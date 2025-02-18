Çalışan Tanıma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Turks ve Caicos Adaları

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Çalışan tanıma yazılımı, ekiplerin çalışanların başarılarını ve önemli dönüm noktalarını kutlamasını sağlayarak şirket kültürünü geliştirir. Bu araçlar, ekip üyelerinin projeler üzerindeki olağanüstü çalışmaları, şirket değerlerinin somutlaştırılması veya doğum günleri veya yıldönümleri gibi kişisel etkinlikler için birbirlerini takdir etmelerine olanak tanır. Yazılım genellikle akran tanıma ve ödüllere, puanların, hediyelerin, hediye kartlarının, mesajların, dijital rozetlerin veya sertifikaların dağıtımını yönetmeye yönelik özellikler içerir. Bir İK ekibi üyesi yazılımın yönetimini denetleyebilirken, herhangi bir çalışan platformu meslektaşlarını tanımak ve övmek için kullanabilir.
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Qarrot
qarrot.com
Qarrot, büyüyen işletmelere yönelik bulut tabanlı bir çalışan ödülleri ve tanıma yazılımıdır. Qarrot, kültürü güçlendirmek ve performansı artırmak için sonuca dayalı ödülleri ve takdiri güçlendiriyor. Hem ekiplerin hem de kuruluşların ihtiyaçları için tasarlanan yazılımımızın kullanımı basittir, minimum düzeyde kurulum gerektirir ve eksiksiz bir dizi özellik içerir: Yöneticiden çalışana tanıma; eşler arası tanınma; performansa dayalı teşvik kampanyaları; doğum günü, çalışma yıldönümü ve hizmet yılı ödülleri; 200'den fazla lider markanın ödül kataloğu; iOS ve Android için mobil uygulamalar; ve Slack ve Microsoft Teams ile entegrasyonlar.
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet, ekibinize kolayca teşekkür, tebrikler, veda, harika iş ve çok daha fazlasını söylemenize olanak tanıyan bir çalışan katılımı ve ödül platformudur. PerkSweet sezgisel bir ödül ve ödeme süreci, sınırsız dijital grup kartları ve otomatik ağ oluşturma yetenekleri sunar. PerkSweet, Şirketinizin doğrudan çalışanlara harcama yapmasına ve ekibinize önem verdiğinizi göstermesine olanak tanır. PerkSweet, Slack ile sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Slack uygulama mağazasında bize göz atın!
Compt
compt.io
Compt, şirketinizin ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilen, %100 IRS uyumlu ve küresel ekipleri destekleyebilen 1 numaralı ayrıcalık maaşı yazılımıdır. Compt ile, bir çalışan ayrıcalıklarını veya maaş programını yönetmek için genellikle gereken idari yük olmadan, çalışanlarınızı memnun eden hazır ve özel ayrıcalık maaşlarını kolayca sunabilirsiniz. 25 ana harcama kategorisi arasından seçim yapın (örn. sağlık ve sağlıklı yaşam, öğrenme ve gelişim, yemek, cep telefonu) ve çalışanlarınızı fonlarını kullanmaya davet edin, gerisini yazılımımız yönetsin. Compt, çalışanlarınızın bakiye ve kullanım bilgileri konusunda düzenli olarak güncel kalmasını sağlar, tam vergi uyumluluğunu korur ve İK ekibinizin, işletmenizin benzersiz ihtiyaçlarına göre kapsayıcı ve esnek ayrıcalıkları yönetmek için merkezi ve kullanımı kolay bir platforma sahip olmasını sağlar. Ayrıcalık maaşları ve spot bonus özelliklerine ek olarak Compt bir gider yönetimi aracı da sunuyor. Çalışanlar aynı platformda masrafları gönderebilir ve gerekli belgeleri ekleyebilir; bu da onu gerçek anlamda kapsamlı bir çalışan geri ödeme çözümü haline getirir. Compt, Ocak 2018'de kuruldu ve merkezi Boston, MA'da bulunuyor. Daha fazla bilgiyi www.compt.io adresinde bulabilirsiniz.
Advantage Club
advantageclub.ai
Advantage Club, birleşik bir platformda ödüller, tanınma, ayrıcalıklar, esnek çalışanlara sağlanan faydalar ve topluluk oluşturma gibi özelliklerle işyeri deneyimini ve refahını artıran küresel bir çalışan katılımı platformudur. - Yöneticilerin ve kuruluşların, çalışanların çabalarını tek bir tıklamayla takdir etmelerine olanak tanıyan, uçtan uca dijital bir Ödül ve Takdir platformuyuz. Platform aracılığıyla çalışanlar, meslektaşlarına minnettarlıklarını göstermek için beşlik çakabilir, beğenebilir, yorum yapabilir ve daha fazlasını yapabilir. Ar-Ge platformumuz aynı zamanda çalışanların 10.000'den fazla küresel marka arasından seçim yapmasına olanak tanıyan küresel bir ödül geri ödeme pazarıyla da uyumludur. - Avantajlar ve Ayrıcalıklar çözümümüz, kuruluşların ülke çapında benzersiz ve özel kurumsal teklifler ve fırsatlar sunarak çalışanların kazançlarına özel bir şeyler katmasına olanak tanır. Esnek Avantajlar teklifimiz aracılığıyla şirketler, sağlıklı yaşam, evden çalışma, öğrenme ve geliştirme cüzdanları ve daha fazlası gibi belirli pazarlara göre seçilmiş birden fazla türde çalışan cüzdanı oluşturabilir. - Topluluk ve Eğlence Alanı çözümümüz, birden fazla çalışan katılımı programını tek bir platform altında birleştirir. Canlı liderlik tabloları içeren şirket içi oyunlar, eşler arası pazarlar ve hobi kulüpleri gibi programlarla çözümümüz, her tür organizasyondan çalışanı bir araya getirmek için benzersiz bir şey sunuyor. - Finansal Sağlık çözümümüz, tasarruf etme olanakları sunarak ve uygun fiyatlarla ve sıfır faiz oranlarıyla kredi ve maaş avansı alarak çalışanların mali açıdan bilgili olmalarına yardımcı olur. Advantage Club Hakkında Biz, Birleşik bir platformda Ödüller, Takdir, Topluluk Oluşturma ve FlexBen gibi özelliklere sahip küresel bir Çalışan Bağlılığı Platformuyuz. 10.000'den fazla marka ortağımız tarafından sunulan özel ayrıcalıklar ve ödüller aracılığıyla çalışanların katılımını kolaylaştıracak uçtan uca çözümler sunuyoruz. 