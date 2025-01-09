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Çalışan Tanıma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Papua Yeni Gine
Çalışan tanıma yazılımı, ekiplerin çalışanların başarılarını ve önemli dönüm noktalarını kutlamasını sağlayarak şirket kültürünü geliştirir. Bu araçlar, ekip üyelerinin projeler üzerindeki olağanüstü çalışmaları, şirket değerlerinin somutlaştırılması veya doğum günleri veya yıldönümleri gibi kişisel etkinlikler için birbirlerini takdir etmelerine olanak tanır. Yazılım genellikle akran tanıma ve ödüllere, puanların, hediyelerin, hediye kartlarının, mesajların, dijital rozetlerin veya sertifikaların dağıtımını yönetmeye yönelik özellikler içerir. Bir İK ekibi üyesi yazılımın yönetimini denetleyebilirken, herhangi bir çalışan platformu meslektaşlarını tanımak ve övmek için kullanabilir.
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Qarrot
qarrot.com
Qarrot, büyüyen işletmelere yönelik bulut tabanlı bir çalışan ödülleri ve tanıma yazılımıdır. Qarrot, kültürü güçlendirmek ve performansı artırmak için sonuca dayalı ödülleri ve takdiri güçlendiriyor. Hem ekiplerin hem de kuruluşların ihtiyaçları için tasarlanan yazılımımızın kullanımı basittir, minimum düzeyde kurulum gerektirir ve eksiksiz bir dizi özellik içerir: Yöneticiden çalışana tanıma; eşler arası tanınma; performansa dayalı teşvik kampanyaları; doğum günü, çalışma yıldönümü ve hizmet yılı ödülleri; 200'den fazla lider markanın ödül kataloğu; iOS ve Android için mobil uygulamalar; ve Slack ve Microsoft Teams ile entegrasyonlar.
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet, ekibinize kolayca teşekkür, tebrikler, veda, harika iş ve çok daha fazlasını söylemenize olanak tanıyan bir çalışan katılımı ve ödül platformudur. PerkSweet sezgisel bir ödül ve ödeme süreci, sınırsız dijital grup kartları ve otomatik ağ oluşturma yetenekleri sunar. PerkSweet, Şirketinizin doğrudan çalışanlara harcama yapmasına ve ekibinize önem verdiğinizi göstermesine olanak tanır. PerkSweet, Slack ile sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Slack uygulama mağazasında bize göz atın!
Compt
compt.io
Compt, şirketinizin ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilen, %100 IRS uyumlu ve küresel ekipleri destekleyebilen 1 numaralı ayrıcalık maaşı yazılımıdır. Compt ile, bir çalışan ayrıcalıklarını veya maaş programını yönetmek için genellikle gereken idari yük olmadan, çalışanlarınızı memnun eden hazır ve özel ayrıcalık maaşlarını kolayca sunabilirsiniz. 25 ana harcama kategorisi arasından seçim yapın (örn. sağlık ve sağlıklı yaşam, öğrenme ve gelişim, yemek, cep telefonu) ve çalışanlarınızı fonlarını kullanmaya davet edin, gerisini yazılımımız yönetsin. Compt, çalışanlarınızın bakiye ve kullanım bilgileri konusunda düzenli olarak güncel kalmasını sağlar, tam vergi uyumluluğunu korur ve İK ekibinizin, işletmenizin benzersiz ihtiyaçlarına göre kapsayıcı ve esnek ayrıcalıkları yönetmek için merkezi ve kullanımı kolay bir platforma sahip olmasını sağlar. Ayrıcalık maaşları ve spot bonus özelliklerine ek olarak Compt bir gider yönetimi aracı da sunuyor. Çalışanlar aynı platformda masrafları gönderebilir ve gerekli belgeleri ekleyebilir; bu da onu gerçek anlamda kapsamlı bir çalışan geri ödeme çözümü haline getirir. Compt, Ocak 2018'de kuruldu ve merkezi Boston, MA'da bulunuyor. Daha fazla bilgiyi www.compt.io adresinde bulabilirsiniz.
Advantage Club
advantageclub.ai
Advantage Club, birleşik bir platformda ödüller, tanınma, ayrıcalıklar, esnek çalışanlara sağlanan faydalar ve topluluk oluşturma gibi özelliklerle işyeri deneyimini ve refahını artıran küresel bir çalışan katılımı platformudur. - Yöneticilerin ve kuruluşların, çalışanların çabalarını tek bir tıklamayla takdir etmelerine olanak tanıyan, uçtan uca dijital bir Ödül ve Takdir platformuyuz. Platform aracılığıyla çalışanlar, meslektaşlarına minnettarlıklarını göstermek için beşlik çakabilir, beğenebilir, yorum yapabilir ve daha fazlasını yapabilir. Ar-Ge platformumuz aynı zamanda çalışanların 10.000'den fazla küresel marka arasından seçim yapmasına olanak tanıyan küresel bir ödül geri ödeme pazarıyla da uyumludur. - Avantajlar ve Ayrıcalıklar çözümümüz, kuruluşların ülke çapında benzersiz ve özel kurumsal teklifler ve fırsatlar sunarak çalışanların kazançlarına özel bir şeyler katmasına olanak tanır. Esnek Avantajlar teklifimiz aracılığıyla şirketler, sağlıklı yaşam, evden çalışma, öğrenme ve geliştirme cüzdanları ve daha fazlası gibi belirli pazarlara göre seçilmiş birden fazla türde çalışan cüzdanı oluşturabilir. - Topluluk ve Eğlence Alanı çözümümüz, birden fazla çalışan katılımı programını tek bir platform altında birleştirir. Canlı liderlik tabloları içeren şirket içi oyunlar, eşler arası pazarlar ve hobi kulüpleri gibi programlarla çözümümüz, her tür organizasyondan çalışanı bir araya getirmek için benzersiz bir şey sunuyor. - Finansal Sağlık çözümümüz, tasarruf etme olanakları sunarak ve uygun fiyatlarla ve sıfır faiz oranlarıyla kredi ve maaş avansı alarak çalışanların mali açıdan bilgili olmalarına yardımcı olur. Advantage Club Hakkında Biz, Birleşik bir platformda Ödüller, Takdir, Topluluk Oluşturma ve FlexBen gibi özelliklere sahip küresel bir Çalışan Bağlılığı Platformuyuz. 