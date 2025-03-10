Çalışan Tanıma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Çalışan tanıma yazılımı, ekiplerin çalışanların başarılarını ve önemli dönüm noktalarını kutlamasını sağlayarak şirket kültürünü geliştirir. Bu araçlar, ekip üyelerinin projeler üzerindeki olağanüstü çalışmaları, şirket değerlerinin somutlaştırılması veya doğum günleri veya yıldönümleri gibi kişisel etkinlikler için birbirlerini takdir etmelerine olanak tanır. Yazılım genellikle akran tanıma ve ödüllere, puanların, hediyelerin, hediye kartlarının, mesajların, dijital rozetlerin veya sertifikaların dağıtımını yönetmeye yönelik özellikler içerir. Bir İK ekibi üyesi yazılımın yönetimini denetleyebilirken, herhangi bir çalışan platformu meslektaşlarını tanımak ve övmek için kullanabilir.
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Connecteam
connecteam.com
Connecteam, desk olmayan ekipler için iletişim, görev yönetimi ve zaman izleme sağlayan bir iş yönetim uygulamasıdır.
Keka HR
keka.com
Keka, İK süreçlerini otomatikleştiren ve çalışan memnuniyetini artıran bir İK yönetim yazılımıdır. Bordro, izin ve performans izleme gibi özellikler sunar.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo, çalışan deneyimini geliştiren bir platformdur. İletişim, katılım ve sosyal intranet özelliklerini bir araya getirir.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, insan kaynakları yönetimini otomatikleştirip kolaylaştıran kapsamlı bir İK yazılımıdır; bordro, katılım, performans ve işe alım süreçlerini yönetir.
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam, strateji planlaması, proje yönetimi, ik ve CRM araçları sunan bir iş verimliliği ve performans yönetimi platformudur.
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard, çalışanların özel günlerini kutlamak için dijital tebrik panoları oluşturan bir platformdur. Takımlar, mesaj, fotoğraf ve video paylaşabilir.
KudosLink
kudoslink.com
KudosLink, çalışanların tanınmasını ve işyeri etkileşimini artıran bir tanıma yazılımıdır. İK ile çalışanlar arasında bağlantı kurar.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity, çalışanların birbirlerini takdir etmesini sağlayan bir tanıma ve ödül yazılımıdır. Uzak ve hibrit ekipler için bağları güçlendirir.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday uygulaması, ödül ve teşvik programlarını otomatikleştirerek işletmelere küresel ölçekte ödüller göndermeyi kolaylaştırır.
Assembly
joinassembly.com
Assembly, çalışan tanıma, ödüller ve iç iletişimi kolaylaştıran AI destekli bir katılım platformudur. Ödül ve anket gibi çeşitli özellikler sunar.
Workhuman
workhuman.com
Workhuman, çalışanları tanıma ve ödüllendirme süreçlerini basit hale getiren bulut tabanlı bir platformdur.
Bonusly
bonus.ly
Bonusly, çalışanların birbirini tanımasına ve ödüllendirmesine olanak tanıyan bir tanıma ve ödül platformudur. İşyeri kültürünü güçlendirir.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard, uzaktan çalışan ekipler için organizasyonel grafikler ve çalışan dizinleri sunarak iletişimi ve katılımı artıran bir yazılım platformudur.
Awardco
award.co
Awardco, çalışanları tanıma ve ödüllendirme süreçlerini kolaylaştıran, çok çeşitli ödül seçenekleri sunan bir platformdur.
Snappy
snappy.com
Snappy, hediye gönderimini kolaylaştıran bir uygulamadır. Kullanıcılar, alıcıların seçtiği hediyelerle sevdiklerine uygun hediyeler gönderebilir.
CorporateGift.com
corporategift.com
CorporateGift.com, kurumsal hediye süreçlerini otomatikleştirerek, kullanıcıların hediye seçimi, envanter yönetimi ve gönderim işlemlerini kolaylaştırır.
Crewhu
crewhu.com
Crewhu, MSP'ler için tasarlanmış bir geri bildirim, oyunlaştırma ve tanıma platformudur. Çalışan katılımını artırmaya yönelik araçlar sunar.