2016 yılında kurulan Advantage Club, çalışanlara sağlanan faydaları veri madenciliği ve analitiği kullanarak kesinti yaratma alanı olarak tanımlayan UCLA lisansüstü öğrencileri Sourabh Deorah ve Smiti Bhatt Deorah'ın buluşudur. O zamandan bu yana, çalışanlara sağlanan faydaları geleneksel yardım fonu ve kurumsal indirim politikalarının ötesinde yeniden tanımlıyoruz. Şu anda genel merkezimiz Delaware'de olup, 100'den fazla ülkede varlığımızla Accenture, BCG, Concentrix, Tele Performance, Hexaware, Target ve çok daha fazlasını içeren 1.000'den fazla etkileyici müşteri portföyüne sahip 3 milyonun üzerinde kullanıcımız bulunmaktadır. Çalışan bağlılığını bir sonraki seviyeye taşımak için ölçeklenebilir, özelleştirilebilir ve uygun maliyetli bir program sunmaktan gurur duyuyoruz. Birleşik platformumuz, dönüm noktası/yıldönümü/hizmet yılı ödülleri, gerçek zamanlı anlık bonuslar, otomatik teşvikler, eşler arası takdir, işe alım programları, sağlıklı yaşam programları, üç aylık ve yıllık performans ödülleri dahil olmak üzere çok çeşitli takdir programları sunar , hediye kartı programları, 10.000'den fazla küresel markada özel teklifler vb. Kuruluşların çalışanlarının katılımını ve motivasyonunu korumalarına yardımcı olma misyonuna sahip olan Advantage Club Uygulamamız, kullanıcılarına sınıfının en iyisi deneyimi sunan, iyi düşünülmüş bir çalışan katılımı çözümüyle desteklenmektedir. Platform, kapsamlı bir çalışan katılımı aracı aracılığıyla çalışanların işe alınmasını ve elde tutulmasını doğrudan etkileyerek sektörde devrim yaratmaya hazırlanıyor. Misyonumuz Çalışanların son derece bağlı ve mutlu olduğu, büyük veya küçük her işyerinin olumlu bir takdir ve tanınma kültürüne sahip olduğu bir dünya hayal ediyoruz. Kuruluşların, kültür ve değerlerine uygun çalışan deneyimi ve katılım programları oluşturmalarına ve yürütmelerine yardımcı olmak için buradayız.
GoProfiles
goprofiles.io
Dünyanın her yerindeki çalışanlara yönelik ilk yapay zeka insan platformu. GoProfiles ile gerçek bir bağlantı kültürü oluşturun. Tamamen yeni bir tür insan platformu oluşturmak için çalışan rehberlerinin ve meslektaş tanımanın en iyi kısımlarını birleştirdik.
Woliba
woliba.io
Woliba'da sağlıklı yaşamı, katılımı, takdiri ve ödülleri mobil uyumlu tek bir platformda kusursuz bir şekilde entegre ederek işyerini yeniden tanımlıyoruz. Birden fazla sistemin hokkabazlık yaptığı günler geride kaldı; Woliba hepsini birleştiriyor. Hepsi bir arada çözümümüz yalnızca süreçleri kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda tipik iş gününün sınırlarını aşarak iş-yaşam dengesine bütünsel bir yaklaşım getiriyor. Woliba ile kuruluşlar otomatik iletişime, gerçek zamanlı verilere ve analitiklere erişim kazanarak sıradanların ötesine geçen bir iş yeri yaratmalarına olanak tanıyor. Platformumuz, her ekip üyesinin kendisini değerli ve ilgili hissetmesini sağlayarak bağlantı, tanınma ve büyüme kültürünü teşvik etmek üzere tasarlanmıştır.
ERIN
erinapp.com
ERIN, çalışan yönlendirmelerinden 5 kat daha fazla işe alım sağlayan ve ciroyu yarı yarıya azaltan bir çalışan yönlendirme ve şirket içi mobilite platformudur. ERIN, çalışanların yetenek kazanımına daha etkili ve daha sık katılmalarını sağlamak için otomatik bildirimler, kolay yönlendirmeler, şirket içi mobilite özellikleri ve oyunlaştırma özellikleriyle çalışanların katılımını sağlıyor. ERIN'in sezgisel mobil uygulaması ve web sitesi, çalışanların 30 saniyeden kısa sürede yönlendirme yapmasına, ikramiyelerini takip etmesine ve şirketinizde kendi kariyerlerini geliştirmesine olanak tanır! En iyi yanı, yetenek edinme ekibinizin bugünkü çalışma şekliyle ilgili kesinlikle hiçbir şeyi değiştirmemesidir; adayları yönetmek için ATS dışında çalışmaya devam edebilirler. ERIN %100 otomatiktir ve mevcut ATS ve HRIS'inizle kolayca entegre olur. Yönlendirmeden maaş gününe kadar yönetici zamanına gerek yoktur. Politikanız özel istisnalarla dolu mu? Çeşitlilik işe alımları için ek teşvikler? Katmanlı ödemeler elde tutma odaklı mı? Farklı ülkelerde farklı para birimleri mi? Sorun değil! ERIN, poliçenizin her detayını otomatik hale getirerek, faaliyet gösterdiğiniz her ülkede yönlendirmeleri otomatik olarak yönetmenize olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic, büyüyen işletmeler için insan ve performans yönetimi araçları sağlar. Patent bekleyen teknolojimiz, bağlılık ve tükenmişlik sinyallerini tek bir StayFactor™ puanıyla birleştirir. Organizasyonel Ağ Analizi Grafiğimiz (ONA) ile birleştirildiğinde, yüksek performanslı ekipler yetiştirmek, dahili işbirliği modellerini ortaya çıkarmak, siloları ve darboğazları belirlemek ve en çok bağlantılı ve bağlantısız çalışanları vurgulamak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olursunuz. Peoplelogic ile etkili iş kararları vermek için ihtiyaç duyduğunuz tüm verilere ve içgörülere sahip olacaksınız.
Teamphoria
teamphoria.com
Teamphoria, personelinizi motive etmek ve takdir etmek için özel araçlar ve analizler yoluyla üretkenliği ve çalışan katılımını artırmanıza olanak tanır.
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf, müşterilere ödüller ve takdirlerden anketler ve zorluklara kadar kapsamlı özellikler sağlayan lider çalışan bağlılığı çözümüdür. Size mükemmel bir katılım stratejisi oluşturmak ve bunu hayata geçirmek için ihtiyaç duyduğunuz araçları sağlamak için ödüllü platformumuzu ve katılım uzmanlarından oluşan ekibimizi birleştiriyoruz. Platform, şirketlere nabız anketleriyle çalışan duyarlılığını yakalama, tanıma ve sanal etkinliklerle insanları bir araya getirme ve güçlü kontrol panelleri ve analizlerle çalışan deneyimini ölçme olanağı sağlıyor. Ve oradan stratejik desteğimiz, hedeflerinizi takip etmeye devam etmeniz için uzman analizi ve önerileriyle devreye giriyor. Her işyeri kültürünün tatmin edici ve ilgi çekici olabileceğine inanıyoruz ve müşterilerimize, çalışanlarını sevme ve onlarla ilgilenme konusunda özgür olma konusunda kararlıyız.
