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En Popüler Son Eklenenler Çalışan Tanıma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Çalışan tanıma yazılımı, ekiplerin çalışanların başarılarını ve önemli dönüm noktalarını kutlamasını sağlayarak şirket kültürünü geliştirir. Bu araçlar, ekip üyelerinin projeler üzerindeki olağanüstü çalışmaları, şirket değerlerinin somutlaştırılması veya doğum günleri veya yıldönümleri gibi kişisel etkinlikler için birbirlerini takdir etmelerine olanak tanır. Yazılım genellikle akran tanıma ve ödüllere, puanların, hediyelerin, hediye kartlarının, mesajların, dijital rozetlerin veya sertifikaların dağıtımını yönetmeye yönelik özellikler içerir. Bir İK ekibi üyesi yazılımın yönetimini denetleyebilirken, herhangi bir çalışan platformu meslektaşlarını tanımak ve övmek için kullanabilir.