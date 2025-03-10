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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Çalışan tanıma yazılımı, ekiplerin çalışanların başarılarını ve önemli dönüm noktalarını kutlamasını sağlayarak şirket kültürünü geliştirir. Bu araçlar, ekip üyelerinin projeler üzerindeki olağanüstü çalışmaları, şirket değerlerinin somutlaştırılması veya doğum günleri veya yıldönümleri gibi kişisel etkinlikler için birbirlerini takdir etmelerine olanak tanır. Yazılım genellikle akran tanıma ve ödüllere, puanların, hediyelerin, hediye kartlarının, mesajların, dijital rozetlerin veya sertifikaların dağıtımını yönetmeye yönelik özellikler içerir. Bir İK ekibi üyesi yazılımın yönetimini denetleyebilirken, herhangi bir çalışan platformu meslektaşlarını tanımak ve övmek için kullanabilir.
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Qarrot
qarrot.com
Çalışan performansını gerçekten geliştiren tanıma yazılımı! Büyüyen işletmelerin ihtiyaçları için tasarlanan Qarrot, kültürü iyileştirmek ve daha iyi çalışan performansını sağlamak için sonuç temelli ödülleri ve tanınmaya güç verir. - Puan ve rozet tabanlı tanınma ile yöneticilerinizi ve çalışanlarınızı güçlendirin - Bireysel ve takım performansını hedefe dayalı ödüllerle motive edin - Milestone Ödülleri ile Doğum Günlerini ve Çalışma Sonrarı'nı kutlayın - Programınızın görünürlüğünü ve gerçek zamanlı ve kamusal sosyal yemle katılımını artırın - Raporlama ve Analytics ile programınızın üstünde kalın - Sadece birkaç tıklamada herhangi bir yerden ödül için kullanın Qarrot ile, şirketinizin iş hedeflerine ve değerlerine göre uyarlanmış bir tanıma programı tasarlama esnekliğine sahipsiniz. Qarrot, büyüyen şirketler için yöneticilerini ve çalışanlarını, performans temelli ödüllerle bireysel ve takım performansını, otomatik kilometre taşı ödülleriyle kutlamaları ve çalışanlarınızın ilgi çekici bir sosyal yemle birlikte görünürlüğünü artırmak ve çalışanlarınıza binanların önde gelen marka katalogunu sunmak için performans temelli ödüllerle bireysel ve takım performansını motive etmeleri için uygun fiyatlı bir araç sağlar. Qarrot ayrıca programınızı yönetmeyi kolaylaştırarak hayatınızı basitleştirir: Maliyetlerinizi rol tabanlı bütçelerle kontrol edin, program yönetiminizi birden fazla yönetici koltuğu kurarak delege edin, ödül teklifinizi şirket tarafından sağlanan ve çalışanların katılımını ayrıntılı gösterge tabloları ve raporlarıyla ölçün ve anlayın ve çok daha fazlası!
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet, ekibinize kolayca teşekkür, tebrikler, veda, harika iş ve çok daha fazlasını söylemenize olanak tanıyan bir çalışan katılımı ve ödül platformudur. PerkSweet sezgisel bir ödül ve ödeme süreci, sınırsız dijital grup kartları ve otomatik ağ oluşturma yetenekleri sunar. PerkSweet, Şirketinizin doğrudan çalışanlara harcama yapmasına ve ekibinize önem verdiğinizi göstermesine olanak tanır. PerkSweet, Slack ile sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Slack uygulama mağazasında bize göz atın!
Compt
compt.io
Compt, şirketinizin ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilen, %100 IRS uyumlu ve küresel ekipleri destekleyebilen 1 numaralı ayrıcalık maaşı yazılımıdır. Compt ile, bir çalışan ayrıcalıklarını veya maaş programını yönetmek için genellikle gereken idari yük olmadan, çalışanlarınızı memnun eden hazır ve özel ayrıcalık maaşlarını kolayca sunabilirsiniz. 25 ana harcama kategorisi arasından seçim yapın (örn. sağlık ve sağlıklı yaşam, öğrenme ve gelişim, yemek, cep telefonu) ve çalışanlarınızı fonlarını kullanmaya davet edin, gerisini yazılımımız yönetsin. Compt, çalışanlarınızın bakiye ve kullanım bilgileri konusunda düzenli olarak güncel kalmasını sağlar, tam vergi uyumluluğunu korur ve İK ekibinizin, işletmenizin benzersiz ihtiyaçlarına göre kapsayıcı ve esnek ayrıcalıkları yönetmek için merkezi ve kullanımı kolay bir platforma sahip olmasını sağlar. Ayrıcalık maaşları ve spot bonus özelliklerine ek olarak Compt bir gider yönetimi aracı da sunuyor. Çalışanlar aynı platformda masrafları gönderebilir ve gerekli belgeleri ekleyebilir; bu da onu gerçek anlamda kapsamlı bir çalışan geri ödeme çözümü haline getirir. Compt, Ocak 2018'de kuruldu ve merkezi Boston, MA'da bulunuyor. Daha fazla bilgiyi www.compt.io adresinde bulabilirsiniz.
