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Çalışan yönlendirme yazılımı, İK personelinin, işe alım profesyonellerinin ve işe alım yöneticilerinin çalışan yönlendirme programlarını (ERP'ler) yönetmesini kolaylaştırır. Bu platformlar çalışanların arkadaşlarını yönlendirmesine, onların ağlarını kullanmasına ve şirket çapında işe alım girişimlerine katılmasına olanak tanır. Bu araçlar, çalışanları marka savunucusu olarak hareket etmeye teşvik ederek, oyunlaştırma, sosyal paylaşımı teşvik etme gibi özellikler aracılığıyla çalışanların katılımını artırır. Ek olarak, yönlendirme bonuslarını etkili bir şekilde yöneterek işe alım sürecini kolaylaştırıyorlar. Bu yazılım genellikle çoklu cihaz erişilebilirliğini destekleyerek çalışanların konumdan bağımsız olarak nitelikli adayları rahatlıkla yönlendirmesine olanak tanır. Başvuru sahibi izleme sistemleri (ATS) veya temel İK yazılımıyla entegrasyon, kurumsal çerçeveler içindeki faydasını ve kusursuz çalışmasını daha da artırır.
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Comeet
comeet.co
Comeet, yüksek büyümeye hazırlanan küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik bir başvuru takip sistemi ve işe alım platformudur. Ödüllü, bulut tabanlı platform son derece işbirliğine dayalıdır ve işe alım ekiplerine kullanımı kolay, basit bir tasarım, dinamik yapılandırılabilirlik, otomatik iş akışları ve çok daha fazlasını sunar. Comeet kurumsal düzeydedir ve zengin özelliklere sahiptir. Kaynak bulma, koordinasyon, iletişim, paylaşım, planlama, hazırlık, etkileşim, değerlendirme, işe alma ve raporlama için mükemmeldir.
Hireology
hireology.com
Hireology, işletmelerin işe alım süreçlerini yönetmelerine ve yeni çalışanları etkili bir şekilde bulup yerleştirmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Manatal
manatal.com
Manatal, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yazılımdır. Aday yönetimi ve iletişim için çeşitli özellikler sunar.
Teamable
teamable.com
Teamable, şirketlerin çalışan ağlarını kullanarak yetenek edinim süreçlerini kolaylaştıran bir çalışan yönlendirme platformudur.
Workable
workable.com
Workable, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir aday izleme sistemidir. Aday kaynak, tarama ve iletişim için çeşitli araçlar sunar.
WorkTaps
worktaps.com
Saatlik işgücü için Çalışan Yönlendirme Yazılımı. En kaliteli işe alımların bulunmasına yardımcı olmak için çalışanların katılımını sağlamak; Daha hızlı.
The Muse
themuse.com
Muse, şirketlerin işveren markası hikayelerini ilgi çekici içerik ve marka güçlendirme kampanyaları aracılığıyla anlatarak, işe alım maliyetlerinin azalmasına, daha hızlı doldurma sürelerine ve geleneksel iş kurullarına kıyasla daha iyi elde tutma oranlarına yol açarak, şirketlerin çeşitli ve uygun yeteneklerden oluşan bir karışımını işe almasına yardımcı olur. Muse'un yetenek kaynak bulma ve katılım platformu, ölçeklenebilir marka güçlendirme araçlarını, özgün marka hikayesi anlatma içeriğini ve 5 milyon bilgi çalışanından oluşan seçilmiş ve çeşitliliğe sahip topluluğumuza hedefli erişimi birleştiren uçtan uca bir işe alım çözümü sunar.
Referral Factory
referral-factory.com
Tavsiye Fabrikası, işletmelerin özelleştirilmiş yönlendirme ve iştirak programlarını hızlıca oluşturup yönetmelerini sağlar.
Sense
sensehq.com
Yapay zeka destekli lider Yetenek Katılım Platformu Sense, kişiselleştirilmiş, çok kanallı aday deneyimlerini gelişmiş işe alım uzmanı verimliliğiyle kusursuz bir şekilde harmanlayarak işe alım sürecini yeniden tanımlıyor. 1.000'den fazla kuruluşun güvendiği Sense, İşe Alma Otomasyonu, Yetenek CRM'si, Kampanyalar, Aday Puanlama ve Eşleştirme, Yapay Zeka Sohbet Robotu, Metin Mesajlaşma, Mülakat Planlama ve Yönlendirmeler dahil olmak üzere kapsamlı bir özellikler paketi sunar. En son teknolojinin sezgisel işlevsellikle birleştiği Sense ile yetenek edinme yolculuğunun her adımını optimize edin.
Phenom
phenom.com
Fenom, AI destekli bir yetenek deneyim platformudur; adayları hızlı bulur, çalışanları geliştirir, işe alım verimliliğini artırır ve güçlü ekipler oluşturur.
