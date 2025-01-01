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Çalışan Tanıma Yazılımı
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Çalışan Tanıma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Çalışan tanıma yazılımı, ekiplerin çalışanların başarılarını ve önemli dönüm noktalarını kutlamasını sağlayarak şirket kültürünü geliştirir. Bu araçlar, ekip üyelerinin projeler üzerindeki olağanüstü çalışmaları, şirket değerlerinin somutlaştırılması veya doğum günleri veya yıldönümleri gibi kişisel etkinlikler için birbirlerini takdir etmelerine olanak tanır. Yazılım genellikle akran tanıma ve ödüllere, puanların, hediyelerin, hediye kartlarının, mesajların, dijital rozetlerin veya sertifikaların dağıtımını yönetmeye yönelik özellikler içerir. Bir İK ekibi üyesi yazılımın yönetimini denetleyebilirken, herhangi bir çalışan platformu meslektaşlarını tanımak ve övmek için kullanabilir.

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Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam, desk olmayan ekipler için iletişim, görev yönetimi ve zaman izleme sağlayan bir iş yönetim uygulamasıdır.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka, İK süreçlerini otomatikleştiren ve çalışan memnuniyetini artıran bir İK yönetim yazılımıdır. Bordro, izin ve performans izleme gibi özellikler sunar.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo, çalışan deneyimini geliştiren bir platformdur. İletişim, katılım ve sosyal intranet özelliklerini bir araya getirir.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo, insan kaynakları yönetimini otomatikleştirip kolaylaştıran kapsamlı bir İK yazılımıdır; bordro, katılım, performans ve işe alım süreçlerini yönetir.

FlowyTeam

FlowyTeam

flowyteam.com

FlowyTeam, strateji planlaması, proje yönetimi, ik ve CRM araçları sunan bir iş verimliliği ve performans yönetimi platformudur.

Kudoboard

Kudoboard

kudoboard.com

Kudoboard, çalışanların özel günlerini kutlamak için dijital tebrik panoları oluşturan bir platformdur. Takımlar, mesaj, fotoğraf ve video paylaşabilir.

KudosLink

KudosLink

kudoslink.com

KudosLink, çalışanların tanınmasını ve işyeri etkileşimini artıran bir tanıma yazılımıdır. İK ile çalışanlar arasında bağlantı kurar.

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

Xoxoday uygulaması, ödül ve teşvik programlarını otomatikleştirerek işletmelere küresel ölçekte ödüller göndermeyi kolaylaştırır.

Assembly

Assembly

joinassembly.com

Assembly, çalışan tanıma, ödüller ve iç iletişimi kolaylaştıran AI destekli bir katılım platformudur. Ödül ve anket gibi çeşitli özellikler sunar.

Motivosity

Motivosity

motivosity.com

Motivosity, çalışanların birbirlerini takdir etmesini sağlayan bir tanıma ve ödül yazılımıdır. Uzak ve hibrit ekipler için bağları güçlendirir.

Bonusly

Bonusly

bonus.ly

Bonusly, çalışanların birbirini tanımasına ve ödüllendirmesine olanak tanıyan bir tanıma ve ödül platformudur. İşyeri kültürünü güçlendirir.

Workhuman

Workhuman

workhuman.com

Workhuman, çalışanları tanıma ve ödüllendirme süreçlerini basit hale getiren bulut tabanlı bir platformdur.

Awardco

Awardco

award.co

Awardco, çalışanları tanıma ve ödüllendirme süreçlerini kolaylaştıran, çok çeşitli ödül seçenekleri sunan bir platformdur.

Pingboard

Pingboard

pingboard.com

Pingboard, uzaktan çalışan ekipler için organizasyonel grafikler ve çalışan dizinleri sunarak iletişimi ve katılımı artıran bir yazılım platformudur.

Snappy

Snappy

snappy.com

Snappy, hediye gönderimini kolaylaştıran bir uygulamadır. Kullanıcılar, alıcıların seçtiği hediyelerle sevdiklerine uygun hediyeler gönderebilir.

CorporateGift.com

CorporateGift.com

corporategift.com

CorporateGift.com, kurumsal hediye süreçlerini otomatikleştirerek, kullanıcıların hediye seçimi, envanter yönetimi ve gönderim işlemlerini kolaylaştırır.