Advantage Club
advantageclub.ai
AdvantageClub.ai, işyeri deneyimini ve ödül, tanıma, avantajlar, esnek çalışan faydaları ve birleşik bir platformda topluluk oluşturma gibi özelliklerle refahı yönlendiren küresel bir çalışan katılım platformudur. * AdvantageClub.ai, yöneticilerin ve kuruluşların çalışanları çabaları için kabul etmelerini sağlayan uçtan uca bir dijital ödül ve tanıma platformudur. Platform aracılığıyla çalışanlar, meslektaşlarına olan takdirlerini göstermek için yüksek beş, beğeni, yorum ve daha fazlasını verebilirler. Ar -Ge platformu, çalışanların 10.000'den fazla küresel markadan seçim yapmalarını sağlayan küresel bir ödül itfa pazarıyla eşleştirilmiştir. * Perks ve Ayrıcalıklar Çözümü, kuruluşların ülke çapında benzersiz ve özel kurumsal teklifler ve anlaşmalar sunarak çalışanların kazançlarına özel bir şey eklemelerini sağlar. Esnek faydalar sunarak, şirketler, sağlık, evden çalışma ve L&D cüzdanları gibi belirli pazarlara küratörlü birden fazla çalışan cüzdanı oluşturabilirler. * Topluluk ve Eğlence Bölgesi çözümü, tek bir platform altına birden fazla çalışan katılım programı getirir. Canlı skor tabloları, eşler arası pazar yerleri ve hobi kulüplerine sahip şirket içi oyunlar gibi programlarla bu çözüm, her tür kuruluşun çalışanlarını bir araya getirmek için benzersiz bir şey sunuyor. * Finansal Sağlık Çözümü, çalışanların tasarruf etmek, kredi almak ve uygun fiyatlarla ve sıfır faiz oranlarında maaş ilerlemeleri almaları için tesisler sunarak finansal olarak anlayışlı olmalarına yardımcı olur. <> AdvantageClub.ai Hakkında AdvantageClub.ai, birleşik bir platformda ödül, tanıma, topluluk geliştirme ve Flexben gibi özelliklere sahip küresel bir çalışan katılım platformudur. 10.000'den fazla marka ortağından özel ayrıcalıklar ve ödüller yoluyla çalışan katılımını kolaylaştırmak için uçtan uca çözümler sunar. 2016 yılında kurulan AdvantageClub.ai, çalışan yardımlarını veri madenciliği ve analitik kullanarak kesintiye uğratmak için bir alan olarak tanımlayan Sourabh Deorah ve Smiti Bhatt Deorah UCLA'nın bir beyni. O zamandan beri, çalışan faydalarını geleneksel İhtiyat Fonu ve kurumsal indirim politikalarının ötesinde yeniden tanımlamaktadır. Şu anda Merkezi Delaware'de bulunan AdvantageClub.ai, 100'den fazla ülkede var olan BCG, Concutix, TeleperFormance, Hexaware, Target ve daha fazlasını içeren etkileyici bir müşteri portföyüne sahip 5 milyondan fazla kullanıcıya sahiptir. Şirket, çalışan katılımını yükseltmek için ölçeklenebilir, özelleştirilebilir, uygun maliyetli bir program sağlamaktan gurur duyuyor. Birleşik platformu, kilometre taşı/yıldönümü/yıl hizmetleri ödülleri, gerçek zamanlı spot bonuslar, otomatik teşvikler, eşler arası takdir, işe alım programları, sağlıklı yaşam programları ve üç aylık ve yıllık performans ödülleri dahil olmak üzere çok çeşitli tanıma programları sunmaktadır. 2022'de AdvantageClub.ai, Dünya İKG Kongresi tarafından 'Global Ar -Ge Programında Mükemmellik', 'Çalışan Katılımında Mükemmellik' ve 'Çalışan Deneyiminde Mükemmellik' ile ödüllendirildi. Kuruluşların çalışanlarını meşgul ve tahrik etmelerine yardımcı olmak için tek misyonu ile Advantage Club uygulaması, kullanıcılarına sınıfının en iyisi bir deneyim sunan sağlam bir çalışan katılım çözümü tarafından desteklenmektedir. Platform, kapsamlı bir çalışan katılım aracı aracılığıyla çalışanların işe alımını ve elde tutulmasını doğrudan etkileyerek sektörde devrim yaratacak. <> Görev AdvantageClub.ai, çalışanların son derece meşgul ve mutlu olduğu bir dünya öngörür ve büyük veya küçük her işyerinde olumlu bir takdir ve tanıma kültürüne sahiptir. Kuruluşların kültürleri ve değerleriyle rezonansa giren çalışan deneyimi ve katılım programları oluşturmalarına ve yürütmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
GoProfiles
goprofiles.io
Dünyanın her yerindeki çalışanlara yönelik ilk yapay zeka insan platformu. GoProfiles ile gerçek bir bağlantı kültürü oluşturun. Tamamen yeni bir tür insan platformu oluşturmak için çalışan rehberlerinin ve meslektaş tanımanın en iyi kısımlarını birleştirdik.
