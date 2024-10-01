Çalışan Tanıma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Heard Adası ve McDonald Adaları

GroupGreeting

groupgreeting.com

GroupGreeting olarak, insanların takdir edildiğini hissettiğinde dünyanın daha iyi bir yer olacağına inanıyoruz. Misyonumuz bu: insanların takdirlerini paylaşmalarını kolaylaştırmaya yardımcı olmak - her seferinde bir kişi, bir kart. Hizmetimiz dijital bir kart oluşturmanıza ve bunu birden fazla kiş...