bir çalışan zaman saati sistemidir. OnTheClock'un zaman izleme özellikleri, bordro...
Findmyshift
findmyshift.com
Çalışan planlama yazılımı basitleştirildi. Çalışan programları oluşturun, vardiya taleplerini yönetin, işçilik maliyetlerinizi takip edin ve çalışanlarınızla iletişim kurun.
Zoho Workerly
zoho.com
Geçici Personel Alımı için Zoho Workerly. Zoho Workerly'nin çalışan planlama yazılımı, ajansların müşteri ve geçici veritabanlarını yönetmelerine, müşteri gereksinimlerine göre işleri planlamalarına, zaman çizelgeleri oluşturmalarına ve faturaları tek bir arayüzde göndermelerine olanak tanır.
Breathe
breathehr.com
Breathe, Birleşik Krallık'taki KOBİ'lerin temel insan süreçlerini çevrimiçi ortama taşımasına yardımcı olan, zamandan tasarruf sağlayan, gönül rahatlığı sağlayan ve işletmelerin çalıştıkları her yerde çalışmasını kolaylaştıran, çok ödüllü, basit ve güvenli bir insan yazılımıdır. Breathe, 400.000'den...
Avaza
avaza.com
Avaza, müşteri odaklı işinizi yürütmeniz için entegre bir işlevsellik paketi sağlar. Buna Proje Yönetimi ve İşbirliği, Ekip Sohbeti, Kaynak Planlama, Zaman Takibi, Gider Yönetimi, Teklif Verme ve Faturalama dahildir. Bu modüllerin her biri, çok çeşitli işletmelere uyacak şekilde birlikte veya bağıms...
Skello
skello.io
Skello, tek bir misyonu olan bir Avrupa şirketidir: tüm ekibin daha iyi öngörüde bulunmasına, organize olmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan işbirliğine dayalı bir çözüm aracılığıyla değişen çalışmayı yeniden icat etmek. Kısacası Skello, ekiplerin karmaşık planlama zorluklarının üstesinden g...
Rotageek
rotageek.com
Üretkenliği, kârlılığı ve mutluluğu artırmak için akıllı iş gücü planlaması. İster üretim bölümünde personel planlaması yapıyor olun ister doktorların görevlendirmesini yapıyor olun, çalışanlarınızı birinci sınıf bir planlama ve iş gücü yönetimi çözümüyle destekleyin. Rotageek planlamayı tamamen değ...
DeskTime
desktime.com
DeskTime, yöneticilerin, çalışanlarının gününün her yönünü mikro düzeyde yönetmeden, ekiplerinin çalışmalarını takip etmelerine olanak tanıyan, kullanımı kolay bir otomatik çalışan üretkenliği izleme yazılımıdır. Yöneticilerin zamanlarını çalışan verimliliği konusunda endişelenerek harcamamaları ger...
Agendrix
agendrix.com
Agendrix, her büyüklükteki işletmenin planlama süreçlerini iyileştirmesine, çalışan iletişimini kolaylaştırmasına ve zaman ve devam takibini basitleştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir personel planlama ve iş gücü yönetimi yazılımıdır. Agendrix'in temel özelliklerinden bazıları şunlardır: ...
Quinyx
quinyx.com
Quinyx, şirketlerin üretkenliği, elde tutmayı ve kârlılığı artırmak için işlerinin, müşterilerinin ve ön saflardaki çalışanlarının ihtiyaçlarını dengelemesine yardımcı olur. Hepsi Bir Arada Ön Cephe Platformumuz iş gücü tahminini kolaylaştırır, program yönetimini optimize eder ve çalışanların katılı...
Buddy Punch
buddypunch.com
Bordro raporlarını önceden dolduran bulut tabanlı zaman saati çözümü. Girip çıkarma, çalışanlarınız için sezgiseldir ve sizin için zamanı görüntülemeniz ve dışa aktarmanız kolaydır. Çalışanlar bir tarayıcıyı veya Google, iOS ve Android uygulamalarımızı kullanarak giriş yapabilirler. Kimin çalıştığın...