10.000'den fazla marka ortağımız tarafından sunulan özel ayrıcalıklar ve ödüller aracılığıyla çalışanların katılımını kolaylaştıracak uçtan uca çözümler sunuyoruz. 2016 yılında kurulan Advantage Club, çalışanlara sağlanan faydaları veri madenciliği ve analitiği kullanarak kesinti yaratma alanı olarak tanımlayan UCLA lisansüstü öğrencileri Sourabh Deorah ve Smiti Bhatt Deorah'ın buluşudur. O zamandan bu yana, çalışanlara sağlanan faydaları geleneksel yardım fonu ve kurumsal indirim politikalarının ötesinde yeniden tanımlıyoruz. Şu anda genel merkezimiz Delaware'de olup, 100'den fazla ülkede varlığımızla Accenture, BCG, Concentrix, Tele Performance, Hexaware, Target ve çok daha fazlasını içeren 1.000'den fazla etkileyici müşteri portföyüne sahip 3 milyonun üzerinde kullanıcımız bulunmaktadır. Çalışan bağlılığını bir sonraki seviyeye taşımak için ölçeklenebilir, özelleştirilebilir ve uygun maliyetli bir program sunmaktan gurur duyuyoruz. Birleşik platformumuz, dönüm noktası/yıldönümü/hizmet yılı ödülleri, gerçek zamanlı anlık bonuslar, otomatik teşvikler, eşler arası takdir, işe alım programları, sağlıklı yaşam programları, üç aylık ve yıllık performans ödülleri dahil olmak üzere çok çeşitli takdir programları sunar , hediye kartı programları, 10.000'den fazla küresel markada özel teklifler vb. Kuruluşların çalışanlarının katılımını ve motivasyonunu korumalarına yardımcı olma misyonuna sahip olan Advantage Club Uygulamamız, kullanıcılarına sınıfının en iyisi deneyimi sunan, iyi düşünülmüş bir çalışan katılımı çözümüyle desteklenmektedir. Platform, kapsamlı bir çalışan katılımı aracı aracılığıyla çalışanların işe alınmasını ve elde tutulmasını doğrudan etkileyerek sektörde devrim yaratmaya hazırlanıyor. Misyonumuz Çalışanların son derece bağlı ve mutlu olduğu, büyük veya küçük her işyerinin olumlu bir takdir ve tanınma kültürüne sahip olduğu bir dünya hayal ediyoruz. Kuruluşların, kültür ve değerlerine uygun çalışan deneyimi ve katılım programları oluşturmalarına ve yürütmelerine yardımcı olmak için buradayız.
GoProfiles
goprofiles.io
Dünyanın her yerindeki çalışanlara yönelik ilk yapay zeka insan platformu. GoProfiles ile gerçek bir bağlantı kültürü oluşturun. Tamamen yeni bir tür insan platformu oluşturmak için çalışan rehberlerinin ve meslektaş tanımanın en iyi kısımlarını birleştirdik.
Woliba
woliba.io
Woliba'da sağlıklı yaşamı, katılımı, takdiri ve ödülleri mobil uyumlu tek bir platformda kusursuz bir şekilde entegre ederek işyerini yeniden tanımlıyoruz. Birden fazla sistemin hokkabazlık yaptığı günler geride kaldı; Woliba hepsini birleştiriyor. Hepsi bir arada çözümümüz yalnızca süreçleri kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda tipik iş gününün sınırlarını aşarak iş-yaşam dengesine bütünsel bir yaklaşım getiriyor. Woliba ile kuruluşlar otomatik iletişime, gerçek zamanlı verilere ve analitiklere erişim kazanarak sıradanların ötesine geçen bir iş yeri yaratmalarına olanak tanıyor. Platformumuz, her ekip üyesinin kendisini değerli ve ilgili hissetmesini sağlayarak bağlantı, tanınma ve büyüme kültürünü teşvik etmek üzere tasarlanmıştır.
ERIN
erinapp.com
ERIN, çalışan yönlendirmelerinden 5 kat daha fazla işe alım sağlayan ve ciroyu yarı yarıya azaltan bir çalışan yönlendirme ve şirket içi mobilite platformudur. ERIN, çalışanların yetenek kazanımına daha etkili ve daha sık katılmalarını sağlamak için otomatik bildirimler, kolay yönlendirmeler, şirket içi mobilite özellikleri ve oyunlaştırma özellikleriyle çalışanların katılımını sağlıyor. ERIN'in sezgisel mobil uygulaması ve web sitesi, çalışanların 30 saniyeden kısa sürede yönlendirme yapmasına, ikramiyelerini takip etmesine ve şirketinizde kendi kariyerlerini geliştirmesine olanak tanır! En iyi yanı, yetenek edinme ekibinizin bugünkü çalışma şekliyle ilgili kesinlikle hiçbir şeyi değiştirmemesidir; adayları yönetmek için ATS dışında çalışmaya devam edebilirler. ERIN %100 otomatiktir ve mevcut ATS ve HRIS'inizle kolayca entegre olur. Yönlendirmeden maaş gününe kadar yönetici zamanına gerek yoktur. Politikanız özel istisnalarla dolu mu? Çeşitlilik işe alımları için ek teşvikler? Katmanlı ödemeler elde tutma odaklı mı? Farklı ülkelerde farklı para birimleri mi? Sorun değil! ERIN, poliçenizin her detayını otomatik hale getirerek, faaliyet gösterdiğiniz her ülkede yönlendirmeleri otomatik olarak yönetmenize olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic, büyüyen işletmeler için insan ve performans yönetimi araçları sağlar. Patent bekleyen teknolojimiz, bağlılık ve tükenmişlik sinyallerini tek bir StayFactor™ puanıyla birleştirir. Organizasyonel Ağ Analizi Grafiğimiz (ONA) ile birleştirildiğinde, yüksek performanslı ekipler yetiştirmek, dahili işbirliği modellerini ortaya çıkarmak, siloları ve darboğazları belirlemek ve en çok bağlantılı ve bağlantısız çalışanları vurgulamak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olursunuz. Peoplelogic ile etkili iş kararları vermek için ihtiyaç duyduğunuz tüm verilere ve içgörülere sahip olacaksınız.
Teamphoria
teamphoria.com
Teamphoria, personelinizi motive etmek ve takdir etmek için özel araçlar ve analizler yoluyla üretkenliği ve çalışan katılımını artırmanıza olanak tanır.
