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Çalışan Tanıma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Britanya Hint Okyanusu Toprakları
Çalışan tanıma yazılımı, ekiplerin çalışanların başarılarını ve önemli dönüm noktalarını kutlamasını sağlayarak şirket kültürünü geliştirir. Bu araçlar, ekip üyelerinin projeler üzerindeki olağanüstü çalışmaları, şirket değerlerinin somutlaştırılması veya doğum günleri veya yıldönümleri gibi kişisel etkinlikler için birbirlerini takdir etmelerine olanak tanır. Yazılım genellikle akran tanıma ve ödüllere, puanların, hediyelerin, hediye kartlarının, mesajların, dijital rozetlerin veya sertifikaların dağıtımını yönetmeye yönelik özellikler içerir. Bir İK ekibi üyesi yazılımın yönetimini denetleyebilirken, herhangi bir çalışan platformu meslektaşlarını tanımak ve övmek için kullanabilir.
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Connecteam
connecteam.com
Connecteam, masasız ekiplere sahip kuruluşların iletişimi geliştirmesine, personeli elinde tutmasına ve operasyonel verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araç seti içeren, mobil öncelikli bir iş gücü yönetimi uygulamasıdır. Connecteam, yöneticilerin iş süreçlerini otomati...
Keka
keka.com
İşe alma, yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamaları içerdiğinden yalnızca tek adımlı bir başarı değildir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı yaratmanın basamak taşıdır. Bu nedenle Keka sizi, Keka'nın Aday Takip Sistemi ile geleceğe yönelik bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı ola...
Workvivo
workvivo.com
Workvivo, çalışanların sesini duyurmasını sağlayarak ve nerede çalışırsa çalışsın herkesin dahil olduğunu hissetmesine yardımcı olarak iletişimi kolaylaştıran ve katılımı artıran bir çalışan deneyimi platformudur (EXP). Platform, çalışan iletişimi, katılımı, intranet ve ölçüm özelliklerini, kuruluşu...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, günlük İK operasyonlarını kolaylaştırıp otomatikleştirirken karmaşık İK sorunlarını çözen kapsamlı bir İK teknolojisi platformudur. Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products ve diğer 2.000 kuruluş gibi günümüz kuruluşlarının güvendiği Zim...
Assembly
joinassembly.com
Assembly, kuruluş genelinde tanınmayı, ödülleri, iç iletişimi ve işbirliğini kolaylaştıran, yapay zeka odaklı modern bir katılım platformudur. Bu tek ve kullanışlı merkez; duyurular, yapay zeka işyeri asistanları, yarışmalar, anketler ve daha fazlasını içeren kapsamlı ve çok yönlü etkileşim çözümler...
Motivosity
motivosity.com
Motivosity, şirketinizi birleştiren ve çalışanlarınızın şükran ve sosyal bağlantı yoluyla etkileşime geçmesini sağlayan, insanlara öncelik veren bir Tanıma ve Ödüllendirme yazılımıdır. Topluluk ve bağlantı yoluyla ekipler için ilgi çekici bir deneyim oluştururken, sık sık takdir ve ödülleri teşvik e...
Workhuman
workhuman.com
Workhuman, merkezi Framingham, Massachusetts ve Dublin'de bulunan ve bulut tabanlı (hizmet olarak yazılım) insan sermayesi yönetimi (HCM) yazılım çözümleri sağlayan çok uluslu bir şirkettir. Sosyal tanınma çözümleri, çalışanların şirket değerlerine uygun performans ve davranışlar için teşvik olarak...
Bonusly
bonus.ly
Bonusly, kazanan bir işyerinin kilidini açmanın 1 numaralı yoludur! Çalışan katılımını, takdiri, ödülleri ve performansı etkinleştirmeyi sağlayan motordur. Bonusly olarak, iş başarınızın derinden bağlı ve yüksek performanslı kişiler ve ekipler tarafından yönlendirildiğine inanıyoruz. Performans etki...
Pingboard
pingboard.com
Pingboard, öncelikle uzak veya birden fazla konuma dağıtılmış bir iş gücüne sahip şirketlere çalışanların bağlanması için çözümler sağlayan bir abonelik yazılım platformudur. Pingboard'un özellikleri İnsan Kaynakları, Operasyonlar, Dahili İletişim ve diğer üst düzey liderlik profesyonellerinden oluş...
