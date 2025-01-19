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Çalışan Yönlendirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Katar
Çalışan yönlendirme yazılımı, İK personelinin, işe alım profesyonellerinin ve işe alım yöneticilerinin çalışan yönlendirme programlarını (ERP'ler) yönetmesini kolaylaştırır. Bu platformlar çalışanların arkadaşlarını yönlendirmesine, onların ağlarını kullanmasına ve şirket çapında işe alım girişimlerine katılmasına olanak tanır. Bu araçlar, çalışanları marka savunucusu olarak hareket etmeye teşvik ederek, oyunlaştırma, sosyal paylaşımı teşvik etme gibi özellikler aracılığıyla çalışanların katılımını artırır. Ek olarak, yönlendirme bonuslarını etkili bir şekilde yöneterek işe alım sürecini kolaylaştırıyorlar. Bu yazılım genellikle çoklu cihaz erişilebilirliğini destekleyerek çalışanların konumdan bağımsız olarak nitelikli adayları rahatlıkla yönlendirmesine olanak tanır. Başvuru sahibi izleme sistemleri (ATS) veya temel İK yazılımıyla entegrasyon, kurumsal çerçeveler içindeki faydasını ve kusursuz çalışmasını daha da artırır.
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Comeet
comeet.co
Comeet, yüksek büyümeye hazırlanan küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik bir başvuru takip sistemi ve işe alım platformudur. Ödüllü, bulut tabanlı platform son derece işbirliğine dayalıdır ve işe alım ekiplerine kullanımı kolay, basit bir tasarım, dinamik yapılandırılabilirlik, otomatik iş akışları ve çok daha fazlasını sunar. Comeet kurumsal düzeydedir ve zengin özelliklere sahiptir. Kaynak bulma, koordinasyon, iletişim, paylaşım, planlama, hazırlık, etkileşim, değerlendirme, işe alma ve raporlama için mükemmeldir.
Hireology
hireology.com
Hireology'nin ATS'si, en iyi ekibinizi çekmek, işe almak ve dahil etmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir platformda toplar ve sektörünüz göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Marka bilinirliği oluşturun, işe alım sürecinizi otomatikleştirin, adaylara kısa mesaj gönderin ve e-posta gönderin ve beceri testleri ve doğrulamalarla riski azaltın. Bugün 7.500'den fazla işletme, ihtiyaç duydukları kişileri bulma ve işe alma konusunda Hireology'ye güveniyor.
Manatal
manatal.com
Manatal yeni nesil işe alım yazılımıdır. Uygulaması kolay ve en son teknolojilerle oluşturulan platform, kaynak bulmadan işe alım ve ötesine kadar işe alım süreçlerini kolaylaştırmak ve basitleştirmek için tasarlandı. İşe alım kanallarınızı tek bir sezgisel platforma aktararak daha iyi ve daha hızlı işe alım yapın. Yapay zeka araçlarından ve sosyal medya zenginleştirme özelliklerinden yararlanın, ekibinizi uzaktan yönetin ve işbirliğini geliştirin, eksiksiz bir raporlama paketinden, uyumluluk araçlarından (GDPR, CCPA, PDPA,...), eksiksiz bir API'den yararlanın, binlerce ücretsiz ve premium kanallar çok daha fazlası. En üstün bulut tabanlı işe alım aracıyla işe alım şeklinizi dönüştürün ve işe alım ölçümlerinizi yeni zirvelere taşıyın!
Teamable
teamable.com
İşe almanın geleceği bugün. Büyük yetenekleri bulun ve onlarla etkileşime geçin. İster pasif kaynak bulma, yetiştirme ve mesajlaşma, ister yönlendirme olsun, şirketlerin ekipleri için doğru kişileri işe almalarına yardımcı oluyoruz.