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf, müşterilere ödüller ve takdirlerden anketler ve zorluklara kadar kapsamlı özellikler sağlayan lider çalışan bağlılığı çözümüdür. Size mükemmel bir katılım stratejisi oluşturmak ve bunu hayata geçirmek için ihtiyaç duyduğunuz araçları sağlamak için ödüllü platformumuzu ve katılım uzmanlarından oluşan ekibimizi birleştiriyoruz. Platform, şirketlere nabız anketleriyle çalışan duyarlılığını yakalama, tanıma ve sanal etkinliklerle insanları bir araya getirme ve güçlü kontrol panelleri ve analizlerle çalışan deneyimini ölçme olanağı sağlıyor. Ve oradan stratejik desteğimiz, hedeflerinizi takip etmeye devam etmeniz için uzman analizi ve önerileriyle devreye giriyor. Her işyeri kültürünün tatmin edici ve ilgi çekici olabileceğine inanıyoruz ve müşterilerimize, çalışanlarını sevme ve onlarla ilgilenme konusunda özgür olma konusunda kararlıyız.
Nectar
nectarhr.com
Nectar, dünyanın her yerindeki ekiplerin kendilerini değerli, bağlantılı ve etkileşimli hissetmelerine yardımcı olmak için SHRM ile ortaklık kurdu. Katılımı artırın ve her gün bireysel zaferleri Nektar ile kutlayın. 360 derece takdir ve ödül platformumuz, herkesin (eşler arası ve yöneticiden çalışanlara kadar) temel değerlere dayanan anlamlı takdirler göndermesine olanak tanır. Nectar, kullanıcıların şirket markalı ürünler, Amazon ürünleri, hediye kartları veya özel ödül türleri arasından seçim yapabilmelerini sağlayan en kapsamlı ödül kataloğuna sahiptir. Gönderimin tanınmasını kolaylaştırmak için Slack ve Teams gibi diğer araçlarınızla entegre edin. MLB, SHRM, Redfin, Heineken ve daha fazlası gibi önde gelen kuruluşları destekliyoruz.
Bucketlist
bucketlistrewards.com
Platformumuz, çalışanların ve yöneticilerin kilometre taşları ve başarılar için birbirlerini tanımasını ve ödüllendirmesini kolaylaştırır. Diğer takdir programlarından farklı olarak Bucketlist, şirketlerin çalışanlarını istedikleri şekilde ödüllendirmelerine olanak tanır ve bu da %97'lik bir ürün memnuniyet puanı sağlar. Bucketlist ile çalışanlar veya yöneticiler, meslektaşlarını temel değerleri örnek alarak yaşadıkları veya olağanüstü performansları nedeniyle kolayca tanıyabilir ve ödüllendirebilirler.
Fringe
fringe.us
Fringe, yaşam tarzı harcama hesapları, ödüller ve tanınma, refah ve esnek sosyal yardım programlarına yönelik küresel çözümler sunan dünyanın ilk refah pazarıdır. Düşük etkileşim ve kafa karıştırıcı kullanım kurallarına sahip çok noktalı çözümlere zaman ve para harcamayı bırakın. Tüm insan programlarınızı tek bir platformda birleştirin ve %80'e kadar tasarruf edin. Fringe, iş gücünüzün farklı ihtiyaçlarını karşılamanıza yardımcı olur. Piyasada mevcut 120'den fazla hizmet ve deneyimle Fringe, çalışanların avantaj paketlerini kendi tercihlerine göre uyarlamalarına olanak tanıyor. Müşterilerimizin çoğu, Fringe'i kurduktan sonraki 6 ay içinde %80-90'lık bir katılım gördüğünden, çalışanların %84'ünün neden esnek faydalar sunan şirketlere daha yüksek bağlılık bildirdiğini görmek şaşırtıcı değil. Fringe ile kaybetmeyi göze alamayacağınız önemli yetenekleri kendinize çekin ve elinizde tutun.
Perkbox
perkbox.com
Perkbox, nerede olurlarsa olsunlar veya ne isterlerse istesinler şirketlerin çalışanlarıyla ilgilenmelerine, onlarla bağlantı kurmalarına ve onları kutlamalarına yardımcı olan küresel bir fayda ve ödül platformudur. Dünya çapında 4000'den fazla işletmenin güvendiği, çalışanların mutlu, sağlıklı ve motive kalmasına yardımcı oluyoruz. Perkbox platformu, ekiplere çok çeşitli avantajlar ve avantajlar, kişiselleştirilmiş bir takdir ve ödül aracı, özenle seçilmiş sağlık içeriği ve şirket kültürünü sergilemenin ilgi çekici bir yolunu sunar. Küresel uygulamamız herkes için kusursuz bir deneyim sağlar ve profesyoneldir
PerkUp
perkupapp.com
PerkUp ile çalışanlarınıza inanılmaz hediyeler ve ödüller gönderin. İş yıldönümü ve doğum günü hediyelerini kolaylaştırın, nakit teşvikler gönderin ve markalı ürünleri küresel ekibinize dağıtın.
Caroo
caroo.com
İnsanların işyerinde tanınma yoluyla derin bir bağ deneyimlediği bir dünya hayal ediyoruz. Platformumuz, bireysel çalışanların tanınma ihtiyaçlarına ilişkin derin davranış anlayışını ortaya çıkarır, ne zaman fark edilmesi gerektiği konusunda fikir verir ve çalışanların gerçekten istediği ödüllerin gönderilmesini kolaylaştırır. Hepsi tek bir yerde. İnanıyoruz ki… - Her çalışan, yarattığı etkiden dolayı takdir edilmeyi hak eder - Tanınma, bireye göre uyarlandığında en anlamlıdır - Tanınmanın gerçekten büyülü olması için külfetli veya aşırı derecede pahalı olması gerekmez - Bir tanınma kültürünün her yerde mevcut olması gerekir Organizasyon Caroo, kadın ve deneyimli bir kuruluştur ve Feeding America da dahil olmak üzere çeşitli hayır kurumlarıyla ortaktır. Caroo, 2015 yılından bu yana ihtiyaç sahibi ailelere 20 milyondan fazla yemek bağışladı ve bu sayı giderek artıyor. Daha fazlasını öğrenmek için Caroo.com'u ziyaret edin.
CardClan
cardclan.io
Herkesin takdir edildiğini hissetmesini sağlayın! CardClan, çalışanlara ve müşterilere takdirinizi gösterme zorluğunu ortadan kaldırır. Alıcıları mutlaka gülümsetecek özelleştirilmiş kartlarla doğum günleri, yıldönümleri ve hatta emeklilik gibi dönüm noktalarını kutlayın. Kullanımı kolay araçlarımızla, dünyanın her yerindeki konumları ne olursa olsun, minnettarlığınızı ifade etmenin ötesine geçebilirsiniz!
