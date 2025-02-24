Çalışan Avantajları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tokelau

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Çalışan ayrıcalıkları yazılımı, işletmelerin çalışanlarına ek avantajlar sunmasına ve yönetmesine olanak tanır. Bu avantajlar arasında öğrenim ücretinin geri ödenmesini yönetmek, yiyecek kuponları sağlamak, servis hizmetleri düzenlemek ve tesis dışı etkinlikler düzenlemek yer alır. Yan haklar olarak bilinen ikramiyeler, sağlık sigortası, engellilik sigortası, emeklilik planları, hayat sigortası, aile izni (FMLA) ve ücretli izin gibi standart faydaların yanı sıra sunulmaktadır. Bu araçlar, İK departmanlarının şirket kültürünü geliştirmesi, çalışma ortamını iyileştirmesi ve çalışanların refahını artırması amacıyla tasarlanmıştır.
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Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle, İK profesyonellerinin yenilikçi AI destekli ve SaaS tabanlı çözümler, yani Vantage Ödülleri, Vantage Pulse, Vantage Perks ve Vantage Fit ile kazanan iş kültürleri oluşturmalarına yardımcı olan ödüllü bir çalışan katılımı ve tanıma platformudur. Dünyanın dört bir yanındaki 700'den fazla müşteriden 2 milyondan fazla çalışandan oluşan bir kullanıcı tabanına sahiptir. Platformu kullanan çalışanlar, 1000'den fazla markanın hediye kartları için ödül puanlarını küresel bir ödül kataloğu, Amazon mağazasından satın alma, kitap deneyimleri veya 59'dan fazla ülkede bulunan seçeneklerden ürün satın alabilirler. Ayrıca, ekipler ve Slack gibi araçlarla kesintisiz entegrasyonun tanıma sorunsuz olmasını sağlar. Platform, yıldönümü noktaları, dijital hizmet yıllığı ve özel bir kilometre taşı kataloğu dahil olmak üzere uzun hizmet ödülleri gibi bir dizi avantaj sunuyor. Vantage Circle ayrıca Microsoft Teams, Peoplestrong ve diğer HRMS/HCM platformları için tercih edilen ortaktır. Takım performansını ve takdir kültürünü geliştirmek için tasarlanan uygulamamız, kapsamlı bir özellik paketi sunar: * Sosyal Tanınma: Başarıları akran-peer tanıma, ödüller, rozetler ve skor tabloları ile kutlayın. * Kilometre taşı kutlamaları: Otomatik doğum günü ve servis yıldönümü dilekleriyle özel anları asla kaçırmayın. * Global Rewards Kataloğu: 70'den fazla ülkede hediye kartları, ürünler ve benzersiz deneyimler için puanları kullanın. * Amazon Business Entegrasyonu: Çok çeşitli Amazon ürünleri için zahmetsizce ödül puanı alışverişi. * Çok dilli destek: Küresel bir işgücüne hitap etmek için 13 dilde mevcuttur. * Kesintisiz entegrasyon: Sosyal platformlar, SSO ve HRIS sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Circula
circula.com
Circula, çalışanlar tarafından yapılan tüm ödemeler için bir harcama platformudur: seyahat masrafları, kredi kartları ve çalışanlara sağlanan faydalar. Misyonumuz, finans ve bordro yönetimini basitleştirirken akıllı otomasyonlar aracılığıyla uyumluluğu sağlayarak çalışanların işlerini en iyi şekilde yapabilmelerini sağlamaktır. Circula ile ✔️ Muhasebede %80'e kadar zaman tasarrufu sağlarsınız ve kuruluşunuz içinde üretken bir iş ortağı olursunuz ✔️ Uyumluluk risklerini azaltırsınız ve güvenli ve denetime dayanıklı süreçler sağlarsınız *Kartlar, Visa Europe Limited lisansı uyarınca Transact Payments Malta Limited tarafından verilmektedir. . Transact Payments Malta Limited, 1994 tarihli Finansal Kurum Yasası kapsamında bir Finansal Kurum olarak Malta Finansal Hizmetler Otoritesi tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş ve denetlenmektedir. Kayıt numarası C 91879.