Workable
workable.com
Hem şimdi hem de özellikle önümüzdeki yıllarda her şirket, tüm fonksiyon ve departmanlarda performansı ve üretkenliği artırmak için yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışacak. Yapay zekanın ana akım olarak benimsenmesinin yol açtığı davranıştaki bu hızlı değişim, işe alım ve İK manzarasını temelden değiştirecek. Workable bu dönüşümün ön saflarında yer alıyor ve 260 milyon adayın ve 1,5 milyondan fazla işe alınan kişinin işlenmesiyle geliştirilen tescilli yapay zekamızdan yararlanan bir ürün paketi sunuyor. Workable'ın misyonu şirketinizin İK verimliliğini 10 katına çıkarmaktır. Workable Recruiting, işe alım uzmanlarını ve işe alım yöneticilerini daha iyi hale getiren birinci sınıf bir Başvuru Takip Sistemidir. Çalışılabilir yapay zeka, kaynak bulma, tarama, e-posta gönderme, iş tanımları ve görüşme kitleri oluşturma ve daha fazlası gibi çoğu zaman harcayan görevlerde yardımcı olur. Workable, tüm önemli iş ilanı panolarıyla sıkı bir şekilde entegredir ve en iyi işe alım ekiplerinin aradığı tüm özellikleri sunar. Workable HR, çalışan verilerini güvenli bir şekilde işleyen, izinleri yöneten, maaş bordrosu ile entegre olan ve daha fazlasını tek bir yerden gerçekleştiren yüksek düzeyde yapılandırılabilir bir sistemle uçtan uca çalışan yönetimine olanak tanır. Jobs by Workable, milyonlarca adayı Workable destekli şirketlerdeki fırsatlarla buluşturan bir iş ilanı kuruludur. Workable, 100'den fazla ülkede 27.000'den fazla şirketin en iyi yetenekleri bulmasına, işe almasına ve yönetmesine yardımcı oldu. İK ve işe alımda benzeri görülmemiş verimlilik iyileştirmeleri sunarak müşterilerimizin hızla gelişen teknolojik ortamda bir adım önde olmalarını sağlıyoruz.
WorkTaps
worktaps.com
Saatlik işgücü için Çalışan Yönlendirme Yazılımı. En kaliteli işe alımların bulunmasına yardımcı olmak için çalışanların katılımını sağlamak; Daha hızlı.
The Muse
themuse.com
Muse, şirketlerin işveren markası hikayelerini ilgi çekici içerik ve marka güçlendirme kampanyaları aracılığıyla anlatarak, işe alım maliyetlerinin azalmasına, daha hızlı doldurma sürelerine ve geleneksel iş kurullarına kıyasla daha iyi elde tutma oranlarına yol açarak, şirketlerin çeşitli ve uygun yeteneklerden oluşan bir karışımını işe almasına yardımcı olur. Muse'un yetenek kaynak bulma ve katılım platformu, ölçeklenebilir marka güçlendirme araçlarını, özgün marka hikayesi anlatma içeriğini ve 5 milyon bilgi çalışanından oluşan seçilmiş ve çeşitliliğe sahip topluluğumuza hedefli erişimi birleştiren uçtan uca bir işe alım çözümü sunar.
Referral Factory
referral-factory.com
Kendi yönlendirme programınızı veya ortaklık programınızı oluşturmak ve takip etmek için tak ve çalıştır yazılımı. Dünya çapındaki pazarlamacılar tarafından 1 numara seçildi. HubSpot tarafından resmi olarak onaylanmış tek yönlendirme yazılımı. Referral Factory'nin sürükle ve bırak kampanya oluşturucusunu kullanarak programınızı haftalar değil günler içinde oluşturun. Referral Factory, bir satır kod yazmanıza gerek kalmadan gelişmiş beyaz etiket özelleştirmesi sunar! Yönlendirme programları, ortaklık programları, elçi programları oluşturun, yarışmaları kazanmaya bakın ve daha fazlasını yapın! * Pazarlama uzmanları tarafından tasarlanan 100'den fazla düzenlenebilir tavsiye programı şablonuna erişim. * HubSpot, Stripe, Salesforce, Pipedrive, Intercom, Zoho, Zapier ve daha fazlasıyla entegre olur. * Referral Factory ayrıca yeni yönlendirmelerinizi doğrudan halihazırda kullanmakta olduğunuz iş akışlarına ulaştırmanıza yardımcı olmak için webhook işlevselliği, gelişmiş bir API ve birden fazla Zapier tetikleyicisi sunar. * Yönlendirme programınızı tanıtmak için widget'lar, açılır pencereler, yerleştirmeler ve sayfalar. * 200'den fazla yönlendirme ödülüne ve teşvikine erişim. Kuponlar, dijital