Nectar
nectarhr.com
Nectar'ın 360 Tanınma ve Ödül Platformu, herkesin (akrandan akran ve yöneticiye hem çalışanlara) temel değerlerden kaynaklanan anlamlı tanıma göndermesini sağlar. Nectar, kullanıcıların şirket markalı yağma, Amazon ürünleri, hediye kartları veya özel ödül türleri arasından seçim yapmalarını sağlayan en kapsamlı ödül kataloğuna sahiptir. Göndermeyi kolaylaştırmak için Slack ve ekipler gibi diğer araçlarla entegre olur. Platform, kullanıcıların Nektar'ın sezgisel sistemi ile iç iletişimleri zahmetsizce tasarlamasına, planlamasına ve izlemesine olanak tanır. Kullanıcılar güzel e -postalar oluşturabilir, birden çok kanal aracılığıyla mesajlar oluşturabilir ve performansı ayrıntılı analizlerle izleyebilir, bu da mesajların çalışanlara etkin bir şekilde ulaşmasını ve bunlarla etkileşime geçmesini sağlar. Nektar, MLB, SHRM, Redfin, Heineken ve daha fazlası gibi üst düzey kuruluşları destekler. Nectar, dünyanın dört bir yanındaki ekiplerin değerli, bağlı ve nişanlanmış hissetmelerine yardımcı olmak için SHRM ile ortaklık kurdu. Nişanlığı artırır ve her gün nektarla bireysel kazançları kutlar.
Bucketlist
bucketlistrewards.com
Platformumuz, çalışanların ve yöneticilerin kilometre taşları ve başarılar için birbirlerini tanımasını ve ödüllendirmesini kolaylaştırır. Diğer takdir programlarından farklı olarak Bucketlist, şirketlerin çalışanlarını istedikleri şekilde ödüllendirmelerine olanak tanır ve bu da %97'lik bir ürün memnuniyet puanı sağlar. Bucketlist ile çalışanlar veya yöneticiler, meslektaşlarını temel değerleri örnek alarak yaşadıkları veya olağanüstü performansları nedeniyle kolayca tanıyabilir ve ödüllendirebilirler.
Fringe
fringe.us
Fringe, yaşam tarzı harcama hesapları, ödüller ve tanınma, refah ve esnek sosyal yardım programlarına yönelik küresel çözümler sunan dünyanın ilk refah pazarıdır. Düşük etkileşim ve kafa karıştırıcı kullanım kurallarına sahip çok noktalı çözümlere zaman ve para harcamayı bırakın. Tüm insan programlarınızı tek bir platformda birleştirin ve %80'e kadar tasarruf edin. Fringe, iş gücünüzün farklı ihtiyaçlarını karşılamanıza yardımcı olur. Piyasada mevcut 120'den fazla hizmet ve deneyimle Fringe, çalışanların avantaj paketlerini kendi tercihlerine göre uyarlamalarına olanak tanıyor. Müşterilerimizin çoğu, Fringe'i kurduktan sonraki 6 ay içinde %80-90'lık bir katılım gördüğünden, çalışanların %84'ünün neden esnek faydalar sunan şirketlere daha yüksek bağlılık bildirdiğini görmek şaşırtıcı değil. Fringe ile kaybetmeyi göze alamayacağınız önemli yetenekleri kendinize çekin ve elinizde tutun.
Perkbox
perkbox.com
Perkbox, nerede olurlarsa olsunlar veya ne isterlerse istesinler şirketlerin çalışanlarıyla ilgilenmelerine, onlarla bağlantı kurmalarına ve onları kutlamalarına yardımcı olan küresel bir fayda ve ödül platformudur. Dünya çapında 4000'den fazla işletmenin güvendiği, çalışanların mutlu, sağlıklı ve motive kalmasına yardımcı oluyoruz. Perkbox platformu, ekiplere çok çeşitli avantajlar ve avantajlar, kişiselleştirilmiş bir takdir ve ödül aracı, özenle seçilmiş sağlık içeriği ve şirket kültürünü sergilemenin ilgi çekici bir yolunu sunar. Küresel uygulamamız herkes için kusursuz bir deneyim sağlar ve profesyoneldir
PerkUp
perkupapp.com
PerkUp ile çalışanlarınıza inanılmaz hediyeler ve ödüller gönderin. İş yıldönümü ve doğum günü hediyelerini kolaylaştırın, nakit teşvikler gönderin ve markalı ürünleri küresel ekibinize dağıtın.
Caroo
caroo.com
İnsanların işyerinde tanınma yoluyla derin bir bağ deneyimlediği bir dünya hayal ediyoruz. Platformumuz, bireysel çalışanların tanınma ihtiyaçlarına ilişkin derin davranış anlayışını ortaya çıkarır, ne zaman fark edilmesi gerektiği konusunda fikir verir ve çalışanların gerçekten istediği ödüllerin gönderilmesini kolaylaştırır. Hepsi tek bir yerde. İnanıyoruz ki… - Her çalışan, yarattığı etkiden dolayı takdir edilmeyi hak eder - Tanınma, bireye göre uyarlandığında en anlamlıdır - Tanınmanın gerçekten büyülü olması için külfetli veya aşırı derecede pahalı olması gerekmez - Bir tanınma kültürünün her yerde mevcut olması gerekir Organizasyon Caroo, kadın ve deneyimli bir kuruluştur ve Feeding America da dahil olmak üzere çeşitli hayır kurumlarıyla ortaktır. Caroo, 2015 yılından bu yana ihtiyaç sahibi ailelere 20 milyondan fazla yemek bağışladı ve bu sayı giderek artıyor. Daha fazlasını öğrenmek için Caroo.com'u ziyaret edin.
CardClan
cardclan.io
Herkesin takdir edildiğini hissetmesini sağlayın! CardClan, çalışanlara ve müşterilere takdirinizi gösterme zorluğunu ortadan kaldırır. Alıcıları mutlaka gülümsetecek özelleştirilmiş kartlarla doğum günleri, yıldönümleri ve hatta emeklilik gibi dönüm noktalarını kutlayın. Kullanımı kolay araçlarımızla, dünyanın her yerindeki konumları ne olursa olsun, minnettarlığınızı ifade etmenin ötesine geçebilirsiniz!