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco, ekiplerin takdir kültürü oluşturmasını sağlayan, Slack ve Microsoft Ekipleri ile entegre çalışan bir tanıma ve ödül platformudur.
Nectar
nectarhr.com
Nectar, çalışanların birbirlerini tanıyıp ödüllendirebildiği bir platformdur. Analiz araçları ve entegrasyon özellikleri ile desteklenir.
Compt
compt.io
Compt, şirketlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen bir yan hak stipend yazılımıdır. Çalışan performans ve harcama yönetimini kolaylaştırır.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace, çalışan katılımını artırmak için anketler, hedef takibi ve geri bildirim araçları sunan bir platformdur.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly, performans değerlendirmelerini basit hale getirip çalışan katılımını artırarak sürekli geri bildirim ve performans yönetimi sunan bir yazılımdır.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle, çalışan katılımını ve tanınmayı artırmak için tasarlanmış bir platformdur. Ödüller, sosyal tanıma ve sağlıklı yaşam programları sunar.
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf, çalışan katılımını artırmak için tanıma, ödüller ve anketler sunan bir platformdur. Çalışanlar arası etkileşimi ve analizleri destekler.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic, büyüyen işletmeler için insan ve performans yönetimi araçları sunan, çalışan katılımını ve verimliliği artırmayı hedefleyen bir platformdur.
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack, kişiye özel hediye seçim ve gönderimini kolaylaştıran, AI destekli bir platformdur. Kullanıcılar, çeşitli seçenekleri hızlıca gözden geçirip hediyelerini seçebilir.
Winningtemp
winningtemp.com
Winningtemp, çalışan memnuniyetini artırmak ve işyeri etkileşimlerini geliştirmek için veri odaklı geri bildirim ve analiz sağlayan bir platformdur.
StarMeUp
starmeup.com
StarMeUp, çalışanların gelişimini destekleyen, geri bildirim toplayarak performansı artıran bir performans yönetim platformudur.
Perkfix
perkfix.com
Perkfix, şirketlerin çalışan avantajlarını verimli bir şekilde sunup yönetmelerini sağlayan bir SAAS aracıdır.
GroupTogether
grouptogether.com
GroupTogether, ekip üyelerini online olarak bir araya getirir; grup kartı imzalama, fotoğraf yükleme ve hediye kartı katkısı yapma imkanı sağlar.
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre, çalışan katılımını artırmaya yönelik bir platformdur. Araçlar sağlar ve etkileşim için mevcut iletişim kanallarını kullanır.
Fringe
fringe.us
Fringe, çalışanların özelleştirilebilir fayda paketleri oluşturabileceği ve akran tanımalarıyla katılımı artırdığı bir refah platformudur.
Bucketlist
bucketlistrewards.com
Bucketlist, çalışanların başarılarını tanıyan ve ödüllendiren bir platformdur. Şirketlere özelleştirilebilir teşvikler sunarak motivasyonu artırır.
Woliba
woliba.io
Woliba, sağlığı, etkileşimi, tanımayı ve ödülleri tek bir mobil platformda birleştirerek çalışma ortamını yeniden tanımlar.
GoProfiles
goprofiles.io
Goprofiles, AI destekli bir çalışan katılım platformudur; çalışan profilleri, akran tanıma ve şirket yapısı sunarak işyerindeki bağlantıları güçlendirir.
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable, insanların ödülleri, ödemeleri ve teşvikleri herkese, her yere ücretsiz olarak göndermesine olanak tanıyan ücretsiz ve kullanımı kolay bir ödül platformudur.
Accolader
accolader.io
Accolader, Pro sürümü mevcut olan ücretsiz bir emsal ödül sistemidir. Accolader, mutluluğu ve bağlılığı artırmaya yarayan şeyler üzerine kurulmuştur: Ödüller yerine sosyal, paylaşılan tanınmaya dayalı ödüller. Hem yönetimde hem de kullanımda basitliğe odaklanılmıştır.