Woliba
woliba.io
Woliba'da sağlıklı yaşamı, katılımı, takdiri ve ödülleri mobil uyumlu tek bir platformda kusursuz bir şekilde entegre ederek işyerini yeniden tanımlıyoruz. Birden fazla sistemin hokkabazlık yaptığı günler geride kaldı; Woliba hepsini birleştiriyor. Hepsi bir arada çözümümüz yalnızca süreçleri kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda tipik iş gününün sınırlarını aşarak iş-yaşam dengesine bütünsel bir yaklaşım getiriyor. Woliba ile kuruluşlar otomatik iletişime, gerçek zamanlı verilere ve analitiklere erişim kazanarak sıradanların ötesine geçen bir iş yeri yaratmalarına olanak tanıyor. Platformumuz, her ekip üyesinin kendisini değerli ve ilgili hissetmesini sağlayarak bağlantı, tanınma ve büyüme kültürünü teşvik etmek üzere tasarlanmıştır.
ERIN
erinapp.com
ERIN, çalışan yönlendirmelerinden 5 kat daha fazla işe alım sağlayan ve ciroyu yarı yarıya azaltan bir çalışan yönlendirme ve şirket içi mobilite platformudur. ERIN, çalışanların yetenek kazanımına daha etkili ve daha sık katılmalarını sağlamak için otomatik bildirimler, kolay yönlendirmeler, şirket içi mobilite özellikleri ve oyunlaştırma özellikleriyle çalışanların katılımını sağlıyor. ERIN'in sezgisel mobil uygulaması ve web sitesi, çalışanların 30 saniyeden kısa sürede yönlendirme yapmasına, ikramiyelerini takip etmesine ve şirketinizde kendi kariyerlerini geliştirmesine olanak tanır! En iyi yanı, yetenek edinme ekibinizin bugünkü çalışma şekliyle ilgili kesinlikle hiçbir şeyi değiştirmemesidir; adayları yönetmek için ATS dışında çalışmaya devam edebilirler. ERIN %100 otomatiktir ve mevcut ATS ve HRIS'inizle kolayca entegre olur. Yönlendirmeden maaş gününe kadar yönetici zamanına gerek yoktur. Politikanız özel istisnalarla dolu mu? Çeşitlilik işe alımları için ek teşvikler? Katmanlı ödemeler elde tutma odaklı mı? Farklı ülkelerde farklı para birimleri mi? Sorun değil! ERIN, poliçenizin her detayını otomatik hale getirerek, faaliyet gösterdiğiniz her ülkede yönlendirmeleri otomatik olarak yönetmenize olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic, büyüyen işletmeler için insan ve performans yönetimi araçları sağlar. Patent bekleyen teknolojimiz, bağlılık ve tükenmişlik sinyallerini tek bir StayFactor™ puanıyla birleştirir. Organizasyonel Ağ Analizi Grafiğimiz (ONA) ile birleştirildiğinde, yüksek performanslı ekipler yetiştirmek, dahili işbirliği modellerini ortaya çıkarmak, siloları ve darboğazları belirlemek ve en çok bağlantılı ve bağlantısız çalışanları vurgulamak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olursunuz. Peoplelogic ile etkili iş kararları vermek için ihtiyaç duyduğunuz tüm verilere ve içgörülere sahip olacaksınız.
Teamphoria
teamphoria.com
Teamphoria, işgücü ve şirket kültürünü oluşturan ve ölçen çalışan katılım yazılımıdır. Gerçek zamanlı çalışan katılım metrikleri sağlayan ve kuruluşların kültür organizasyonu çapında izlemelerine ve artırmasına izin veren ilk yazılım platformudur. Özellikler, tanınmayı artırmaya, iletişimi geliştirmeye, geri bildirim almaya ve şirketlerin daha mutlu, daha başarılı ve daha üretken olmalarına yardımcı olmak için performansı artırmaya odaklanır. Teamphoria, personelinizi motive etmek ve tanımak için özel araçlar ve analiz yoluyla üretkenliği ve çalışan katılımını artırmanıza olanak tanır.