Shyftplan
shyftplan.com
Shyftplan, otomatik vardiya planlamaya yönelik ilk bulut yerel çözümüdür. Çözüm, karmaşık durumlarda bile binlerce çalışana ölçeklenebilir. Çalışanlarınızın nitelik düzeyleri, uygunluk durumları ve hatta makine kullanımınız gibi 20'den fazla faktörü hesaba katar. Shyftplan'ın güçlü yapay zekası, fak...
Netchex
netchex.com
Netchex'in İK ve Bordro Yönetimi Çözümü ile süreçlerinizi her zamankinden daha kolay hale getirebilir, işlerin her zaman doğru yapılmasını sağlayabilirsiniz.
Harri
harri.com
Harri, Frontline Çalışan Deneyimi teknolojilerinde dünya lideridir. Harri Platformu, işlerinin merkezinde hizmet olan şirketler için oluşturulmuştur ve yetenek çekme, iş gücü yönetimi, çalışan katılımı ve uyumluluk için çözümler içerir. Harri, kuruluşların işlerini yürütmek ve geliştirmek için en iy...
Surfboard
teamsurfboard.com
Müşteri destek stratejinizin evi olan Surfboard ile tanışın. Ruggable, Beauty Pie ve Grow Therapy gibi önde gelen marka ekipleri, destek ekiplerinin uluslararası alanda büyümesini ve gelişimini yönetmek için Surfboard'un iş gücü yönetimi platformunu kullanıyor. Surfboard, tahminden kapasite planlama...
Papershift
papershift.com
Papershift, bulutta çalışan rota planlamasını, izin yönetimini ve personel zaman takibini yönetmenize ve otomatikleştirmenize yardımcı olur. 200.000'den fazla kullanıcısı olan Papershift, Avrupa'nın en sevilen iş gücü planlama yazılımıdır.
Shiftee
shiftee.io
Shiftee, çalışan planlaması, vardiya planlaması, zaman ve katılım, izin yönetimi, iş akışı, e-sözleşme ve bordro için güçlü araçlara sahip eksiksiz bir iş gücü yönetimi yazılımıdır. Shiftee ile şeffaflığı ve üretkenliği besleyen sağlıklı bir işyeri kültürü oluşturabilirsiniz. Shiftee web ve mobil uy...
MakeShift
makeshift.ca
MakeShift, hem yöneticiler hem de çalışanlar için planlama deneyimini geliştiren, kişiye özel ilk bulut planlama çözümüdür. Kurulumu kolaydır ve kullanımı daha da kolaydır. Programları daha hızlı oluşturacak, katılımı daha doğru bir şekilde takip edecek ve ekibinizin büyüklüğü ne olursa olsun person...
Bizimply
bizimply.com
Her vardiyanın saat gibi çalışmasını sağlayın Çalışan Planlama, Zaman Takibi, İnsan Kaynakları ve Vardiya Yönetimi Yazılımı E-postanızı girin 4,7/5 İncelemelerimizi okuyun 3 çözüm bir arada Harika Bireysel. Birlikte daha iyi. İşgücü Yönetimi Yöneticileri, ön saflardaki çalışanlar için özel ola...
Workforce
workforce.com
Güçlü İK ve bordro desteğiyle günlük operasyonlarınız için ihtiyacınız olan her şey. Workforce.com saatlik çalışanlara yönelik HCM'dir. Katılımı, programları, katılımı, zaman çizelgelerini, performansı, görevleri ve daha fazlasını tek bir sistemde yönetin. Hem mobil uygulama hem de masaüstü portalı ...
flair HR
flair.hr
flair, yerel, küresel, uzak veya ofis tabanlı karmaşık insanlarla ilgili süreçlere yapı ve basitlik getiren, hepsi bir arada bir İK ve işe alım çözümüdür. İK ekiplerinin kuruluşlarının iş-yaşam deneyimini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere sahiptir. yetenek, çalışanların tüm yolculuğun...
HROne
hrone.cloud
HROne, İK süreçlerini otomatikleştiren, insan etkileşimlerini basitleştiren ve daha iyi işyerleri oluşturmak için eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunan, geleceğe hazır bir HCM paketidir. İK ile ilgili her şeyi otomatik pilota alma çabamızda, İK işlevlerini çalışanların yaşam döngüsünün tamamı boyun...
