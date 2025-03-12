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Çalışan izleme yazılımı, işletmelerin çalışanların üretkenliğini, katılımını ve çalışma saatleri içindeki performansını takip etmesini sağlayarak çalışanların zamanlarını verimli kullanmasını sağlar. Bu araçlar, şirket politikalarına uygunluğu sağlamak ve çalışan kalitesini korumak için etkin zamanı, konumu, ekran etkinliğini, tarayıcı geçmişini, imleç hareketini ve iş çağrılarını izleyebilir. İK ekipleri genellikle politika uyumluluğunu değerlendirmek için çalışan izleme ürünlerini kullanırken, müşteri hizmetleri yöneticileri de temsilcilerin etkili bir şekilde çalıştığından emin olmak için bunları kullanır. Uzaktaki ekiplerin yöneticileri de işleri denetlemek açısından onları değerli buluyor. Bu çözümler aynı zamanda potansiyel müşterilere doğru mesajların iletilmesini sağlayarak yeni satış konuşmaları veya stratejiler uygulayan satış ekiplerine de fayda sağlayabilir. Kuruluşların çevik olmasına, etkili yöntemleri hızlı bir şekilde belirlemesine ve başarıya dayalı stratejiler benimsemesine olanak tanır. Hibrit ve uzaktan çalışma ortamlarını benimseyen şirketler için çalışanların izlenmesi, performans kalitesinin değerlendirilmesi açısından çok önemlidir. Çalışan izleme yazılımının özellikleri çoğu zaman zaman izleme yazılımı ve iletişim merkezi kalite güvence araçlarının özellikleriyle örtüşmektedir.
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Insightful
insightful.io
Insightful, çalışan verimliliğini izleyen, zaman takibi yapan ve uzaktan ekip yönetimi sağlayan bir iş gücü analitiği yazılımıdır.
JustCall
justcall.io
JustCall, ses, SMS, e-posta ve WhatsApp üzerinden iletişim sağlayan, iş süreçlerini otomatikleştiren bir iş iletişim platformudur.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff, uzaktan ve ofis ekiplerinin verimliliğini artırmak için zaman izleme, etkinlik izleme ve bordro yönetimi sunan bir işgücü analitiği yazılımıdır.
ActivTrak
activtrak.com
ActivTrak, hibrit işyerlerinde çalışan verimliliğini analiz eden ve yöneticilere karar verme süreçlerinde yardımcı olan bir iş gücü yönetim platformudur.
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp, çalışma sürelerini izleyip verimliliği artırmak için tasarlanmış bir zaman izleme uygulamasıdır. Projeleri yönetir, raporlar sunar ve katılım izler.
We360 AI
we360.ai
We360 AI, çalışanların çalışma ortamını izleyen ve verimlilik sağlamak için analizler sunan bir bulut tabanlı yazılımdır.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ, otomatik zaman izleme ve verimlilik ölçümü sağlayarak işletmelerin üretkenliğini artırmaya yardımcı bir uygulamadır.
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor, çalışanların performansını gerçek zamanlı izleyerek verimliliği artırmayı amaçlayan bir yönetim yazılımıdır.
Trackabi
trackabi.com
Trackabi, zaman izleme, çalışan izleme ve izin yönetimi gibi özellikler sunan bir verimlilik uygulamasıdır. Özellikle KOBİ'ler için tasarlanmıştır.
Kickidler
kickidler.com
Kickidler, çalışanların etkinliğini izleyen, bilgi güvenliğini artıran ve iş verimliliğini destekleyen bir izleme yazılımıdır.
Monitask
monitask.com
Monitask, ekiplerin verimliliğini artıran basit bir çalışan izleme ve zaman izleme yazılımıdır. Yöneticiler her yerden takım faaliyetlerini izleyebilir.
Worktivity
useworktivity.com
Worktivity, iş akışlarını kolaylaştıran ve çalışan yönetimini destekleyen bir verimlilik izleme platformudur. Görev yönetimi ve zaman izleme gibi özellikler sunar.
DeskTime
desktime.com
DeskTime, çalışanların verimliliğini otomatik olarak izleyen bir yazılımdır. Zaman takibi, proje yönetimi ve raporlama gibi özellikler sunar.
wAnywhere
wanywhere.com
wAnywhere, uzaktan çalışanların izlenmesi ve zaman takibi için yapay zeka tabanlı bir yazılımdır. Verimliliği artırmak için çeşitli izleme ve iletişim araçları sunar.
WorkTime
worktime.com
WorkTime, çalışanların, bilgisayarların ve internet aktivitelerinin izlenmesini sağlayan bir yazılımdır. Uzaktan ve ofiste çalışanların verimliliğini artırmaya yardımcı olur.
Workstatus
workstatus.io
WorkStatus, zaman takibi, proje ve görev yönetimi ile iş gücü optimizasyonu sağlayan bir yönetim platformudur.
DeskLog
desklog.io
Desklog, projeleri yönetmek ve ekiplerin verimliliğini izlemek için tasarlanmış bir zaman izleme yazılımıdır.
DeskTrack
desktrack.timentask.com
DeskTrack, çalışanların masaüstü etkinliklerini izleyen ve zaman takibi yapan bir yazılımdır, proje yönetimi için yararlıdır.
Yaware
yaware.com
Yaware, kullanıcıların çalışma sürelerini izleme ve analiz etme, üretkenliği artırma amacıyla otomatik zaman takibi yapan bir uygulamadır.
Traqq
traqq.com
Traqq, uzak ve hibrit ekiplerin zaman ve üretkenliğini izleyen, kullanıcı gizliliğine odaklanan bir uygulamadır.
fenced.ai
fenced.ai
fenced.ai, çocukların çevrimiçi güvenliğini sağlamak için tasarlanmış bir uygulamadır. Bu uygulama, müstehcen içerikleri ve yasadışı web sitelerini engelleyerek ebeveynlere yardımcı olur.
CleverControl
clevercontrol.com
CleverControl, iş yerlerinde çalışan izleme ve verimlilik artırma amacıyla tasarlanmış, çoklu dağıtım modelleri sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Workganizer
workganizer.com
Workganizer, görev ve projeleri yönetmek, önceliklendirmek ve ekiplerle işbirliği yapmak için tasarlanmış bir organizasyon aracıdır.
Controlio
controlio.net
Controlio, çalışanların günlük iş akışını gerçek zamanlı izleyerek verimlilik ve performans analizi sağlar; gizliliğe saygı gösterir.
Veriato
veriato.com
Veriato, uzaktan ve ofis içinde çalışan davranışlarını analiz ederek güvenlik risklerini önlemeye ve üretkenliği artırmaya yardımcı olan bir izleme yazılımıdır.
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