Group Cards
groupcards.app
Grup Kartları olarak müşterilerimizin daha mutlu, daha üretken ekipler oluşturmasına yardımcı oluyoruz. Dünya çapındaki insanlara 5 milyondan fazla takdir mesajı ilettik; her biri küçük bir neşe ve bağlantı patlamasıydı. Grup Kartları ile sınırsız sayfa ve imzalı grup tebrik kartı gönderebilir, hediye olarak para toplayabilir, hatta Grup Kartınızı kitap olarak bastırabilirsiniz.
Applauz
applauz.me
Ciroyu en aza indirin ve verimliliği Applauz ile yeni yüksekliklere itin. Applauz, aktif ve gelişen bir şirket kültürünü desteklemek ve güçlendirmek için tüm temel araçlarla donatılmış ödüllü bir çalışan tanıma platformudur. İş arkadaşlarının ve yöneticilerinin anlamlı bir takdir mesajları ile birbirlerini tanımalarını zahmetsizce mümkün kılar. Çalışanları kişiselleştirilmiş şirket rozetleri ve kullanılabilir Applauz ödül puanları ile tanıyarak başarıları kutlayın. Applauz'un nabız anketleri aracılığıyla ekibinizin duygularıyla bağlantıda kalın, ekibinizi teşvik edilmiş hedeflerle güçlendirin, özel şirket avantajları sunun, Hizmet kilometre taşlarını Applauz'un kişiselleştirilmiş çalışma yıldönümü programı ile kutlayın ve kuruluşunuzdaki hem ekip hem de bireysel çalışan katılım seviyeleri hakkında kapsamlı raporlar ve analitiklere dalın. Applauz ile sadece bir tanıma platformu uygulanmıyorsunuz; Çalışan katılımına yaklaşımınızda devrim yaratıyorsunuz.
Staffino
staffino.com
Staffino, güçlü bir küresel varlığa sahip, 30'dan fazla ülkedeki müşterilere gururla hizmet veren ve çok çeşitli endüstrileri kapsayan bir müşteri ve çalışan deneyimi yönetimi platformudur. Son teknolojiye sahip çevrimiçi platformumuz, müşteri ve çalışan geri bildirimlerini toplamak ve yönetmek için kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir arayüz sunarak dünyanın önde gelen CEM platformlarıyla rekabet edecek şekilde gelişti. Staffino XM ürünleri, müşteri ve çalışan deneyimlerinde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde devrim yaratmak isteyen, çeşitli sektörlerdeki her boyuttaki işletme için ustalıkla tasarlanmıştır. Kapsamlı CX & EX ürünlerimiz, benzersiz müşteri memnuniyeti sağlamanıza, çalışan motivasyonuna ilham vermenize ve gelir artışını hızlandırmanıza olanak sağlar. CX Ürünleri ve Hizmetleri: - Kapalı Döngü Geri Bildirim Yönetimi - Saklama Vaka Takibi - NPS, CSAT, CES ve Diğer Müşteri Deneyimi Ölçümleri - Semantik Motor - Kişiselleştirilmiş CX Kontrol Panelleri - Ustalık Alışverişi® -CX Danışmanlık - Performans Yönetimi Değerlendirmesi - Müşteri Deneyimi Anketleri EX Ürünleri ve Hizmetleri: - Çalışan Tanıma ve Motivasyonu - Çalışan Oyunlaştırması - Çalışan Performansı - Çalışan Bağlılığı
Espresa
espresa.com
ESPRESA’nın önde gelen ürünü, Global Lifestyle Harcama Hesapları (LSA) ile çalışan deneyimini ve katılım programlarını yeni ve anlamlı yollarla sürün. Ve LSA Plus ile, entegre toplam refah, tanıma ve toplulukla kapsayıcı esnekliği güçlendirmenin daha fazla yoluna sahipsiniz. Çekim ve elde tutma, minimal yönetim ve çeşitlilik, eşitlik ve dahil etme (DEI) yerleşik ekiplerini destekleyen İK teknoloji motorunu kullanırken çalışanlarınıza seçim özgürlüğü verin. ESPRESA, şirketlerin üretkenliklerini ölçülebilir bir şekilde artırırken en iyi insanları çekmelerine ve korumalarına yardımcı olan yerinde işyeri hizmetleri sunmak için bir yazılım platformu ve satıcı ağıdır.
