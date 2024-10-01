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Çalışan Avantajları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Macaristan
Çalışan ayrıcalıkları yazılımı, işletmelerin çalışanlarına ek avantajlar sunmasına ve yönetmesine olanak tanır. Bu avantajlar arasında öğrenim ücretinin geri ödenmesini yönetmek, yiyecek kuponları sağlamak, servis hizmetleri düzenlemek ve tesis dışı etkinlikler düzenlemek yer alır. Yan haklar olarak bilinen ikramiyeler, sağlık sigortası, engellilik sigortası, emeklilik planları, hayat sigortası, aile izni (FMLA) ve ücretli izin gibi standart faydaların yanı sıra sunulmaktadır. Bu araçlar, İK departmanlarının şirket kültürünü geliştirmesi, çalışma ortamını iyileştirmesi ve çalışanların refahını artırması amacıyla tasarlanmıştır.
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Circula
circula.com
Circula, çalışanlar tarafından yapılan tüm ödemeler için bir harcama platformudur: seyahat masrafları, kredi kartları ve çalışanlara sağlanan faydalar. Misyonumuz, finans ve bordro yönetimini basitleştirirken akıllı otomasyonlar aracılığıyla uyumluluğu sağlayarak çalışanların işlerini en iyi şekilde...
Compt
compt.io
Compt, şirketinizin ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilebilen, %100 IRS uyumlu ve küresel ekipleri destekleyebilen 1 numaralı ayrıcalık maaşı yazılımıdır. Compt ile, bir çalışan ayrıcalıklarını veya maaş programını yönetmek için genellikle gereken idari yük olmadan, çalışanlarınızı memnun eden h...
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Rewards, Vantage Pulse, Vantage Perks ve Vantage Fit gibi yenilikçi yapay zeka destekli ve SaaS tabanlı çözümler aracılığıyla İK profesyonellerinin kazanan iş kültürleri oluşturmasına yardımcı olduğumuz, ödüllü bir Çalışan Bağlılığı ve Tanınma platformuyuz. Dünya çapında 700'den fazla müşter...
Maven Clinic
mavenclinic.com
Maven, şirketlerin çeşitli yetenekleri elinde tutmasına, sağlık sonuçlarını iyileştirmesine ve doğum ve doğurganlık maliyetlerini azaltmasına yardımcı oluyor. Ebeveynliğe giden her yolu destekliyoruz: Hamilelik, Doğurganlık, Yumurta Dondurma, Evlat Edinme, Taşıyıcı Annelik, Bebek Bakımı, Anne Sütü N...
Perks
perks.tech
Batik, günümüz çalışanlarının ihtiyaçlarına uygun sosyal haklar ve ayrıcalıklar için tek elden çözümdür. İK'ların ihtiyaç duyulan sosyal hakları günümüz çalışanlarıyla uyumlu hale getirmesine yardımcı oluyoruz ve sosyal hak çözümlerini basit ve kolay anlaşılır hale getirerek iş yerinizi çalışan odak...
Remodel Health
remodelhealth.com
Remodel Health, işverenlerin hem maliyetleri düşürmesine hem de ekiplerine daha iyi bakmalarına yardımcı olan sağlık faydaları yazılımı ve danışmanlığıdır.
Abenity
abenity.com
Abenity, işverenlerin, mezun gruplarının ve derneklerin avantajlarını özel ayrıcalıklar ve indirim programlarıyla desteklemelerine yardımcı olur.