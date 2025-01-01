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Çalışan tanıma yazılımı, ekiplerin çalışanların başarılarını ve önemli dönüm noktalarını kutlamasını sağlayarak şirket kültürünü geliştirir. Bu araçlar, ekip üyelerinin projeler üzerindeki olağanüstü çalışmaları, şirket değerlerinin somutlaştırılması veya doğum günleri veya yıldönümleri gibi kişisel etkinlikler için birbirlerini takdir etmelerine olanak tanır. Yazılım genellikle akran tanıma ve ödüllere, puanların, hediyelerin, hediye kartlarının, mesajların, dijital rozetlerin veya sertifikaların dağıtımını yönetmeye yönelik özellikler içerir. Bir İK ekibi üyesi yazılımın yönetimini denetleyebilirken, herhangi bir çalışan platformu meslektaşlarını tanımak ve övmek için kullanabilir.
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Connecteam
connecteam.com
Connecteam, desk olmayan ekipler için iletişim, görev yönetimi ve zaman izleme sağlayan bir iş yönetim uygulamasıdır.
Keka HR
keka.com
Keka, İK süreçlerini otomatikleştiren ve çalışan memnuniyetini artıran bir İK yönetim yazılımıdır. Bordro, izin ve performans izleme gibi özellikler sunar.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo, çalışan deneyimini geliştiren bir platformdur. İletişim, katılım ve sosyal intranet özelliklerini bir araya getirir.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, insan kaynakları yönetimini otomatikleştirip kolaylaştıran kapsamlı bir İK yazılımıdır; bordro, katılım, performans ve işe alım süreçlerini yönetir.
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam, strateji planlaması, proje yönetimi, ik ve CRM araçları sunan bir iş verimliliği ve performans yönetimi platformudur.
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard, çalışanların özel günlerini kutlamak için dijital tebrik panoları oluşturan bir platformdur. Takımlar, mesaj, fotoğraf ve video paylaşabilir.
KudosLink
kudoslink.com
KudosLink, çalışanların tanınmasını ve işyeri etkileşimini artıran bir tanıma yazılımıdır. İK ile çalışanlar arasında bağlantı kurar.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity, çalışanların birbirlerini takdir etmesini sağlayan bir tanıma ve ödül yazılımıdır. Uzak ve hibrit ekipler için bağları güçlendirir.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday uygulaması, ödül ve teşvik programlarını otomatikleştirerek işletmelere küresel ölçekte ödüller göndermeyi kolaylaştırır.
Assembly
joinassembly.com
Assembly, çalışan tanıma, ödüller ve iç iletişimi kolaylaştıran AI destekli bir katılım platformudur. Ödül ve anket gibi çeşitli özellikler sunar.
Bonusly
bonus.ly
Bonusly, çalışanların birbirini tanımasına ve ödüllendirmesine olanak tanıyan bir tanıma ve ödül platformudur. İşyeri kültürünü güçlendirir.
Workhuman
workhuman.com
Workhuman, çalışanları tanıma ve ödüllendirme süreçlerini basit hale getiren bulut tabanlı bir platformdur.
Awardco
award.co
Awardco, çalışanları tanıma ve ödüllendirme süreçlerini kolaylaştıran, çok çeşitli ödül seçenekleri sunan bir platformdur.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard, uzaktan çalışan ekipler için organizasyonel grafikler ve çalışan dizinleri sunarak iletişimi ve katılımı artıran bir yazılım platformudur.
Snappy
snappy.com
Snappy, hediye gönderimini kolaylaştıran bir uygulamadır. Kullanıcılar, alıcıların seçtiği hediyelerle sevdiklerine uygun hediyeler gönderebilir.
CorporateGift.com
corporategift.com
CorporateGift.com, kurumsal hediye süreçlerini otomatikleştirerek, kullanıcıların hediye seçimi, envanter yönetimi ve gönderim işlemlerini kolaylaştırır.
Crewhu
crewhu.com
Crewhu, MSP'ler için tasarlanmış bir geri bildirim, oyunlaştırma ve tanıma platformudur. Çalışan katılımını artırmaya yönelik araçlar sunar.
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco, ekiplerin takdir kültürü oluşturmasını sağlayan, Slack ve Microsoft Ekipleri ile entegre çalışan bir tanıma ve ödül platformudur.
Nectar
nectarhr.com
Nectar, çalışanların birbirlerini tanıyıp ödüllendirebildiği bir platformdur. Analiz araçları ve entegrasyon özellikleri ile desteklenir.
Compt
compt.io
Compt, şirketlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen bir yan hak stipend yazılımıdır. Çalışan performans ve harcama yönetimini kolaylaştırır.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace, çalışan katılımını artırmak için anketler, hedef takibi ve geri bildirim araçları sunan bir platformdur.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly, performans değerlendirmelerini basit hale getirip çalışan katılımını artırarak sürekli geri bildirim ve performans yönetimi sunan bir yazılımdır.
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack, kişiye özel hediye seçim ve gönderimini kolaylaştıran, AI destekli bir platformdur. Kullanıcılar, çeşitli seçenekleri hızlıca gözden geçirip hediyelerini seçebilir.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle, çalışan katılımını ve tanınmayı artırmak için tasarlanmış bir platformdur. Ödüller, sosyal tanıma ve sağlıklı yaşam programları sunar.
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf, çalışan katılımını artırmak için tanıma, ödüller ve anketler sunan bir platformdur. Çalışanlar arası etkileşimi ve analizleri destekler.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic, büyüyen işletmeler için insan ve performans yönetimi araçları sunan, çalışan katılımını ve verimliliği artırmayı hedefleyen bir platformdur.