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre, insani bağlantılar kurmak için tasarlanmış bir işyeri kültürü platformudur. Mobil öncelikli platformumuz, daha iyi işyerleri yaratan spontane ve gündelik etkileşimi kopyalıyor ve dağınık iş gücü için "sanal su soğutucu" görevi görüyor. Bonfyre, çalışanların kendilerini ait hissettikleri kapsayıcı bir topluluk oluşturmak için üretkenlik araçlarından ayrı olarak çalışanlara dijital alan sağlar ve bu da çalışanların elde tutulmasını sağlar. Platform, ekip oluşturma, tanınma, anketler, sağlıklı yaşam ve güvenlik girişimleri, hayırseverlik, ortak ilgi alanlarına sahip topluluklar ve daha fazlası gibi kültürel temas noktalarını destekler.
Espresa
espresa.com
Espresa, şirketlerin üretkenliğini ölçülebilir şekilde artırırken en iyi insanları çekmesine ve elinde tutmasına yardımcı olan yerinde işyeri hizmetleri sağlayan bir yazılım platformu ve satıcı ağıdır.
Staffino
staffino.com
Staffino, güçlü bir küresel varlığa sahip, 30'dan fazla ülkedeki müşterilere gururla hizmet veren ve çok çeşitli endüstrileri kapsayan bir müşteri ve çalışan deneyimi yönetimi platformudur. Son teknolojiye sahip çevrimiçi platformumuz, müşteri ve çalışan geri bildirimlerini toplamak ve yönetmek için kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir arayüz sunarak dünyanın önde gelen CEM platformlarıyla rekabet edecek şekilde gelişti. Staffino XM ürünleri, müşteri ve çalışan deneyimlerinde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde devrim yaratmak isteyen, çeşitli sektörlerdeki her boyuttaki işletme için ustalıkla tasarlanmıştır. Kapsamlı CX & EX ürünlerimiz, benzersiz müşteri memnuniyeti sağlamanıza, çalışan motivasyonuna ilham vermenize ve gelir artışını hızlandırmanıza olanak sağlar. CX Ürünleri ve Hizmetleri: - Kapalı Döngü Geri Bildirim Yönetimi - Saklama Vaka Takibi - NPS, CSAT, CES ve Diğer Müşteri Deneyimi Ölçümleri - Semantik Motor - Kişiselleştirilmiş CX Kontrol Panelleri - Ustalık Alışverişi® -CX Danışmanlık - Performans Yönetimi Değerlendirmesi - Müşteri Deneyimi Anketleri EX Ürünleri ve Hizmetleri: - Çalışan Tanıma ve Motivasyonu - Çalışan Oyunlaştırması - Çalışan Performansı - Çalışan Bağlılığı
KudosLink
kudoslink.com
CultureBoard'un bir parçası olan KudosLink, şirketlerin daha güçlü ilişkiler kurmasına, başarıları takdir etmesine ve sağlıklı işyeri kültürleri oluşturmasına yardımcı olan bir çalışan tanıma yazılımıdır. Canva, Tesla veya Amazon kullanıcılarının güvendiği KudosLink, İK Yöneticileri ile çalışanlar arasında güçlü bir bağlantıdır ve kuruluşunuzun her düzeyinde mutluluğu ve katılımı artırır. Yalnızca birkaç tıklamayla birleştirilen meme destekli konseptiyle KudosLink, keyifli bir takdir platformu olarak hizmet eder; insanların daha büyük bir uyum ve katılım duygusu hissetmesine ve performansı artırmasına yardımcı olabilirsiniz.
Applauz
applauz.me
Alkışlarla Ciroyu En Aza İndirin ve Verimliliği Yeni Zirvelere Taşıyın. Applauz, aktif ve gelişen bir şirket kültürünü desteklemek ve güçlendirmek için gerekli tüm araçlarla donatılmış, ödüllü bir çalışan tanıma platformudur. Anlamlı takdir mesajlarıyla iş arkadaşlarınızın ve yöneticilerin birbirlerini zahmetsizce tanımalarını sağlayın. Çalışanlarınızı kişiselleştirilmiş şirket rozetleri ve kullanılabilir Applauz Ödül Puanlarıyla ödüllendirerek başarıları kutlayın. Applauz'un Nabız Anketleri aracılığıyla ekibinizin duygularıyla bağlantıda kalın, ekibinizi teşvik edilmiş hedeflerle güçlendirin, özel şirket ayrıcalıkları sunun, Applauz'un kişiselleştirilmiş iş yıldönümü programıyla hizmet kilometre taşlarını kutlayın ve hem ekip hem de bireysel çalışan katılımı düzeylerine ilişkin kapsamlı raporlara ve analizlere dalın. organizasyon. Applauz ile sadece bir tanınma platformu uygulamıyorsunuz; Çalışan bağlılığına yaklaşımınızda devrim yaratıyorsunuz.
Group Cards
groupcards.app
Grup Kartları olarak müşterilerimizin daha mutlu, daha üretken ekipler oluşturmasına yardımcı oluyoruz. Dünya çapındaki insanlara 5 milyondan fazla takdir mesajı ilettik; her biri küçük bir neşe ve bağlantı patlamasıydı. Grup Kartları ile sınırsız sayfa ve imzalı grup tebrik kartı gönderebilir, hediye olarak para toplayabilir, hatta Grup Kartınızı kitap olarak bastırabilirsiniz.
Accolader
accolader.io
Accolader, Pro sürümü mevcut olan ücretsiz bir emsal ödül sistemidir. Accolader, mutluluğu ve bağlılığı artırmaya yarayan şeyler üzerine kurulmuştur: Ödüller yerine sosyal, paylaşılan tanınmaya dayalı ödüller. Hem yönetimde hem de kullanımda basitliğe odaklanılmıştır.
GroupTogether
grouptogether.com
GroupTogether, ister hep birlikte aynı ofiste oturuyor olun ister ülkenin dört bir yanına dağılmış olun, bireyleri kutlamak için ekibi bir araya getirmeyi kolaylaştırır. Ekibinizi çevrimiçi olarak bir grup kartı imzalamaya, resim yüklemeye, memler ve GIF'ler eklemeye ve hatta grup hediye kartına katılmaya veya şirket tarafından finanse edilen bir hediye kartı eklemeye davet edin!
