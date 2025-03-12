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Çalışan Avantajları Yazılımı
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Çalışan Avantajları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Çalışan ayrıcalıkları yazılımı, işletmelerin çalışanlarına ek avantajlar sunmasına ve yönetmesine olanak tanır. Bu avantajlar arasında öğrenim ücretinin geri ödenmesini yönetmek, yiyecek kuponları sağlamak, servis hizmetleri düzenlemek ve tesis dışı etkinlikler düzenlemek yer alır. Yan haklar olarak bilinen ikramiyeler, sağlık sigortası, engellilik sigortası, emeklilik planları, hayat sigortası, aile izni (FMLA) ve ücretli izin gibi standart faydaların yanı sıra sunulmaktadır. Bu araçlar, İK departmanlarının şirket kültürünü geliştirmesi, çalışma ortamını iyileştirmesi ve çalışanların refahını artırması amacıyla tasarlanmıştır.

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Circula

Circula

circula.com

Circula, çalışanların seyahat masrafları, kredi kartları ve çalışan faydaları gibi harcamalarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Compt

Compt

compt.io

Compt, şirketlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen bir yan hak stipend yazılımıdır. Çalışan performans ve harcama yönetimini kolaylaştırır.

Vantage Circle

Vantage Circle

vantagecircle.com

Vantage Circle, çalışan katılımını ve tanınmayı artırmak için tasarlanmış bir platformdur. Ödüller, sosyal tanıma ve sağlıklı yaşam programları sunar.

Perks

Perks

perks.tech

Batik, çalışanların ihtiyaçlarına uygun avantajlar sunan bir uygulamadır. İK'nın bu avantajları kolayca yönetmesini sağlar.

Maven Clinic

Maven Clinic

mavenclinic.com

Maven Clinic, kadın ve aile sağlığını destekleyen bir dijital sağlık platformudur. Üreme, hamilelik, taşıyıcılık ve bebek bakımı konularında uzman hizmetler sunar.

Remodel Health

Remodel Health

remodelhealth.com

Remodel Health, işverenlerin bireysel sağlık geri ödeme planlarını yönetmelerine yardımcı olan bir yazılım ve danışmanlık hizmetidir.

Abenity

Abenity

abenity.com

Abenity, kullanıcılara özel indirimler ve avantajlar sunarak yaşam kalitelerini artırmayı amaçlayan bir platformdur.

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