Crewhu

Crewhu

crewhu.com

Crewhu, MSP'ler için tasarlanmış bir geri bildirim, oyunlaştırma ve tanıma platformudur. Çalışan katılımını artırmaya yönelik araçlar sunar.

HeyTaco

HeyTaco

heytaco.chat

HeyTaco, ekiplerin takdir kültürü oluşturmasını sağlayan, Slack ve Microsoft Ekipleri ile entegre çalışan bir tanıma ve ödül platformudur.

Nectar

Nectar

nectarhr.com

Nectar, çalışanların birbirlerini tanıyıp ödüllendirebildiği bir platformdur. Analiz araçları ve entegrasyon özellikleri ile desteklenir.

Compt

Compt

compt.io

Compt, şirketlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen bir yan hak stipend yazılımıdır. Çalışan performans ve harcama yönetimini kolaylaştırır.

Quantum Workplace

Quantum Workplace

quantumworkplace.com

Quantum Workplace, çalışan katılımını artırmak için anketler, hedef takibi ve geri bildirim araçları sunan bir platformdur.

Engagedly

Engagedly

engagedly.com

Engagedly, performans değerlendirmelerini basit hale getirip çalışan katılımını artırarak sürekli geri bildirim ve performans yönetimi sunan bir yazılımdır.

Giftpack

Giftpack

giftpack.ai

Giftpack, kişiye özel hediye seçim ve gönderimini kolaylaştıran, AI destekli bir platformdur. Kullanıcılar, çeşitli seçenekleri hızlıca gözden geçirip hediyelerini seçebilir.

Vantage Circle

Vantage Circle

vantagecircle.com

Vantage Circle, çalışan katılımını ve tanınmayı artırmak için tasarlanmış bir platformdur. Ödüller, sosyal tanıma ve sağlıklı yaşam programları sunar.

Cooleaf

Cooleaf

cooleaf.com

Cooleaf, çalışan katılımını artırmak için tanıma, ödüller ve anketler sunan bir platformdur. Çalışanlar arası etkileşimi ve analizleri destekler.

Peoplelogic

Peoplelogic

peoplelogic.ai

Peoplelogic, büyüyen işletmeler için insan ve performans yönetimi araçları sunan, çalışan katılımını ve verimliliği artırmayı hedefleyen bir platformdur.

Winningtemp

Winningtemp

winningtemp.com

Winningtemp, çalışan memnuniyetini artırmak ve işyeri etkileşimlerini geliştirmek için veri odaklı geri bildirim ve analiz sağlayan bir platformdur.

StarMeUp

StarMeUp

starmeup.com

StarMeUp, çalışanların gelişimini destekleyen, geri bildirim toplayarak performansı artıran bir performans yönetim platformudur.

Perkfix

Perkfix

perkfix.com

Perkfix, şirketlerin çalışan avantajlarını verimli bir şekilde sunup yönetmelerini sağlayan bir SAAS aracıdır.

GroupTogether

GroupTogether

grouptogether.com

GroupTogether, ekip üyelerini online olarak bir araya getirir; grup kartı imzalama, fotoğraf yükleme ve hediye kartı katkısı yapma imkanı sağlar.

Bonfyre

Bonfyre

bonfyreapp.com

Bonfyre, çalışan katılımını artırmaya yönelik bir platformdur. Araçlar sağlar ve etkileşim için mevcut iletişim kanallarını kullanır.

Fringe

Fringe

fringe.us

Fringe, çalışanların özelleştirilebilir fayda paketleri oluşturabileceği ve akran tanımalarıyla katılımı artırdığı bir refah platformudur.

Bucketlist

Bucketlist

bucketlistrewards.com

Bucketlist, çalışanların başarılarını tanıyan ve ödüllendiren bir platformdur. Şirketlere özelleştirilebilir teşvikler sunarak motivasyonu artırır.

Woliba

Woliba

woliba.io

Woliba, sağlığı, etkileşimi, tanımayı ve ödülleri tek bir mobil platformda birleştirerek çalışma ortamını yeniden tanımlar.

GoProfiles

GoProfiles

goprofiles.io

Goprofiles, AI destekli bir çalışan katılım platformudur; çalışan profilleri, akran tanıma ve şirket yapısı sunarak işyerindeki bağlantıları güçlendirir.