Perkfix
perkfix.com
Perkfix, şirketlerin çalışan ayrıcalıklarını verimli ve geniş ölçekte sunmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir SAAS aracıdır.
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable, insanların ödülleri, ödemeleri ve teşvikleri herkese, her yere ücretsiz olarak göndermesine olanak tanıyan ücretsiz ve kullanımı kolay bir ödül platformudur.
Workhuman
workhuman.com
Workhuman, merkezi Framingham, Massachusetts ve Dublin'de bulunan ve bulut tabanlı (hizmet olarak yazılım) insan sermayesi yönetimi (HCM) yazılım çözümleri sağlayan çok uluslu bir şirkettir. Sosyal tanınma çözümleri, çalışanların şirket değerlerine uygun performans ve davranışlar için teşvik olarak birbirlerini tanıması ve ödüllendirmesi için tasarlanmıştır. Workhuman'ın müşterilerinden bazıları arasında Symantec, Intuit, JetBlue, Cisco ve InterContinental Hotels Group bulunmaktadır. Şubat 2019'da şirket, Globoforce olan adını Workhuman olarak değiştirdi.
Bonusly
bonus.ly
Bonusly, kazanan bir işyerinin kilidini açmanın 1 numaralı yoludur! Çalışan katılımını, takdiri, ödülleri ve performansı etkinleştirmeyi sağlayan motordur. Bonusly olarak, iş başarınızın derinden bağlı ve yüksek performanslı kişiler ve ekipler tarafından yönlendirildiğine inanıyoruz. Performans etkinleştirme çözümümüz, çalışanların aşamalarını ödüllendirerek, eşler arası tanınma yoluyla anlamlı ilişkiler kurarak, tutarlı geri bildirim sağlayarak ve yöneticilerinizi ekibinizin tüm potansiyelini açığa çıkarmak için gereken araç ve içgörülerle donatarak bu yüksek performansı artırmanıza ve korumanıza yardımcı olur. Çalışanlarınızın değer duygusunu, aidiyet duygusunu ve işletmenizin büyümesine yaptıkları katkılardan gurur duymalarını teşvik eden bir çalışma kültürü oluşturmak için Bonusly'yi kullanın. Ücretsiz denemenizi bugün başlatın! Çalışanları tanımanın ve ödüllendirmenin en kolay yolu. Bonusly ile çalışan bağlılığını ve bağlılığını artırın.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, masasız ekiplere sahip kuruluşların iletişimi iyileştirmesine, personeli elinde tutmasına ve operasyonel verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araç seti içeren, mobil öncelikli bir iş gücü yönetimi uygulamasıdır. Connecteam, yöneticilerin iş süreçlerini otomatik pilota almalarına ve iş büyümesine odaklanmalarına olanak tanırken aynı zamanda çalışanların daha üretken, profesyonel ve memnun olmalarına olanak tanır. Mobil öncelikli özel kontrol listeleri, formlar ve raporlarla zamandan tasarruf edin ve üretkenliği artırın; Vardiyaları planlayın ve GPS zaman saati ile çalışma saatlerini takip edin; Çalışan iletişimini basitleştirin, profesyonel becerileri geliştirin, günlük görevleri yönetin ve çok daha fazlasını tek bir uygulamada yapın. Active Directory Tek Oturum Açma (SSO) ile sistem yöneticilerinin güvenli ve kolay oturum açmasını sağlayın.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly, çalışan bağlılığının unsurlarını içeren bir performans değerlendirme yazılımıdır. Basit ama esnek ve her ölçekteki hızlı büyüyen şirketle çalışacak kadar güçlüdür. Demo talep edin!
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco, insanları sosyal tanınma ve ödüller yoluyla bir araya getirerek daha canlı bir iş yeri yaratır. HeyTaco'nun eğlenceli ve benzersiz iyilik para birimi (tacos), daha güçlü bağlantılar kurmaya, morali yükseltmeye ve genel takım mutluluğunu artırmaya yardımcı olacaktır. Temel Faydaları: - Olumlu iletişimi teşvik eder - Dostluk geliştirir - İnsanları şükran göstermeye teşvik eder - Takdir kültürünü geliştirir - Şirket değerlerini hayata geçirir - Çalışanların moralini artırır - Daha yüksek katılımı teşvik eder - Uzak ekiplerin bağlantı kurmasına yardımcı olur YENİ! HeyTaco Giver Mode ile bir verme kültürü oluşturun
Keka
keka.com
İşe alma, yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamaları içerdiğinden yalnızca tek adımlı bir başarı değildir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı yaratmanın basamak taşıdır. Bu nedenle Keka sizi, Keka'nın Aday Takip Sistemi ile geleceğe yönelik bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı olacak çok platformlu aday kaynak bulma, teknik değerlendirmeler, puan kartları vb. gibi harika özelliklerle donatacaktır.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity, şirketinizi birleştiren ve çalışanlarınızın şükran ve sosyal bağlantı yoluyla etkileşime geçmesini sağlayan, insanlara öncelik veren bir Tanıma ve Ödüllendirme yazılımıdır. Topluluk ve bağlantı yoluyla ekipler için ilgi çekici bir deneyim oluştururken, sık sık takdir ve ödülleri teşvik ediyor ve eyleme dönüştürülebilir çalışan görüşleri sağlıyoruz. Ortalama %96 benimseme oranı ve Slack, Microsoft Teams, ADP, Workday veya herhangi bir HRIS ile yerleşik entegrasyonlarla. Çalışanlarınızın kullanmayı sevdiği, aynı zamanda işinizi kolaylaştıran bir yazılıma sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
Pingboard
pingboard.com
Pingboard, öncelikle uzak veya birden fazla konuma dağıtılmış bir iş gücüne sahip şirketlere çalışanların bağlanması için çözümler sağlayan bir abonelik yazılım platformudur. Pingboard'un özellikleri İnsan Kaynakları, Operasyonlar, Dahili İletişim ve diğer üst düzey liderlik profesyonellerinden oluşan departmanların tüm şirketle ilgili bilgileri iletmesine yardımcı olur. Pingboard ayrıca bir kuruluştaki herkesin kimin kim olduğunu ve kimin ne yaptığını görmesine ve ardından bu meslektaşlarıyla anlamlı bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olan özelliklere de sahiptir.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace, işlerin her geçen gün daha iyi hale getirilmesine yardımcı oluyor. Kuruluşlara, çalışan deneyimini iyileştirme, etki yaratma ve üstün yetenekleri cezbeden ve elinde tutan manyetik bir çalışan başarısı kültürü yaratma konusunda güç veriyoruz. Hepsi bir arada çalışan başarısı platformumuz, sürekli içgörü ve eylem yoluyla katılımı ve performansı artırır. Katılım paketimiz, kuruluşların çalışan deneyimindeki boşlukları tespit etmek ve gidermek için bütünsel bir dinleme stratejisi oluşturmasına yardımcı olur. Performans yönetimi araçlarımız, ekipleri maksimum başarı için büyütmeye, geliştirmeye ve uyumlu hale getirmeye yönelik kaynaklar sağlar. Çözümler arasında çalışan anketleri, eylem planlaması, hedefler, geri bildirim, performans incelemeleri, tanınma, bire bir görüşmeler, yetenek değerlendirmeleri, yedekleme planlaması ve ulusal çapta tanınan En İyi Çalışma Yerleri yarışması yer alır. Daha fazlasını öğrenmek için www.quantumworkplace.com adresini ziyaret edin.