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre, insani bağlantılar kurmak için tasarlanmış bir işyeri kültürü platformudur. Mobil öncelikli platformumuz, daha iyi işyerleri yaratan spontane ve gündelik etkileşimi kopyalıyor ve dağınık iş gücü için "sanal su soğutucu" görevi görüyor. Bonfyre, çalışanların kendilerini ait hissettikleri kapsayıcı bir topluluk oluşturmak için üretkenlik araçlarından ayrı olarak çalışanlara dijital alan sağlar ve bu da çalışanların elde tutulmasını sağlar. Platform, ekip oluşturma, tanınma, anketler, sağlıklı yaşam ve güvenlik girişimleri, hayırseverlik, ortak ilgi alanlarına sahip topluluklar ve daha fazlası gibi kültürel temas noktalarını destekler.
Espresa
espresa.com
Espresa, şirketlerin üretkenliğini ölçülebilir şekilde artırırken en iyi insanları çekmesine ve elinde tutmasına yardımcı olan yerinde işyeri hizmetleri sağlayan bir yazılım platformu ve satıcı ağıdır.
Staffino
staffino.com
Staffino, güçlü bir küresel varlığa sahip, 30'dan fazla ülkedeki müşterilere gururla hizmet veren ve çok çeşitli endüstrileri kapsayan bir müşteri ve çalışan deneyimi yönetimi platformudur. Son teknolojiye sahip çevrimiçi platformumuz, müşteri ve çalışan geri bildirimlerini toplamak ve yönetmek için kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir arayüz sunarak dünyanın önde gelen CEM platformlarıyla rekabet edecek şekilde gelişti. Staffino XM ürünleri, müşteri ve çalışan deneyimlerinde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde devrim yaratmak isteyen, çeşitli sektörlerdeki her boyuttaki işletme için ustalıkla tasarlanmıştır. Kapsamlı CX & EX ürünlerimiz, benzersiz müşteri memnuniyeti sağlamanıza, çalışan motivasyonuna ilham vermenize ve gelir artışını hızlandırmanıza olanak sağlar. CX Ürünleri ve Hizmetleri: - Kapalı Döngü Geri Bildirim Yönetimi - Saklama Vaka Takibi - NPS, CSAT, CES ve Diğer Müşteri Deneyimi Ölçümleri - Semantik Motor - Kişiselleştirilmiş CX Kontrol Panelleri - Ustalık Alışverişi® -CX Danışmanlık - Performans Yönetimi Değerlendirmesi - Müşteri Deneyimi Anketleri EX Ürünleri ve Hizmetleri: - Çalışan Tanıma ve Motivasyonu - Çalışan Oyunlaştırması - Çalışan Performansı - Çalışan Bağlılığı
KudosLink
kudoslink.com
CultureBoard'un bir parçası olan KudosLink, şirketlerin daha güçlü ilişkiler kurmasına, başarıları takdir etmesine ve sağlıklı işyeri kültürleri oluşturmasına yardımcı olan bir çalışan tanıma yazılımıdır. Canva, Tesla veya Amazon kullanıcılarının güvendiği KudosLink, İK Yöneticileri ile çalışanlar arasında güçlü bir bağlantıdır ve kuruluşunuzun her düzeyinde mutluluğu ve katılımı artırır. Yalnızca birkaç tıklamayla birleştirilen meme destekli konseptiyle KudosLink, keyifli bir takdir platformu olarak hizmet eder; insanların daha büyük bir uyum ve katılım duygusu hissetmesine ve performansı artırmasına yardımcı olabilirsiniz.
Applauz
applauz.me
Alkışlarla Ciroyu En Aza İndirin ve Verimliliği Yeni Zirvelere Taşıyın. Applauz, aktif ve gelişen bir şirket kültürünü desteklemek ve güçlendirmek için gerekli tüm araçlarla donatılmış, ödüllü bir çalışan tanıma platformudur. Anlamlı takdir mesajlarıyla iş arkadaşlarınızın ve yöneticilerin birbirlerini zahmetsizce tanımalarını sağlayın. Çalışanlarınızı kişiselleştirilmiş şirket rozetleri ve kullanılabilir Applauz Ödül Puanlarıyla ödüllendirerek başarıları kutlayın. Applauz'un Nabız Anketleri aracılığıyla ekibinizin duygularıyla bağlantıda kalın, ekibinizi teşvik edilmiş hedeflerle güçlendirin, özel şirket ayrıcalıkları sunun, Applauz'un kişiselleştirilmiş iş yıldönümü programıyla hizmet kilometre taşlarını kutlayın ve hem ekip hem de bireysel çalışan katılımı düzeylerine ilişkin kapsamlı raporlara ve analizlere dalın. organizasyon. Applauz ile sadece bir tanınma platformu uygulamıyorsunuz; Çalışan bağlılığına yaklaşımınızda devrim yaratıyorsunuz.
Group Cards
groupcards.app
Grup Kartları olarak müşterilerimizin daha mutlu, daha üretken ekipler oluşturmasına yardımcı oluyoruz. Dünya çapındaki insanlara 5 milyondan fazla takdir mesajı ilettik; her biri küçük bir neşe ve bağlantı patlamasıydı. Grup Kartları ile sınırsız sayfa ve imzalı grup tebrik kartı gönderebilir, hediye olarak para toplayabilir, hatta Grup Kartınızı kitap olarak bastırabilirsiniz.
Accolader
accolader.io
Accolader, Pro sürümü mevcut olan ücretsiz bir emsal ödül sistemidir. Accolader, mutluluğu ve bağlılığı artırmaya yarayan şeyler üzerine kurulmuştur: Ödüller yerine sosyal, paylaşılan tanınmaya dayalı ödüller. Hem yönetimde hem de kullanımda basitliğe odaklanılmıştır.
GroupTogether
grouptogether.com
GroupTogether, ister hep birlikte aynı ofiste oturuyor olun ister ülkenin dört bir yanına dağılmış olun, bireyleri kutlamak için ekibi bir araya getirmeyi kolaylaştırır. Ekibinizi çevrimiçi olarak bir grup kartı imzalamaya, resim yüklemeye, memler ve GIF'ler eklemeye ve hatta grup hediye kartına katılmaya veya şirket tarafından finanse edilen bir hediye kartı eklemeye davet edin!
Perkfix
perkfix.com
Perkfix, şirketlerin çalışan ayrıcalıklarını verimli ve geniş ölçekte sunmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir SAAS aracıdır.
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable, insanların ödülleri, ödemeleri ve teşvikleri herkese, her yere ücretsiz olarak göndermesine olanak tanıyan ücretsiz ve kullanımı kolay bir ödül platformudur.