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Strateji Planlama • OKR'ler • KPI'lar •Görevler (Kanban dahil) • Projeler (Gantt dahil) • Beyaz Tahtalar • Raporlar • Potansiyel Müşteriler • Müşteriler • Katılım • Biletler • Formlar ve Anketler • 360˚ İnceleme • Ödüller • Katılım • İzin • LMS • 🎯Stratejiler, OKR'ler ve KPI'lar ara...
KudosLink
kudoslink.com
CultureBoard'un bir parçası olan KudosLink, şirketlerin daha güçlü ilişkiler kurmasına, başarıları takdir etmesine ve sağlıklı işyeri kültürleri oluşturmasına yardımcı olan bir çalışan tanıma yazılımıdır. Canva, Tesla veya Amazon kullanıcılarının güvendiği KudosLink, İK Yöneticileri ile çalışanlar a...
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum, çoklu para birimi ve çoklu bölge yetenekleriyle küresel ölçekte ödül, teşvik ve ödeme programlarının otomatikleştirilmesine yardımcı olur. Pazarlama ve satış ekiplerinin, geniş ölçekte iş akışlarını kullanan bir ödül puanı sistemiyle müşteri yaşam döngüsü boyunca ödüller, teşvikler ve ...
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace, işlerin her geçen gün daha iyi hale getirilmesine yardımcı oluyor. Kuruluşlara, çalışan deneyimini iyileştirme, etki yaratma ve üstün yetenekleri cezbeden ve elinde tutan manyetik bir çalışan başarısı kültürü yaratma konusunda güç veriyoruz. Hepsi bir arada çalışan başarısı platfo...
Awardco
award.co
Ödülco, değer odaklı tanınma ve ödüller yoluyla üretkenliği artırır, harcamaları azaltır ve kültür oluşturur. Ödülco'nun Amazon Business ve Deloitte ile olan benzersiz ortaklıkları aracılığıyla gezegendeki en büyük ödül ağına erişin ve çalışanlarınızın ödülleri için vergi uyumluluğu desteği alın. Ba...
Winningtemp
winningtemp.com
Ekip başarısı platformumuz, her bir çalışanı dinleyerek ve liderleri net, ölçülebilir sonuçlar veren ilgili içgörüler ve eylemlerle güçlendirerek başarılı ekipler ve sağlıklı organizasyonlar oluşturmanıza yardımcı olur. Liderlerinizin gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilmesi için zaman kazandır...
Engagedly
engagedly.com
Engagedly, çalışan bağlılığının unsurlarını içeren bir performans değerlendirme yazılımıdır. Basit ama esnek ve her ölçekteki hızlı büyüyen şirketle çalışacak kadar güçlüdür. Demo talep edin!
Compt
compt.io
Compt, şirketinizin ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilen, %100 IRS uyumlu ve küresel ekipleri destekleyebilen 1 numaralı ayrıcalık maaşı yazılımıdır. Compt ile, bir çalışan ayrıcalıklarını veya maaş programını yönetmek için genellikle gereken idari yük olmadan, çalışanlarınızı memnun eden h...
CorporateGift.com
corporategift.com
Kurumsal Hediye, devam eden programlı hediye verme düşünülerek geliştirilmiş bir hediye platformudur. Her şeyi bir kez satın alın, saklayın ve kurun, ardından dakikalar içinde etkileşimi artırın. Çözümümüz 3 sütun etrafında oluşturuldu: alıcı memnuniyetini garantileyen çok çeşitli ürünler, kesintisi...
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks ve Vantage Fit gibi yenilikçi yapay zeka destekli ve SaaS tabanlı çözümler aracılığıyla İK profesyonellerinin kazanan iş kültürleri oluşturmasına yardımcı olduğumuz, ödüllü bir Çalışan Bağlılığı ve Tanınma platformuyuz. Dünya çapında 700'den fazla müşter...
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco, insanları sosyal tanınma ve ödüller yoluyla bir araya getirerek daha canlı bir iş yeri yaratır. HeyTaco'nun eğlenceli ve benzersiz iyilik para birimi (tacos), daha güçlü bağlantılar kurmaya, morali yükseltmeye ve genel takım mutluluğunu artırmaya yardımcı olacaktır. Temel Faydaları: - Oluml...
