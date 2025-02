Çalışan Tanıma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Güney Toprakları

Keka

keka.com

İşe almak sadece tek adımlı bir başarı değildir, çünkü yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamalar içermektedir. And finding the right talent is the stepping stone towards building a successful business environment. Bu nedenle, Keka, Keka'nın başvuru izleme sistemi ile geleceğe dayanıklı bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı olacak çok platform aday tedarik, teknoloji değerlendirmeleri, puan kartları vb. Gibi harika özelliklerle donatacaktır. Keka HR bir insanı kolaylaştırıcıdır. İnsanların süreçlerini otomatikleştirir ve motive ve kararlı bir işyeri kültürü oluşturmaya yardımcı olur ve şirketinizi iyiye dönüştürür. Keka ile, adapte olan, gelişen ve ölçekler veren yüksek performanslı bir kültürü teşvik edebilir ve ekibinizi daha etkili hale getirebilirsiniz. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için İK teknolojisinde lider olan Keka çok yönlü ve tüm endüstriler için uygundur.