Workhuman
workhuman.com
Workhuman, merkezi Framingham, Massachusetts ve Dublin'de bulunan ve bulut tabanlı (hizmet olarak yazılım) insan sermayesi yönetimi (HCM) yazılım çözümleri sağlayan çok uluslu bir şirkettir. Sosyal tanınma çözümleri, çalışanların şirket değerlerine uygun performans ve davranışlar için teşvik olarak birbirlerini tanıması ve ödüllendirmesi için tasarlanmıştır. Workhuman'ın müşterilerinden bazıları arasında Symantec, Intuit, JetBlue, Cisco ve InterContinental Hotels Group bulunmaktadır. Şubat 2019'da şirket, Globoforce olan adını Workhuman olarak değiştirdi.
Bonusly
bonus.ly
Bonusly, kazanan bir işyerinin kilidini açmanın 1 numaralı yoludur! Çalışan katılımını, takdiri, ödülleri ve performansı etkinleştirmeyi sağlayan motordur. Bonusly olarak, iş başarınızın derinden bağlı ve yüksek performanslı kişiler ve ekipler tarafından yönlendirildiğine inanıyoruz. Performans etkinleştirme çözümümüz, çalışanların aşamalarını ödüllendirerek, eşler arası tanınma yoluyla anlamlı ilişkiler kurarak, tutarlı geri bildirim sağlayarak ve yöneticilerinizi ekibinizin tüm potansiyelini açığa çıkarmak için gereken araç ve içgörülerle donatarak bu yüksek performansı artırmanıza ve korumanıza yardımcı olur. Çalışanlarınızın değer duygusunu, aidiyet duygusunu ve işletmenizin büyümesine yaptıkları katkılardan gurur duymalarını teşvik eden bir çalışma kültürü oluşturmak için Bonusly'yi kullanın. Ücretsiz denemenizi bugün başlatın! Çalışanları tanımanın ve ödüllendirmenin en kolay yolu. Bonusly ile çalışan bağlılığını ve bağlılığını artırın.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, masasız ekipleri olan kuruluşların iletişimi geliştirmelerine, personeli korumasına ve operasyonel verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış sağlam bir araç seti içeren ilk bir Mobil İş Gücü Yönetimi uygulamasıdır. Connecteam, yöneticilerin iş süreçlerini otomatik pilot üzerine koymalarına ve iş büyümesine odaklanırken, aynı zamanda çalışanları daha üretken, profesyonel ve memnun olmalarını sağlar. Zamandan tasarruf edin ve mobil ilk özel kontrol listeleri, formları ve raporları ile verimliliği artırın; GPS zaman saati ile vardiyaları planlayın ve çalışma saatlerini izleyin; Çalışan iletişimini basitleştirin, profesyonel becerileri geliştirin, günlük görevleri yönetin ve çok daha fazlası, hepsi bir uygulamada. Active Directory Tek Oturum Açma (SSO) ile sistem yöneticileri için güvenli ve kolay bir giriş sağlayın.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly, çalışan bağlılığının unsurlarını içeren bir performans değerlendirme yazılımıdır. Basit ama esnek ve her ölçekteki hızlı büyüyen şirketle çalışacak kadar güçlüdür. Demo talep edin!
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco, insanları sosyal tanınma ve ödüller yoluyla bir araya getirerek daha canlı bir iş yeri yaratır. HeyTaco'nun eğlenceli ve benzersiz iyilik para birimi (tacos), daha güçlü bağlantılar kurmaya, morali yükseltmeye ve genel takım mutluluğunu artırmaya yardımcı olacaktır. Temel Faydaları: - Olumlu iletişimi teşvik eder - Dostluk geliştirir - İnsanları şükran göstermeye teşvik eder - Takdir kültürünü geliştirir - Şirket değerlerini hayata geçirir - Çalışanların moralini artırır - Daha yüksek katılımı teşvik eder - Uzak ekiplerin bağlantı kurmasına yardımcı olur YENİ! HeyTaco Giver Mode ile bir verme kültürü oluşturun
Keka
keka.com
İşe alma, yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamaları içerdiğinden yalnızca tek adımlı bir başarı değildir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı yaratmanın basamak taşıdır. Bu nedenle Keka sizi, Keka'nın Aday Takip Sistemi ile geleceğe yönelik bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı olacak çok platformlu aday kaynak bulma, teknik değerlendirmeler, puan kartları vb. gibi harika özelliklerle donatacaktır.
Motivosity
motivosity.com
Motivasyon, şirketleri birleştiren ve çalışanları minnettarlık ve sosyal bağlantı yoluyla meşgul eden ilk tanıma ve ödül yazılımıdır. Eşsiz insan ilk yaklaşımı, başarıya dayalı hediyelerin ve ödüllerin ötesine geçer ve şirketlerin uzak ve hibrit işçileri birleştirmesine, ekipleri ve yerleri birleştirmesine ve tutarlı minnettarlık ve sosyal bağlantı yoluyla her yaştan çalışanları motive etmesine ve meşgul etmesine yardımcı olur. Motivasyon tüm bunları eşzamanlı olarak İK ve People OPS ekiplerine, süreçleri düzene sokarak, iletişimi basitleştirerek ve hepsini tek bir çalışan merkezli yerde yöneterek daha etkili, yüksek katılımlı insan programlarına yardımcı olur.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard, öncelikle uzak veya birden fazla konuma dağıtılmış bir iş gücüne sahip şirketlere çalışanların bağlanması için çözümler sağlayan bir abonelik yazılım platformudur. Pingboard'un özellikleri İnsan Kaynakları, Operasyonlar, Dahili İletişim ve diğer üst düzey liderlik profesyonellerinden oluşan departmanların tüm şirketle ilgili bilgileri iletmesine yardımcı olur. Pingboard ayrıca bir kuruluştaki herkesin kimin kim olduğunu ve kimin ne yaptığını görmesine ve ardından bu meslektaşlarıyla anlamlı bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olan özelliklere de sahiptir.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace, işlerin her geçen gün daha iyi hale getirilmesine yardımcı oluyor. Kuruluşlara, çalışan deneyimini iyileştirme, etki yaratma ve üstün yetenekleri cezbeden ve elinde tutan manyetik bir çalışan başarısı kültürü yaratma konusunda güç veriyoruz. Hepsi bir arada çalışan başarısı platformumuz, sürekli içgörü ve eylem yoluyla katılımı ve performansı artırır. Katılım paketimiz, kuruluşların çalışan deneyimindeki boşlukları tespit etmek ve gidermek için bütünsel bir dinleme stratejisi oluşturmasına yardımcı olur. Performans yönetimi araçlarımız, ekipleri maksimum başarı için büyütmeye, geliştirmeye ve uyumlu hale getirmeye yönelik kaynaklar sağlar. Çözümler arasında çalışan anketleri, eylem planlaması, hedefler, geri bildirim, performans incelemeleri, tanınma, bire bir görüşmeler, yetenek değerlendirmeleri, yedekleme planlaması ve ulusal çapta tanınan En İyi Çalışma Yerleri yarışması yer alır. Daha fazlasını öğrenmek için www.quantumworkplace.com adresini ziyaret edin.