Nectar
nectarhr.com
Nectar, dünyanın her yerindeki ekiplerin kendilerini değerli, bağlantılı ve etkileşimli hissetmelerine yardımcı olmak için SHRM ile ortaklık kurdu. Katılımı artırın ve her gün bireysel zaferleri Nektar ile kutlayın. 360 derece takdir ve ödül platformumuz, herkesin (eşler arası ve yöneticiden çalışan...
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic, büyüyen işletmeler için insan ve performans yönetimi araçları sağlar. Patent bekleyen teknolojimiz, bağlılık ve tükenmişlik sinyallerini tek bir StayFactor™ puanıyla birleştirir. Organizasyonel Ağ Analizi Grafiğimiz (ONA) ile birleştirildiğinde, yüksek performanslı ekipler yetiştirmek, ...
Snappy
snappy.com
Snappy, neşeyi yayan, şükranları paylaşan ve hediye vermede varsayımları ortadan kaldıran, ödüllü, hepsi bir arada hediye şirketidir. 2015 yılında kurulan Snappy, 2021, 202 ve 2023 yıllarında Inc.'in Kuzeydoğu'daki en hızlı büyüyen şirketlerinden biri seçildi. Snappy, Fortune 100 şirketlerinin %43'ü...
StarMeUp
starmeup.com
Geri bildirim, bir şirketin çalışanların sürekli gelişimine yönelik yol haritasının temel taşıdır. Yan yana çalışmak ve daha üretken olmalarına yardımcı olmak için güçlü yönleri ve iyileştirme alanlarını belirlemek üzere bir çalışanın raporlarından, meslektaşlarından ve amirlerinden geri bildirim to...
Perkfix
perkfix.com
Perkfix, şirketlerin çalışan ayrıcalıklarını verimli ve geniş ölçekte sunmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir SAAS aracıdır.
GroupTogether
grouptogether.com
GroupTogether, ister hep birlikte aynı ofiste oturuyor olun ister ülkenin dört bir yanına dağılmış olun, bireyleri kutlamak için ekibi bir araya getirmeyi kolaylaştırır. Ekibinizi çevrimiçi olarak bir grup kartı imzalamaya, resim yüklemeye, memler ve GIF'ler eklemeye ve hatta grup hediye kartına kat...
Bonfyre
bonfyreapp.com
Bonfyre, insani bağlantılar kurmak için tasarlanmış bir işyeri kültürü platformudur. Mobil öncelikli platformumuz, daha iyi işyerleri yaratan spontane ve gündelik etkileşimi kopyalıyor ve dağınık iş gücü için "sanal su soğutucu" görevi görüyor. Bonfyre, çalışanların kendilerini ait hissettikleri kap...
Bucketlist
bucketlistrewards.com
Platformumuz, çalışanların ve yöneticilerin kilometre taşları ve başarılar için birbirlerini tanımasını ve ödüllendirmesini kolaylaştırır. Diğer takdir programlarından farklı olarak Bucketlist, şirketlerin çalışanlarını istedikleri şekilde ödüllendirmelerine olanak tanır ve bu da %97'lik bir ürün me...
Woliba
woliba.io
Woliba'da sağlıklı yaşamı, katılımı, takdiri ve ödülleri mobil uyumlu tek bir platformda kusursuz bir şekilde entegre ederek işyerini yeniden tanımlıyoruz. Birden fazla sistemin hokkabazlık yaptığı günler geride kaldı; Woliba hepsini birleştiriyor. Hepsi bir arada çözümümüz yalnızca süreçleri kolayl...
GoProfiles
goprofiles.io
Dünyanın her yerindeki çalışanlara yönelik ilk yapay zeka insan platformu. GoProfiles ile gerçek bir bağlantı kültürü oluşturun. Tamamen yeni bir tür insan platformu oluşturmak için çalışan rehberlerinin ve meslektaş tanımanın en iyi kısımlarını birleştirdik.
Crewhu
crewhu.com
Crewhu, CSAT, NPS, Çalışan Tanıma ve Oyunlaştırmayı birleştiren MSP'ler için oluşturulmuş tek platformdur. Çalışan bağlılığını, müşteri memnuniyetini artırmak ve daha fazla anlaşma yapmak için en önemli ölçümleri takip edin!