Recognition

Recognition

rewardable.co.uk

Rewardable, kullanıcıların istedikleri kişilere ücretsiz ödül, ödeme ve teşvik göndermesine olanak tanıyan basit bir platformdur.

Accolader

Accolader

accolader.io

Accolader, sosyal tanıma temelli ücretsiz bir ödül sistemidir. Kullanımı ve yönetimi basit olan bir Pro versiyonu da mevcuttur.

Group Cards

Group Cards

groupcards.app

Group Cards uygulaması, gruplar için sınırsız sayfa ve imza ile tebrik kartları göndermeye, hediye için para toplamaya ve kartı kitap olarak bastırmaya olanak tanır.

Applauz

Applauz

applauz.me

Applauz, çalışanların tanınmasını ve takdir edilmesini kolaylaştıran bir platformdur. İletişim, ödüller ve geri bildirim ile çalışan katılımını artırır.

Staffino

Staffino

staffino.com

Staffino, müşteri ve çalışan deneyimlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Geri bildirim toplar, analiz eder ve işletmelere içgörüler sağlar.

Espresa

Espresa

espresa.com

Espresa, çalışanlara esnek fayda yönetimi ve katılım programları sunan bir yazılım platformudur. İK ekiplerine gerçek zamanlı analiz ve otomatik iş akışları sağlar.

CardClan

CardClan

cardclan.io

CardClan, çalışanlar ve müşterilere teşekkür etmek için özelleştirilmiş kartlar oluşturmanıza yardımcı olan bir uygulamadır. Doğum günleri, yıldönümleri gibi özel anları kutlayın.

Caroo

Caroo

caroo.com

Caroo, çalışanların tanınmasını ve moralini artırmak için bakım paketleri ve ödül otomasyonları sunan bir platformdur.

Qarrot

Qarrot

qarrot.com

Qarrot, çalışanları tanıma ve ödüllendirme için tasarlanmış bir platformdur. Performansı artırmak ve işyeri kültürünü geliştirmek için çeşitli araçlar sunar.

Perkbox

Perkbox

perkbox.com

Perkbox, çalışanlara ödüller, sağlıklı yaşam desteği ve avantajlar sunarak işletmelerin çalışan deneyimini geliştirmesine yardımcı olan bir platformdur.

Teamphoria

Teamphoria

teamphoria.com

Teamphoria, çalışan katılımını artırmak ve şirket kültürünü ölçmek için gerçek zamanlı metrikler sunan bir yazılım uygulamasıdır.

ERIN

ERIN

erinapp.com

ERIN, çalışan öneri ve iç mobilite platformudur; çalışanların öneri süreçlerini kolaylaştırır, işe alım sürecini hızlandırır ve otomatik bildirimler sunar.

Advantage Club

Advantage Club

advantageclub.ai

Advantage Club, çalışanların ödülleri, tanınmaları ve topluluk oluşturmaları için bir platform sunan, etkileşimi artıran bir uygulamadır.

PerkSweet

PerkSweet

perksweet.com

PerkSweet, çalışan bağlılığı ve ödül platformudur. Takıma teşekkür, tebrik ve veda gibi mesajlar göndermeyi kolaylaştırır. Slack ile entegre çalışır.

PerkUp

PerkUp

perkupapp.com

PerkUp, çalışanlara hediye ve ödüller gönderir, iş yılı ve doğum günü hediyelerini düzenler, nakit teşvikler ve markalı ürünler dağıtır.

Kudos

Kudos

kudos.com

Kudos, çalışan takdirini artıran bir platformdur. İş yerlerinde sosyal yazılım ile anlamlı değer takdirini destekleyerek bağlılık ve performansı yükseltir.

GroupGreeting

GroupGreeting

groupgreeting.com

GroupGreeting, bir grup tarafından imzalanabilen dijital kartlar oluşturarak toplu kutlamalar yapmayı kolaylaştıran bir platformdur.

Guusto

Guusto

guusto.com

Guusto, çalışanları tanımak ve ödüllendirmek için tasarlanmış bir platformdur. Hızlı kullanım, çeşitli ödül seçenekleri ve sosyal etki sunar.

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