CardClan
cardclan.io
Herkesin takdir edildiğini hissetmesini sağlayın! CardClan, çalışanlara ve müşterilere takdirinizi gösterme zorluğunu ortadan kaldırır. Alıcıları mutlaka gülümsetecek özelleştirilmiş kartlarla doğum günleri, yıldönümleri ve hatta emeklilik gibi dönüm noktalarını kutlayın. Kullanımı kolay araçlarımızla, dünyanın her yerindeki konumları ne olursa olsun, minnettarlığınızı ifade etmenin ötesine geçebilirsiniz!
Caroo
caroo.com
İnsanların işyerinde tanınma yoluyla derin bir bağ deneyimlediği bir dünya hayal ediyoruz. Platformumuz, bireysel çalışanların tanınma ihtiyaçlarına ilişkin derin davranış anlayışını ortaya çıkarır, ne zaman fark edilmesi gerektiği konusunda fikir verir ve çalışanların gerçekten istediği ödüllerin gönderilmesini kolaylaştırır. Hepsi tek bir yerde. İnanıyoruz ki… - Her çalışan, yarattığı etkiden dolayı takdir edilmeyi hak eder - Tanınma, bireye göre uyarlandığında en anlamlıdır - Tanınmanın gerçekten büyülü olması için külfetli veya aşırı derecede pahalı olması gerekmez - Bir tanınma kültürünün her yerde mevcut olması gerekir Organizasyon Caroo, kadın ve deneyimli bir kuruluştur ve Feeding America da dahil olmak üzere çeşitli hayır kurumlarıyla ortaktır. Caroo, 2015 yılından bu yana ihtiyaç sahibi ailelere 20 milyondan fazla yemek bağışladı ve bu sayı giderek artıyor. Daha fazlasını öğrenmek için Caroo.com'u ziyaret edin.
Qarrot
qarrot.com
Çalışan performansını gerçekten geliştiren tanıma yazılımı! Büyüyen işletmelerin ihtiyaçları için tasarlanan Qarrot, kültürü iyileştirmek ve daha iyi çalışan performansını sağlamak için sonuç temelli ödülleri ve tanınmaya güç verir. - Puan ve rozet tabanlı tanınma ile yöneticilerinizi ve çalışanlarınızı güçlendirin - Bireysel ve takım performansını hedefe dayalı ödüllerle motive edin - Milestone Ödülleri ile Doğum Günlerini ve Çalışma Sonrarı'nı kutlayın - Programınızın görünürlüğünü ve gerçek zamanlı ve kamusal sosyal yemle katılımını artırın - Raporlama ve Analytics ile programınızın üstünde kalın - Sadece birkaç tıklamada herhangi bir yerden ödül için kullanın Qarrot ile, şirketinizin iş hedeflerine ve değerlerine göre uyarlanmış bir tanıma programı tasarlama esnekliğine sahipsiniz. Qarrot, büyüyen şirketler için yöneticilerini ve çalışanlarını, performans temelli ödüllerle bireysel ve takım performansını, otomatik kilometre taşı ödülleriyle kutlamaları ve çalışanlarınızın ilgi çekici bir sosyal yemle birlikte görünürlüğünü artırmak ve çalışanlarınıza binanların önde gelen marka katalogunu sunmak için performans temelli ödüllerle bireysel ve takım performansını motive etmeleri için uygun fiyatlı bir araç sağlar. Qarrot ayrıca programınızı yönetmeyi kolaylaştırarak hayatınızı basitleştirir: Maliyetlerinizi rol tabanlı bütçelerle kontrol edin, program yönetiminizi birden fazla yönetici koltuğu kurarak delege edin, ödül teklifinizi şirket tarafından sağlanan ve çalışanların katılımını ayrıntılı gösterge tabloları ve raporlarıyla ölçün ve anlayın ve çok daha fazlası!