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard, dağıtılan ve imzalanan kartın yerini alarak çalışanların özel günlerinde işyerinde takdiri yeniden tasarlıyor. Ayrıca şirket etkinlikleri, duyurular ve daha fazlası için de kullanılabilir. Kullanıcı Kudoboard grup kartlarını oluşturur; içeriğe katkıda bulunmak; başkalarını gönderi gönderm...
Recognition
rewardable.co.uk
Rewardable, insanların ödülleri, ödemeleri ve teşvikleri herkese, her yere ücretsiz olarak göndermesine olanak tanıyan ücretsiz ve kullanımı kolay bir ödül platformudur.
Accolader
accolader.io
Accolader, Pro sürümü mevcut olan ücretsiz bir emsal ödül sistemidir. Accolader, mutluluğu ve bağlılığı artırmaya yarayan şeyler üzerine kurulmuştur: Ödüller yerine sosyal, paylaşılan tanınmaya dayalı ödüller. Hem yönetimde hem de kullanımda basitliğe odaklanılmıştır.
Group Cards
groupcards.app
Grup Kartları olarak müşterilerimizin daha mutlu, daha üretken ekipler oluşturmasına yardımcı oluyoruz. Dünya çapındaki insanlara 5 milyondan fazla takdir mesajı ilettik; her biri küçük bir neşe ve bağlantı patlamasıydı. Grup Kartları ile sınırsız sayfa ve imzalı grup tebrik kartı gönderebilir, hedi...
Applauz
applauz.me
Alkışlarla Ciroyu En Aza İndirin ve Verimliliği Yeni Zirvelere Taşıyın. Applauz, aktif ve gelişen bir şirket kültürünü desteklemek ve güçlendirmek için gerekli tüm araçlarla donatılmış, ödüllü bir çalışan tanıma platformudur. Anlamlı takdir mesajlarıyla iş arkadaşlarınızın ve yöneticilerin birbirler...
Staffino
staffino.com
Staffino, güçlü bir küresel varlığa sahip, 30'dan fazla ülkedeki müşterilere gururla hizmet veren ve çok çeşitli endüstrileri kapsayan bir müşteri ve çalışan deneyimi yönetimi platformudur. Son teknolojiye sahip çevrimiçi platformumuz, müşteri ve çalışan geri bildirimlerini toplamak ve yönetmek için...
Espresa
espresa.com
Espresa, şirketlerin üretkenliğini ölçülebilir şekilde artırırken en iyi insanları çekmesine ve elinde tutmasına yardımcı olan yerinde işyeri hizmetleri sağlayan bir yazılım platformu ve satıcı ağıdır.
CardClan
cardclan.io
Herkesin takdir edildiğini hissetmesini sağlayın! CardClan, çalışanlara ve müşterilere takdirinizi gösterme zorluğunu ortadan kaldırır. Alıcıları mutlaka gülümsetecek özelleştirilmiş kartlarla doğum günleri, yıldönümleri ve hatta emeklilik gibi dönüm noktalarını kutlayın. Kullanımı kolay araçlarımız...
Caroo
caroo.com
İnsanların işyerinde tanınma yoluyla derin bir bağ deneyimlediği bir dünya hayal ediyoruz. Platformumuz, bireysel çalışanların tanınma ihtiyaçlarına ilişkin derin davranış anlayışını ortaya çıkarır, ne zaman fark edilmesi gerektiği konusunda fikir verir ve çalışanların gerçekten istediği ödüllerin g...
Qarrot
qarrot.com
Qarrot, büyüyen işletmelere yönelik bulut tabanlı bir çalışan ödülleri ve tanıma yazılımıdır. Qarrot, kültürü güçlendirmek ve performansı artırmak için sonuca dayalı ödülleri ve takdiri güçlendiriyor. Hem ekiplerin hem de kuruluşların ihtiyaçları için tasarlanan yazılımımızın kullanımı basittir, min...
Perkbox
perkbox.com
Perkbox, nerede olurlarsa olsunlar veya ne isterlerse istesinler şirketlerin çalışanlarıyla ilgilenmelerine, onlarla bağlantı kurmalarına ve onları kutlamalarına yardımcı olan küresel bir fayda ve ödül platformudur. Dünya çapında 4000'den fazla işletmenin güvendiği, çalışanların mutlu, sağlıklı ve m...