nakit kartları, bağışlar, kendinize ait kartlar, zapier aracılığıyla ödül ve çok daha fazlası. * Gelişmiş yönlendirme analitiği sayesinde yönlendirme programınızın yatırım getirisini gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz. * Tamamen GDPR uyumludur. Ek ücret karşılığında kendi verilerinizi barındırma seçeneği sunan bu özellik, müşteri verilerini başka bir satıcının barındırmasına izin vermek için uyumluluktan kaçınmak isteyen kurumsal şirketler arasında özellikle popülerdir. Fiyatlar aylık 95 ila 1400 ABD Doları arasında değişmektedir, dolayısıyla her tür işletme için bir plan mevcuttur. Tüm planların sohbet ve videoda 7/24 desteğe erişimi vardır. Tüm planlara ÜCRETSİZ katılım, yani Referral Factory'nin destek ekibi, tavsiye programınızı oluşturmanıza, tanıtmanıza ve halihazırda kullanmakta olduğunuz iş araçlarıyla entegre etmenize yardımcı olacaktır. Referral Factory, hem Influencer Marketing Hub hem de Growth Marketing Pro tarafından kullanılacak 1 Numaralı Tavsiye Yazılımı olarak listelendi. 2023 yılında müşterilerimiz için 300.000'den fazla yönlendirme oluşturuldu!
Sense
sensehq.com
Yapay zeka destekli lider Yetenek Katılım Platformu Sense, kişiselleştirilmiş, çok kanallı aday deneyimlerini gelişmiş işe alım uzmanı verimliliğiyle kusursuz bir şekilde harmanlayarak işe alım sürecini yeniden tanımlıyor. 1.000'den fazla kuruluşun güvendiği Sense, İşe Alma Otomasyonu, Yetenek CRM'si, Kampanyalar, Aday Puanlama ve Eşleştirme, Yapay Zeka Sohbet Robotu, Metin Mesajlaşma, Mülakat Planlama ve Yönlendirmeler dahil olmak üzere kapsamlı bir özellikler paketi sunar. En son teknolojinin sezgisel işlevsellikle birleştiği Sense ile yetenek edinme yolculuğunun her adımını optimize edin.
Phenom
phenom.com
Yapay zekayla desteklenen Phenom Intelligenct Yetenek Deneyimi platformu, adayların sizi daha hızlı bulup seçmesine, çalışanların becerilerini geliştirmesine ve gelişmesine, işe alım görevlilerinin son derece üretken olmasına ve yöneticilerin daha güçlü ekipler oluşturmasına yardımcı olan tek bir çözümdür.
ERIN
erinapp.com
ERIN, çalışan yönlendirmelerinden 5 kat daha fazla işe alım sağlayan ve ciroyu yarı yarıya azaltan bir çalışan yönlendirme ve şirket içi mobilite platformudur. ERIN, çalışanların yetenek kazanımına daha etkili ve daha sık katılmalarını sağlamak için otomatik bildirimler, kolay yönlendirmeler, şirket içi mobilite özellikleri ve oyunlaştırma özellikleriyle çalışanların katılımını sağlıyor. ERIN'in sezgisel mobil uygulaması ve web sitesi, çalışanların 30 saniyeden kısa sürede yönlendirme yapmasına, ikramiyelerini takip etmesine ve şirketinizde kendi kariyerlerini geliştirmesine olanak tanır! En iyi yanı, yetenek edinme ekibinizin bugünkü çalışma şekliyle ilgili kesinlikle hiçbir şeyi değiştirmemesidir; adayları yönetmek için ATS dışında çalışmaya devam edebilirler. ERIN %100 otomatiktir ve mevcut ATS ve HRIS'inizle kolayca entegre olur. Yönlendirmeden maaş gününe kadar yönetici zamanına gerek yoktur. Politikanız özel istisnalarla dolu mu? Çeşitlilik işe alımları için ek teşvikler? Katmanlı ödemeler elde tutma odaklı mı? Farklı ülkelerde farklı para birimleri mi? Sorun değil! ERIN, poliçenizin her detayını otomatik hale getirerek, faaliyet gösterdiğiniz her ülkede yönlendirmeleri otomatik olarak yönetmenize olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Refari
refari.co
Refari'nin hikayesi Yönlendirmelerle başladı. Daha fazla işe alım başarısı için Adaylarınızdan, Ağınızdan, Mezunlarınızdan veya Çalışanlarınızdan yararlanmanıza yardımcı olan eşsiz bir aday yönlendirme teknolojimiz var. Yönlendirme şeffaflığıyla birleştirilmiş benzersiz sosyal yönlendirme sürecimiz, yönlendiren savunuculuğunu teşvik ederek ağınızı sizin için rollerinizin farkındalığını artıran bir tanıtım merkezine dönüştürür.