Cooleaf
cooleaf.com
Coolaf, önde gelen çalışan katılım çözümüdür ve müşterileri ödüller ve tanınma ve anketlere ve zorluklara kadar kapsamlı özelliklere güçlendirir. Size mükemmel katılım stratejisini oluşturmak ve bunu yürürlüğe koymak için ihtiyacınız olan araçları sağlamak için ödüllü platformumuzu ve katılım uzmanları ekibimizi birleştiriyoruz. Platform, şirketlere nabız anketleri ile çalışan duygularını yakalamalarını, insanları tanıma ve sanal faaliyetlerle bir araya getirmeleri ve çalışan deneyimini güçlü gösterge tabloları ve analitiklerle ölçmelerini sağlar. Ve oradan stratejik desteğimiz, hedeflerinizi kovalamaya devam etmek için uzman analizi ve önerilerle başlıyor. Her işyeri kültürünün tatmin edici ve ilgi çekici olabileceğine inanıyoruz ve müşterilerimizi insanlarını sevmeye ve bakım yapmaya serbest bırakmaya kararlıyız.
Nectar
nectarhr.com
Nectar, çalışanların birbirlerini tanıyıp ödüllendirebildiği bir platformdur. Analiz araçları ve entegrasyon özellikleri ile desteklenir.
Bucketlist
bucketlistrewards.com
Platformumuz, çalışanların ve yöneticilerin kilometre taşları ve başarılar için birbirlerini tanımasını ve ödüllendirmesini kolaylaştırır. Diğer takdir programlarından farklı olarak Bucketlist, şirketlerin çalışanlarını istedikleri şekilde ödüllendirmelerine olanak tanır ve bu da %97'lik bir ürün memnuniyet puanı sağlar. Bucketlist ile çalışanlar veya yöneticiler, meslektaşlarını temel değerleri örnek alarak yaşadıkları veya olağanüstü performansları nedeniyle kolayca tanıyabilir ve ödüllendirebilirler.
Fringe
fringe.us
Fringe, yaşam tarzı harcama hesapları, ödüller ve tanınma, refah ve esnek sosyal yardım programlarına yönelik küresel çözümler sunan dünyanın ilk refah pazarıdır. Düşük etkileşim ve kafa karıştırıcı kullanım kurallarına sahip çok noktalı çözümlere zaman ve para harcamayı bırakın. Tüm insan programlarınızı tek bir platformda birleştirin ve %80'e kadar tasarruf edin. Fringe, iş gücünüzün farklı ihtiyaçlarını karşılamanıza yardımcı olur. Piyasada mevcut 120'den fazla hizmet ve deneyimle Fringe, çalışanların avantaj paketlerini kendi tercihlerine göre uyarlamalarına olanak tanıyor. Müşterilerimizin çoğu, Fringe'i kurduktan sonraki 6 ay içinde %80-90'lık bir katılım gördüğünden, çalışanların %84'ünün neden esnek faydalar sunan şirketlere daha yüksek bağlılık bildirdiğini görmek şaşırtıcı değil. Fringe ile kaybetmeyi göze alamayacağınız önemli yetenekleri kendinize çekin ve elinizde tutun.
Perkbox
perkbox.com
Perkbox, nerede olurlarsa olsunlar veya ne istedikleri önemli değil, şirketlerin çalışanlarına bakmalarına, bağlantı kurmasına ve kutlamalarına yardımcı olan küresel bir ödül ve faydalar platformudur. Platform, kuruluşlara halklarını amaçlarıyla hizalamalarına yardımcı oluyor. Dünyanın dört bir yanındaki 4.000'den fazla işletme tarafından güvenilen Perkbox platformu, çalışanların motive olmasına, desteklenmesine ve meşgul olmasına yardımcı olur. Takımlara en çok nasıl ödüllendirilmek, tanınmak ve kutlanmak istedikleri seçimlerini güçlendirir. Kişiselleştirilmiş ödüllerden ve tanımadan anlamlı faydalar ve refah desteğine kadar, konumlarından veya tercihlerinden bağımsız olarak herkes için bir şeyler var. Global mobil uygulama, tüm çalışanlar için hareket halindeyken sorunsuz bir deneyim sunar ve takım performansını iyileştirirken işletmelerin zaman ve paradan tasarruf ettiği kanıtlanmıştır. 10 yılı aşkın uzmanlıkla Perkbox, kuruluşların çalışan değer tekliflerini bir sonraki seviyeye taşımasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
PerkUp
perkupapp.com
PerkUp ile çalışanlarınıza inanılmaz hediyeler ve ödüller gönderin. İş yıldönümü ve doğum günü hediyelerini kolaylaştırın, nakit teşvikler gönderin ve markalı ürünleri küresel ekibinize dağıtın.