Perkbox
perkbox.com
Perkbox, nerede olurlarsa olsunlar veya ne istedikleri önemli değil, şirketlerin çalışanlarına bakmalarına, bağlantı kurmasına ve kutlamalarına yardımcı olan küresel bir ödül ve faydalar platformudur. Platform, kuruluşlara halklarını amaçlarıyla hizalamalarına yardımcı oluyor. Dünyanın dört bir yanındaki 4.000'den fazla işletme tarafından güvenilen Perkbox platformu, çalışanların motive olmasına, desteklenmesine ve meşgul olmasına yardımcı olur. Takımlara en çok nasıl ödüllendirilmek, tanınmak ve kutlanmak istedikleri seçimlerini güçlendirir. Kişiselleştirilmiş ödüllerden ve tanımadan anlamlı faydalar ve refah desteğine kadar, konumlarından veya tercihlerinden bağımsız olarak herkes için bir şeyler var. Global mobil uygulama, tüm çalışanlar için hareket halindeyken sorunsuz bir deneyim sunar ve takım performansını iyileştirirken işletmelerin zaman ve paradan tasarruf ettiği kanıtlanmıştır. 10 yılı aşkın uzmanlıkla Perkbox, kuruluşların çalışan değer tekliflerini bir sonraki seviyeye taşımasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Teamphoria
teamphoria.com
Teamphoria, işgücü ve şirket kültürünü oluşturan ve ölçen çalışan katılım yazılımıdır. Gerçek zamanlı çalışan katılım metrikleri sağlayan ve kuruluşların kültür organizasyonu çapında izlemelerine ve artırmasına izin veren ilk yazılım platformudur. Özellikler, tanınmayı artırmaya, iletişimi geliştirmeye, geri bildirim almaya ve şirketlerin daha mutlu, daha başarılı ve daha üretken olmalarına yardımcı olmak için performansı artırmaya odaklanır. Teamphoria, personelinizi motive etmek ve tanımak için özel araçlar ve analiz yoluyla üretkenliği ve çalışan katılımını artırmanıza olanak tanır.
ERIN
erinapp.com
ERIN, çalışan yönlendirmelerinden 5 kat daha fazla işe alım sağlayan ve ciroyu yarı yarıya azaltan bir çalışan yönlendirme ve şirket içi mobilite platformudur. ERIN, çalışanların yetenek kazanımına daha etkili ve daha sık katılmalarını sağlamak için otomatik bildirimler, kolay yönlendirmeler, şirket içi mobilite özellikleri ve oyunlaştırma özellikleriyle çalışanların katılımını sağlıyor. ERIN'in sezgisel mobil uygulaması ve web sitesi, çalışanların 30 saniyeden kısa sürede yönlendirme yapmasına, ikramiyelerini takip etmesine ve şirketinizde kendi kariyerlerini geliştirmesine olanak tanır! En iyi yanı, yetenek edinme ekibinizin bugünkü çalışma şekliyle ilgili kesinlikle hiçbir şeyi değiştirmemesidir; adayları yönetmek için ATS dışında çalışmaya devam edebilirler. ERIN %100 otomatiktir ve mevcut ATS ve HRIS'inizle kolayca entegre olur. Yönlendirmeden maaş gününe kadar yönetici zamanına gerek yoktur. Politikanız özel istisnalarla dolu mu? Çeşitlilik işe alımları için ek teşvikler? Katmanlı ödemeler elde tutma odaklı mı? Farklı ülkelerde farklı para birimleri mi? Sorun değil! ERIN, poliçenizin her detayını otomatik hale getirerek, faaliyet gösterdiğiniz her ülkede yönlendirmeleri otomatik olarak yönetmenize olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Advantage Club
advantageclub.ai
AdvantageClub.ai, işyeri deneyimini ve ödül, tanıma, avantajlar, esnek çalışan faydaları ve birleşik bir platformda topluluk oluşturma gibi özelliklerle refahı yönlendiren küresel bir çalışan katılım platformudur. * AdvantageClub.ai, yöneticilerin ve kuruluşların çalışanları çabaları için kabul etmelerini sağlayan uçtan uca bir dijital ödül ve tanıma platformudur. Platform aracılığıyla çalışanlar, meslektaşlarına olan takdirlerini göstermek için yüksek beş, beğeni, yorum ve daha fazlasını verebilirler. Ar -Ge platformu, çalışanların 10.000'den fazla küresel markadan seçim yapmalarını sağlayan küresel bir ödül