Snappy
snappy.com
Snappy, neşeyi yayan, şükranları paylaşan ve hediye vermede varsayımları ortadan kaldıran, ödüllü, hepsi bir arada hediye şirketidir. 2015 yılında kurulan Snappy, 2021, 202 ve 2023 yıllarında Inc.'in Kuzeydoğu'daki en hızlı büyüyen şirketlerinden biri seçildi. Snappy, Fortune 100 şirketlerinin %43'ünden fazlasının ve bunu kullanan binlerce kişinin güvenilir hediye ortağıdır. Kişisel hediye için Snappy. Snappy dünya çapında üç milyondan fazla hediye gönderdi. Snappy, minnettarlığın ve hediye vermenin gücüyle insanları birbirine bağlama ve anlamlı ilişkiler geliştirme konusunda başarılıdır. Alıcı seçimi deneyimimiz, hediye verenlerin her zaman, herkes için ve her durumda mükemmel hediyeyi göndermesini sağlar. Snappy, Fortune'un listesinde yer aldı
StarMeUp
starmeup.com
Geri bildirim, bir şirketin çalışanların sürekli gelişimine yönelik yol haritasının temel taşıdır. Yan yana çalışmak ve daha üretken olmalarına yardımcı olmak için güçlü yönleri ve iyileştirme alanlarını belirlemek üzere bir çalışanın raporlarından, meslektaşlarından ve amirlerinden geri bildirim toplayın.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle, İK profesyonellerinin yenilikçi AI destekli ve SaaS tabanlı çözümler, yani Vantage Ödülleri, Vantage Pulse, Vantage Perks ve Vantage Fit ile kazanan iş kültürleri oluşturmalarına yardımcı olan ödüllü bir çalışan katılımı ve tanıma platformudur. Dünyanın dört bir yanındaki 700'den fazla müşteriden 2 milyondan fazla çalışandan oluşan bir kullanıcı tabanına sahiptir. Platformu kullanan çalışanlar, 1000'den fazla markanın hediye kartları için ödül puanlarını küresel bir ödül kataloğu, Amazon mağazasından satın alma, kitap deneyimleri veya 59'dan fazla ülkede bulunan seçeneklerden ürün satın alabilirler. Ayrıca, ekipler ve Slack gibi araçlarla kesintisiz entegrasyonun tanıma sorunsuz olmasını sağlar. Platform, yıldönümü noktaları, dijital hizmet yıllığı ve özel bir kilometre taşı kataloğu dahil olmak üzere uzun hizmet ödülleri gibi bir dizi avantaj sunuyor. Vantage Circle ayrıca Microsoft Teams, Peoplestrong ve diğer HRMS/HCM platformları için tercih edilen ortaktır. Takım performansını ve takdir kültürünü geliştirmek için tasarlanan uygulamamız, kapsamlı bir özellik paketi sunar: * Sosyal Tanınma: Başarıları akran-peer tanıma, ödüller, rozetler ve skor tabloları ile kutlayın. * Kilometre taşı kutlamaları: Otomatik doğum günü ve servis yıldönümü dilekleriyle özel anları asla kaçırmayın. * Global Rewards Kataloğu: 70'den fazla ülkede hediye kartları, ürünler ve benzersiz deneyimler için puanları kullanın. * Amazon Business Entegrasyonu: Çok çeşitli Amazon ürünleri için zahmetsizce ödül puanı alışverişi. * Çok dilli destek: Küresel bir işgücüne hitap etmek için 13 dilde mevcuttur. * Kesintisiz entegrasyon: Sosyal platformlar, SSO ve HRIS sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Winningtemp
winningtemp.com
Ekip başarısı platformumuz, her bir çalışanı dinleyerek ve liderleri net, ölçülebilir sonuçlar veren ilgili içgörüler ve eylemlerle güçlendirerek başarılı ekipler ve sağlıklı organizasyonlar oluşturmanıza yardımcı olur. Liderlerinizin gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilmesi için zaman kazandırıyoruz. Çözümümüz bilime dayanıyor, verilerle destekleniyor ve dünya çapındaki kuruluşlara katılımı daha kolay artırmaya, stres seviyelerini ve çalışan değişimlerini azaltmaya yardımcı olan yapay zeka tarafından yönlendiriliyor. Sadece bir bakışta tüm kuruluşunuzun genel sıcaklığını görebilirsiniz. Bu, çalışanlarınızın sevdiği veya geliştirmek istediği alanları tespit etmenizi kolaylaştırır; size zorlukları daha büyümeden tespit etme ve birlikte başarılı sonuçlar yaratma şansı verir.
Assembly
joinassembly.com
Meclis, kuruluş genelinde tanıma, ödül, iç iletişim ve işbirliğini kolaylaştıran modern bir AI güdümlü katılım platformudur. Bu tek, uygun hub, duyurular, AI işyeri asistanları, yarışmalar, anketler ve daha fazlası dahil olmak üzere kapsamlı ve çok yönlü katılım çözümleri sunar. Assembly, hediye kartları, özel yağma, kültür ödülleri ve yardım bağışları gibi kapsamlı bir ödül kataloğu sağlar ve çalışanların değerli, takdir ve bağlı hissettikleri bir işyeri kültürünü teşvik eder. Güçlü analizler, yöneticilerin şirket hissi hakkında bilgi edinmelerini sağlar ve çalışanların duyulduğunu ve anladıklarını hissettikleri bir ortam sağlar. Ekibinizi anlamlı bir şekilde tanın, temel değerleri ekip tarafından günlük kucaklamayı teşvik etmek için tanıma ile hizalayın. Hediye kartları, özel yağma, kültür ödülleri ve yardım bağışları dahil olmak üzere geniş bir ödül kataloğu ile tanınmayı geliştirin. Kilometre taşlarını ve yıldönümü tanımasını otomatikleştirin Her takım arkadaşının doğum gününü veya yıldönümünü otomatik özel bağırışlarla kutlayın. Microsoft ekipleri ile sorunsuz entegrasyon ve Slack, güvenli entegrasyon ve gerçek zamanlı veri güncellemeleri ile zaten çalıştığınız yerde sorunsuz bir şekilde etkileşime geçin. Platformlar arasında anında senkronizasyon için verileri bir kez girin. Çalışan katılımını geliştirin CEO ve yönetici güncellemelerini, çeşitli çalışan anketlerini, haftalık check-in'leri ve katılımı iyileştirmek için memnuniyet anketlerini kullanın. Dahili İletişim, AMA şablonları, haber yayınları, yardım şablonları, grup yemleri, buz kırıcılar, fikir yönetimi, dahili wikiler ve iletişim iş akışlarını geliştirmek için buluşma araçları gibi araçlardan yararlanır. Takım verimliliğini artırın Günlük özetler, gündemler, toplantı notları, ürün geri bildirimi, kazanma listeleri ve üretkenliği artırmak için hafif satış CRM'leri kullanın. İK ve İşe Alım Basitleştirme, Yüklenici Zaman Takibi ve diğer İK şablonlarının yanı sıra çalışanların faydaları, çıkış görüşmeleri, ENPS puanları, dahili yönlendirmeler, röportaj soruları ve yeni kiralama geri bildirimleri için uygulama anketleri.