Caroo
caroo.com
İnsanların işyerinde tanınma yoluyla derin bir bağ deneyimlediği bir dünya hayal ediyoruz. Platformumuz, bireysel çalışanların tanınma ihtiyaçlarına ilişkin derin davranış anlayışını ortaya çıkarır, ne zaman fark edilmesi gerektiği konusunda fikir verir ve çalışanların gerçekten istediği ödüllerin gönderilmesini kolaylaştırır. Hepsi tek bir yerde. İnanıyoruz ki… - Her çalışan, yarattığı etkiden dolayı takdir edilmeyi hak eder - Tanınma, bireye göre uyarlandığında en anlamlıdır - Tanınmanın gerçekten büyülü olması için külfetli veya aşırı derecede pahalı olması gerekmez - Bir tanınma kültürünün her yerde mevcut olması gerekir Organizasyon Caroo, kadın ve deneyimli bir kuruluştur ve Feeding America da dahil olmak üzere çeşitli hayır kurumlarıyla ortaktır. Caroo, 2015 yılından bu yana ihtiyaç sahibi ailelere 20 milyondan fazla yemek bağışladı ve bu sayı giderek artıyor. Daha fazlasını öğrenmek için Caroo.com'u ziyaret edin.
CardClan
cardclan.io
Herkesin takdir edildiğini hissetmesini sağlayın! CardClan, çalışanlara ve müşterilere takdirinizi gösterme zorluğunu ortadan kaldırır. Alıcıları mutlaka gülümsetecek özelleştirilmiş kartlarla doğum günleri, yıldönümleri ve hatta emeklilik gibi dönüm noktalarını kutlayın. Kullanımı kolay araçlarımızla, dünyanın her yerindeki konumları ne olursa olsun, minnettarlığınızı ifade etmenin ötesine geçebilirsiniz!
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre, Duke Energy, Medtronic ve Adtalem Drive gibi müşterilere Kurumsal Ölçekte ve Adtalem Drive Engagement gibi müşterilere yıllık 5-7 rakamları daha düşük yazılım ve ödül maliyetleri ile kazanmaya yardımcı olan tek "kapalı döngü" çalışan katılım platformudur. Platform, birden fazla katılım aracını (yayın etkinlikleri, yayınlar, anketler, zorluklar, tanıma, adaylıklar, ödüller ve daha fazlasını bir araya getiriyor - çalışanların her gün kullandıkları kanallar (Microsoft ekipleri, e -posta, SMS, QR kodları ve yerel bonfyre Android/iOS için uygulama). Kültür koçu AI ile, katılım anket verilerini, yöneticilerin 2-3 tıklamada yapabileceği doğrudan ölçülebilir, önerilen eylemlere çevirir. Ödüllü tanıma çözümü endüstriyi bozuyor. Müşteriler, tanınma faaliyetinde 2 kat artış ve kişi başı 35 $ net maliyet tasarrufu gördüler. Bonfyre'nin 80 ülkede 800'den fazla dijital hediye kartı, ekip üyelerinin puan tasarruf etmeden anında, tam satın alma gücünün tadını çıkarmasına izin veriyor. Bu aynı zamanda müşterilere nakliye maliyetleri ve diğer ücretlerden para kazandırır, genellikle ödül harcamalarının% 15'i.
Espresa
espresa.com
ESPRESA’nın önde gelen ürünü, Global Lifestyle Harcama Hesapları (LSA) ile çalışan deneyimini ve katılım programlarını yeni ve anlamlı yollarla sürün. Ve LSA Plus ile, entegre toplam refah, tanıma ve toplulukla kapsayıcı esnekliği güçlendirmenin daha fazla yoluna sahipsiniz. Çekim ve elde tutma, minimal yönetim ve çeşitlilik, eşitlik ve dahil etme (DEI) yerleşik ekiplerini destekleyen İK teknoloji motorunu kullanırken çalışanlarınıza seçim özgürlüğü verin. ESPRESA, şirketlerin üretkenliklerini ölçülebilir bir şekilde artırırken en iyi insanları çekmelerine ve korumalarına yardımcı olan yerinde işyeri hizmetleri sunmak için bir yazılım platformu ve satıcı ağıdır.
Staffino
staffino.com
Staffino, güçlü bir küresel varlığa sahip, 30'dan fazla ülkedeki müşterilere gururla hizmet veren ve çok çeşitli endüstrileri kapsayan bir müşteri ve çalışan deneyimi yönetimi platformudur. Son teknolojiye sahip çevrimiçi platformumuz, müşteri ve çalışan geri bildirimlerini toplamak ve yönetmek için kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir arayüz sunarak dünyanın önde gelen CEM platformlarıyla rekabet edecek şekilde gelişti. Staffino XM ürünleri, müşteri ve çalışan deneyimlerinde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde devrim yaratmak isteyen, çeşitli sektörlerdeki her boyuttaki işletme için ustalıkla tasarlanmıştır. Kapsamlı CX & EX ürünlerimiz, benzersiz müşteri memnuniyeti sağlamanıza, çalışan motivasyonuna ilham vermenize ve gelir artışını hızlandırmanıza olanak sağlar. CX Ürünleri ve Hizmetleri: - Kapalı Döngü Geri Bildirim Yönetimi - Saklama Vaka Takibi - NPS, CSAT, CES ve Diğer Müşteri Deneyimi Ölçümleri - Semantik Motor - Kişiselleştirilmiş CX Kontrol Panelleri - Ustalık Alışverişi® -CX Danışmanlık - Performans Yönetimi Değerlendirmesi - Müşteri Deneyimi Anketleri EX Ürünleri ve Hizmetleri: - Çalışan Tanıma ve Motivasyonu - Çalışan Oyunlaştırması - Çalışan Performansı - Çalışan Bağlılığı
KudosLink
kudoslink.com
KudosLink, çalışanların tanınmasını ve işyeri etkileşimini artıran bir tanıma yazılımıdır. İK ile çalışanlar arasında bağlantı kurar.