Snappy
snappy.com
Snappy, neşeyi yayan, şükranları paylaşan ve hediye vermede varsayımları ortadan kaldıran, ödüllü, hepsi bir arada hediye şirketidir. 2015 yılında kurulan Snappy, 2021, 202 ve 2023 yıllarında Inc.'in Kuzeydoğu'daki en hızlı büyüyen şirketlerinden biri seçildi. Snappy, Fortune 100 şirketlerinin %43'ünden fazlasının ve bunu kullanan binlerce kişinin güvenilir hediye ortağıdır. Kişisel hediye için Snappy. Snappy dünya çapında üç milyondan fazla hediye gönderdi. Snappy, minnettarlığın ve hediye vermenin gücüyle insanları birbirine bağlama ve anlamlı ilişkiler geliştirme konusunda başarılıdır. Alıcı seçimi deneyimimiz, hediye verenlerin her zaman, herkes için ve her durumda mükemmel hediyeyi göndermesini sağlar. Snappy, Fortune'un listesinde yer aldı
StarMeUp
starmeup.com
Geri bildirim, bir şirketin çalışanların sürekli gelişimine yönelik yol haritasının temel taşıdır. Yan yana çalışmak ve daha üretken olmalarına yardımcı olmak için güçlü yönleri ve iyileştirme alanlarını belirlemek üzere bir çalışanın raporlarından, meslektaşlarından ve amirlerinden geri bildirim toplayın.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks ve Vantage Fit gibi yenilikçi yapay zeka destekli ve SaaS tabanlı çözümler aracılığıyla İK profesyonellerinin kazanan iş kültürleri oluşturmasına yardımcı olduğumuz, ödüllü bir Çalışan Bağlılığı ve Tanınma platformuyuz. Dünya çapında 700'den fazla müşteriden 2 milyondan fazla çalışandan oluşan bir kullanıcı tabanımız var. Platformumuzu kullanan çalışanlar: ödül puanlarını Global Ödül Kataloğuna sahip 1000'den fazla markanın hediye kartlarıyla değiştirebilir, Amazon Store'dan ürün satın alabilir, bir deneyim için rezervasyon yaptırabilir veya 59'dan fazla ülkede mevcut seçeneklerden ürünler satın alabilir. Ayrıca Teams ve Slack gibi araçlarla sorunsuz entegrasyon sağlayarak tanınmayı sorunsuz hale getirir. Platformumuz aynı zamanda Yıldönümü Puanları dahil Uzun Hizmet Ödülleri, Dijital Hizmet Yıllığı ve özel bir Kilometre Taşı Kataloğu gibi çeşitli avantajlar da sunmaktadır. Ayrıca Microsoft Teams, People Strong ve diğer HRMS/HCM platformlarının da tercih edilen ortağıyız.
Winningtemp
winningtemp.com
Ekip başarısı platformumuz, her bir çalışanı dinleyerek ve liderleri net, ölçülebilir sonuçlar veren ilgili içgörüler ve eylemlerle güçlendirerek başarılı ekipler ve sağlıklı organizasyonlar oluşturmanıza yardımcı olur. Liderlerinizin gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilmesi için zaman kazandırıyoruz. Çözümümüz bilime dayanıyor, verilerle destekleniyor ve dünya çapındaki kuruluşlara katılımı daha kolay artırmaya, stres seviyelerini ve çalışan değişimlerini azaltmaya yardımcı olan yapay zeka tarafından yönlendiriliyor. Sadece bir bakışta tüm kuruluşunuzun genel sıcaklığını görebilirsiniz. Bu, çalışanlarınızın sevdiği veya geliştirmek istediği alanları tespit etmenizi kolaylaştırır; size zorlukları daha büyümeden tespit etme ve birlikte başarılı sonuçlar yaratma şansı verir.