ERIN
erinapp.com
ERIN, çalışan yönlendirmelerinden 5 kat daha fazla işe alım sağlayan ve ciroyu yarı yarıya azaltan bir çalışan yönlendirme ve şirket içi mobilite platformudur. ERIN, çalışanların yetenek kazanımına daha etkili ve daha sık katılmalarını sağlamak için otomatik bildirimler, kolay yönlendirmeler, şirket içi mobilite özellikleri ve oyunlaştırma özellikleriyle çalışanların katılımını sağlıyor. ERIN'in sezgisel mobil uygulaması ve web sitesi, çalışanların 30 saniyeden kısa sürede yönlendirme yapmasına, ikramiyelerini takip etmesine ve şirketinizde kendi kariyerlerini geliştirmesine olanak tanır! En iyi yanı, yetenek edinme ekibinizin bugünkü çalışma şekliyle ilgili kesinlikle hiçbir şeyi değiştirmemesidir; adayları yönetmek için ATS dışında çalışmaya devam edebilirler. ERIN %100 otomatiktir ve mevcut ATS ve HRIS'inizle kolayca entegre olur. Yönlendirmeden maaş gününe kadar yönetici zamanına gerek yoktur. Politikanız özel istisnalarla dolu mu? Çeşitlilik işe alımları için ek teşvikler? Katmanlı ödemeler elde tutma odaklı mı? Farklı ülkelerde farklı para birimleri mi? Sorun değil! ERIN, poliçenizin her detayını otomatik hale getirerek, faaliyet gösterdiğiniz her ülkede yönlendirmeleri otomatik olarak yönetmenize olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Refari
refari.co
Refari'nin hikayesi Yönlendirmelerle başladı. Daha fazla işe alım başarısı için Adaylarınızdan, Ağınızdan, Mezunlarınızdan veya Çalışanlarınızdan yararlanmanıza yardımcı olan eşsiz bir aday yönlendirme teknolojimiz var. Yönlendirme şeffaflığıyla birleştirilmiş benzersiz sosyal yönlendirme sürecimiz, yönlendiren savunuculuğunu teşvik ederek ağınızı sizin için rollerinizin farkındalığını artıran bir tanıtım merkezine dönüştürür.
Intrro
intrro.com
Çalışanınızın ağındaki önerilen yetenekleri işlerinizle eşleştiren, yönlendirmeleri doğrudan ATS'nize otomatikleştiren çalışan yönlendirme platformu Intrro ile tanışın. Intrro'yu neden yarattık? Hepimiz, mevcut işe alım yöntemlerinin getirilerinin azaldığını ve doğru yapıldığında çalışan yönlendirmelerinin en etkili kaynaklardan veya işe alımlardan biri olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte, bu hala büyük ölçüde hafızaya dayalı bir süreç olduğundan, işe alım görevlilerinin tutarlı sonuçlar görmek için sürekli olarak çalışanlarının dırdır etmesi gerekiyor. Intrro'nun modern yapay zeka destekli platformu, iş arkadaşınızın ağlarında bilinmesi muhtemel yetenekleri otomatik olarak ortaya çıkarır ve çalışanların bunları tavsiye etmesini ve ardından işe alım ekibine tanıtmasını kolaylaştırır. anlayışlı adaylarla konuşmaya daha fazla, potansiyel müşterileri kovalamaya daha az zaman ayırırken, işe alım yöneticilerine daha geniş, doğrulanmış ve daha çeşitli bir yetenek havuzuna erişim olanağı tanır. En iyi kısım? Çeşitli ATS'lerle entegre olarak işe alım sürecinizi mümkün olduğunca kolaylaştırıyoruz.
Suitable
suitable.ai
Uygun AI, şirketlerin 1500'den fazla yetenek ortağı, işe alım ajansları ve bağımsız işe alım uzmanlarından oluşan geniş ağımız aracılığıyla en iyi yetenekleri hızlı bir şekilde işe almasına olanak tanıyan bir yetenek yönlendirme pazarıdır. Ajanslar ve işe alım uzmanları, dünya çapındaki şirketlerin doğrulanmış açık pozisyonlarına erişmek için Uygun Yapay Zeka'dan yararlanıyor. Uygun AI ile iş ortakları, sıfır pazarlama ve iş geliştirme maliyetiyle 10 kat gelir elde edebilir. Uygun yapay zeka ile şirketler adayları daha hızlı bulabilir, ajans harcamalarını 3 kata kadar azaltabilir ve işe alım yöneticilerinin ve yetenek edinme ekibinin idari yükünü önemli ölçüde azaltabilir. Uygun AI ile yapılan tek bir sözleşme, ajansların görevlendirilmesindeki idari zorlukları ortadan kaldırır. Uygun, ABD'nin önde gelen melekleri ve VC'leri tarafından desteklenmektedir.
recruitiflow
recruitiflow.com
Recruitiflow, çalışan yönlendirme programlarının dijitalleştirilmesine yönelik dijital bir platformdur. Kullanıcıların potansiyel yeni çalışanlara ulaşmak için kişiselleştirilmiş video ve metin sohbetlerini kullanmalarına olanak tanır. Ayrıca bireysel yönlendirme bağlantıları oluşturmak için bir çalışan portalı da sunar. Platform, mevcut İK yazılımına sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Fiyatlandırma modeli istek üzerine mevcuttur.
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