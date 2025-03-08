Çalışan Tanıma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Uruguay

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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Çalışan tanıma yazılımı, ekiplerin çalışanların başarılarını ve önemli dönüm noktalarını kutlamasını sağlayarak şirket kültürünü geliştirir. Bu araçlar, ekip üyelerinin projeler üzerindeki olağanüstü çalışmaları, şirket değerlerinin somutlaştırılması veya doğum günleri veya yıldönümleri gibi kişisel etkinlikler için birbirlerini takdir etmelerine olanak tanır. Yazılım genellikle akran tanıma ve ödüllere, puanların, hediyelerin, hediye kartlarının, mesajların, dijital rozetlerin veya sertifikaların dağıtımını yönetmeye yönelik özellikler içerir. Bir İK ekibi üyesi yazılımın yönetimini denetleyebilirken, herhangi bir çalışan platformu meslektaşlarını tanımak ve övmek için kullanabilir.
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Keka HR
keka.com
İşe almak sadece tek adımlı bir başarı değildir, çünkü yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamalar içermektedir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı inşa etmeye yönelik basamak taşıdır. Bu nedenle, Keka, Keka'nın başvuru izleme sistemi ile geleceğe dayanıklı bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı olacak çok platform aday tedarik, teknoloji değerlendirmeleri, puan kartları vb. Gibi harika özelliklerle donatacaktır. Keka HR bir insanı kolaylaştırıcıdır. İnsanların süreçlerini otomatikleştirir ve motive ve kararlı bir işyeri kültürü oluşturmaya yardımcı olur ve şirketinizi iyiye dönüştürür. Keka ile, adapte olan, gelişen ve ölçekleri, ekibinizi daha etkili hale getiren yüksek performanslı bir kültürü teşvik edebilirsiniz. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için İK teknolojisinde lider olan Keka çok yönlü ve tüm endüstriler için uygundur.
Caroo
caroo.com
İnsanların işyerinde tanınma yoluyla derin bir bağ deneyimlediği bir dünya hayal ediyoruz. Platformumuz, bireysel çalışanların tanınma ihtiyaçlarına ilişkin derin davranış anlayışını ortaya çıkarır, ne zaman fark edilmesi gerektiği konusunda fikir verir ve çalışanların gerçekten istediği ödüllerin gönderilmesini kolaylaştırır. Hepsi tek bir yerde. İnanıyoruz ki… - Her çalışan, yarattığı etkiden dolayı takdir edilmeyi hak eder - Tanınma, bireye göre uyarlandığında en anlamlıdır - Tanınmanın gerçekten büyülü olması için külfetli veya aşırı derecede pahalı olması gerekmez - Bir tanınma kültürünün her yerde mevcut olması gerekir Organizasyon Caroo, kadın ve deneyimli bir kuruluştur ve Feeding America da dahil olmak üzere çeşitli hayır kurumlarıyla ortaktır. Caroo, 2015 yılından bu yana ihtiyaç sahibi ailelere 20 milyondan fazla yemek bağışladı ve bu sayı giderek artıyor. Daha fazlasını öğrenmek için Caroo.com'u ziyaret edin.
Compt
compt.io
Compt, şirketinizin ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilen, %100 IRS uyumlu ve küresel ekipleri destekleyebilen 1 numaralı ayrıcalık maaşı yazılımıdır. Compt ile, bir çalışan ayrıcalıklarını veya maaş programını yönetmek için genellikle gereken idari yük olmadan, çalışanlarınızı memnun eden hazır ve özel ayrıcalık maaşlarını kolayca sunabilirsiniz. 25 ana harcama kategorisi arasından seçim yapın (örn. sağlık ve sağlıklı yaşam, öğrenme ve gelişim, yemek, cep telefonu) ve çalışanlarınızı fonlarını kullanmaya davet edin, gerisini yazılımımız yönetsin. Compt, çalışanlarınızın bakiye ve kullanım bilgileri konusunda düzenli olarak güncel kalmasını sağlar, tam vergi uyumluluğunu korur ve İK ekibinizin, işletmenizin benzersiz ihtiyaçlarına göre kapsayıcı ve esnek ayrıcalıkları yönetmek için merkezi ve kullanımı kolay bir platforma sahip olmasını sağlar. Ayrıcalık maaşları ve spot bonus özelliklerine ek olarak Compt bir gider yönetimi aracı da sunuyor. Çalışanlar aynı platformda masrafları gönderebilir ve gerekli belgeleri ekleyebilir; bu da onu gerçek anlamda kapsamlı bir çalışan geri ödeme çözümü haline getirir. Compt, Ocak 2018'de kuruldu ve merkezi Boston, MA'da bulunuyor. Daha fazla bilgiyi www.compt.io adresinde bulabilirsiniz.
Advantage Club
advantageclub.ai
AdvantageClub.ai, işyeri deneyimini ve ödül, tanıma, avantajlar, esnek çalışan faydaları ve birleşik bir platformda topluluk oluşturma gibi özelliklerle refahı yönlendiren küresel bir çalışan katılım platformudur. * AdvantageClub.ai, yöneticilerin ve kuruluşların çalışanları çabaları için kabul etmelerini sağlayan uçtan uca bir dijital ödül ve tanıma platformudur. Platform aracılığıyla çalışanlar, meslektaşlarına olan takdirlerini göstermek için yüksek beş, beğeni, yorum ve daha fazlasını verebilirler. Ar -Ge platformu, çalışanların 10.000'den fazla küresel markadan seçim yapmalarını sağlayan küresel bir ödül itfa pazarıyla eşleştirilmiştir. * Perks ve Ayrıcalıklar Çözümü, kuruluşların ülke çapında benzersiz ve özel kurumsal teklifler ve anlaşmalar sunarak çalışanların kazançlarına özel bir şey eklemelerini sağlar. Esnek faydalar sunarak, şirketler, sağlık, evden çalışma ve L&D cüzdanları gibi belirli pazarlara küratörlü birden fazla çalışan cüzdanı oluşturabilirler. * Topluluk ve Eğlence Bölgesi çözümü, tek bir platform altına birden fazla çalışan katılım programı getirir. Canlı skor tabloları, eşler arası pazar yerleri ve hobi kulüplerine sahip şirket içi oyunlar gibi programlarla bu çözüm, her tür kuruluşun çalışanlarını bir araya getirmek için benzersiz bir şey sunuyor. * Finansal Sağlık Çözümü, çalışanların tasarruf etmek, kredi almak ve uygun fiyatlarla ve sıfır faiz oranlarında maaş ilerlemeleri almaları için tesisler sunarak finansal olarak anlayışlı olmalarına yardımcı olur. <> AdvantageClub.ai Hakkında AdvantageClub.ai, birleşik bir platformda ödül, tanıma, topluluk geliştirme ve Flexben gibi özelliklere sahip küresel bir çalışan katılım platformudur. 10.000'den fazla marka ortağından özel ayrıcalıklar ve ödüller yoluyla çalışan katılımını kolaylaştırmak için uçtan uca çözümler sunar. 2016 yılında kurulan AdvantageClub.ai, çalışan yardımlarını veri madenciliği ve analitik kullanarak kesintiye uğratmak için bir alan olarak tanımlayan Sourabh Deorah ve Smiti Bhatt Deorah UCLA'nın bir beyni. O zamandan beri, çalışan faydalarını geleneksel İhtiyat Fonu ve kurumsal indirim politikalarının ötesinde yeniden tanımlamaktadır. Şu anda Merkezi Delaware'de bulunan AdvantageClub.ai, 100'den fazla ülkede var olan BCG, Concutix, TeleperFormance, Hexaware, Target ve daha fazlasını içeren etkileyici bir müşteri portföyüne sahip 5 milyondan fazla kullanıcıya sahiptir. Şirket, çalışan katılımını yükseltmek için ölçeklenebilir, özelleştirilebilir, uygun maliyetli bir program sağlamaktan gurur duyuyor. Birleşik platformu, kilometre taşı/yıldönümü/yıl hizmetleri ödülleri, gerçek zamanlı spot bonuslar, otomatik teşvikler, eşler arası takdir, işe alım programları, sağlıklı yaşam programları ve üç aylık ve yıllık performans ödülleri dahil olmak üzere çok çeşitli tanıma programları sunmaktadır. 2022'de AdvantageClub.ai, Dünya İKG Kongresi tarafından 'Global Ar -Ge Programında Mükemmellik', 'Çalışan Katılımında Mükemmellik' ve 'Çalışan Deneyiminde Mükemmellik' ile ödüllendirildi. Kuruluşların çalışanlarını meşgul ve tahrik etmelerine yardımcı olmak için tek misyonu ile Advantage Club uygulaması, kullanıcılarına sınıfının en iyisi bir deneyim sunan sağlam bir çalışan katılım çözümü tarafından desteklenmektedir. Platform, kapsamlı bir çalışan katılım aracı aracılığıyla çalışanların işe alımını ve elde tutulmasını doğrudan etkileyerek sektörde devrim yaratacak. <> Görev AdvantageClub.ai, çalışanların son derece meşgul ve mutlu olduğu bir dünya öngörür ve büyük veya küçük her işyerinde olumlu bir takdir ve tanıma kültürüne sahiptir. Kuruluşların kültürleri ve değerleriyle rezonansa giren çalışan deneyimi ve katılım programları oluşturmalarına ve yürütmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
GoProfiles
goprofiles.io
Dünyanın her yerindeki çalışanlara yönelik ilk yapay zeka insan platformu. GoProfiles ile gerçek bir bağlantı kültürü oluşturun. Tamamen yeni bir tür insan platformu oluşturmak için çalışan rehberlerinin ve meslektaş tanımanın en iyi kısımlarını birleştirdik.
Woliba
woliba.io
Woliba'da sağlıklı yaşamı, katılımı, takdiri ve ödülleri mobil uyumlu tek bir platformda kusursuz bir şekilde entegre ederek işyerini yeniden tanımlıyoruz. Birden fazla sistemin hokkabazlık yaptığı günler geride kaldı; Woliba hepsini birleştiriyor. Hepsi bir arada çözümümüz yalnızca süreçleri kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda tipik iş gününün sınırlarını aşarak iş-yaşam dengesine bütünsel bir yaklaşım getiriyor. Woliba ile kuruluşlar otomatik iletişime, gerçek zamanlı verilere ve analitiklere erişim kazanarak sıradanların ötesine geçen bir iş yeri yaratmalarına olanak tanıyor. Platformumuz, her ekip üyesinin kendisini değerli ve ilgili hissetmesini sağlayarak bağlantı, tanınma ve büyüme kültürünü teşvik etmek üzere tasarlanmıştır.
ERIN
erinapp.com
ERIN, çalışan yönlendirmelerinden 5 kat daha fazla işe alım sağlayan ve ciroyu yarı yarıya azaltan bir çalışan yönlendirme ve şirket içi mobilite platformudur. ERIN, çalışanların yetenek kazanımına daha etkili ve daha sık katılmalarını sağlamak için otomatik bildirimler, kolay yönlendirmeler, şirket içi mobilite özellikleri ve oyunlaştırma özellikleriyle çalışanların katılımını sağlıyor. ERIN'in sezgisel mobil uygulaması ve web sitesi, çalışanların 30 saniyeden kısa sürede yönlendirme yapmasına, ikramiyelerini takip etmesine ve şirketinizde kendi kariyerlerini geliştirmesine olanak tanır! En iyi yanı, yetenek edinme ekibinizin bugünkü çalışma şekliyle ilgili kesinlikle hiçbir şeyi değiştirmemesidir; adayları yönetmek için ATS dışında çalışmaya devam edebilirler. ERIN %100 otomatiktir ve mevcut ATS ve HRIS'inizle kolayca entegre olur. Yönlendirmeden maaş gününe kadar yönetici zamanına gerek yoktur. Politikanız özel istisnalarla dolu mu? Çeşitlilik işe alımları için ek teşvikler? Katmanlı ödemeler elde tutma odaklı mı? Farklı ülkelerde farklı para birimleri mi? Sorun değil! ERIN, poliçenizin her detayını otomatik hale getirerek, faaliyet gösterdiğiniz her ülkede yönlendirmeleri otomatik olarak yönetmenize olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic, büyüyen işletmeler için insan ve performans yönetimi araçları sağlar. Patent bekleyen teknolojimiz, bağlılık ve tükenmişlik sinyallerini tek bir StayFactor™ puanıyla birleştirir. Organizasyonel Ağ Analizi Grafiğimiz (ONA) ile birleştirildiğinde, yüksek performanslı ekipler yetiştirmek, dahili işbirliği modellerini ortaya çıkarmak, siloları ve darboğazları belirlemek ve en çok bağlantılı ve bağlantısız çalışanları vurgulamak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olursunuz. Peoplelogic ile etkili iş kararları vermek için ihtiyaç duyduğunuz tüm verilere ve içgörülere sahip olacaksınız.
Teamphoria
teamphoria.com
Teamphoria, işgücü ve şirket kültürünü oluşturan ve ölçen çalışan katılım yazılımıdır. Gerçek zamanlı çalışan katılım metrikleri sağlayan ve kuruluşların kültür organizasyonu çapında izlemelerine ve artırmasına izin veren ilk yazılım platformudur. Özellikler, tanınmayı artırmaya, iletişimi geliştirmeye, geri bildirim almaya ve şirketlerin daha mutlu, daha başarılı ve daha üretken olmalarına yardımcı olmak için performansı artırmaya odaklanır. Teamphoria, personelinizi motive etmek ve tanımak için özel araçlar ve analiz yoluyla üretkenliği ve çalışan katılımını artırmanıza olanak tanır.
Cooleaf
cooleaf.com
Coolaf, önde gelen çalışan katılım çözümüdür ve müşterileri ödüller ve tanınma ve anketlere ve zorluklara kadar kapsamlı özelliklere güçlendirir. Size mükemmel katılım stratejisini oluşturmak ve bunu yürürlüğe koymak için ihtiyacınız olan araçları sağlamak için ödüllü platformumuzu ve katılım uzmanları ekibimizi birleştiriyoruz. Platform, şirketlere nabız anketleri ile çalışan duygularını yakalamalarını, insanları tanıma ve sanal faaliyetlerle bir araya getirmeleri ve çalışan deneyimini güçlü gösterge tabloları ve analitiklerle ölçmelerini sağlar. Ve oradan stratejik desteğimiz, hedeflerinizi kovalamaya devam etmek için uzman analizi ve önerilerle başlıyor. Her işyeri kültürünün tatmin edici ve ilgi çekici olabileceğine inanıyoruz ve müşterilerimizi insanlarını sevmeye ve bakım yapmaya serbest bırakmaya kararlıyız.
Nectar
nectarhr.com
Nectar'ın 360 Tanınma ve Ödül Platformu, herkesin (akrandan akran ve yöneticiye hem çalışanlara) temel değerlerden kaynaklanan anlamlı tanıma göndermesini sağlar. Nectar, kullanıcıların şirket markalı yağma, Amazon ürünleri, hediye kartları veya özel ödül türleri arasından seçim yapmalarını sağlayan en kapsamlı ödül kataloğuna sahiptir. Göndermeyi kolaylaştırmak için Slack ve ekipler gibi diğer araçlarla entegre olur. Platform, kullanıcıların Nektar'ın sezgisel sistemi ile iç iletişimleri zahmetsizce tasarlamasına, planlamasına ve izlemesine olanak tanır. Kullanıcılar güzel e -postalar oluşturabilir, birden çok kanal aracılığıyla mesajlar oluşturabilir ve performansı ayrıntılı analizlerle izleyebilir, bu da mesajların çalışanlara etkin bir şekilde ulaşmasını ve bunlarla etkileşime geçmesini sağlar. Nektar, MLB, SHRM, Redfin, Heineken ve daha fazlası gibi üst düzey kuruluşları destekler. Nectar, dünyanın dört bir yanındaki ekiplerin değerli, bağlı ve nişanlanmış hissetmelerine yardımcı olmak için SHRM ile ortaklık kurdu. Nişanlığı artırır ve her gün nektarla bireysel kazançları kutlar.
Bucketlist
bucketlistrewards.com
Platformumuz, çalışanların ve yöneticilerin kilometre taşları ve başarılar için birbirlerini tanımasını ve ödüllendirmesini kolaylaştırır. Diğer takdir programlarından farklı olarak Bucketlist, şirketlerin çalışanlarını istedikleri şekilde ödüllendirmelerine olanak tanır ve bu da %97'lik bir ürün memnuniyet puanı sağlar. Bucketlist ile çalışanlar veya yöneticiler, meslektaşlarını temel değerleri örnek alarak yaşadıkları veya olağanüstü performansları nedeniyle kolayca tanıyabilir ve ödüllendirebilirler.
Fringe
fringe.us
Fringe, yaşam tarzı harcama hesapları, ödüller ve tanınma, refah ve esnek sosyal yardım programlarına yönelik küresel çözümler sunan dünyanın ilk refah pazarıdır. Düşük etkileşim ve kafa karıştırıcı kullanım kurallarına sahip çok noktalı çözümlere zaman ve para harcamayı bırakın. Tüm insan programlarınızı tek bir platformda birleştirin ve %80'e kadar tasarruf edin. Fringe, iş gücünüzün farklı ihtiyaçlarını karşılamanıza yardımcı olur. Piyasada mevcut 120'den fazla hizmet ve deneyimle Fringe, çalışanların avantaj paketlerini kendi tercihlerine göre uyarlamalarına olanak tanıyor. Müşterilerimizin çoğu, Fringe'i kurduktan sonraki 6 ay içinde %80-90'lık bir katılım gördüğünden, çalışanların %84'ünün neden esnek faydalar sunan şirketlere daha yüksek bağlılık bildirdiğini görmek şaşırtıcı değil. Fringe ile kaybetmeyi göze alamayacağınız önemli yetenekleri kendinize çekin ve elinizde tutun.
Perkbox
perkbox.com
Perkbox, nerede olurlarsa olsunlar veya ne istedikleri önemli değil, şirketlerin çalışanlarına bakmalarına, bağlantı kurmasına ve kutlamalarına yardımcı olan küresel bir ödül ve faydalar platformudur. Platform, kuruluşlara halklarını amaçlarıyla hizalamalarına yardımcı oluyor. Dünyanın dört bir yanındaki 4.000'den fazla işletme tarafından güvenilen Perkbox platformu, çalışanların motive olmasına, desteklenmesine ve meşgul olmasına yardımcı olur. Takımlara en çok nasıl ödüllendirilmek, tanınmak ve kutlanmak istedikleri seçimlerini güçlendirir. Kişiselleştirilmiş ödüllerden ve tanımadan anlamlı faydalar ve refah desteğine kadar, konumlarından veya tercihlerinden bağımsız olarak herkes için bir şeyler var. Global mobil uygulama, tüm çalışanlar için hareket halindeyken sorunsuz bir deneyim sunar ve takım performansını iyileştirirken işletmelerin zaman ve paradan tasarruf ettiği kanıtlanmıştır. 10 yılı aşkın uzmanlıkla Perkbox, kuruluşların çalışan değer tekliflerini bir sonraki seviyeye taşımasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Qarrot
qarrot.com
Çalışan performansını gerçekten geliştiren tanıma yazılımı! Büyüyen işletmelerin ihtiyaçları için tasarlanan Qarrot, kültürü iyileştirmek ve daha iyi çalışan performansını sağlamak için sonuç temelli ödülleri ve tanınmaya güç verir. - Puan ve rozet tabanlı tanınma ile yöneticilerinizi ve çalışanlarınızı güçlendirin - Bireysel ve takım performansını hedefe dayalı ödüllerle motive edin - Milestone Ödülleri ile Doğum Günlerini ve Çalışma Sonrarı'nı kutlayın - Programınızın görünürlüğünü ve gerçek zamanlı ve kamusal sosyal yemle katılımını artırın - Raporlama ve Analytics ile programınızın üstünde kalın - Sadece birkaç tıklamada herhangi bir yerden ödül için kullanın Qarrot ile, şirketinizin iş hedeflerine ve değerlerine göre uyarlanmış bir tanıma programı tasarlama esnekliğine sahipsiniz. Qarrot, büyüyen şirketler için yöneticilerini ve çalışanlarını, performans temelli ödüllerle bireysel ve takım performansını, otomatik kilometre taşı ödülleriyle kutlamaları ve çalışanlarınızın ilgi çekici bir sosyal yemle birlikte görünürlüğünü artırmak ve çalışanlarınıza binanların önde gelen marka katalogunu sunmak için performans temelli ödüllerle bireysel ve takım performansını motive etmeleri için uygun fiyatlı bir araç sağlar. Qarrot ayrıca programınızı yönetmeyi kolaylaştırarak hayatınızı basitleştirir: Maliyetlerinizi rol tabanlı bütçelerle kontrol edin, program yönetiminizi birden fazla yönetici koltuğu kurarak delege edin, ödül teklifinizi şirket tarafından sağlanan ve çalışanların katılımını ayrıntılı gösterge tabloları ve raporlarıyla ölçün ve anlayın ve çok daha fazlası!
PerkUp
perkupapp.com
PerkUp ile çalışanlarınıza inanılmaz hediyeler ve ödüller gönderin. İş yıldönümü ve doğum günü hediyelerini kolaylaştırın, nakit teşvikler gönderin ve markalı ürünleri küresel ekibinize dağıtın.
CardClan
cardclan.io
Herkesin takdir edildiğini hissetmesini sağlayın! CardClan, çalışanlara ve müşterilere takdirinizi gösterme zorluğunu ortadan kaldırır. Alıcıları mutlaka gülümsetecek özelleştirilmiş kartlarla doğum günleri, yıldönümleri ve hatta emeklilik gibi dönüm noktalarını kutlayın. Kullanımı kolay araçlarımızla, dünyanın her yerindeki konumları ne olursa olsun, minnettarlığınızı ifade etmenin ötesine geçebilirsiniz!
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre, Duke Energy, Medtronic ve Adtalem Drive gibi müşterilere Kurumsal Ölçekte ve Adtalem Drive Engagement gibi müşterilere yıllık 5-7 rakamları daha düşük yazılım ve ödül maliyetleri ile kazanmaya yardımcı olan tek "kapalı döngü" çalışan katılım platformudur. Platform, birden fazla katılım aracını (yayın etkinlikleri, yayınlar, anketler, zorluklar, tanıma, adaylıklar, ödüller ve daha fazlasını bir araya getiriyor - çalışanların her gün kullandıkları kanallar (Microsoft ekipleri, e -posta, SMS, QR kodları ve yerel bonfyre Android/iOS için uygulama). Kültür koçu AI ile, katılım anket verilerini, yöneticilerin 2-3 tıklamada yapabileceği doğrudan ölçülebilir, önerilen eylemlere çevirir. Ödüllü tanıma çözümü endüstriyi bozuyor. Müşteriler, tanınma faaliyetinde 2 kat artış ve kişi başı 35 $ net maliyet tasarrufu gördüler. Bonfyre'nin 80 ülkede 800'den fazla dijital hediye kartı, ekip üyelerinin puan tasarruf etmeden anında, tam satın alma gücünün tadını çıkarmasına izin veriyor. Bu aynı zamanda müşterilere nakliye maliyetleri ve diğer ücretlerden para kazandırır, genellikle ödül harcamalarının% 15'i.
Espresa
espresa.com
ESPRESA’nın önde gelen ürünü, Global Lifestyle Harcama Hesapları (LSA) ile çalışan deneyimini ve katılım programlarını yeni ve anlamlı yollarla sürün. Ve LSA Plus ile, entegre toplam refah, tanıma ve toplulukla kapsayıcı esnekliği güçlendirmenin daha fazla yoluna sahipsiniz. Çekim ve elde tutma, minimal yönetim ve çeşitlilik, eşitlik ve dahil etme (DEI) yerleşik ekiplerini destekleyen İK teknoloji motorunu kullanırken çalışanlarınıza seçim özgürlüğü verin. ESPRESA, şirketlerin üretkenliklerini ölçülebilir bir şekilde artırırken en iyi insanları çekmelerine ve korumalarına yardımcı olan yerinde işyeri hizmetleri sunmak için bir yazılım platformu ve satıcı ağıdır.
Staffino
staffino.com
Staffino, güçlü bir küresel varlığa sahip, 30'dan fazla ülkedeki müşterilere gururla hizmet veren ve çok çeşitli endüstrileri kapsayan bir müşteri ve çalışan deneyimi yönetimi platformudur. Son teknolojiye sahip çevrimiçi platformumuz, müşteri ve çalışan geri bildirimlerini toplamak ve yönetmek için kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir arayüz sunarak dünyanın önde gelen CEM platformlarıyla rekabet edecek şekilde gelişti. Staffino XM ürünleri, müşteri ve çalışan deneyimlerinde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde devrim yaratmak isteyen, çeşitli sektörlerdeki her boyuttaki işletme için ustalıkla tasarlanmıştır. Kapsamlı CX & EX ürünlerimiz, benzersiz müşteri memnuniyeti sağlamanıza, çalışan motivasyonuna ilham vermenize ve gelir artışını hızlandırmanıza olanak sağlar. CX Ürünleri ve Hizmetleri: - Kapalı Döngü Geri Bildirim Yönetimi - Saklama Vaka Takibi - NPS, CSAT, CES ve Diğer Müşteri Deneyimi Ölçümleri - Semantik Motor - Kişiselleştirilmiş CX Kontrol Panelleri - Ustalık Alışverişi® -CX Danışmanlık - Performans Yönetimi Değerlendirmesi - Müşteri Deneyimi Anketleri EX Ürünleri ve Hizmetleri: - Çalışan Tanıma ve Motivasyonu - Çalışan Oyunlaştırması - Çalışan Performansı - Çalışan Bağlılığı
KudosLink
kudoslink.com
CultureBoard'un bir parçası olan KudosLink, şirketlerin daha güçlü ilişkiler kurmasına, başarıları takdir etmesine ve sağlıklı işyeri kültürleri oluşturmasına yardımcı olan bir çalışan tanıma yazılımıdır. Canva, Tesla veya Amazon kullanıcılarının güvendiği KudosLink, İK Yöneticileri ile çalışanlar arasında güçlü bir bağlantıdır ve kuruluşunuzun her düzeyinde mutluluğu ve katılımı artırır. Yalnızca birkaç tıklamayla birleştirilen meme destekli konseptiyle KudosLink, keyifli bir takdir platformu olarak hizmet eder; insanların daha büyük bir uyum ve katılım duygusu hissetmesine ve performansı artırmasına yardımcı olabilirsiniz.
Applauz
applauz.me
Ciroyu en aza indirin ve verimliliği Applauz ile yeni yüksekliklere itin. Applauz, aktif ve gelişen bir şirket kültürünü desteklemek ve güçlendirmek için tüm temel araçlarla donatılmış ödüllü bir çalışan tanıma platformudur. İş arkadaşlarının ve yöneticilerinin anlamlı bir takdir mesajları ile birbirlerini tanımalarını zahmetsizce mümkün kılar. Çalışanları kişiselleştirilmiş şirket rozetleri ve kullanılabilir Applauz ödül puanları ile tanıyarak başarıları kutlayın. Applauz'un nabız anketleri aracılığıyla ekibinizin duygularıyla bağlantıda kalın, ekibinizi teşvik edilmiş hedeflerle güçlendirin, özel şirket avantajları sunun, Hizmet kilometre taşlarını Applauz'un kişiselleştirilmiş çalışma yıldönümü programı ile kutlayın ve kuruluşunuzdaki hem ekip hem de bireysel çalışan katılım seviyeleri hakkında kapsamlı raporlar ve analitiklere dalın. Applauz ile sadece bir tanıma platformu uygulanmıyorsunuz; Çalışan katılımına yaklaşımınızda devrim yaratıyorsunuz.
Group Cards
groupcards.app
Grup Kartları olarak müşterilerimizin daha mutlu, daha üretken ekipler oluşturmasına yardımcı oluyoruz. Dünya çapındaki insanlara 5 milyondan fazla takdir mesajı ilettik; her biri küçük bir neşe ve bağlantı patlamasıydı. Grup Kartları ile sınırsız sayfa ve imzalı grup tebrik kartı gönderebilir, hediye olarak para toplayabilir, hatta Grup Kartınızı kitap olarak bastırabilirsiniz.
Accolader
accolader.io
Accolader, Pro sürümü mevcut olan ücretsiz bir emsal ödül sistemidir. Accolader, mutluluğu ve bağlılığı artırmaya yarayan şeyler üzerine kurulmuştur: Ödüller yerine sosyal, paylaşılan tanınmaya dayalı ödüller. Hem yönetimde hem de kullanımda basitliğe odaklanılmıştır.
GroupTogether
grouptogether.com
GroupTogether, ister hep birlikte aynı ofiste oturuyor olun ister ülkenin dört bir yanına dağılmış olun, bireyleri kutlamak için ekibi bir araya getirmeyi kolaylaştırır. Ekibinizi çevrimiçi olarak bir grup kartı imzalamaya, resim yüklemeye, memler ve GIF'ler eklemeye ve hatta grup hediye kartına katılmaya veya şirket tarafından finanse edilen bir hediye kartı eklemeye davet edin!
Perkfix
perkfix.com
Perkfix, şirketlerin çalışan ayrıcalıklarını verimli ve geniş ölçekte sunmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir SAAS aracıdır.
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable, insanların ödülleri, ödemeleri ve teşvikleri herkese, her yere ücretsiz olarak göndermesine olanak tanıyan ücretsiz ve kullanımı kolay bir ödül platformudur.
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo, iletişimi basitleştiren ve çalışanların duyulmasına ve nerede çalışırlarsa çalışsın, herkesin dahil hissetmesine yardımcı olarak katılımı artıran bir çalışan deneyim platformudur (EXP). Platform, çalışan iletişimi, katılım, intranet ve ölçüm özelliklerini, organizasyonun kalp atışını yakalayan ve kültürünü hayata geçiren bir modern çalışan uygulamasında birleştirir. Basit tasarımı sayesinde, çalışanlar bilgilendirilmiş, nişanlı ve bağlı kalmak için WorkVivo'yu kolayca kullanabilirler. Sonuç olarak, şirket liderleri insanlara ulaşmak ve bunlara ulaşmak ve şirketin nabzını ve enerjisini gerçekten hissetmek için daha iyi gözetim ve doğrudan, filtrelenmemiş bir kanal kazanırlar. Yıllık% 200'ün üzerinde yıllık büyüme, 93'ten fazla ülkede 3 milyon+ kullanıcı ve Fortune 500 şirketlerinden teknoloji girişimlerine kadar değişen müşterilerle, WorkVivo bir görevde-herkesin çalışan deneyimini yükseltmek için.
Bonusly
bonus.ly
Bonusly, kazanan bir işyerinin kilidini açmanın 1 numaralı yoludur! Çalışan katılımını, takdiri, ödülleri ve performansı etkinleştirmeyi sağlayan motordur. Bonusly olarak, iş başarınızın derinden bağlı ve yüksek performanslı kişiler ve ekipler tarafından yönlendirildiğine inanıyoruz. Performans etkinleştirme çözümümüz, çalışanların aşamalarını ödüllendirerek, eşler arası tanınma yoluyla anlamlı ilişkiler kurarak, tutarlı geri bildirim sağlayarak ve yöneticilerinizi ekibinizin tüm potansiyelini açığa çıkarmak için gereken araç ve içgörülerle donatarak bu yüksek performansı artırmanıza ve korumanıza yardımcı olur. Çalışanlarınızın değer duygusunu, aidiyet duygusunu ve işletmenizin büyümesine yaptıkları katkılardan gurur duymalarını teşvik eden bir çalışma kültürü oluşturmak için Bonusly'yi kullanın. Ücretsiz denemenizi bugün başlatın! Çalışanları tanımanın ve ödüllendirmenin en kolay yolu. Bonusly ile çalışan bağlılığını ve bağlılığını artırın.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, masasız ekipleri olan kuruluşların iletişimi geliştirmelerine, personeli korumasına ve operasyonel verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış sağlam bir araç seti içeren ilk bir Mobil İş Gücü Yönetimi uygulamasıdır. Connecteam, yöneticilerin iş süreçlerini otomatik pilot üzerine koymalarına ve iş büyümesine odaklanırken, aynı zamanda çalışanları daha üretken, profesyonel ve memnun olmalarını sağlar. Zamandan tasarruf edin ve mobil ilk özel kontrol listeleri, formları ve raporları ile verimliliği artırın; GPS zaman saati ile vardiyaları planlayın ve çalışma saatlerini izleyin; Çalışan iletişimini basitleştirin, profesyonel becerileri geliştirin, günlük görevleri yönetin ve çok daha fazlası, hepsi bir uygulamada. Active Directory Tek Oturum Açma (SSO) ile sistem yöneticileri için güvenli ve kolay bir giriş sağlayın.
Engagedly
engagedly.com
Engedary, çalışan katılımı unsurlarını performans inceleme sürecine basitleştirerek ve dahil ederek performans değerlendirmelerini yeniden tanımlayan yeni bir yaş performans yönetimi yazılımıdır. İlgi çekici bir şekilde 360 geri bildirim ve sürekli performans incelemeleri kolayca yapabilirsiniz. Çalışanların takdir edeceği bir inceleme süreci kurmak ve çalıştırmak, yöneticilerin zamandan tasarruf etmelerine ve İK'ya ayrıntılı analitik sağlamaya yardımcı olacak birkaç gün değil. İlgiged olarak, sosyal, fikirler, iletişim, ödüller ve tanınma, şirket değerlerinin uyumu, nabız anketleri, öğrenme modülleri ve daha fazlasını zarif bir şekilde kırparak performans inceleme sürecine dahil olmak üzere çalışan katılım araçlarını da dahil eder. Engedary'de pişirilmiş, takım boyunca gol atmanızı ve düzenli olarak check-in ilerlemenizi sağlayan bir hedef yönetim sistemidir. Dikkatli bir şekilde performans incelemesini hızlı büyüyen şirketler için basit ve ferahlatıcı hale getirir.
HeyTaco
heytaco.chat
Heytaco ile tanınmayı eğlenceli ve anlamlı hale getirin HeyTaco, ekiplerin anında, eşler arası tanıma ve ödüller ile bir takdir kültürü oluşturmalarına yardımcı olur-hepsi Slack, Microsoft ekipleri ve Google Chat içinde. * Minnettarlık kültürünü teşvik edin - çalışanlar büyük işleri, nezaket eylemlerini ve işbirliğini tanımak için "tacos" verir. * Takım bağlantısını güçlendirin - Tanınma günlük bir alışkanlık haline gelir, katılımı ve morali artırır. * Pist ve Ödül Katkıları - Katılımları kolayca ölçün ve Tacos'u önemli olan ödüller için kullanın. HeyTaco, insanları sosyal tanınma ve ödüllerle bir araya getirerek daha canlı bir işyeri yaratır. Heytaco'nun eğlenceli ve eşsiz nezaket para birimi (tacos) daha güçlü bağlantılar kurmaya, moralleri artırmaya ve genel takım mutluluğunu artırmaya yardımcı olacaktır. Temel Avantajlar: - Olumlu iletişimi teşvik eder - Camaraderie inşa ediyor - İnsanları şükran göstermeye teşvik eder - Bir takdir kültürü geliştirir - Şirket değerlerini hayata geçirir - Çalışan moralini artırır - daha yüksek katılım sağlar - Uzaktan ekiplerin bağlanmasına yardımcı olur Dünyada binlerce takım, yeni başlayanlardan Fortune 500 şirketlerine kadar, daha mutlu, daha bağlantılı işyerleri yaratmak için Heytaco'yu kullanıyor.
Motivosity
motivosity.com
Motivasyon, şirketleri birleştiren ve çalışanları minnettarlık ve sosyal bağlantı yoluyla meşgul eden ilk tanıma ve ödül yazılımıdır. Eşsiz insan ilk yaklaşımı, başarıya dayalı hediyelerin ve ödüllerin ötesine geçer ve şirketlerin uzak ve hibrit işçileri birleştirmesine, ekipleri ve yerleri birleştirmesine ve tutarlı minnettarlık ve sosyal bağlantı yoluyla her yaştan çalışanları motive etmesine ve meşgul etmesine yardımcı olur. Motivasyon tüm bunları eşzamanlı olarak İK ve People OPS ekiplerine, süreçleri düzene sokarak, iletişimi basitleştirerek ve hepsini tek bir çalışan merkezli yerde yöneterek daha etkili, yüksek katılımlı insan programlarına yardımcı olur.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard, öncelikle uzak veya birden fazla konuma dağıtılmış bir iş gücüne sahip şirketlere çalışanların bağlanması için çözümler sağlayan bir abonelik yazılım platformudur. Pingboard'un özellikleri İnsan Kaynakları, Operasyonlar, Dahili İletişim ve diğer üst düzey liderlik profesyonellerinden oluşan departmanların tüm şirketle ilgili bilgileri iletmesine yardımcı olur. Pingboard ayrıca bir kuruluştaki herkesin kimin kim olduğunu ve kimin ne yaptığını görmesine ve ardından bu meslektaşlarıyla anlamlı bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olan özelliklere de sahiptir.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace, 20 yıl önce en eski çalışan katılım ve performans yazılımına öncülük etti ve o zamandan beri çalışan, ekip ve iş başarısını yükseltmek için binlerce kuruluşla ortaklık kurdu. Günün sonunda, liderlerin katılım ve performans arasındaki noktaları kapsamlı ve otomatik çalışan anketleri de dahil olmak üzere sezgisel ve kullanıcı dostu araçlarla birleştirmelerine yardımcı olur; hedef belirleme ve izleme araçları; eşler arası tanıma; gerçek zamanlı geri bildirim; sürekli bire bir; Akıllı yetenek incelemeleri; ve sağlam insanlar analizi. * Anketler alın: Darbe anketleri için push bildirimleri alın ve tamamlamaya davet edildiğiniz tüm anketleri takip edin. * Etkili 1'e 1 konuşmalar yapın: Cevapları, gündem öğelerini ve 1'e 1'lerinizin yorumlarını gözden geçirin. Daha sonra tekrar başvurmak için yüz yüze görüşme sırasında not alın. * Tanıma verin: Meslektaşlarınız için tanınmayı görüntülemek ve yayınlamak için Quantum Workplace uygulamasını kullanın. * Hedef güncellemelerini takip edin: İşyerinizdeki herhangi bir hedef güncellemesi için güncel kalın. * Geribildirim: Şu anda geri bildirim vermek veya talep etmek için uygun kısayol özellikleri kullanın. * Özel Notlar: Daha sonraki referans için kuantum işyeri hesabınızla otomatik olarak senkronize olan özel notları yakalayın. Kuantum işyeri, binlerce çalışan sesi sorunsuz bir şekilde yakalamaya, yöneticilere sezgisel bilgiler ve rehberlik sağlamaya ve işyeri kültürünü daha iyiye dönüştürmeye yardımcı oldu. Her yıl ankete katılan 9.000 kuruluşla, Quantum Workplace, temel katılım ve performans platformu ve ulusal olarak tanınan En İyi Yerler programı programı yoluyla Kuzey Amerika'nın en büyük çalışan katılım verileri veritabanına dönüştü. Şirket, çalışanları bağlı, hizalanmış ve başarı yolunda tutar. Katılım, performansı ve istihbarat çözümleri, ekiplerin odaklanmaya ve katılımını sağlamaya ve güçlü iş sonuçları sunmaya teşvik ediyor.
Snappy
snappy.com
Snappy, neşeyi yayan, şükranları paylaşan ve hediye vermede varsayımları ortadan kaldıran, ödüllü, hepsi bir arada hediye şirketidir. 2015 yılında kurulan Snappy, 2021, 202 ve 2023 yıllarında Inc.'in Kuzeydoğu'daki en hızlı büyüyen şirketlerinden biri seçildi. Snappy, Fortune 100 şirketlerinin %43'ünden fazlasının ve bunu kullanan binlerce kişinin güvenilir hediye ortağıdır. Kişisel hediye için Snappy. Snappy dünya çapında üç milyondan fazla hediye gönderdi. Snappy, minnettarlığın ve hediye vermenin gücüyle insanları birbirine bağlama ve anlamlı ilişkiler geliştirme konusunda başarılıdır. Alıcı seçimi deneyimimiz, hediye verenlerin her zaman, herkes için ve her durumda mükemmel hediyeyi göndermesini sağlar. Snappy, Fortune'un listesinde yer aldı
StarMeUp
starmeup.com
Geri bildirim, bir şirketin çalışanların sürekli gelişimine yönelik yol haritasının temel taşıdır. Yan yana çalışmak ve daha üretken olmalarına yardımcı olmak için güçlü yönleri ve iyileştirme alanlarını belirlemek üzere bir çalışanın raporlarından, meslektaşlarından ve amirlerinden geri bildirim toplayın.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle, İK profesyonellerinin yenilikçi AI destekli ve SaaS tabanlı çözümler, yani Vantage Ödülleri, Vantage Pulse, Vantage Perks ve Vantage Fit ile kazanan iş kültürleri oluşturmalarına yardımcı olan ödüllü bir çalışan katılımı ve tanıma platformudur. Dünyanın dört bir yanındaki 700'den fazla müşteriden 2 milyondan fazla çalışandan oluşan bir kullanıcı tabanına sahiptir. Platformu kullanan çalışanlar, 1000'den fazla markanın hediye kartları için ödül puanlarını küresel bir ödül kataloğu, Amazon mağazasından satın alma, kitap deneyimleri veya 59'dan fazla ülkede bulunan seçeneklerden ürün satın alabilirler. Ayrıca, ekipler ve Slack gibi araçlarla kesintisiz entegrasyonun tanıma sorunsuz olmasını sağlar. Platform, yıldönümü noktaları, dijital hizmet yıllığı ve özel bir kilometre taşı kataloğu dahil olmak üzere uzun hizmet ödülleri gibi bir dizi avantaj sunuyor. Vantage Circle ayrıca Microsoft Teams, Peoplestrong ve diğer HRMS/HCM platformları için tercih edilen ortaktır. Takım performansını ve takdir kültürünü geliştirmek için tasarlanan uygulamamız, kapsamlı bir özellik paketi sunar: * Sosyal Tanınma: Başarıları akran-peer tanıma, ödüller, rozetler ve skor tabloları ile kutlayın. * Kilometre taşı kutlamaları: Otomatik doğum günü ve servis yıldönümü dilekleriyle özel anları asla kaçırmayın. * Global Rewards Kataloğu: 70'den fazla ülkede hediye kartları, ürünler ve benzersiz deneyimler için puanları kullanın. * Amazon Business Entegrasyonu: Çok çeşitli Amazon ürünleri için zahmetsizce ödül puanı alışverişi. * Çok dilli destek: Küresel bir işgücüne hitap etmek için 13 dilde mevcuttur. * Kesintisiz entegrasyon: Sosyal platformlar, SSO ve HRIS sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Winningtemp
winningtemp.com
Takım başarı platformu WinningTemp, çalışanları dinleyerek ve liderleri net, ölçülebilir sonuçlara yol açan ilgili bilgiler ve eylemlerle güçlendirerek kazanan takımlar ve sağlıklı organizasyonlar yaratır. WinningTemp, bugünkü ve yarının gelecekteki çalışanlarından gelen taleplerine uyarlanmıştır. Gerçek zamanlı verileri kolayca oluşturabilir, hedefleri, başarıları ve genel yetkinliği sürekli olarak görselleştirebilir ve paylaşabilirsiniz. Yönetici ve çalışanlar arasında sık ve kısa takipler için sistematik çalışma yöntemi. Mevcut araştırmalar, yarının organizasyonu için başarı faktörleri olarak önemli alanları öngörüler ve vurgular. İsveç'teki Gothenburg Üniversitesi'nde önde gelen araştırma bilim adamları ile birlikte oluşturulan en son çözüm, bilime dayanmaktadır, verilerle beslenir ve AI tarafından yönlendirilir. WinningTemp, dünyanın dört bir yanındaki kuruluşların takımların katılımını artırmak ve stres seviyelerini ve çalışan cirosunu azaltmak için akıllı, proaktif kararlar almalarına yardımcı olur.
Workhuman
workhuman.com
1999 yılında kurulan Workhuman, her çalışanın değerini ve potansiyelini tanıyan insan işyerleri inşa etmeye kararlıdır. Bugün, LinkedIn, Cisco, Eaton, Whirlpool ve Intuit gibi dünyanın en büyük organizasyonlarından İK ve iş liderlerinin YG'yi yönlendirmek için küresel ölçekte insan bağlantıları oluşturmasına yardımcı oluyor. Olumlu çalışan deneyimleri artık iyi bir şey değil; Onlar bir iş zorunluluğu. Workhuman Cloud, 180 ülkede 30'dan fazla dilde altı milyondan fazla kullanıcı bulunan ve 100 milyon insan bağlantısı oluşturan güvenli bir SaaS platformudur. Çözümleri, tanınma, katılım, performans, iş-yaşam uyumu, dahil etme ve aidiyet yoluyla şirket kültürünü yakıt. Workhuman IQ'nun eşsiz benzersiz iş bilgileriyle birleştiğinde, liderlere diğer İK çözümlerinde bulunamayan proaktif içgörü ve araçlar sağlar. Bu içgörüler, sorunları geliştirdikçe anlamak ve iş hedeflerini hizalamak ve derhal etki sağlamak için doğru kararları almaya yardımcı olmak için kullanılır. Şirketin Framingham, Massachusetts ve Dublin, İrlanda'da ikili merkezi vardır. Üst üste sekiz yıl boyunca İrlanda'daki harika yerler listesinde yer aldı ve 2019'da 1 numaralı seçildi; Yedi yıl boyunca çalışmak için bir Boston Globe en iyi yer ve ABD'de sertifikalı çalışmak için harika bir yer.
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet, ekibinize kolayca teşekkür, tebrikler, veda, harika iş ve çok daha fazlasını söylemenize olanak tanıyan bir çalışan katılımı ve ödül platformudur. PerkSweet sezgisel bir ödül ve ödeme süreci, sınırsız dijital grup kartları ve otomatik ağ oluşturma yetenekleri sunar. PerkSweet, Şirketinizin doğrudan çalışanlara harcama yapmasına ve ekibinize önem verdiğinizi göstermesine olanak tanır. PerkSweet, Slack ile sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Slack uygulama mağazasında bize göz atın!
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, günlük İK işlemlerini düzene sokarken ve otomatikleştirirken karmaşık İK zorluklarını çözen kapsamlı bir İK-teknoloji platformudur. Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, Soho House, Katar Wire ürünleri ve diğer 2.500 diğer organizasyonlar tarafından güvenilen Zimyo Başvuru izleme, katılım, LMS ve 50+ modül. Bu çözümlerden yararlanarak, herhangi bir boyuttaki kuruluşlar İK işlemlerini otomatikleştirebilir, hatasız bordroyu çalıştırabilir, maaşları zamanında kullanabilir, çalışanların katılımını izleyebilir, yerleşik/dış çalışanları takip edebilir, çalışan performansını izleyebilir, işten ayrılabilir, teklif mektupları gönderebilir ve çok daha fazlasını yapabilir. Zimyo'da senin için ne var? * Çalışan katılımı: çalışan nabız anketleri; Eşler arası doğrudan ve grup sohbetleri; Duyurular, Tartışma Forumları ve Anketleri; Mutluluk Endeksi; Anonim geri bildirim; Yardım Masası ve Biletleme * Çekirdek İK: Çalışan Veri Yönetimi; Çalışan Self Service; Belgeler ve politikalar; İşe alım; Çalışanlardan çalışan; İK analizi ve raporlama * Bordro: Bordro İşleme Otomasyonu; Gider yönetimi ve ödemeler; Yasal uyum yönetimi; Çoklu varlık bordro * Zaman ve Katılım: Katılım Yönetimi; Geo-etiketleme ve coğrafi fencing; Kadro Yönetimi; Katılım hatırlatıcıları; Saha gezisi yönetimi * Performans Yönetim Yazılımı: OKRS; İncelemeler (KRA/KPIS); sürekli geri bildirim; Bire bir; Tazminat ve Değerleme Yönetimi * İşe Alım Yönetimi Yazılımı: Aday Yönetimi; Yetenek havuzu yönetimi; Röportajlar Zamanlama ve Beceri Tabanlı Derecelendirme Geri Bildirimi; Özel işe alım işlemi akışları; Beceri Değerlendirmesi; Ayrıştırmaya devam edin; Kaynak kullanımı için iş panosu entegrasyonları Ayrıca, Zimyo HRMS, sorularınızı derhal ele almak için 24 saat müşteri desteği sağlar.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum, çoklu para birimi ve çoklu bölge yetenekleriyle küresel ölçekte ödül, teşvik ve ödeme programlarının otomatikleştirilmesine yardımcı olur. Pazarlama ve satış ekiplerinin, geniş ölçekte iş akışlarını kullanan bir ödül puanı sistemiyle müşteri yaşam döngüsü boyunca ödüller, teşvikler ve e-hediyeler göndermesini kolaylaştırıyoruz. CRM'ler, Anket araçları ve e-posta araçlarıyla entegre oluyoruz ve ürünlerinizle doğrudan entegre olmanız için API çözümleri sunuyoruz. Yeni kurulan şirketlerden büyük işletmelere kadar her büyüklükteki binlerce işletme, ödüller, ayrıcalıklar, teşvikler göndermek ve ödemeleri dağıtmak için Xoxoday'ın ticari para birimini kullanıyor. 2000'den fazla Müşteri dünya çapında 80 Milyondan fazla ödül gönderdi ve bu da Plum'u markalı ödemelerin omurgası haline getirdi.
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard, etrafta geçen ve imzalı olan kartın yerini alır - çalışan özel günlerde işyeri takdirini yeniden canlandırır. Ayrıca şirket etkinlikleri, bağırışlar ve daha fazlası için de kullanılabilir. Kullanıcı Kudoboard Grup Kartları Oluştur; içerik katkıda bulunmak; Başkalarını yayınlamaya ve daha sonra alıcılara teslim etmeye davet edin. Her boyutta ekipler tarafından kullanılır (ve özellikle bazı çalışanlar uzak olduğunda değerli), Kudoboard en önemli günler için mükemmeldir: doğum günleri, iş yıldönümleri, yerleşik, veda, kuyular, bağırışlar vb.
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack, geniş ölçekte kişiselleştirme sunma konusunda uzmanlaşmış, konsiyerj, yapay zeka destekli kurumsal hediye platformudur. Şirket, herhangi bir kişi için en uygun hediyeyi verimli bir şekilde seçmek amacıyla hediye verme sürecini yapay zeka teknolojisiyle düzenleyerek müşterilerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Listeniz ister 1 ister 50.000 alıcı için olsun, Giftpack hediye verme olayına bağlı olarak çeşitli kişiselleştirme özelliklerini karşılayabilir. Giftpack dünya çapında faaliyet göstermektedir, böylece alıcılar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar hediyelerini talep edebilir veya seçtikleri bir hayır kurumuna bağışta bulunabilirler.
CorporateGift.com
corporategift.com
Kurumsal Hediye, devam eden programlı hediye verme düşünülerek geliştirilmiş bir hediye platformudur. Her şeyi bir kez satın alın, saklayın ve kurun, ardından dakikalar içinde etkileşimi artırın. Çözümümüz 3 sütun etrafında oluşturuldu: alıcı memnuniyetini garantileyen çok çeşitli ürünler, kesintisiz süreç kontrolü için ileri teknoloji ve otomasyon ve her müşterinin ihtiyacının karşılandığından emin olmak için en iyi uygulama ve desteği sağlamaya hazır uzmanlardan oluşan bir ekip.
Awardco
award.co
Awardco, verimliliği artırır, harcamayı azaltır ve değere dayalı tanıma ve ödüller yoluyla kültür oluşturur. Gezegendeki en büyük ödül ağına erişin ve Amazon Business ve Deloitte ile AwardCo'nun benzersiz ortaklıkları aracılığıyla çalışan ödülleriniz için vergi uygunluk desteği alın. Basit, kullanımı kolay bir platformda her türlü dolar için dolar tanıma programlarının tadını çıkarın.
Guusto
guusto.com
Tanınma ön cephe tutmayı etkilemek için inşa edildi. Başka puan programı değil! Herkese ödül gönderebilecek ücretsiz tek kullanıcı hesabı ile aylarca değil, dakikalar içinde başlayın. Web, mobil uygulama, TV ekranları ve kullanılacak teknoloji gerektirmeyen yazdırma seçenekleri aracılığıyla cephe işçilerine ulaşmak için esnek teslimat. Bütçenizin 5x etkisi - sadece tanınabilecek kişiler için ödeme yapın, işaretlemeler yoktur, sahipsiz hediyeler geri alınır ve gönderilen her hediye ile 1 günlük temiz su bağışlanır.
GroupGreeting
groupgreeting.com
GroupGreeting olarak, insanların takdir edildiğini hissettiğinde dünyanın daha iyi bir yer olacağına inanıyoruz. Misyonumuz bu: insanların takdirlerini paylaşmalarını kolaylaştırmaya yardımcı olmak - her seferinde bir kişi, bir kart. Hizmetimiz dijital bir kart oluşturmanıza ve bunu birden fazla kişiye imzalatmanıza olanak tanır. Bir gruptan gelen geleneksel tebrik kartını imzalayıp göndermeye yönelik modern yaklaşımımızın kullanımı kolaydır. Uzaktan çalışan iş arkadaşlarınız veya ülke genelinde arkadaşlarınız mı var? Sorun değil! Sadece bir bağlantı paylaşarak istediğiniz kadar imza toplamanıza olanak sağlıyoruz. İmzalamak için yer kalmaması veya kartı kaybetme konusunda asla endişelenmenize gerek kalmayacak. Manila klasörünü elden ele dolaştırma günleri sona erdi! Bugün GroupGreeting 10.000'den fazla işletme tarafından kullanılıyor ve 195 ülkede 50.000.000'den fazla teşekkür mesajı gönderdi. Düşünce ve geçmiş çeşitliliğine değer veriyoruz ve kapsayıcı, kişisel ve profesyonel gelişimi destekleyen ve başkalarına karşı empati kuran bir kültür için çalışıyoruz.
Kudos
kudos.com
Kudos ödüllü çalışan tanıma platformu, kuruluşların daha fazla çalışan katılımı ve gelişmiş iş sonuçları ile sonuçlanan etkili, sürdürülebilir çalışan deneyimleri yaratmalarını sağlar. Modern işyeri kültürü değişiyor - çalışanlar anlamlı bir takdir talep ederken, geleneksel kilometre taşı ve ödül programları artık kesmiyor. Kudos platformu, kuruluşların karşı konulmaz bir işyeri kültürü oluşturmak için anlamlı değer temelli tanıma paylaşmalarına yardımcı olmak için sosyal yazılımın gücünü benimseyen çevrimiçi çalışan katılımı ve kültür çözümüdür. Kudos tarafından desteklenen katılım programları, daha yüksek çalışan elde tutma, geliştirilmiş çalışan mutluluğu ve genel şirket performansında bir destek görüyor.
Crewhu
crewhu.com
Crewhu, MSP'ler için CSAT, NP'ler, çalışanların tanıma ve oyunlaştırmayı birleştiren tek platformdur. Çalışanların katılımını, müşteri memnuniyetini artırmak ve daha fazla anlaşmayı kapatmak için en önemli metrikleri izleyin! Crewhu, MSP'ler için oluşturulan bir müşteri geri bildirimi, oyun ve tanıma platformudur. Crewhu, PSA, CRM, dokümantasyon araçları ve VoIP sağlayıcı metrikleri dahil olmak üzere önemli KPI'ları izlemek için çoğu MSP yazılım platformuyla entegrasyonlar sunar. Crewhu'nun misyonu günlük kazançları kutlamak ve daha güçlü bir kültür yaratmaktır.
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Strateji Planlama • OKR'ler • KPI'lar •Görevler (Kanban dahil) • Projeler (Gantt dahil) • Beyaz Tahtalar • Raporlar • Potansiyel Müşteriler • Müşteriler • Katılım • Biletler • Formlar ve Anketler • 360˚ İnceleme • Ödüller • Katılım • İzin • LMS • 🎯Stratejiler, OKR'ler ve KPI'lar aracılığıyla stratejilerinizi uygulayarak ve temel ölçümlerinizi etkili bir şekilde gerçekleştirerek Rakiplerinizden daha iyi performans gösterin - Bir düğmeye tıklayarak gerçek zamanlı Raporlar ve KPI Kontrol Panelleri oluşturarak bu çevik iş dünyasında daha hızlı ve daha akıllı kararlar alın - 🙂Ödül sistemi, haftalık check-in'ler, 1'e 1'ler ve dahili sıralamalar aracılığıyla çalışanlarınızın ve ekiplerinizin katılımını sağlayın ve motive edin - Uygulaması kolay ve etkili proje (Gantt Şeması dahil) aracılığıyla projelerinize ilişkin genel bir genel bakışa sahip olun ) ve görev (Kanban dahil) yönetimi; kolayca proje faturaları oluşturun - 💡Beyaz Tahtalarımız ve şablonlarımız aracılığıyla beyin fırtınası yapın ve plan yapın - CRM modülümüz aracılığıyla potansiyel müşterilerinizi takip edin ve satışa ve müşterilere dönüştürün - Learning💡Hub aracılığıyla ekip üyelerinizin beceri boşluklarını kapatın; kişisel ve şirketinizin büyümesini sağlamak ve işe alımları kolaylaştırmak için kendi dosyanızı/video içeriğinizi yükleyin - Çalışanların Katılımını izleyin ve Timelog'a göre projelerin, önemli sonuçların ve görevlerin verimliliğini ölçün - Sürükle ve Bırak Formları ve Anketleri, kolay veri ve bilgi toplama ve analize olanak tanır - FlowyTeam, 5 - 1.000'den fazla çalışanı olan kuruluşlar için en uygun çözümdür - FlowyTeam, 90'dan fazla ülkede 1.000'den fazla kuruluşu destekler ve hizmet verir - FlowyTeam yazılımı aşağıdaki dillerde mevcuttur: İngilizce, Almanca, Portekizce, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Çince , Arapça, Bahasa dili, Endonezce, Vietnamca, Tayca, Farsça, Yunanca, Türkçe, Rusça, Hintçe, Korece, Japonca, Slovence, Slovakça, Sırpça, Hırvatça, Lehçe, Macarca, Çekçe, Ukraynaca, Romence, Bulgarca - Harika💐müşterilerimiz Roche, ADDX,buddyboss, Turknet, Runcloud, pandai.org, Liebherr ve çok daha fazlası...flowyteam.com OKR Koçluğuna ihtiyacınız var: FlowyTeam, OKR Enstitüsü'nü önerir - okrinstitute.org
Assembly
joinassembly.com
Meclis, kuruluş genelinde tanıma, ödül, iç iletişim ve işbirliğini kolaylaştıran modern bir AI güdümlü katılım platformudur. Bu tek, uygun hub, duyurular, AI işyeri asistanları, yarışmalar, anketler ve daha fazlası dahil olmak üzere kapsamlı ve çok yönlü katılım çözümleri sunar. Assembly, hediye kartları, özel yağma, kültür ödülleri ve yardım bağışları gibi kapsamlı bir ödül kataloğu sağlar ve çalışanların değerli, takdir ve bağlı hissettikleri bir işyeri kültürünü teşvik eder. Güçlü analizler, yöneticilerin şirket hissi hakkında bilgi edinmelerini sağlar ve çalışanların duyulduğunu ve anladıklarını hissettikleri bir ortam sağlar. Ekibinizi anlamlı bir şekilde tanın, temel değerleri ekip tarafından günlük kucaklamayı teşvik etmek için tanıma ile hizalayın. Hediye kartları, özel yağma, kültür ödülleri ve yardım bağışları dahil olmak üzere geniş bir ödül kataloğu ile tanınmayı geliştirin. Kilometre taşlarını ve yıldönümü tanımasını otomatikleştirin Her takım arkadaşının doğum gününü veya yıldönümünü otomatik özel bağırışlarla kutlayın. Microsoft ekipleri ile sorunsuz entegrasyon ve Slack, güvenli entegrasyon ve gerçek zamanlı veri güncellemeleri ile zaten çalıştığınız yerde sorunsuz bir şekilde etkileşime geçin. Platformlar arasında anında senkronizasyon için verileri bir kez girin. Çalışan katılımını geliştirin CEO ve yönetici güncellemelerini, çeşitli çalışan anketlerini, haftalık check-in'leri ve katılımı iyileştirmek için memnuniyet anketlerini kullanın. Dahili İletişim, AMA şablonları, haber yayınları, yardım şablonları, grup yemleri, buz kırıcılar, fikir yönetimi, dahili wikiler ve iletişim iş akışlarını geliştirmek için buluşma araçları gibi araçlardan yararlanır. Takım verimliliğini artırın Günlük özetler, gündemler, toplantı notları, ürün geri bildirimi, kazanma listeleri ve üretkenliği artırmak için hafif satış CRM'leri kullanın. İK ve İşe Alım Basitleştirme, Yüklenici Zaman Takibi ve diğer İK şablonlarının yanı sıra çalışanların faydaları, çıkış görüşmeleri, ENPS puanları, dahili yönlendirmeler, röportaj soruları ve yeni kiralama geri bildirimleri için uygulama anketleri.
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