Applauz
applauz.me
Ciroyu en aza indirin ve verimliliği Applauz ile yeni yüksekliklere itin. Applauz, aktif ve gelişen bir şirket kültürünü desteklemek ve güçlendirmek için tüm temel araçlarla donatılmış ödüllü bir çalışan tanıma platformudur. İş arkadaşlarının ve yöneticilerinin anlamlı bir takdir mesajları ile birbirlerini tanımalarını zahmetsizce mümkün kılar. Çalışanları kişiselleştirilmiş şirket rozetleri ve kullanılabilir Applauz ödül puanları ile tanıyarak başarıları kutlayın. Applauz'un nabız anketleri aracılığıyla ekibinizin duygularıyla bağlantıda kalın, ekibinizi teşvik edilmiş hedeflerle güçlendirin, özel şirket avantajları sunun, Hizmet kilometre taşlarını Applauz'un kişiselleştirilmiş çalışma yıldönümü programı ile kutlayın ve kuruluşunuzdaki hem ekip hem de bireysel çalışan katılım seviyeleri hakkında kapsamlı raporlar ve analitiklere dalın. Applauz ile sadece bir tanıma platformu uygulanmıyorsunuz; Çalışan katılımına yaklaşımınızda devrim yaratıyorsunuz.
Group Cards
groupcards.app
Grup Kartları olarak müşterilerimizin daha mutlu, daha üretken ekipler oluşturmasına yardımcı oluyoruz. Dünya çapındaki insanlara 5 milyondan fazla takdir mesajı ilettik; her biri küçük bir neşe ve bağlantı patlamasıydı. Grup Kartları ile sınırsız sayfa ve imzalı grup tebrik kartı gönderebilir, hediye olarak para toplayabilir, hatta Grup Kartınızı kitap olarak bastırabilirsiniz.
Accolader
accolader.io
Accolader, Pro sürümü mevcut olan ücretsiz bir emsal ödül sistemidir. Accolader, mutluluğu ve bağlılığı artırmaya yarayan şeyler üzerine kurulmuştur: Ödüller yerine sosyal, paylaşılan tanınmaya dayalı ödüller. Hem yönetimde hem de kullanımda basitliğe odaklanılmıştır.
GroupTogether
grouptogether.com
GroupTogether, ister hep birlikte aynı ofiste oturuyor olun ister ülkenin dört bir yanına dağılmış olun, bireyleri kutlamak için ekibi bir araya getirmeyi kolaylaştırır. Ekibinizi çevrimiçi olarak bir grup kartı imzalamaya, resim yüklemeye, memler ve GIF'ler eklemeye ve hatta grup hediye kartına katılmaya veya şirket tarafından finanse edilen bir hediye kartı eklemeye davet edin!
Perkfix
perkfix.com
Perkfix, şirketlerin çalışan ayrıcalıklarını verimli ve geniş ölçekte sunmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir SAAS aracıdır.
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable, insanların ödülleri, ödemeleri ve teşvikleri herkese, her yere ücretsiz olarak göndermesine olanak tanıyan ücretsiz ve kullanımı kolay bir ödül platformudur.
Workhuman
workhuman.com
Workhuman, çalışanları tanıma ve ödüllendirme süreçlerini basit hale getiren bulut tabanlı bir platformdur.
Bonusly
bonus.ly
Bonusly, çalışanların birbirini tanımasına ve ödüllendirmesine olanak tanıyan bir tanıma ve ödül platformudur. İşyeri kültürünü güçlendirir.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, desk olmayan ekipler için iletişim, görev yönetimi ve zaman izleme sağlayan bir iş yönetim uygulamasıdır.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly, performans değerlendirmelerini basit hale getirip çalışan katılımını artırarak sürekli geri bildirim ve performans yönetimi sunan bir yazılımdır.
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco, ekiplerin takdir kültürü oluşturmasını sağlayan, Slack ve Microsoft Ekipleri ile entegre çalışan bir tanıma ve ödül platformudur.
