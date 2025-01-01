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Çalışan İzleme Yazılımı
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Çalışan İzleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Çalışan izleme yazılımı, işletmelerin çalışanların üretkenliğini, katılımını ve çalışma saatleri içindeki performansını takip etmesini sağlayarak çalışanların zamanlarını verimli kullanmasını sağlar. Bu araçlar, şirket politikalarına uygunluğu sağlamak ve çalışan kalitesini korumak için etkin zamanı, konumu, ekran etkinliğini, tarayıcı geçmişini, imleç hareketini ve iş çağrılarını izleyebilir. İK ekipleri genellikle politika uyumluluğunu değerlendirmek için çalışan izleme ürünlerini kullanırken, müşteri hizmetleri yöneticileri de temsilcilerin etkili bir şekilde çalıştığından emin olmak için bunları kullanır. Uzaktaki ekiplerin yöneticileri de işleri denetlemek açısından onları değerli buluyor. Bu çözümler aynı zamanda potansiyel müşterilere doğru mesajların iletilmesini sağlayarak yeni satış konuşmaları veya stratejiler uygulayan satış ekiplerine de fayda sağlayabilir. Kuruluşların çevik olmasına, etkili yöntemleri hızlı bir şekilde belirlemesine ve başarıya dayalı stratejiler benimsemesine olanak tanır. Hibrit ve uzaktan çalışma ortamlarını benimseyen şirketler için çalışanların izlenmesi, performans kalitesinin değerlendirilmesi açısından çok önemlidir. Çalışan izleme yazılımının özellikleri çoğu zaman zaman izleme yazılımı ve iletişim merkezi kalite güvence araçlarının özellikleriyle örtüşmektedir.

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Insightful

Insightful

insightful.io

Insightful, çalışan verimliliğini izleyen, zaman takibi yapan ve uzaktan ekip yönetimi sağlayan bir iş gücü analitiği yazılımıdır.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff, uzaktan ve ofis ekiplerinin verimliliğini artırmak için zaman izleme, etkinlik izleme ve bordro yönetimi sunan bir işgücü analitiği yazılımıdır.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall, ses, SMS, e-posta ve WhatsApp üzerinden iletişim sağlayan, iş süreçlerini otomatikleştiren bir iş iletişim platformudur.

TimeCamp

TimeCamp

timecamp.com

TimeCamp, çalışma sürelerini izleyip verimliliği artırmak için tasarlanmış bir zaman izleme uygulamasıdır. Projeleri yönetir, raporlar sunar ve katılım izler.

ActivTrak

ActivTrak

activtrak.com

ActivTrak, hibrit işyerlerinde çalışan verimliliğini analiz eden ve yöneticilere karar verme süreçlerinde yardımcı olan bir iş gücü yönetim platformudur.

We360 AI

We360 AI

we360.ai

We360 AI, çalışanların çalışma ortamını izleyen ve verimlilik sağlamak için analizler sunan bir bulut tabanlı yazılımdır.

Time Champ

Time Champ

timechamp.io

Time Champ, otomatik zaman izleme ve verimlilik ölçümü sağlayarak işletmelerin üretkenliğini artırmaya yardımcı bir uygulamadır.

EmpMonitor

EmpMonitor

empmonitor.com

EmpMonitor, çalışanların performansını gerçek zamanlı izleyerek verimliliği artırmayı amaçlayan bir yönetim yazılımıdır.

Trackabi

Trackabi

trackabi.com

Trackabi, zaman izleme, çalışan izleme ve izin yönetimi gibi özellikler sunan bir verimlilik uygulamasıdır. Özellikle KOBİ'ler için tasarlanmıştır.

Worktivity

Worktivity

useworktivity.com

Worktivity, iş akışlarını kolaylaştıran ve çalışan yönetimini destekleyen bir verimlilik izleme platformudur. Görev yönetimi ve zaman izleme gibi özellikler sunar.

Kickidler

Kickidler

kickidler.com

Kickidler, çalışanların etkinliğini izleyen, bilgi güvenliğini artıran ve iş verimliliğini destekleyen bir izleme yazılımıdır.

Monitask

Monitask

monitask.com

Monitask, ekiplerin verimliliğini artıran basit bir çalışan izleme ve zaman izleme yazılımıdır. Yöneticiler her yerden takım faaliyetlerini izleyebilir.

Workstatus

Workstatus

workstatus.io

WorkStatus, zaman takibi, proje ve görev yönetimi ile iş gücü optimizasyonu sağlayan bir yönetim platformudur.

Yaware

Yaware

yaware.com

Yaware, kullanıcıların çalışma sürelerini izleme ve analiz etme, üretkenliği artırma amacıyla otomatik zaman takibi yapan bir uygulamadır.

DeskTrack

DeskTrack

desktrack.timentask.com

DeskTrack, çalışanların masaüstü etkinliklerini izleyen ve zaman takibi yapan bir yazılımdır, proje yönetimi için yararlıdır.

DeskTime

DeskTime

desktime.com

DeskTime, çalışanların verimliliğini otomatik olarak izleyen bir yazılımdır. Zaman takibi, proje yönetimi ve raporlama gibi özellikler sunar.

WorkTime

WorkTime

worktime.com

WorkTime, çalışanların, bilgisayarların ve internet aktivitelerinin izlenmesini sağlayan bir yazılımdır. Uzaktan ve ofiste çalışanların verimliliğini artırmaya yardımcı olur.

DeskLog

DeskLog

desklog.io

Desklog, projeleri yönetmek ve ekiplerin verimliliğini izlemek için tasarlanmış bir zaman izleme yazılımıdır.

CleverControl

CleverControl

clevercontrol.com

CleverControl, iş yerlerinde çalışan izleme ve verimlilik artırma amacıyla tasarlanmış, çoklu dağıtım modelleri sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Veriato

Veriato

veriato.com

Veriato, uzaktan ve ofis içinde çalışan davranışlarını analiz ederek güvenlik risklerini önlemeye ve üretkenliği artırmaya yardımcı olan bir izleme yazılımıdır.

wAnywhere

wAnywhere

wanywhere.com

wAnywhere, uzaktan çalışanların izlenmesi ve zaman takibi için yapay zeka tabanlı bir yazılımdır. Verimliliği artırmak için çeşitli izleme ve iletişim araçları sunar.

Controlio

Controlio

controlio.net

Controlio, çalışanların günlük iş akışını gerçek zamanlı izleyerek verimlilik ve performans analizi sağlar; gizliliğe saygı gösterir.

Traqq

Traqq

traqq.com

Traqq, uzak ve hibrit ekiplerin zaman ve üretkenliğini izleyen, kullanıcı gizliliğine odaklanan bir uygulamadır.

CloudDesk

CloudDesk

clouddesk.ai

Uzaktan çalışanları izleme ve analiz yazılımı. Aktivite izleme, zaman takip, ekran kaydı ve web uygulama kullanımı analizi ile verimliliği artırır.

Workganizer

Workganizer

workganizer.com

Workganizer, görev ve projeleri yönetmek, önceliklendirmek ve ekiplerle işbirliği yapmak için tasarlanmış bir organizasyon aracıdır.

fenced.ai

fenced.ai

fenced.ai

fenced.ai, çocukların çevrimiçi güvenliğini sağlamak için tasarlanmış bir uygulamadır. Bu uygulama, müstehcen içerikleri ve yasadışı web sitelerini engelleyerek ebeveynlere yardımcı olur.

FocusRO

FocusRO

focusro.com

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