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign, belgeler ve elektronik imza doğrulama konusunda tüm sorunlarınızın çözümüdür. VeriDoc Sign, VeriDoc Global tarafından yıllar içinde geliştirilen patentli doğrulama teknolojisini kullanır. Dünya çapındaki kuruluşlara blockchain ile güvenli elektronik imza çözümleri sağlar. VeriDoc Sign,...
Aplano
aplano.de
Aplano, tüm cihazlarda ve gerçek zamanlı olarak çalışan çevrimiçi bir planlama yazılımıdır. Yöneticiler, çalışanları planlama süreçlerine dahil ederek vardiyaları kolayca planlarlar. Yazılım, devamsızlık ve kullanılabilirlik yönetimini kapsar ve çalışanların işlerini Akıllı Telefon veya Tablet aracı...
Novagems
novage.ms
Novagems mobil ve web tabanlı Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Yönetimi yazılımı, ön hattınızı arka ofise bağlayarak tüm operasyonlara tek bir yerden genel bakış sağlar. Güvenlik Görevlisi Yönetimimiz, kullanıcıların vardiyaları planlamalarına, GPS onaylı giriş/çıkış saatlerini görüntülemelerine, Coğr...
Superworks
superworks.com
SUPERWORKS olarak biz, işletmelerde devrim yaratma ve gelişmiş üretkenliği teşvik eden dinamik işyerleri yaratmalarına yardımcı olma konusunda uzmanız. Yaklaşımımız, insanlara öncelik vermek ve her bireyin profesyonel ortamında motive, değerli ve tatmin olmuş hissetmesini sağlamak üzerine kuruludur....
Shyfter
shyfter.co
Vardiyalı Çalışma Yönetimi. Çalışan planlama ve zaman katılım uygulaması. Sabit veya esnek programlar, planlama ve program yönetimi uygulamamız size önemli ölçüde zaman kazandırır. İzin ve devamsızlık yönetimi, zaman & devam yönetimi ile çalışanlarınızın çalışma sürelerini şeffaf bir şekilde takip e...
busybusy
busybusy.com
meşgul meşgul, önde gelen inşaat süresi izleme ve iş maliyetleme yazılımıdır. Saha süresini, ekipmanı, malzemeleri ve ilerlemeyi verimli bir şekilde takip etmek için GPS'ten yararlanın. Kullanımı kolay tek bir uygulamada bordroyu basitleştirin, çalışan programlarını yönetin ve günlük raporlar oluştu...
ZoomShift
zoomshift.com
ZoomShift, çalışan programlarını oluşturmak ve yönetmek için basitleştirilmiş ve bulut tabanlı bir yol sağlar. Çalışan müsaitliğini, izin taleplerini, fazla mesaiyi ve vardiya çatışmalarını yönetmenize olanak tanır. Ayrıca çalışma programlarını yayınlamanıza ve çalışanlara bildirim göndermenize de o...
Playvox
playvox.com
Konuşma hacminiz arttıkça müşteri sorunları ve isteklerini takip etmek zorlaşır. Prodsight uygulaması, Zendesk ve Intercom konuşmalarınızı konular ve görüşler açısından otomatik olarak analiz ederek ve en yaygın kullanıcı sorunları hakkında sürekli olarak güncellenen bir rapor üreterek bunu kolaylaş...
Tinq
tinq.com
Tinq, tüm işletmelere yönelik çok platformlu bir ekip yönetimi çözümüdür. Yöneticiler ve çalışanlar, zaman takibinden vardiyaların planlanmasına ve bordro için özel raporlar hazırlanmasına kadar bulut üzerinde sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir.
StaffAny
staffany.com
StaffAny olarak, mobil ve web uygulamamız ile entegre planlama ve zaman takibi SaaS'ımız aracılığıyla favori fiziksel mağazalarımızın çoğunun planlamalarını ve İK yönetimini optimize etmelerine yardımcı oluyoruz. StaffAny, saatlik çalışanları yönetmenin yanı sıra personel performansını izler ve ay s...