Assembly
joinassembly.com
Assembly, kuruluş genelinde tanınmayı, ödülleri, iç iletişimi ve işbirliğini kolaylaştıran, yapay zeka odaklı modern bir katılım platformudur. Bu tek ve kullanışlı merkez; duyurular, yapay zeka işyeri asistanları, yarışmalar, anketler ve daha fazlasını içeren kapsamlı ve çok yönlü etkileşim çözümleri sunar. Assembly, hediye kartları, özel promosyonlar, kültür ödülleri ve yardım bağışları gibi geniş bir ödül kataloğu sunarak çalışanların kendilerini değerli, takdir edilmiş ve bağlı hissettikleri bir işyeri kültürünü teşvik ediyor. Güçlü analizler, yöneticilerin şirket duyarlılığı hakkında fikir sahibi olmalarını sağlayarak çalışanların dinlendiğini ve anlaşıldığını hissettiği bir ortam sağlar. Ekibinizi Anlamlı Bir Şekilde Tanıyın Ekibinizin günlük olarak benimsemesini teşvik etmek için temel değerleri tanınmayla aynı hizaya getirin. Hediye kartları, özel promosyonlar, kültür ödülleri ve yardım bağışları gibi geniş bir ödül kataloğuyla tanınırlığınızı artırın. Kilometre Taşlarını ve Yıldönümü Tanımasını Otomatikleştirin Her takım arkadaşınızın doğum gününü veya yıl dönümünü otomatik özel duyurularla kutlayın. Microsoft Teams ve Slack Engage ile Kusursuz Entegrasyon Güvenli entegrasyon ve gerçek zamanlı veri güncellemeleriyle, halihazırda çalıştığınız yerde sorunsuz bir şekilde etkileşime geçin. Platformlar arasında anında senkronizasyon için verileri bir kez girin. Çalışan Bağlılığını Artırın Bağlılığı artırmak için CEO ve yönetici güncellemelerinden, çeşitli çalışan anketlerinden, haftalık kontrollerden ve memnuniyet anketlerinden yararlanın. Dahili İletişimi Kolaylaştırın İletişim iş akışlarını geliştirmek için AMA şablonları, haber akışları, yardım şablonları, grup akışları, buz kırıcılar, fikir yönetimi, dahili wiki'ler ve toplantı araçları gibi araçlardan yararlanın. Ekip Üretkenliğini Artırın Üretkenliği artırmak için günlük özetleri, gündemleri, toplantı notlarını, ürün geri bildirimlerini, kazanma listelerini ve hafif bir satış CRM'sini kullanın. İK ve İşe Alımı Basitleştirin Yüklenici zaman takibi ve diğer İK şablonlarının yanı sıra çalışanlara sağlanan faydalar, çıkış görüşmeleri, eNPS puanları, şirket içi yönlendirmeler, görüşme soruları ve yeni işe alım geri bildirimleri için anketler uygulayın.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo, çalışanların sesini duyurmasını sağlayarak ve nerede çalışırsa çalışsın herkesin dahil olduğunu hissetmesine yardımcı olarak iletişimi kolaylaştıran ve katılımı artıran bir çalışan deneyimi platformudur (EXP). Platform, çalışan iletişimi, katılımı, intranet ve ölçüm özelliklerini, kuruluşun kalp atışını yakalayan ve kültürünü hayata geçiren tek bir modern çalışan uygulamasında birleştirir. 2017'de kurulan Workvivo, 2023'te Zoom tarafından satın alınmasına yol açan çok önemli bir büyüme kaydetti. Workvivo, Amazon, Motherson, White Castle, Bupa ve Ryanair dahil olmak üzere dünyanın her yerindeki tüm sektörlerdeki şirketlerde çalışan deneyimine güç veriyor.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, günlük İK operasyonlarını kolaylaştırıp otomatikleştirirken karmaşık İK sorunlarını çözen kapsamlı bir İK teknolojisi platformudur. Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products ve diğer 2.500 kuruluş gibi günümüz kuruluşlarının güvendiği Zimyo, İK ve Bordro, Katılım, Performans, Başvuru Takibi, Katılım, LMS ve 50+ modül. Her büyüklükteki kuruluş, bu çözümlerden yararlanarak İK operasyonlarını otomatikleştirebilir, hatasız bordro yürütebilir, maaşları zamanında dağıtabilir, çalışanların katılımını, şirket içi/dışı çalışanları takip edebilir, çalışan performansını takip edebilir, özgeçmişleri ayrıştırabilir, teklif mektupları gönderebilir ve çok daha fazlasını yapabilir. İK mükemmelliğini yeniden tanımlama yolculuğumuzda bize katılın.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum, çoklu para birimi ve çoklu bölge yetenekleriyle küresel ölçekte ödül, teşvik ve ödeme programlarının otomatikleştirilmesine yardımcı olur. Pazarlama ve satış ekiplerinin, geniş ölçekte iş akışlarını kullanan bir ödül puanı sistemiyle müşteri yaşam döngüsü boyunca ödüller, teşvikler ve e-hediyeler göndermesini kolaylaştırıyoruz. CRM'ler, Anket araçları ve e-posta araçlarıyla entegre oluyoruz ve ürünlerinizle doğrudan entegre olmanız için API çözümleri sunuyoruz. Yeni kurulan şirketlerden büyük işletmelere kadar her büyüklükteki binlerce işletme, ödüller, ayrıcalıklar, teşvikler göndermek ve ödemeleri dağıtmak için Xoxoday'ın ticari para birimini kullanıyor. 2000'den fazla Müşteri dünya çapında 80 Milyondan fazla ödül gönderdi ve bu da Plum'u markalı ödemelerin omurgası haline getirdi.
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard, dağıtılan ve imzalanan kartın yerini alarak çalışanların özel günlerinde işyerinde takdiri yeniden tasarlıyor. Ayrıca şirket etkinlikleri, duyurular ve daha fazlası için de kullanılabilir. Kullanıcı Kudoboard grup kartlarını oluşturur; içeriğe katkıda bulunmak; başkalarını gönderi göndermeye davet edin ve ardından alıcılara teslim edin. Her büyüklükteki ekip tarafından kullanılan (ve özellikle bazı çalışanların uzakta olduğu durumlarda değerli olan) Kudoboard, en önemli özel günler için mükemmeldir: doğum günleri, çalışma yıldönümleri, işe alım, vedalar, geçmiş olsun, kutlamalar vb.
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack, geniş ölçekte kişiselleştirme sunma konusunda uzmanlaşmış, konsiyerj, yapay zeka destekli kurumsal hediye platformudur. Şirket, herhangi bir kişi için en uygun hediyeyi verimli bir şekilde seçmek amacıyla hediye verme sürecini yapay zeka teknolojisiyle düzenleyerek müşterilerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Listeniz ister 1 ister 50.000 alıcı için olsun, Giftpack hediye verme olayına bağlı olarak çeşitli kişiselleştirme özelliklerini karşılayabilir. Giftpack dünya çapında faaliyet göstermektedir, böylece alıcılar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar hediyelerini talep edebilir veya seçtikleri bir hayır kurumuna bağışta bulunabilirler.
CorporateGift.com
corporategift.com
Kurumsal Hediye, devam eden programlı hediye verme düşünülerek geliştirilmiş bir hediye platformudur. Her şeyi bir kez satın alın, saklayın ve kurun, ardından dakikalar içinde etkileşimi artırın. Çözümümüz 3 sütun etrafında oluşturuldu: alıcı memnuniyetini garantileyen çok çeşitli ürünler, kesintisiz süreç kontrolü için ileri teknoloji ve otomasyon ve her müşterinin ihtiyacının karşılandığından emin olmak için en iyi uygulama ve desteği sağlamaya hazır uzmanlardan oluşan bir ekip.
Awardco
award.co
Ödülco, değer odaklı tanınma ve ödüller yoluyla üretkenliği artırır, harcamaları azaltır ve kültür oluşturur. Ödülco'nun Amazon Business ve Deloitte ile olan benzersiz ortaklıkları aracılığıyla gezegendeki en büyük ödül ağına erişin ve çalışanlarınızın ödülleri için vergi uyumluluğu desteği alın. Basit, kullanımı kolay tek bir platformda her türden dolar-dolar tanıma programlarının keyfini çıkarın.