Keka HR
keka.com
Keka, İK süreçlerini otomatikleştiren ve çalışan memnuniyetini artıran bir İK yönetim yazılımıdır. Bordro, izin ve performans izleme gibi özellikler sunar.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity, çalışanların birbirlerini takdir etmesini sağlayan bir tanıma ve ödül yazılımıdır. Uzak ve hibrit ekipler için bağları güçlendirir.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard, uzaktan çalışan ekipler için organizasyonel grafikler ve çalışan dizinleri sunarak iletişimi ve katılımı artıran bir yazılım platformudur.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace, çalışan katılımını artırmak için anketler, hedef takibi ve geri bildirim araçları sunan bir platformdur.
Snappy
snappy.com
Snappy, neşeyi yayan, şükranları paylaşan ve hediye vermede varsayımları ortadan kaldıran, ödüllü, hepsi bir arada hediye şirketidir. 2015 yılında kurulan Snappy, 2021, 202 ve 2023 yıllarında Inc.'in Kuzeydoğu'daki en hızlı büyüyen şirketlerinden biri seçildi. Snappy, Fortune 100 şirketlerinin %43'ünden fazlasının ve bunu kullanan binlerce kişinin güvenilir hediye ortağıdır. Kişisel hediye için Snappy. Snappy dünya çapında üç milyondan fazla hediye gönderdi. Snappy, minnettarlığın ve hediye vermenin gücüyle insanları birbirine bağlama ve anlamlı ilişkiler geliştirme konusunda başarılıdır. Alıcı seçimi deneyimimiz, hediye verenlerin her zaman, herkes için ve her durumda mükemmel hediyeyi göndermesini sağlar. Snappy, Fortune'un listesinde yer aldı
StarMeUp
starmeup.com
Geri bildirim, bir şirketin çalışanların sürekli gelişimine yönelik yol haritasının temel taşıdır. Yan yana çalışmak ve daha üretken olmalarına yardımcı olmak için güçlü yönleri ve iyileştirme alanlarını belirlemek üzere bir çalışanın raporlarından, meslektaşlarından ve amirlerinden geri bildirim toplayın.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle, İK profesyonellerinin yenilikçi AI destekli ve SaaS tabanlı çözümler, yani Vantage Ödülleri, Vantage Pulse, Vantage Perks ve Vantage Fit ile kazanan iş kültürleri oluşturmalarına yardımcı olan ödüllü bir çalışan katılımı ve tanıma platformudur. Dünyanın dört bir yanındaki 700'den fazla müşteriden 2 milyondan fazla çalışandan oluşan bir kullanıcı tabanına sahiptir. Platformu kullanan çalışanlar, 1000'den fazla markanın hediye kartları için ödül puanlarını küresel bir ödül kataloğu, Amazon mağazasından satın alma, kitap deneyimleri veya 59'dan fazla ülkede bulunan seçeneklerden ürün satın alabilirler. Ayrıca, ekipler ve Slack gibi araçlarla kesintisiz entegrasyonun tanıma sorunsuz olmasını sağlar. Platform, yıldönümü noktaları, dijital hizmet yıllığı ve özel bir kilometre taşı kataloğu dahil olmak üzere uzun hizmet ödülleri gibi bir dizi avantaj sunuyor. Vantage Circle ayrıca Microsoft Teams, Peoplestrong ve diğer HRMS/HCM platformları için tercih edilen ortaktır. Takım performansını ve takdir kültürünü geliştirmek için tasarlanan uygulamamız, kapsamlı bir özellik paketi sunar: * Sosyal Tanınma: Başarıları akran-peer tanıma, ödüller, rozetler ve skor tabloları ile kutlayın. * Kilometre taşı kutlamaları: Otomatik doğum günü ve servis yıldönümü dilekleriyle özel anları asla kaçırmayın. * Global Rewards Kataloğu: 70'den fazla ülkede hediye kartları, ürünler ve benzersiz deneyimler için puanları kullanın. * Amazon Business Entegrasyonu: Çok çeşitli Amazon ürünleri için zahmetsizce ödül puanı alışverişi. * Çok dilli destek: Küresel bir işgücüne hitap etmek için 13 dilde mevcuttur. * Kesintisiz entegrasyon: Sosyal platformlar, SSO ve HRIS sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Winningtemp
winningtemp.com
Winningtemp, çalışan memnuniyetini artırmak ve işyeri etkileşimlerini geliştirmek için veri odaklı geri bildirim ve analiz sağlayan bir platformdur.
Assembly
joinassembly.com
Assembly, çalışan tanıma, ödüller ve iç iletişimi kolaylaştıran AI destekli bir katılım platformudur. Ödül ve anket gibi çeşitli özellikler sunar.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo, çalışan deneyimini geliştiren bir platformdur. İletişim, katılım ve sosyal intranet özelliklerini bir araya getirir.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, insan kaynakları yönetimini otomatikleştirip kolaylaştıran kapsamlı bir İK yazılımıdır; bordro, katılım, performans ve işe alım süreçlerini yönetir.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday uygulaması, ödül ve teşvik programlarını otomatikleştirerek işletmelere küresel ölçekte ödüller göndermeyi kolaylaştırır.