TeamUltim
teamultim.com
TeamUltim, perakende, catering, spor, konaklama ve profesyonel hizmetlerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyan, personel yönetimi ve vardiya planlamasına yönelik bir web uygulamasıdır. TeamUltim ile vardiyaları planlayın, ücretli izinleri ve devam...
Workee
workee.net
Workee, hâlihazırda 6.000 serbest çalışanın ve profesyonelin (özel öğretmenler, eğitmenler, koçlar, tasarımcılar, serbest yazarlar ve çok daha fazlası gibi) işlerini çevrimiçi yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır. Workee, 1 dakikadan daha kısa bir sürede yerleşik rezervasyon, planlama ve ödeme...
SocialSchedules
socialschedules.com
SocialSchedules, saatlik çalışanlara yönelik ödüllü bir çalışan planlama ve zaman saati yazılımıdır. Ürün demosu: https://youtu.be/3Q5p71_Dsis Çalışma programınızı dakikalar içinde oluşturun, üzerinde kolayca değişiklik yapın ve tek tıklamayla ekibinizle paylaşın. Ücretsiz iOS ve Android uygulamalar...
Workfeed
workfeed.io
İşverenler ve yöneticiler, işgücünün ihtiyaçları ile işlerinin talepleri arasında mükemmel dengeyi kuran programlar oluşturmak için Workfeed'i kullanıyor. Bunu yaparak, optimize edilmiş işgücü maliyetlerine, sınıfının en iyisi çalışma ortamına ve olağanüstü iş sonuçlarına giden yolu açıyorlar. Sonuç...
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle, masa üstü çalışanlarınızı ve çalışanlarınızı kolay ve verimli bir şekilde yönetmenizi sağlamak için tasarlanmış uçtan uca bir İş Gücü Yönetim Sistemidir. Her ölçekteki karmaşık iş gücü yönetimi zorluklarını ele alabilecek, üst düzey, çok yönlü bir sistemdir.
Ubeya
ubeya.com
Ubeya, teknoloji devrimini geçici işler dünyasına taşıyan bir SaaS B2B platformu geliştirdi. Esnek çalışanları yöneten işletmeleri birbirine bağlar ve onların tüm iş gücünü yönetmesine, dış kaynak kullanmasına, derecelendirmesine ve ödeme yapmasına olanak tanır. İş süreçlerini, planlamayı, iletişimi...
SubItUp
subitup.com
SubItUp, işletmenizin etrafında oluşturulmuş, sektör lideri, akıllı ve özelleştirilebilir bir çevrimiçi çalışan planlama platformudur. SubItUp, planlama süreçlerinizi anlamak için öncelikle uzmanlardan oluşan bir ekip kullanarak bunları kolaylaştırır ve geliştirir. İş gücü uzmanlarımız daha sonra Su...
Sloneek
sloneek.com
Sloneek, çalışanlarınızın tüm yolculuğunu yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren modern bir İK sistemidir. 14 gün boyunca ücretsiz deneyin!
Celayix
celayix.com
Celayix, çalışan planlama, zaman ve katılım takibi ve çeşitli iş gücü yönetimi çözümleri sunan, yapay zeka destekli bir iş gücü yönetimi platformudur. Bu araç özellikle sağlık, güvenlik, perakende ve diğer sektörlerdeki planlama verimliliğini artırmak ve zamandan ve paradan tasarruf etmek isteyen b...
Coast
coastapp.com
Coast, ekip iletişimini, görevleri, kontrol listelerini, planlamayı ve iş akışlarını daha iyi yönetmek isteyen ekipler için hepsi bir arada çalışma alanıdır. Telefonunuzdan masaüstünüze kadar Coast'a her yerden ve her zaman kolayca erişilebilir. Binlerce ekip ve işletme, e-postaların, mesajların, e-...
Assembled
assembled.com
Assembled, modern destek ekiplerine personel alımında daha fazla doğruluk, program oluşturmada daha fazla kolaylık ve kontrol ve performanslarını artırmalarına ve kendilerini savunmalarına yardımcı olan verilere yönelik ekipler arası daha iyi görünürlük sağlayan bir iş gücü yönetimi platformudur. Si...