itfa pazarıyla eşleştirilmiştir. * Perks ve Ayrıcalıklar Çözümü, kuruluşların ülke çapında benzersiz ve özel kurumsal teklifler ve anlaşmalar sunarak çalışanların kazançlarına özel bir şey eklemelerini sağlar. Esnek faydalar sunarak, şirketler, sağlık, evden çalışma ve L&D cüzdanları gibi belirli pazarlara küratörlü birden fazla çalışan cüzdanı oluşturabilirler. * Topluluk ve Eğlence Bölgesi çözümü, tek bir platform altına birden fazla çalışan katılım programı getirir. Canlı skor tabloları, eşler arası pazar yerleri ve hobi kulüplerine sahip şirket içi oyunlar gibi programlarla bu çözüm, her tür kuruluşun çalışanlarını bir araya getirmek için benzersiz bir şey sunuyor. * Finansal Sağlık Çözümü, çalışanların tasarruf etmek, kredi almak ve uygun fiyatlarla ve sıfır faiz oranlarında maaş ilerlemeleri almaları için tesisler sunarak finansal olarak anlayışlı olmalarına yardımcı olur. <> AdvantageClub.ai Hakkında AdvantageClub.ai, birleşik bir platformda ödül, tanıma, topluluk geliştirme ve Flexben gibi özelliklere sahip küresel bir çalışan katılım platformudur. 10.000'den fazla marka ortağından özel ayrıcalıklar ve ödüller yoluyla çalışan katılımını kolaylaştırmak için uçtan uca çözümler sunar. 2016 yılında kurulan AdvantageClub.ai, çalışan yardımlarını veri madenciliği ve analitik kullanarak kesintiye uğratmak için bir alan olarak tanımlayan Sourabh Deorah ve Smiti Bhatt Deorah UCLA'nın bir beyni. O zamandan beri, çalışan faydalarını geleneksel İhtiyat Fonu ve kurumsal indirim politikalarının ötesinde yeniden tanımlamaktadır. Şu anda Merkezi Delaware'de bulunan AdvantageClub.ai, 100'den fazla ülkede var olan BCG, Concutix, TeleperFormance, Hexaware, Target ve daha fazlasını içeren etkileyici bir müşteri portföyüne sahip 5 milyondan fazla kullanıcıya sahiptir. Şirket, çalışan katılımını yükseltmek için ölçeklenebilir, özelleştirilebilir, uygun maliyetli bir program sağlamaktan gurur duyuyor. Birleşik platformu, kilometre taşı/yıldönümü/yıl hizmetleri ödülleri, gerçek zamanlı spot bonuslar, otomatik teşvikler, eşler arası takdir, işe alım programları, sağlıklı yaşam programları ve üç aylık ve yıllık performans ödülleri dahil olmak üzere çok çeşitli tanıma programları sunmaktadır. 2022'de AdvantageClub.ai, Dünya İKG Kongresi tarafından 'Global Ar -Ge Programında Mükemmellik', 'Çalışan Katılımında Mükemmellik' ve 'Çalışan Deneyiminde Mükemmellik' ile ödüllendirildi. Kuruluşların çalışanlarını meşgul ve tahrik etmelerine yardımcı olmak için tek misyonu ile Advantage Club uygulaması, kullanıcılarına sınıfının en iyisi bir deneyim sunan sağlam bir çalışan katılım çözümü tarafından desteklenmektedir. Platform, kapsamlı bir çalışan katılım aracı aracılığıyla çalışanların işe alımını ve elde tutulmasını doğrudan etkileyerek sektörde devrim yaratacak. <> Görev AdvantageClub.ai, çalışanların son derece meşgul ve mutlu olduğu bir dünya öngörür ve büyük veya küçük her işyerinde olumlu bir takdir ve tanıma kültürüne sahiptir. Kuruluşların kültürleri ve değerleriyle rezonansa giren çalışan deneyimi ve katılım programları oluşturmalarına ve yürütmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet, ekibinize kolayca teşekkür, tebrikler, veda, harika iş ve çok daha fazlasını söylemenize olanak tanıyan bir çalışan katılımı ve ödül platformudur. PerkSweet sezgisel bir ödül ve ödeme süreci, sınırsız dijital grup kartları ve otomatik ağ oluşturma yetenekleri sunar. PerkSweet, Şirketinizin doğrudan çalışanlara harcama yapmasına ve ekibinize önem verdiğinizi göstermesine olanak tanır. PerkSweet, Slack ile sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Slack uygulama mağazasında bize göz atın!