Fringe
fringe.us
Fringe, yaşam tarzı harcama hesapları, ödüller ve tanınma, refah ve esnek sosyal yardım programlarına yönelik küresel çözümler sunan dünyanın ilk refah pazarıdır. Düşük etkileşim ve kafa karıştırıcı kullanım kurallarına sahip çok noktalı çözümlere zaman ve para harcamayı bırakın. Tüm insan programla...
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf, müşterilere ödüller ve takdirlerden anketler ve zorluklara kadar kapsamlı özellikler sağlayan lider çalışan bağlılığı çözümüdür. Size mükemmel bir katılım stratejisi oluşturmak ve bunu hayata geçirmek için ihtiyaç duyduğunuz araçları sağlamak için ödüllü platformumuzu ve katılım uzmanlarınd...
Teamphoria
teamphoria.com
Teamphoria, personelinizi motive etmek ve takdir etmek için özel araçlar ve analizler yoluyla üretkenliği ve çalışan katılımını artırmanıza olanak tanır.
ERIN
erinapp.com
ERIN, çalışan yönlendirmelerinden 5 kat daha fazla işe alım sağlayan ve ciroyu yarı yarıya azaltan bir çalışan yönlendirme ve şirket içi mobilite platformudur. ERIN, çalışanların yetenek kazanımına daha etkili ve daha sık katılmalarını sağlamak için otomatik bildirimler, kolay yönlendirmeler, şirket...
Advantage Club
advantageclub.ai
Advantage Club, birleşik bir platformda ödüller, tanınma, ayrıcalıklar, esnek çalışanlara sağlanan faydalar ve topluluk oluşturma gibi özelliklerle işyeri deneyimini ve refahını artıran küresel bir çalışan katılımı platformudur. - Yöneticilerin ve kuruluşların, çalışanların çabalarını tek bir tıklam...
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet, ekibinize kolayca teşekkür, tebrikler, veda, harika iş ve çok daha fazlasını söylemenize olanak tanıyan bir çalışan katılımı ve ödül platformudur. PerkSweet sezgisel bir ödül ve ödeme süreci, sınırsız dijital grup kartları ve otomatik ağ oluşturma yetenekleri sunar. PerkSweet, Şirketinizi...
PerkUp
perkupapp.com
PerkUp ile çalışanlarınıza inanılmaz hediyeler ve ödüller gönderin. İş yıldönümü ve doğum günü hediyelerini kolaylaştırın, nakit teşvikler gönderin ve markalı ürünleri küresel ekibinize dağıtın.
Kudos
kudos.com
Kudos ödüllü çalışan tanıma platformu, kuruluşların daha fazla çalışan katılımı ve daha iyi iş sonuçlarıyla sonuçlanan etkili, sürdürülebilir çalışan deneyimleri oluşturmasına olanak tanır.
GroupGreeting
groupgreeting.com
GroupGreeting olarak, insanların takdir edildiğini hissettiğinde dünyanın daha iyi bir yer olacağına inanıyoruz. Misyonumuz bu: insanların takdirlerini paylaşmalarını kolaylaştırmaya yardımcı olmak - her seferinde bir kişi, bir kart. Hizmetimiz dijital bir kart oluşturmanıza ve bunu birden fazla kiş...
Guusto
guusto.com
Tanınma, ön saflarda kalmayı etkilemek için geliştirildi. Başka bir puan programı değil! Herkese ödül gönderebilecek ücretsiz tek kullanıcı hesabıyla aylar değil dakikalar içinde başlayın. Hiçbir teknoloji gerektirmeyen web, mobil uygulama, TV ekranları ve baskı seçenekleri aracılığıyla ön saflardak...
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack, geniş ölçekte kişiselleştirme sunma konusunda uzmanlaşmış, konsiyerj, yapay zeka destekli kurumsal hediye platformudur. Şirket, herhangi bir kişi için en uygun hediyeyi verimli bir şekilde seçmek amacıyla hediye verme sürecini yapay zeka teknolojisiyle düzenleyerek müşterilerine yardımcı o...