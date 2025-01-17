Çalışan Avantajları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Palau

Compt

compt.io

Compt, şirketinizin ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilen, %100 IRS uyumlu ve küresel ekipleri destekleyebilen 1 numaralı ayrıcalık maaşı yazılımıdır. Compt ile, bir çalışan ayrıcalıklarını veya maaş programını yönetmek için genellikle gereken idari yük olmadan, çalışanlarınızı memnun eden hazır ve özel ayrıcalık maaşlarını kolayca sunabilirsiniz. 25 ana harcama kategorisi arasından seçim yapın (örn. sağlık ve sağlıklı yaşam, öğrenme ve gelişim, yemek, cep telefonu) ve çalışanlarınızı fonlarını kullanmaya davet edin, gerisini yazılımımız yönetsin. Compt, çalışanlarınızın bakiye ve kullanım bilgileri konusunda düzenli olarak güncel kalmasını sağlar, tam vergi uyumluluğunu korur ve İK ekibinizin, işletmenizin benzersiz ihtiyaçlarına göre kapsayıcı ve esnek ayrıcalıkları yönetmek için merkezi ve kullanımı kolay bir platforma sahip olmasını sağlar. Ayrıcalık maaşları ve spot bonus özelliklerine ek olarak Compt bir gider yönetimi aracı da sunuyor. Çalışanlar aynı platformda masrafları gönderebilir ve gerekli belgeleri ekleyebilir; bu da onu gerçek anlamda kapsamlı bir çalışan geri ödeme çözümü haline getirir. Compt, Ocak 2018'de kuruldu ve merkezi Boston, MA'da bulunuyor. Daha fazla bilgiyi www.compt.io adresinde bulabilirsiniz.