Guusto
guusto.com
Tanınma, ön saflarda kalmayı etkilemek için geliştirildi. Başka bir puan programı değil! Herkese ödül gönderebilecek ücretsiz tek kullanıcı hesabıyla aylar değil dakikalar içinde başlayın. Hiçbir teknoloji gerektirmeyen web, mobil uygulama, TV ekranları ve baskı seçenekleri aracılığıyla ön saflardaki çalışanlara ulaşmak için esnek teslimat. Bütçenizin 5 KATI ETKİ - yalnızca takdir edebilecek kişiler için ödeme yapın, herhangi bir fiyat artışı yapılmaz, talep edilmeyen hediyeler geri ödenir ve gönderilen her hediyeyle birlikte 1 günlük temiz su bağışlanır.
GroupGreeting
groupgreeting.com
GroupGreeting olarak, insanların takdir edildiğini hissettiğinde dünyanın daha iyi bir yer olacağına inanıyoruz. Misyonumuz bu: insanların takdirlerini paylaşmalarını kolaylaştırmaya yardımcı olmak - her seferinde bir kişi, bir kart. Hizmetimiz dijital bir kart oluşturmanıza ve bunu birden fazla kişiye imzalatmanıza olanak tanır. Bir gruptan gelen geleneksel tebrik kartını imzalayıp göndermeye yönelik modern yaklaşımımızın kullanımı kolaydır. Uzaktan çalışan iş arkadaşlarınız veya ülke genelinde arkadaşlarınız mı var? Sorun değil! Sadece bir bağlantı paylaşarak istediğiniz kadar imza toplamanıza olanak sağlıyoruz. İmzalamak için yer kalmaması veya kartı kaybetme konusunda asla endişelenmenize gerek kalmayacak. Manila klasörünü elden ele dolaştırma günleri sona erdi! Bugün GroupGreeting 10.000'den fazla işletme tarafından kullanılıyor ve 195 ülkede 50.000.000'den fazla teşekkür mesajı gönderdi. Düşünce ve geçmiş çeşitliliğine değer veriyoruz ve kapsayıcı, kişisel ve profesyonel gelişimi destekleyen ve başkalarına karşı empati kuran bir kültür için çalışıyoruz.
Kudos
kudos.com
Kudos ödüllü çalışan tanıma platformu, kuruluşların daha fazla çalışan katılımı ve daha iyi iş sonuçlarıyla sonuçlanan etkili, sürdürülebilir çalışan deneyimleri oluşturmasına olanak tanır.
Crewhu
crewhu.com
Crewhu, CSAT, NPS, Çalışan Tanıma ve Oyunlaştırmayı birleştiren MSP'ler için oluşturulmuş tek platformdur. Çalışan bağlılığını, müşteri memnuniyetini artırmak ve daha fazla anlaşma yapmak için en önemli ölçümleri takip edin! Crewhu, MSP'ler için oluşturulmuş bir müşteri geri bildirimi, oyunlaştırma ve tanıma platformudur. Crewhu, PSA, CRM, Dokümantasyon araçları ve VoIP sağlayıcı ölçümleri dahil olmak üzere önemli KPI'ları izlemek için çoğu MSP yazılım platformuyla entegrasyonlar sunar. Crewhu'nun misyonu günlük kazanımları kutlamak ve daha güçlü bir kültür yaratmaktır.
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Strateji Planlama • OKR'ler • KPI'lar •Görevler (Kanban dahil) • Projeler (Gantt dahil) • Beyaz Tahtalar • Raporlar • Potansiyel Müşteriler • Müşteriler • Katılım • Biletler • Formlar ve Anketler • 360˚ İnceleme • Ödüller • Katılım • İzin • LMS • 🎯Stratejiler, OKR'ler ve KPI'lar aracılığıyla stratejilerinizi uygulayarak ve temel ölçümlerinizi etkili bir şekilde gerçekleştirerek Rakiplerinizden daha iyi performans gösterin - Bir düğmeye tıklayarak gerçek zamanlı Raporlar ve KPI Kontrol Panelleri oluşturarak bu çevik iş dünyasında daha hızlı ve daha akıllı kararlar alın - 🙂Ödül sistemi, haftalık check-in'ler, 1'e 1'ler ve dahili sıralamalar aracılığıyla çalışanlarınızın ve ekiplerinizin katılımını sağlayın ve motive edin - Uygulaması kolay ve etkili proje (Gantt Şeması dahil) aracılığıyla projelerinize ilişkin genel bir genel bakışa sahip olun ) ve görev (Kanban dahil) yönetimi; kolayca proje faturaları oluşturun - 💡Beyaz Tahtalarımız ve şablonlarımız aracılığıyla beyin fırtınası yapın ve plan yapın - CRM modülümüz aracılığıyla potansiyel müşterilerinizi takip edin ve satışa ve müşterilere dönüştürün - Learning💡Hub aracılığıyla ekip üyelerinizin beceri boşluklarını kapatın; kişisel ve şirketinizin büyümesini sağlamak ve işe alımları kolaylaştırmak için kendi dosyanızı/video içeriğinizi yükleyin - Çalışanların Katılımını izleyin ve Timelog'a göre projelerin, önemli sonuçların ve görevlerin verimliliğini ölçün - Sürükle ve Bırak Formları ve Anketleri, kolay veri ve bilgi toplama ve analize olanak tanır - FlowyTeam, 5 - 1.000'den fazla çalışanı olan kuruluşlar için en uygun çözümdür - FlowyTeam, 90'dan fazla ülkede 1.000'den fazla kuruluşu destekler ve hizmet verir - FlowyTeam yazılımı aşağıdaki dillerde mevcuttur: İngilizce, Almanca, Portekizce, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Çince , Arapça, Bahasa dili, Endonezce, Vietnamca, Tayca, Farsça, Yunanca, Türkçe, Rusça, Hintçe, Korece, Japonca, Slovence, Slovakça, Sırpça, Hırvatça, Lehçe, Macarca, Çekçe, Ukraynaca, Romence, Bulgarca - Harika💐müşterilerimiz Roche, ADDX,buddyboss, Turknet, Runcloud, pandai.org, Liebherr ve çok daha fazlası...flowyteam.com OKR Koçluğuna ihtiyacınız var: FlowyTeam, OKR Enstitüsü'nü önerir - okrinstitute.org