Intrro
intrro.com
Çalışanınızın ağındaki önerilen yetenekleri işlerinizle eşleştiren, yönlendirmeleri doğrudan ATS'nize otomatikleştiren çalışan yönlendirme platformu Intrro ile tanışın. Intrro'yu neden yarattık? Hepimiz, mevcut işe alım yöntemlerinin getirilerinin azaldığını ve doğru yapıldığında çalışan yönlendirmelerinin en etkili kaynaklardan veya işe alımlardan biri olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte, bu hala büyük ölçüde hafızaya dayalı bir süreç olduğundan, işe alım görevlilerinin tutarlı sonuçlar görmek için sürekli olarak çalışanlarının dırdır etmesi gerekiyor. Intrro'nun modern yapay zeka destekli platformu, iş arkadaşınızın ağlarında bilinmesi muhtemel yetenekleri otomatik olarak ortaya çıkarır ve çalışanların bunları tavsiye etmesini ve ardından işe alım ekibine tanıtmasını kolaylaştırır. anlayışlı adaylarla konuşmaya daha fazla, potansiyel müşterileri kovalamaya daha az zaman ayırırken, işe alım yöneticilerine daha geniş, doğrulanmış ve daha çeşitli bir yetenek havuzuna erişim olanağı tanır. En iyi kısım? Çeşitli ATS'lerle entegre olarak işe alım sürecinizi mümkün olduğunca kolaylaştırıyoruz.
Suitable
suitable.ai
Uygun AI, şirketlerin 1500'den fazla yetenek ortağı, işe alım ajansları ve bağımsız işe alım uzmanlarından oluşan geniş ağımız aracılığıyla en iyi yetenekleri hızlı bir şekilde işe almasına olanak tanıyan bir yetenek yönlendirme pazarıdır. Ajanslar ve işe alım uzmanları, dünya çapındaki şirketlerin doğrulanmış açık pozisyonlarına erişmek için Uygun Yapay Zeka'dan yararlanıyor. Uygun AI ile iş ortakları, sıfır pazarlama ve iş geliştirme maliyetiyle 10 kat gelir elde edebilir. Uygun yapay zeka ile şirketler adayları daha hızlı bulabilir, ajans harcamalarını 3 kata kadar azaltabilir ve işe alım yöneticilerinin ve yetenek edinme ekibinin idari yükünü önemli ölçüde azaltabilir. Uygun AI ile yapılan tek bir sözleşme, ajansların görevlendirilmesindeki idari zorlukları ortadan kaldırır. Uygun, ABD'nin önde gelen melekleri ve VC'leri tarafından desteklenmektedir.
recruitiflow
recruitiflow.com
Recruitiflow, çalışan yönlendirme programlarının dijitalleştirilmesine yönelik dijital bir platformdur. Kullanıcıların potansiyel yeni çalışanlara ulaşmak için kişiselleştirilmiş video ve metin sohbetlerini kullanmalarına olanak tanır. Ayrıca bireysel yönlendirme bağlantıları oluşturmak için bir çalışan portalı da sunar. Platform, mevcut İK yazılımına sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Fiyatlandırma modeli istek üzerine mevcuttur.