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard, çalışanların özel günlerini kutlamak için dijital tebrik panoları oluşturan bir platformdur. Takımlar, mesaj, fotoğraf ve video paylaşabilir.
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack, geniş ölçekte kişiselleştirme sunma konusunda uzmanlaşmış, konsiyerj, yapay zeka destekli kurumsal hediye platformudur. Şirket, herhangi bir kişi için en uygun hediyeyi verimli bir şekilde seçmek amacıyla hediye verme sürecini yapay zeka teknolojisiyle düzenleyerek müşterilerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Listeniz ister 1 ister 50.000 alıcı için olsun, Giftpack hediye verme olayına bağlı olarak çeşitli kişiselleştirme özelliklerini karşılayabilir. Giftpack dünya çapında faaliyet göstermektedir, böylece alıcılar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar hediyelerini talep edebilir veya seçtikleri bir hayır kurumuna bağışta bulunabilirler.
CorporateGift.com
corporategift.com
CorporateGift.com, kurumsal hediye süreçlerini otomatikleştirerek, kullanıcıların hediye seçimi, envanter yönetimi ve gönderim işlemlerini kolaylaştırır.
Awardco
award.co
Awardco, çalışanları tanıma ve ödüllendirme süreçlerini kolaylaştıran, çok çeşitli ödül seçenekleri sunan bir platformdur.
Guusto
guusto.com
Tanınma ön cephe tutmayı etkilemek için inşa edildi. Başka puan programı değil! Herkese ödül gönderebilecek ücretsiz tek kullanıcı hesabı ile aylarca değil, dakikalar içinde başlayın. Web, mobil uygulama, TV ekranları ve kullanılacak teknoloji gerektirmeyen yazdırma seçenekleri aracılığıyla cephe işçilerine ulaşmak için esnek teslimat. Bütçenizin 5x etkisi - sadece tanınabilecek kişiler için ödeme yapın, işaretlemeler yoktur, sahipsiz hediyeler geri alınır ve gönderilen her hediye ile 1 günlük temiz su bağışlanır.
GroupGreeting
groupgreeting.com
GroupGreeting olarak, insanların takdir edildiğini hissettiğinde dünyanın daha iyi bir yer olacağına inanıyoruz. Misyonumuz bu: insanların takdirlerini paylaşmalarını kolaylaştırmaya yardımcı olmak - her seferinde bir kişi, bir kart. Hizmetimiz dijital bir kart oluşturmanıza ve bunu birden fazla kişiye imzalatmanıza olanak tanır. Bir gruptan gelen geleneksel tebrik kartını imzalayıp göndermeye yönelik modern yaklaşımımızın kullanımı kolaydır. Uzaktan çalışan iş arkadaşlarınız veya ülke genelinde arkadaşlarınız mı var? Sorun değil! Sadece bir bağlantı paylaşarak istediğiniz kadar imza toplamanıza olanak sağlıyoruz. İmzalamak için yer kalmaması veya kartı kaybetme konusunda asla endişelenmenize gerek kalmayacak. Manila klasörünü elden ele dolaştırma günleri sona erdi! Bugün GroupGreeting 10.000'den fazla işletme tarafından kullanılıyor ve 195 ülkede 50.000.000'den fazla teşekkür mesajı gönderdi. Düşünce ve geçmiş çeşitliliğine değer veriyoruz ve kapsayıcı, kişisel ve profesyonel gelişimi destekleyen ve başkalarına karşı empati kuran bir kültür için çalışıyoruz.
Kudos
kudos.com
Kudos ödüllü çalışan tanıma platformu, kuruluşların daha fazla çalışan katılımı ve gelişmiş iş sonuçları ile sonuçlanan etkili, sürdürülebilir çalışan deneyimleri yaratmalarını sağlar. Modern işyeri kültürü değişiyor - çalışanlar anlamlı bir takdir talep ederken, geleneksel kilometre taşı ve ödül programları artık kesmiyor. Kudos platformu, kuruluşların karşı konulmaz bir işyeri kültürü oluşturmak için anlamlı değer temelli tanıma paylaşmalarına yardımcı olmak için sosyal yazılımın gücünü benimseyen çevrimiçi çalışan katılımı ve kültür çözümüdür. Kudos tarafından desteklenen katılım programları, daha yüksek çalışan elde tutma, geliştirilmiş çalışan mutluluğu ve genel şirket performansında bir destek görüyor.
Crewhu
crewhu.com
Crewhu, MSP'ler için tasarlanmış bir geri bildirim, oyunlaştırma ve tanıma platformudur. Çalışan katılımını artırmaya yönelik araçlar sunar.
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam, strateji planlaması, proje yönetimi, ik ve CRM araçları sunan bir iş verimliliği ve performans yönetimi platformudur.
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