Winningtemp
winningtemp.com
Winningtemp, çalışan memnuniyetini artırmak ve işyeri etkileşimlerini geliştirmek için veri odaklı geri bildirim ve analiz sağlayan bir platformdur.
StarMeUp
starmeup.com
StarMeUp, çalışanların gelişimini destekleyen, geri bildirim toplayarak performansı artıran bir performans yönetim platformudur.
Perkfix
perkfix.com
Perkfix, şirketlerin çalışan avantajlarını verimli bir şekilde sunup yönetmelerini sağlayan bir SAAS aracıdır.
GroupTogether
grouptogether.com
GroupTogether, ekip üyelerini online olarak bir araya getirir; grup kartı imzalama, fotoğraf yükleme ve hediye kartı katkısı yapma imkanı sağlar.
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre, çalışan katılımını artırmaya yönelik bir platformdur. Araçlar sağlar ve etkileşim için mevcut iletişim kanallarını kullanır.
Fringe
fringe.us
Fringe, çalışanların özelleştirilebilir fayda paketleri oluşturabileceği ve akran tanımalarıyla katılımı artırdığı bir refah platformudur.
Bucketlist
bucketlistrewards.com
Bucketlist, çalışanların başarılarını tanıyan ve ödüllendiren bir platformdur. Şirketlere özelleştirilebilir teşvikler sunarak motivasyonu artırır.
Woliba
woliba.io
Woliba, sağlığı, etkileşimi, tanımayı ve ödülleri tek bir mobil platformda birleştirerek çalışma ortamını yeniden tanımlar.
GoProfiles
goprofiles.io
Goprofiles, AI destekli bir çalışan katılım platformudur; çalışan profilleri, akran tanıma ve şirket yapısı sunarak işyerindeki bağlantıları güçlendirir.
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable, kullanıcıların istedikleri kişilere ücretsiz ödül, ödeme ve teşvik göndermesine olanak tanıyan basit bir platformdur.
Accolader
accolader.io
Accolader, sosyal tanıma temelli ücretsiz bir ödül sistemidir. Kullanımı ve yönetimi basit olan bir Pro versiyonu da mevcuttur.
Group Cards
groupcards.app
Group Cards uygulaması, gruplar için sınırsız sayfa ve imza ile tebrik kartları göndermeye, hediye için para toplamaya ve kartı kitap olarak bastırmaya olanak tanır.
Applauz
applauz.me
Applauz, çalışanların tanınmasını ve takdir edilmesini kolaylaştıran bir platformdur. İletişim, ödüller ve geri bildirim ile çalışan katılımını artırır.
Staffino
staffino.com
Staffino, müşteri ve çalışan deneyimlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Geri bildirim toplar, analiz eder ve işletmelere içgörüler sağlar.
Espresa
espresa.com
Espresa, çalışanlara esnek fayda yönetimi ve katılım programları sunan bir yazılım platformudur. İK ekiplerine gerçek zamanlı analiz ve otomatik iş akışları sağlar.
CardClan
cardclan.io
CardClan, çalışanlar ve müşterilere teşekkür etmek için özelleştirilmiş kartlar oluşturmanıza yardımcı olan bir uygulamadır. Doğum günleri, yıldönümleri gibi özel anları kutlayın.
Caroo
caroo.com
Caroo, çalışanların tanınmasını ve moralini artırmak için bakım paketleri ve ödül otomasyonları sunan bir platformdur.
Qarrot
qarrot.com
Qarrot, çalışanları tanıma ve ödüllendirme için tasarlanmış bir platformdur. Performansı artırmak ve işyeri kültürünü geliştirmek için çeşitli araçlar sunar.
Perkbox
perkbox.com
Perkbox, çalışanlara ödüller, sağlıklı yaşam desteği ve avantajlar sunarak işletmelerin çalışan deneyimini geliştirmesine yardımcı olan bir platformdur.
Teamphoria
teamphoria.com
Teamphoria, çalışan katılımını artırmak ve şirket kültürünü ölçmek için gerçek zamanlı metrikler sunan bir yazılım uygulamasıdır.
ERIN
erinapp.com
ERIN, çalışan öneri ve iç mobilite platformudur; çalışanların öneri süreçlerini kolaylaştırır, işe alım sürecini hızlandırır ve otomatik bildirimler sunar.
Advantage Club
advantageclub.ai
Advantage Club, çalışanların ödülleri, tanınmaları ve topluluk oluşturmaları için bir platform sunan, etkileşimi artıran bir uygulamadır.
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet, çalışan bağlılığı ve ödül platformudur. Takıma teşekkür, tebrik ve veda gibi mesajlar göndermeyi kolaylaştırır. Slack ile entegre çalışır.
PerkUp
perkupapp.com
PerkUp, çalışanlara hediye ve ödüller gönderir, iş yılı ve doğum günü hediyelerini düzenler, nakit teşvikler ve markalı ürünler dağıtır.
Kudos
kudos.com
Kudos, çalışan takdirini artıran bir platformdur. İş yerlerinde sosyal yazılım ile anlamlı değer takdirini destekleyerek bağlılık ve performansı yükseltir.
GroupGreeting
groupgreeting.com
GroupGreeting, bir grup tarafından imzalanabilen dijital kartlar oluşturarak toplu kutlamalar yapmayı kolaylaştıran bir platformdur.
Guusto
guusto.com
Guusto, çalışanları tanımak ve ödüllendirmek için tasarlanmış bir platformdur. Hızlı kullanım, çeşitli ödül seçenekleri ve sosyal etki sunar.
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