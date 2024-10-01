Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Çalışan Yönlendirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Nikaragua
Çalışan yönlendirme yazılımı, İK personelinin, işe alım profesyonellerinin ve işe alım yöneticilerinin çalışan yönlendirme programlarını (ERP'ler) yönetmesini kolaylaştırır. Bu platformlar çalışanların arkadaşlarını yönlendirmesine, onların ağlarını kullanmasına ve şirket çapında işe alım girişimlerine katılmasına olanak tanır. Bu araçlar, çalışanları marka savunucusu olarak hareket etmeye teşvik ederek, oyunlaştırma, sosyal paylaşımı teşvik etme gibi özellikler aracılığıyla çalışanların katılımını artırır. Ek olarak, yönlendirme bonuslarını etkili bir şekilde yöneterek işe alım sürecini kolaylaştırıyorlar. Bu yazılım genellikle çoklu cihaz erişilebilirliğini destekleyerek çalışanların konumdan bağımsız olarak nitelikli adayları rahatlıkla yönlendirmesine olanak tanır. Başvuru sahibi izleme sistemleri (ATS) veya temel İK yazılımıyla entegrasyon, kurumsal çerçeveler içindeki faydasını ve kusursuz çalışmasını daha da artırır.
Yeni Uygulama Gönder
Manatal
manatal.com
Manatal yeni nesil işe alım yazılımıdır. Uygulaması kolay ve en son teknolojilerle oluşturulan platform, kaynak bulmadan işe alım ve ötesine kadar işe alım süreçlerini kolaylaştırmak ve basitleştirmek için tasarlandı. İşe alım kanallarınızı tek bir sezgisel platforma aktararak daha iyi ve daha hızlı...
Workable
workable.com
Hem şimdi hem de özellikle önümüzdeki yıllarda her şirket, tüm fonksiyon ve departmanlarda performansı ve üretkenliği artırmak için yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışacak. Yapay zekanın ana akım olarak benimsenmesinin yol açtığı davranıştaki bu hızlı değişim, işe alım ve İK manzarasını temeld...
Teamable
teamable.com
İşe almanın geleceği bugün. Büyük yetenekleri bulun ve onlarla etkileşime geçin. İster pasif kaynak bulma, yetiştirme ve mesajlaşma, ister yönlendirme olsun, şirketlerin ekipleri için doğru kişileri işe almalarına yardımcı oluyoruz.
Comeet
comeet.co
Comeet, yüksek büyümeye hazırlanan küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik bir başvuru takip sistemi ve işe alım platformudur. Ödüllü, bulut tabanlı platform son derece işbirliğine dayalıdır ve işe alım ekiplerine kullanımı kolay, basit bir tasarım, dinamik yapılandırılabilirlik, otomatik iş akışla...
Referral Factory
referral-factory.com
Kendi yönlendirme programınızı veya ortaklık programınızı oluşturmak ve takip etmek için tak ve çalıştır yazılımı. Dünya çapındaki pazarlamacılar tarafından 1 numara seçildi. HubSpot tarafından resmi olarak onaylanmış tek yönlendirme yazılımı. Referral Factory'nin sürükle ve bırak kampanya oluşturu...
recruitiflow
recruitiflow.com
Recruitiflow, çalışan yönlendirme programlarının dijitalleştirilmesine yönelik dijital bir platformdur. Kullanıcıların potansiyel yeni çalışanlara ulaşmak için kişiselleştirilmiş video ve metin sohbetlerini kullanmalarına olanak tanır. Ayrıca bireysel yönlendirme bağlantıları oluşturmak için bir çal...
Hireology
hireology.com
Hireology'nin ATS'si, en iyi ekibinizi çekmek, işe almak ve dahil etmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir platformda toplar ve sektörünüz göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Marka bilinirliği oluşturun, işe alım sürecinizi otomatikleştirin, adaylara kısa mesaj gönderin ve e-posta gönderin...
Suitable
suitable.ai
Uygun AI, şirketlerin 1500'den fazla yetenek ortağı, işe alım ajansları ve bağımsız işe alım uzmanlarından oluşan geniş ağımız aracılığıyla en iyi yetenekleri hızlı bir şekilde işe almasına olanak tanıyan bir yetenek yönlendirme pazarıdır. Ajanslar ve işe alım uzmanları, dünya çapındaki şirketlerin ...
The Muse
themuse.com
Muse, şirketlerin işveren markası hikayelerini ilgi çekici içerik ve marka güçlendirme kampanyaları aracılığıyla anlatarak, işe alım maliyetlerinin azalmasına, daha hızlı doldurma sürelerine ve geleneksel iş kurullarına kıyasla daha iyi elde tutma oranlarına yol açarak, şirketlerin çeşitli ve uygun ...
Phenom
phenom.com
Yapay zekayla desteklenen Phenom Intelligenct Yetenek Deneyimi platformu, adayların sizi daha hızlı bulup seçmesine, çalışanların becerilerini geliştirmesine ve gelişmesine, işe alım görevlilerinin son derece üretken olmasına ve yöneticilerin daha güçlü ekipler oluşturmasına yardımcı olan tek bir çö...
WorkTaps
worktaps.com
Saatlik işgücü için Çalışan Yönlendirme Yazılımı. En kaliteli işe alımların bulunmasına yardımcı olmak için çalışanların katılımını sağlamak; Daha hızlı.
Intrro
intrro.com
Çalışanınızın ağındaki önerilen yetenekleri işlerinizle eşleştiren, yönlendirmeleri doğrudan ATS'nize otomatikleştiren çalışan yönlendirme platformu Intrro ile tanışın. Intrro'yu neden yarattık? Hepimiz, mevcut işe alım yöntemlerinin getirilerinin azaldığını ve doğru yapıldığında çalışan yönlendirme...
Refari
refari.co
Refari'nin hikayesi Yönlendirmelerle başladı. Daha fazla işe alım başarısı için Adaylarınızdan, Ağınızdan, Mezunlarınızdan veya Çalışanlarınızdan yararlanmanıza yardımcı olan eşsiz bir aday yönlendirme teknolojimiz var. Yönlendirme şeffaflığıyla birleştirilmiş benzersiz sosyal yönlendirme sürecimiz,...
ERIN
erinapp.com
ERIN, çalışan yönlendirmelerinden 5 kat daha fazla işe alım sağlayan ve ciroyu yarı yarıya azaltan bir çalışan yönlendirme ve şirket içi mobilite platformudur. ERIN, çalışanların yetenek kazanımına daha etkili ve daha sık katılmalarını sağlamak için otomatik bildirimler, kolay yönlendirmeler, şirket...
Sense
sensehq.com
Yapay zeka destekli lider Yetenek Katılım Platformu Sense, kişiselleştirilmiş, çok kanallı aday deneyimlerini gelişmiş işe alım uzmanı verimliliğiyle kusursuz bir şekilde harmanlayarak işe alım sürecini yeniden tanımlıyor. 1.000'den fazla kuruluşun güvendiği Sense, İşe Alma Otomasyonu, Yetenek CRM's...