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo, iletişimi basitleştiren ve çalışanların duyulmasına ve nerede çalışırlarsa çalışsın, herkesin dahil hissetmesine yardımcı olarak katılımı artıran bir çalışan deneyim platformudur (EXP). Platform, çalışan iletişimi, katılım, intranet ve ölçüm özelliklerini, organizasyonun kalp atışını yakalayan ve kültürünü hayata geçiren bir modern çalışan uygulamasında birleştirir. Basit tasarımı sayesinde, çalışanlar bilgilendirilmiş, nişanlı ve bağlı kalmak için WorkVivo'yu kolayca kullanabilirler. Sonuç olarak, şirket liderleri insanlara ulaşmak ve bunlara ulaşmak ve şirketin nabzını ve enerjisini gerçekten hissetmek için daha iyi gözetim ve doğrudan, filtrelenmemiş bir kanal kazanırlar. Yıllık% 200'ün üzerinde yıllık büyüme, 93'ten fazla ülkede 3 milyon+ kullanıcı ve Fortune 500 şirketlerinden teknoloji girişimlerine kadar değişen müşterilerle, WorkVivo bir görevde-herkesin çalışan deneyimini yükseltmek için.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, günlük İK operasyonlarını kolaylaştırıp otomatikleştirirken karmaşık İK sorunlarını çözen kapsamlı bir İK teknolojisi platformudur. Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products ve diğer 2.500 kuruluş gibi günümüz kuruluşlarının güvendiği Zimyo, İK ve Bordro, Katılım, Performans, Başvuru Takibi, Katılım, LMS ve 50+ modül. Her büyüklükteki kuruluş, bu çözümlerden yararlanarak İK operasyonlarını otomatikleştirebilir, hatasız bordro yürütebilir, maaşları zamanında dağıtabilir, çalışanların katılımını, şirket içi/dışı çalışanları takip edebilir, çalışan performansını takip edebilir, özgeçmişleri ayrıştırabilir, teklif mektupları gönderebilir ve çok daha fazlasını yapabilir. İK mükemmelliğini yeniden tanımlama yolculuğumuzda bize katılın.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum, çoklu para birimi ve çoklu bölge yetenekleriyle küresel ölçekte ödül, teşvik ve ödeme programlarının otomatikleştirilmesine yardımcı olur. Pazarlama ve satış ekiplerinin, geniş ölçekte iş akışlarını kullanan bir ödül puanı sistemiyle müşteri yaşam döngüsü boyunca ödüller, teşvikler ve e-hediyeler göndermesini kolaylaştırıyoruz. CRM'ler, Anket araçları ve e-posta araçlarıyla entegre oluyoruz ve ürünlerinizle doğrudan entegre olmanız için API çözümleri sunuyoruz. Yeni kurulan şirketlerden büyük işletmelere kadar her büyüklükteki binlerce işletme, ödüller, ayrıcalıklar, teşvikler göndermek ve ödemeleri dağıtmak için Xoxoday'ın ticari para birimini kullanıyor. 2000'den fazla Müşteri dünya çapında 80 Milyondan fazla ödül gönderdi ve bu da Plum'u markalı ödemelerin omurgası haline getirdi.
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard, dağıtılan ve imzalanan kartın yerini alarak çalışanların özel günlerinde işyerinde takdiri yeniden tasarlıyor. Ayrıca şirket etkinlikleri, duyurular ve daha fazlası için de kullanılabilir. Kullanıcı Kudoboard grup kartlarını oluşturur; içeriğe katkıda bulunmak; başkalarını gönderi göndermeye davet edin ve ardından alıcılara teslim edin. Her büyüklükteki ekip tarafından kullanılan (ve özellikle bazı çalışanların uzakta olduğu durumlarda değerli olan) Kudoboard, en önemli özel günler için mükemmeldir: doğum günleri, çalışma yıldönümleri, işe alım, vedalar, geçmiş olsun, kutlamalar vb.
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack, geniş ölçekte kişiselleştirme sunma konusunda uzmanlaşmış, konsiyerj, yapay zeka destekli kurumsal hediye platformudur. Şirket, herhangi bir kişi için en uygun hediyeyi verimli bir şekilde seçmek amacıyla hediye verme sürecini yapay zeka teknolojisiyle düzenleyerek müşterilerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Listeniz ister 1 ister 50.000 alıcı için olsun, Giftpack hediye verme olayına bağlı olarak çeşitli kişiselleştirme özelliklerini karşılayabilir. Giftpack dünya çapında faaliyet göstermektedir, böylece alıcılar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar hediyelerini talep edebilir veya seçtikleri bir hayır kurumuna bağışta bulunabilirler.
CorporateGift.com
corporategift.com
Kurumsal Hediye, devam eden programlı hediye verme düşünülerek geliştirilmiş bir hediye platformudur. Her şeyi bir kez satın alın, saklayın ve kurun, ardından dakikalar içinde etkileşimi artırın. Çözümümüz 3 sütun etrafında oluşturuldu: alıcı memnuniyetini garantileyen çok çeşitli ürünler, kesintisiz süreç kontrolü için ileri teknoloji ve otomasyon ve her müşterinin ihtiyacının karşılandığından emin olmak için en iyi uygulama ve desteği sağlamaya hazır uzmanlardan oluşan bir ekip.
Awardco
award.co
Ödülco, değer odaklı tanınma ve ödüller yoluyla üretkenliği artırır, harcamaları azaltır ve kültür oluşturur. Ödülco'nun Amazon Business ve Deloitte ile olan benzersiz ortaklıkları aracılığıyla gezegendeki en büyük ödül ağına erişin ve çalışanlarınızın ödülleri için vergi uyumluluğu desteği alın. Basit, kullanımı kolay tek bir platformda her türden dolar-dolar tanıma programlarının keyfini çıkarın.
