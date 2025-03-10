Advantage Club

advantageclub.ai

AdvantageClub.ai, işyeri deneyimini ve ödül, tanıma, avantajlar, esnek çalışan faydaları ve birleşik bir platformda topluluk oluşturma gibi özelliklerle refahı yönlendiren küresel bir çalışan katılım platformudur. * AdvantageClub.ai, yöneticilerin ve kuruluşların çalışanları çabaları için kabul etmelerini sağlayan uçtan uca bir dijital ödül ve tanıma platformudur. Platform aracılığıyla çalışanlar, meslektaşlarına olan takdirlerini göstermek için yüksek beş, beğeni, yorum ve daha fazlasını verebilirler. Ar -Ge platformu, çalışanların 10.000'den fazla küresel markadan seçim yapmalarını sağlayan küresel bir ödül itfa pazarıyla eşleştirilmiştir. * Perks ve Ayrıcalıklar Çözümü, kuruluşların ülke çapında benzersiz ve özel kurumsal teklifler ve anlaşmalar sunarak çalışanların kazançlarına özel bir şey eklemelerini sağlar. Esnek faydalar sunarak, şirketler, sağlık, evden çalışma ve L&D cüzdanları gibi belirli pazarlara küratörlü birden fazla çalışan cüzdanı oluşturabilirler. * Topluluk ve Eğlence Bölgesi çözümü, tek bir platform altına birden fazla çalışan katılım programı getirir. Canlı skor tabloları, eşler arası pazar yerleri ve hobi kulüplerine sahip şirket içi oyunlar gibi programlarla bu çözüm, her tür kuruluşun çalışanlarını bir araya getirmek için benzersiz bir şey sunuyor. * Finansal Sağlık Çözümü, çalışanların tasarruf etmek, kredi almak ve uygun fiyatlarla ve sıfır faiz oranlarında maaş ilerlemeleri almaları için tesisler sunarak finansal olarak anlayışlı olmalarına yardımcı olur. <> AdvantageClub.ai Hakkında AdvantageClub.ai, birleşik bir platformda ödül, tanıma, topluluk geliştirme ve Flexben gibi özelliklere sahip küresel bir çalışan katılım platformudur. 10.000'den fazla marka ortağından özel ayrıcalıklar ve ödüller yoluyla çalışan katılımını kolaylaştırmak için uçtan uca çözümler sunar. 2016 yılında kurulan AdvantageClub.ai, çalışan yardımlarını veri madenciliği ve analitik kullanarak kesintiye uğratmak için bir alan olarak tanımlayan Sourabh Deorah ve Smiti Bhatt Deorah UCLA'nın bir beyni. O zamandan beri, çalışan faydalarını geleneksel İhtiyat Fonu ve kurumsal indirim politikalarının ötesinde yeniden tanımlamaktadır. Şu anda Merkezi Delaware'de bulunan AdvantageClub.ai, 100'den fazla ülkede var olan BCG, Concutix, TeleperFormance, Hexaware, Target ve daha fazlasını içeren etkileyici bir müşteri portföyüne sahip 5 milyondan fazla kullanıcıya sahiptir. Şirket, çalışan katılımını yükseltmek için ölçeklenebilir, özelleştirilebilir, uygun maliyetli bir program sağlamaktan gurur duyuyor. Birleşik platformu, kilometre taşı/yıldönümü/yıl hizmetleri ödülleri, gerçek zamanlı spot bonuslar, otomatik teşvikler, eşler arası takdir, işe alım programları, sağlıklı yaşam programları ve üç aylık ve yıllık performans ödülleri dahil olmak üzere çok çeşitli tanıma programları sunmaktadır. 2022'de AdvantageClub.ai, Dünya İKG Kongresi tarafından 'Global Ar -Ge Programında Mükemmellik', 'Çalışan Katılımında Mükemmellik' ve 'Çalışan Deneyiminde Mükemmellik' ile ödüllendirildi. Kuruluşların çalışanlarını meşgul ve tahrik etmelerine yardımcı olmak için tek misyonu ile Advantage Club uygulaması, kullanıcılarına sınıfının en iyisi bir deneyim sunan sağlam bir çalışan katılım çözümü tarafından desteklenmektedir. Platform, kapsamlı bir çalışan katılım aracı aracılığıyla çalışanların işe alımını ve elde tutulmasını doğrudan etkileyerek sektörde devrim yaratacak. <> Görev AdvantageClub.ai, çalışanların son derece meşgul ve mutlu olduğu bir dünya öngörür ve büyük veya küçük her işyerinde olumlu bir takdir ve tanıma kültürüne sahiptir. Kuruluşların kültürleri ve değerleriyle rezonansa giren çalışan deneyimi ve katılım programları oluşturmalarına ve yürütmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.