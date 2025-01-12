Çalışan Tanıma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Polonya

Advantage Club

advantageclub.ai

Advantage Club, birleşik bir platformda ödüller, tanınma, ayrıcalıklar, esnek çalışanlara sağlanan faydalar ve topluluk oluşturma gibi özelliklerle işyeri deneyimini ve refahını artıran küresel bir çalışan katılımı platformudur. - Yöneticilerin ve kuruluşların, çalışanların çabalarını tek bir tıklamayla takdir etmelerine olanak tanıyan, uçtan uca dijital bir Ödül ve Takdir platformuyuz. Platform aracılığıyla çalışanlar, meslektaşlarına minnettarlıklarını göstermek için beşlik çakabilir, beğenebilir, yorum yapabilir ve daha fazlasını yapabilir. Ar-Ge platformumuz aynı zamanda çalışanların 10.000'den fazla küresel marka arasından seçim yapmasına olanak tanıyan küresel bir ödül geri ödeme pazarıyla da uyumludur. - Avantajlar ve Ayrıcalıklar çözümümüz, kuruluşların ülke çapında benzersiz ve özel kurumsal teklifler ve fırsatlar sunarak çalışanların kazançlarına özel bir şeyler katmasına olanak tanır. Esnek Avantajlar teklifimiz aracılığıyla şirketler, sağlıklı yaşam, evden çalışma, öğrenme ve geliştirme cüzdanları ve daha fazlası gibi belirli pazarlara göre seçilmiş birden fazla türde çalışan cüzdanı oluşturabilir. - Topluluk ve Eğlence Alanı çözümümüz, birden fazla çalışan katılımı programını tek bir platform altında birleştirir. Canlı liderlik tabloları içeren şirket içi oyunlar, eşler arası pazarlar ve hobi kulüpleri gibi programlarla çözümümüz, her tür organizasyondan çalışanı bir araya getirmek için benzersiz bir şey sunuyor. - Finansal Sağlık çözümümüz, tasarruf etme olanakları sunarak ve uygun fiyatlarla ve sıfır faiz oranlarıyla kredi ve maaş avansı alarak çalışanların mali açıdan bilgili olmalarına yardımcı olur. Advantage Club Hakkında Biz, Birleşik bir platformda Ödüller, Takdir, Topluluk Oluşturma ve FlexBen gibi özelliklere sahip küresel bir Çalışan Bağlılığı Platformuyuz. 10.000'den fazla marka ortağımız tarafından sunulan özel ayrıcalıklar ve ödüller aracılığıyla çalışanların katılımını kolaylaştıracak uçtan uca çözümler sunuyoruz. 2016 yılında kurulan Advantage Club, çalışanlara sağlanan faydaları veri madenciliği ve analitiği kullanarak kesinti yaratma alanı olarak tanımlayan UCLA lisansüstü öğrencileri Sourabh Deorah ve Smiti Bhatt Deorah'ın buluşudur. O zamandan bu yana, çalışanlara sağlanan faydaları geleneksel yardım fonu ve kurumsal indirim politikalarının ötesinde yeniden tanımlıyoruz. Şu anda genel merkezimiz Delaware'de olup, 100'den fazla ülkede varlığımızla Accenture, BCG, Concentrix, Tele Performance, Hexaware, Target ve çok daha fazlasını içeren 1.000'den fazla etkileyici müşteri portföyüne sahip 3 milyonun üzerinde kullanıcımız bulunmaktadır. Çalışan bağlılığını bir sonraki seviyeye taşımak için ölçeklenebilir, özelleştirilebilir ve uygun maliyetli bir program sunmaktan gurur duyuyoruz. Birleşik platformumuz, dönüm noktası/yıldönümü/hizmet yılı ödülleri, gerçek zamanlı anlık bonuslar, otomatik teşvikler, eşler arası takdir, işe alım programları, sağlıklı yaşam programları, üç aylık ve yıllık performans ödülleri dahil olmak üzere çok çeşitli takdir programları sunar , hediye kartı programları, 10.000'den fazla küresel markada özel teklifler vb. Kuruluşların çalışanlarının katılımını ve motivasyonunu korumalarına yardımcı olma misyonuna sahip olan Advantage Club Uygulamamız, kullanıcılarına sınıfının en iyisi deneyimi sunan, iyi düşünülmüş bir çalışan katılımı çözümüyle desteklenmektedir. Platform, kapsamlı bir çalışan katılımı aracı aracılığıyla çalışanların işe alınmasını ve elde tutulmasını doğrudan etkileyerek sektörde devrim yaratmaya hazırlanıyor. Misyonumuz Çalışanların son derece bağlı ve mutlu olduğu, büyük veya küçük her işyerinin olumlu bir takdir ve tanınma kültürüne sahip olduğu bir dünya hayal ediyoruz. Kuruluşların, kültür ve değerlerine uygun çalışan deneyimi ve katılım programları oluşturmalarına ve yürütmelerine yardımcı olmak için buradayız.