Guusto
guusto.com
Tanınma, ön saflarda kalmayı etkilemek için geliştirildi. Başka bir puan programı değil! Herkese ödül gönderebilecek ücretsiz tek kullanıcı hesabıyla aylar değil dakikalar içinde başlayın. Hiçbir teknoloji gerektirmeyen web, mobil uygulama, TV ekranları ve baskı seçenekleri aracılığıyla ön saflardaki çalışanlara ulaşmak için esnek teslimat. Bütçenizin 5 KATI ETKİ - yalnızca takdir edebilecek kişiler için ödeme yapın, herhangi bir fiyat artışı yapılmaz, talep edilmeyen hediyeler geri ödenir ve gönderilen her hediyeyle birlikte 1 günlük temiz su bağışlanır.
GroupGreeting
groupgreeting.com
GroupGreeting olarak, insanların takdir edildiğini hissettiğinde dünyanın daha iyi bir yer olacağına inanıyoruz. Misyonumuz bu: insanların takdirlerini paylaşmalarını kolaylaştırmaya yardımcı olmak - her seferinde bir kişi, bir kart. Hizmetimiz dijital bir kart oluşturmanıza ve bunu birden fazla kişiye imzalatmanıza olanak tanır. Bir gruptan gelen geleneksel tebrik kartını imzalayıp göndermeye yönelik modern yaklaşımımızın kullanımı kolaydır. Uzaktan çalışan iş arkadaşlarınız veya ülke genelinde arkadaşlarınız mı var? Sorun değil! Sadece bir bağlantı paylaşarak istediğiniz kadar imza toplamanıza olanak sağlıyoruz. İmzalamak için yer kalmaması veya kartı kaybetme konusunda asla endişelenmenize gerek kalmayacak. Manila klasörünü elden ele dolaştırma günleri sona erdi! Bugün GroupGreeting 10.000'den fazla işletme tarafından kullanılıyor ve 195 ülkede 50.000.000'den fazla teşekkür mesajı gönderdi. Düşünce ve geçmiş çeşitliliğine değer veriyoruz ve kapsayıcı, kişisel ve profesyonel gelişimi destekleyen ve başkalarına karşı empati kuran bir kültür için çalışıyoruz.
Kudos
kudos.com
Kudos ödüllü çalışan tanıma platformu, kuruluşların daha fazla çalışan katılımı ve gelişmiş iş sonuçları ile sonuçlanan etkili, sürdürülebilir çalışan deneyimleri yaratmalarını sağlar. Modern işyeri kültürü değişiyor - çalışanlar anlamlı bir takdir talep ederken, geleneksel kilometre taşı ve ödül programları artık kesmiyor. Kudos platformu, kuruluşların karşı konulmaz bir işyeri kültürü oluşturmak için anlamlı değer temelli tanıma paylaşmalarına yardımcı olmak için sosyal yazılımın gücünü benimseyen çevrimiçi çalışan katılımı ve kültür çözümüdür. Kudos tarafından desteklenen katılım programları, daha yüksek çalışan elde tutma, geliştirilmiş çalışan mutluluğu ve genel şirket performansında bir destek görüyor.
Crewhu
crewhu.com
Crewhu, CSAT, NPS, Çalışan Tanıma ve Oyunlaştırmayı birleştiren MSP'ler için oluşturulmuş tek platformdur. Çalışan bağlılığını, müşteri memnuniyetini artırmak ve daha fazla anlaşma yapmak için en önemli ölçümleri takip edin! Crewhu, MSP'ler için oluşturulmuş bir müşteri geri bildirimi, oyunlaştırma ve tanıma platformudur. Crewhu, PSA, CRM, Dokümantasyon araçları ve VoIP sağlayıcı ölçümleri dahil olmak üzere önemli KPI'ları izlemek için çoğu MSP yazılım platformuyla entegrasyonlar sunar. Crewhu'nun misyonu günlük kazanımları kutlamak ve daha güçlü bir kültür yaratmaktır.
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Strateji Planlama • OKR'ler • KPI'lar •Görevler (Kanban dahil) • Projeler (Gantt dahil) • Beyaz Tahtalar • Raporlar • Potansiyel Müşteriler • Müşteriler • Katılım • Biletler • Formlar ve Anketler • 360˚ İnceleme • Ödüller • Katılım • İzin • LMS • 🎯Stratejiler, OKR'ler ve KPI'lar aracılığıyla stratejilerinizi uygulayarak ve temel ölçümlerinizi etkili bir şekilde gerçekleştirerek Rakiplerinizden daha iyi performans gösterin - Bir düğmeye tıklayarak gerçek zamanlı Raporlar ve KPI Kontrol Panelleri oluşturarak bu çevik iş dünyasında daha hızlı ve daha akıllı kararlar alın - 🙂Ödül sistemi, haftalık check-in'ler, 1'e 1'ler ve dahili sıralamalar aracılığıyla çalışanlarınızın ve ekiplerinizin katılımını sağlayın ve motive edin - Uygulaması kolay ve etkili proje (Gantt Şeması dahil) aracılığıyla projelerinize ilişkin genel bir genel bakışa sahip olun ) ve görev (Kanban dahil) yönetimi; kolayca proje faturaları oluşturun - 💡Beyaz Tahtalarımız ve şablonlarımız aracılığıyla beyin fırtınası yapın ve plan yapın - CRM modülümüz aracılığıyla potansiyel müşterilerinizi takip edin ve satışa ve müşterilere dönüştürün - Learning💡Hub aracılığıyla ekip üyelerinizin beceri boşluklarını kapatın; kişisel ve şirketinizin büyümesini sağlamak ve işe alımları kolaylaştırmak için kendi dosyanızı/video içeriğinizi yükleyin - Çalışanların Katılımını izleyin ve Timelog'a göre projelerin, önemli sonuçların ve görevlerin verimliliğini ölçün - Sürükle ve Bırak Formları ve Anketleri, kolay veri ve bilgi toplama ve analize olanak tanır - FlowyTeam, 5 - 1.000'den fazla çalışanı olan kuruluşlar için en uygun çözümdür - FlowyTeam, 90'dan fazla ülkede 1.000'den fazla kuruluşu destekler ve hizmet verir - FlowyTeam yazılımı aşağıdaki dillerde mevcuttur: İngilizce, Almanca, Portekizce, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Çince , Arapça, Bahasa dili, Endonezce, Vietnamca, Tayca, Farsça, Yunanca, Türkçe, Rusça, Hintçe, Korece, Japonca, Slovence, Slovakça, Sırpça, Hırvatça, Lehçe, Macarca, Çekçe, Ukraynaca, Romence, Bulgarca - Harika💐müşterilerimiz Roche, ADDX,buddyboss, Turknet, Runcloud, pandai.org, Liebherr ve çok daha fazlası...flowyteam.com OKR Koçluğuna ihtiyacınız var: FlowyTeam, OKR Enstitüsü'nü önerir - okrinstitute.org
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