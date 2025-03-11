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Çalışan yönlendirme yazılımı, İK personelinin, işe alım profesyonellerinin ve işe alım yöneticilerinin çalışan yönlendirme programlarını (ERP'ler) yönetmesini kolaylaştırır. Bu platformlar çalışanların arkadaşlarını yönlendirmesine, onların ağlarını kullanmasına ve şirket çapında işe alım girişimlerine katılmasına olanak tanır. Bu araçlar, çalışanları marka savunucusu olarak hareket etmeye teşvik ederek, oyunlaştırma, sosyal paylaşımı teşvik etme gibi özellikler aracılığıyla çalışanların katılımını artırır. Ek olarak, yönlendirme bonuslarını etkili bir şekilde yöneterek işe alım sürecini kolaylaştırıyorlar. Bu yazılım genellikle çoklu cihaz erişilebilirliğini destekleyerek çalışanların konumdan bağımsız olarak nitelikli adayları rahatlıkla yönlendirmesine olanak tanır. Başvuru sahibi izleme sistemleri (ATS) veya temel İK yazılımıyla entegrasyon, kurumsal çerçeveler içindeki faydasını ve kusursuz çalışmasını daha da artırır.
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Manatal
manatal.com
Manatal, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Aday yönetimi ve iletişim için çeşitli özellikler sunar.
Workable
workable.com
Workable, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir aday izleme sistemidir. Aday kaynak, tarama ve iletişim için çeşitli araçlar sunar.
Referral Factory
referral-factory.com
Tavsiye Fabrikası, işletmelerin özelleştirilmiş yönlendirme ve iştirak programlarını hızlıca oluşturup yönetmelerini sağlar.
Comeet
comeet.co
Comeet, küçük ve orta ölçekli şirketler için bir başvuru izleme ve işe alım platformudur. İşe alım süreçlerini kolaylaştırır ve otomatikleştirir.
recruitiflow
recruitiflow.com
Recruitiflow, çalışan öneri programlarını dijitalleştiren bir platformdur. Kullanıcılar, kişisel video ve metin sohbetleri ile potansiyel çalışanlara ulaşabilir.
Teamable
teamable.com
Teamable, şirketlerin çalışan ağlarını kullanarak yetenek edinim süreçlerini kolaylaştıran bir çalışan yönlendirme platformudur.
Hireology
hireology.com
Hireology, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmelerine ve yeni çalışanları etkili bir şekilde bulup yerleştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Phenom
phenom.com
Fenom, AI destekli bir yetenek deneyim platformudur; adayları hızlı bulur, çalışanları geliştirir, işe alım verimliliğini artırır ve güçlü ekipler oluşturur.
Sense
sensehq.com
Sense, AI destekli bir Yetenek İlişkileri platformudur. İşe alım sürecini otomasyona, aday skorlamasına ve diğer özelliklere entegre ederek optimize eder.
Suitable
suitable.ai
Suitable AI, yetenek yönlendirme pazarıdır. Şirketler, 1500'den fazla iş ortağı ile hızla en iyi adayları bulabilirler. Ajanlar, açık pozisyonlara erişim sağlar.
Intrro
intrro.com
Intrro, çalışanlarınızın ağındaki yetenekleri işe alım sürecine entegre eden otomatik bir çalışan referans platformudur.
The Muse
themuse.com
The Muse, şirketlerin çeşitli yetenekleri işe almasına yardımcı olan bir platformdur, marka hikayesini anlatır ve uygun adaylara erişim sağlar.
Refari
refari.co
Refari, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir çevrimiçi platformdur. İşverenler ve ajanslar, adayları etkin bir şekilde yönetebilir ve bağlantı kurabilir.
WorkTaps
worktaps.com
Saatlik iş gücü için çalışan referans yazılımı. Çalışanları, kaliteli adayları daha hızlı bulmaları için motive eder.
ERIN
erinapp.com
ERIN, çalışan öneri ve iç mobilite platformudur; çalışanların öneri süreçlerini kolaylaştırır, işe alım sürecini hızlandırır ve otomatik bildirimler sunar.
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