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Çalışan Avantajları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Umman

Çalışan ayrıcalıkları yazılımı, işletmelerin çalışanlarına ek avantajlar sunmasına ve yönetmesine olanak tanır. Bu avantajlar arasında öğrenim ücretinin geri ödenmesini yönetmek, yiyecek kuponları sağlamak, servis hizmetleri düzenlemek ve tesis dışı etkinlikler düzenlemek yer alır. Yan haklar olarak bilinen ikramiyeler, sağlık sigortası, engellilik sigortası, emeklilik planları, hayat sigortası, aile izni (FMLA) ve ücretli izin gibi standart faydaların yanı sıra sunulmaktadır. Bu araçlar, İK departmanlarının şirket kültürünü geliştirmesi, çalışma ortamını iyileştirmesi ve çalışanların refahını artırması amacıyla tasarlanmıştır.

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Circula

Circula

circula.com

Circula, çalışanlar tarafından yapılan tüm ödemeler için bir harcama platformudur: seyahat masrafları, kredi kartları ve çalışanlara sağlanan faydalar. Misyonumuz, finans ve bordro yönetimini basitleştirirken akıllı otomasyonlar aracılığıyla uyumluluğu sağlayarak çalışanların işlerini en iyi şekilde...

Compt

Compt

compt.io

Compt, şirketinizin ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilen, %100 IRS uyumlu ve küresel ekipleri destekleyebilen 1 numaralı ayrıcalık maaşı yazılımıdır. Compt ile, bir çalışan ayrıcalıklarını veya maaş programını yönetmek için genellikle gereken idari yük olmadan, çalışanlarınızı memnun eden h...

Vantage Circle

Vantage Circle

vantagecircle.com

Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks ve Vantage Fit gibi yenilikçi yapay zeka destekli ve SaaS tabanlı çözümler aracılığıyla İK profesyonellerinin kazanan iş kültürleri oluşturmasına yardımcı olduğumuz, ödüllü bir Çalışan Bağlılığı ve Tanınma platformuyuz. Dünya çapında 700'den fazla müşter...

Perks

Perks

perks.tech

Batik, günümüz çalışanlarının ihtiyaçlarına uygun sosyal haklar ve ayrıcalıklar için tek elden çözümdür. İK'ların ihtiyaç duyulan sosyal hakları günümüz çalışanlarıyla uyumlu hale getirmesine yardımcı oluyoruz ve sosyal hak çözümlerini basit ve kolay anlaşılır hale getirerek iş yerinizi çalışan odak...

Maven Clinic

Maven Clinic

mavenclinic.com

Maven, şirketlerin çeşitli yetenekleri elinde tutmasına, sağlık sonuçlarını iyileştirmesine ve doğum ve doğurganlık maliyetlerini azaltmasına yardımcı oluyor. Ebeveynliğe giden her yolu destekliyoruz: Hamilelik, Doğurganlık, Yumurta Dondurma, Evlat Edinme, Taşıyıcı Annelik, Bebek Bakımı, Anne Sütü N...

Remodel Health

Remodel Health

remodelhealth.com

Remodel Health, işverenlerin hem maliyetleri düşürmesine hem de ekiplerine daha iyi bakmalarına yardımcı olan sağlık faydaları yazılımı ve danışmanlığıdır.

Abenity

Abenity

abenity.com

Abenity, işverenlerin, mezun gruplarının ve derneklerin avantajlarını özel ayrıcalıklar ve indirim programlarıyla desteklemelerine yardımcı olur.

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