Compt
compt.io
Compt, şirketinizin ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilen, %100 IRS uyumlu ve küresel ekipleri destekleyebilen 1 numaralı ayrıcalık maaşı yazılımıdır. Compt ile, bir çalışan ayrıcalıklarını veya maaş programını yönetmek için genellikle gereken idari yük olmadan, çalışanlarınızı memnun eden hazır ve özel ayrıcalık maaşlarını kolayca sunabilirsiniz. 25 ana harcama kategorisi arasından seçim yapın (örn. sağlık ve sağlıklı yaşam, öğrenme ve gelişim, yemek, cep telefonu) ve çalışanlarınızı fonlarını kullanmaya davet edin, gerisini yazılımımız yönetsin. Compt, çalışanlarınızın bakiye ve kullanım bilgileri konusunda düzenli olarak güncel kalmasını sağlar, tam vergi uyumluluğunu korur ve İK ekibinizin, işletmenizin benzersiz ihtiyaçlarına göre kapsayıcı ve esnek ayrıcalıkları yönetmek için merkezi ve kullanımı kolay bir platforma sahip olmasını sağlar. Ayrıcalık maaşları ve spot bonus özelliklerine ek olarak Compt bir gider yönetimi aracı da sunuyor. Çalışanlar aynı platformda masrafları gönderebilir ve gerekli belgeleri ekleyebilir; bu da onu gerçek anlamda kapsamlı bir çalışan geri ödeme çözümü haline getirir. Compt, Ocak 2018'de kuruldu ve merkezi Boston, MA'da bulunuyor. Daha fazla bilgiyi www.compt.io adresinde bulabilirsiniz.
Abenity
abenity.com
Abenity, işverenlerin, mezun gruplarının ve derneklerin avantajlarını özel ayrıcalıklar ve indirim programlarıyla desteklemelerine yardımcı olur.
Perks
perks.tech
Batik, günümüz çalışanlarının ihtiyaçlarına uygun sosyal haklar ve ayrıcalıklar için tek elden çözümdür. İK'ların ihtiyaç duyulan sosyal hakları günümüz çalışanlarıyla uyumlu hale getirmesine yardımcı oluyoruz ve sosyal hak çözümlerini basit ve kolay anlaşılır hale getirerek iş yerinizi çalışan odaklı hale getiriyoruz. Batik'i diğer fayda sağlayıcılardan ayıran şey, faydaları somut, kişiselleştirilmiş, kapsayıcı ve erişilebilir olacak şekilde yeniden tasarlama konusundaki kararlılığıdır. Bu taahhüt, her çalışanın, sağlanan faydaların kendilerine özgü ihtiyaç ve tercihlerine uygun olduğunu hissetmesini sağlar. Batik'in özel avantaj paketi, her çalışanın kendileri için anlamlı ve ilgili avantajlara erişimini garanti altına almak üzere özenle seçilmiştir. Yönetici erişimi, İK'nın çalışanları için etkinleştirebilecekleri avantajları görüntülemesine olanak tanır. İK'lar ve çalışanlar özel fiyatlarla avantajlardan yararlanabilirler.
Maven Clinic
mavenclinic.com
Maven, şirketlerin çeşitli yetenekleri elinde tutmasına, sağlık sonuçlarını iyileştirmesine ve doğum ve doğurganlık maliyetlerini azaltmasına yardımcı oluyor. Ebeveynliğe giden her yolu destekliyoruz: Hamilelik, Doğurganlık, Yumurta Dondurma, Evlat Edinme, Taşıyıcı Annelik, Bebek Bakımı, Anne Sütü Nakliyesi ve Yönetici Eğitimi.
Remodel Health
remodelhealth.com
Remodel Health, işverenlerin hem maliyetleri düşürmesine hem de ekiplerine daha iyi bakmalarına yardımcı olan sağlık faydaları yazılımı ve danışmanlığıdır.
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