Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
Çalışan Yönlendirme Yazılımı
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

Çalışan Yönlendirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Çalışan yönlendirme yazılımı, İK personelinin, işe alım profesyonellerinin ve işe alım yöneticilerinin çalışan yönlendirme programlarını (ERP'ler) yönetmesini kolaylaştırır. Bu platformlar çalışanların arkadaşlarını yönlendirmesine, onların ağlarını kullanmasına ve şirket çapında işe alım girişimlerine katılmasına olanak tanır. Bu araçlar, çalışanları marka savunucusu olarak hareket etmeye teşvik ederek, oyunlaştırma, sosyal paylaşımı teşvik etme gibi özellikler aracılığıyla çalışanların katılımını artırır. Ek olarak, yönlendirme bonuslarını etkili bir şekilde yöneterek işe alım sürecini kolaylaştırıyorlar. Bu yazılım genellikle çoklu cihaz erişilebilirliğini destekleyerek çalışanların konumdan bağımsız olarak nitelikli adayları rahatlıkla yönlendirmesine olanak tanır. Başvuru sahibi izleme sistemleri (ATS) veya temel İK yazılımıyla entegrasyon, kurumsal çerçeveler içindeki faydasını ve kusursuz çalışmasını daha da artırır.

Yeni Uygulama Gönder


Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Aday yönetimi ve iletişim için çeşitli özellikler sunar.

Workable

Workable

workable.com

Workable, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir aday izleme sistemidir. Aday kaynak, tarama ve iletişim için çeşitli araçlar sunar.

Referral Factory

Referral Factory

referral-factory.com

Tavsiye Fabrikası, işletmelerin özelleştirilmiş yönlendirme ve iştirak programlarını hızlıca oluşturup yönetmelerini sağlar.

Comeet

Comeet

comeet.co

Comeet, küçük ve orta ölçekli şirketler için bir başvuru izleme ve işe alım platformudur. İşe alım süreçlerini kolaylaştırır ve otomatikleştirir.

recruitiflow

recruitiflow

recruitiflow.com

Recruitiflow, çalışan öneri programlarını dijitalleştiren bir platformdur. Kullanıcılar, kişisel video ve metin sohbetleri ile potansiyel çalışanlara ulaşabilir.

Teamable

Teamable

teamable.com

Teamable, şirketlerin çalışan ağlarını kullanarak yetenek edinim süreçlerini kolaylaştıran bir çalışan yönlendirme platformudur.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmelerine ve yeni çalışanları etkili bir şekilde bulup yerleştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Phenom

Phenom

phenom.com

Fenom, AI destekli bir yetenek deneyim platformudur; adayları hızlı bulur, çalışanları geliştirir, işe alım verimliliğini artırır ve güçlü ekipler oluşturur.

Sense

Sense

sensehq.com

Sense, AI destekli bir Yetenek İlişkileri platformudur. İşe alım sürecini otomasyona, aday skorlamasına ve diğer özelliklere entegre ederek optimize eder.

Suitable

Suitable

suitable.ai

Suitable AI, yetenek yönlendirme pazarıdır. Şirketler, 1500'den fazla iş ortağı ile hızla en iyi adayları bulabilirler. Ajanlar, açık pozisyonlara erişim sağlar.

Intrro

Intrro

intrro.com

Intrro, çalışanlarınızın ağındaki yetenekleri işe alım sürecine entegre eden otomatik bir çalışan referans platformudur.

The Muse

The Muse

themuse.com

The Muse, şirketlerin çeşitli yetenekleri işe almasına yardımcı olan bir platformdur, marka hikayesini anlatır ve uygun adaylara erişim sağlar.

Refari

Refari

refari.co

Refari, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir çevrimiçi platformdur. İşverenler ve ajanslar, adayları etkin bir şekilde yönetebilir ve bağlantı kurabilir.

WorkTaps

WorkTaps

worktaps.com

Saatlik iş gücü için çalışan referans yazılımı. Çalışanları, kaliteli adayları daha hızlı bulmaları için motive eder.

ERIN

ERIN

erinapp.com

ERIN, çalışan öneri ve iç mobilite platformudur; çalışanların öneri süreçlerini kolaylaştırır, işe alım sürecini hızlandırır ve otomatik bildirimler sunar.

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.

Çalışan Yönlendirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog