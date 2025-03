Çalışan Tanıma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Uganda

Staffino

staffino.com

Staffino, güçlü bir küresel varlığa sahip, 30'dan fazla ülkedeki müşterilere gururla hizmet veren ve çok çeşitli endüstrileri kapsayan bir müşteri ve çalışan deneyimi yönetimi platformudur. Son teknolojiye sahip çevrimiçi platformumuz, müşteri ve çalışan geri bildirimlerini toplamak ve yönetmek için kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir arayüz sunarak dünyanın önde gelen CEM platformlarıyla rekabet edecek şekilde gelişti. Staffino XM ürünleri, müşteri ve çalışan deneyimlerinde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde devrim yaratmak isteyen, çeşitli sektörlerdeki her boyuttaki işletme için ustalıkla tasarlanmıştır. Kapsamlı CX & EX ürünlerimiz, benzersiz müşteri memnuniyeti sağlamanıza, çalışan motivasyonuna ilham vermenize ve gelir artışını hızlandırmanıza olanak sağlar. CX Ürünleri ve Hizmetleri: - Kapalı Döngü Geri Bildirim Yönetimi - Saklama Vaka Takibi - NPS, CSAT, CES ve Diğer Müşteri Deneyimi Ölçümleri - Semantik Motor - Kişiselleştirilmiş CX Kontrol Panelleri - Ustalık Alışverişi® -CX Danışmanlık - Performans Yönetimi Değerlendirmesi - Müşteri Deneyimi Anketleri EX Ürünleri ve Hizmetleri: - Çalışan Tanıma ve Motivasyonu - Çalışan Oyunlaştırması - Çalışan Performansı - Çalışan Bağlılığı