PerkUp
perkupapp.com
PerkUp ile çalışanlarınıza inanılmaz hediyeler ve ödüller gönderin. İş yıldönümü ve doğum günü hediyelerini kolaylaştırın, nakit teşvikler gönderin ve markalı ürünleri küresel ekibinize dağıtın.
Kudos
kudos.com
Kudos ödüllü çalışan tanıma platformu, kuruluşların daha fazla çalışan katılımı ve gelişmiş iş sonuçları ile sonuçlanan etkili, sürdürülebilir çalışan deneyimleri yaratmalarını sağlar. Modern işyeri kültürü değişiyor - çalışanlar anlamlı bir takdir talep ederken, geleneksel kilometre taşı ve ödül programları artık kesmiyor. Kudos platformu, kuruluşların karşı konulmaz bir işyeri kültürü oluşturmak için anlamlı değer temelli tanıma paylaşmalarına yardımcı olmak için sosyal yazılımın gücünü benimseyen çevrimiçi çalışan katılımı ve kültür çözümüdür. Kudos tarafından desteklenen katılım programları, daha yüksek çalışan elde tutma, geliştirilmiş çalışan mutluluğu ve genel şirket performansında bir destek görüyor.
GroupGreeting
groupgreeting.com
GroupGreeting olarak, insanların takdir edildiğini hissettiğinde dünyanın daha iyi bir yer olacağına inanıyoruz. Misyonumuz bu: insanların takdirlerini paylaşmalarını kolaylaştırmaya yardımcı olmak - her seferinde bir kişi, bir kart. Hizmetimiz dijital bir kart oluşturmanıza ve bunu birden fazla kişiye imzalatmanıza olanak tanır. Bir gruptan gelen geleneksel tebrik kartını imzalayıp göndermeye yönelik modern yaklaşımımızın kullanımı kolaydır. Uzaktan çalışan iş arkadaşlarınız veya ülke genelinde arkadaşlarınız mı var? Sorun değil! Sadece bir bağlantı paylaşarak istediğiniz kadar imza toplamanıza olanak sağlıyoruz. İmzalamak için yer kalmaması veya kartı kaybetme konusunda asla endişelenmenize gerek kalmayacak. Manila klasörünü elden ele dolaştırma günleri sona erdi! Bugün GroupGreeting 10.000'den fazla işletme tarafından kullanılıyor ve 195 ülkede 50.000.000'den fazla teşekkür mesajı gönderdi. Düşünce ve geçmiş çeşitliliğine değer veriyoruz ve kapsayıcı, kişisel ve profesyonel gelişimi destekleyen ve başkalarına karşı empati kuran bir kültür için çalışıyoruz.
Guusto
guusto.com
Tanınma ön cephe tutmayı etkilemek için inşa edildi. Başka puan programı değil! Herkese ödül gönderebilecek ücretsiz tek kullanıcı hesabı ile aylarca değil, dakikalar içinde başlayın. Web, mobil uygulama, TV ekranları ve kullanılacak teknoloji gerektirmeyen yazdırma seçenekleri aracılığıyla cephe işçilerine ulaşmak için esnek teslimat. Bütçenizin 5x etkisi - sadece tanınabilecek kişiler için ödeme yapın, işaretlemeler yoktur, sahipsiz hediyeler geri alınır ve gönderilen her hediye ile 1 günlük temiz su bağışlanır.
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