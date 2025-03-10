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Çalışan izleme yazılımı, işletmelerin çalışanların üretkenliğini, katılımını ve çalışma saatleri içindeki performansını takip etmesini sağlayarak çalışanların zamanlarını verimli kullanmasını sağlar. Bu araçlar, şirket politikalarına uygunluğu sağlamak ve çalışan kalitesini korumak için etkin zamanı, konumu, ekran etkinliğini, tarayıcı geçmişini, imleç hareketini ve iş çağrılarını izleyebilir. İK ekipleri genellikle politika uyumluluğunu değerlendirmek için çalışan izleme ürünlerini kullanırken, müşteri hizmetleri yöneticileri de temsilcilerin etkili bir şekilde çalıştığından emin olmak için bunları kullanır. Uzaktaki ekiplerin yöneticileri de işleri denetlemek açısından onları değerli buluyor. Bu çözümler aynı zamanda potansiyel müşterilere doğru mesajların iletilmesini sağlayarak yeni satış konuşmaları veya stratejiler uygulayan satış ekiplerine de fayda sağlayabilir. Kuruluşların çevik olmasına, etkili yöntemleri hızlı bir şekilde belirlemesine ve başarıya dayalı stratejiler benimsemesine olanak tanır. Hibrit ve uzaktan çalışma ortamlarını benimseyen şirketler için çalışanların izlenmesi, performans kalitesinin değerlendirilmesi açısından çok önemlidir. Çalışan izleme yazılımının özellikleri çoğu zaman zaman izleme yazılımı ve iletişim merkezi kalite güvence araçlarının özellikleriyle örtüşmektedir.
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DeskTrack
desktrack.timentask.com
DeskTrack, çalışanların masaüstü etkinliklerini izleyen ve zaman takibi yapan bir yazılımdır, proje yönetimi için yararlıdır.
Workganizer
workganizer.com
Workganizer, çalışanları ve projeleri daha sistematik takip etmek için en iyi yazılımdır. Devam kontrolcüsü olmaktan proje son teslim tarihlerine ve şirket denetimlerine kadar Workganizer'da her şey sizin için düzenlenmiştir. Workganizer'ı bu kadar özel kılan özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitesi bağlantısına tıklayın.
fenced.ai
fenced.ai
Ebeveynlerin çocuklarının her etkinliğiyle, özellikle de çocuklarının internette nasıl vakit geçirdiğiyle ilgilenmeleri her zaman mümkün olmuyor. Web çocuklar için her zaman güvenli bir alan değildir. İşte tam bu noktada, fend.ai çocuklarınızın dijital refahını sağlamak için kullanışlı hale geliyor. fended.ai, çocukların yetişkinlere yönelik içeriklerden ve diğer müstehcen ve yasa dışı web sitelerinden korunup korunmadığını size bildirdiğinden içinizin rahat olmasına yardımcı olur. Çocukların mahremiyetlerine saygı duyduğunuzu hissetmelerini sağlamak için, fend.ai'yi kurmadan önce çocuklarınızla düzgün bir iletişim kurmanız gerekir. fended.ai yalnızca çocuklarınızın cihazlarını izlemek için değil, aynı zamanda çocuklarınızın iyi cihaz alışkanlıkları geliştirmelerine ve gereksiz zararlardan kaçınmalarına yardımcı olmak için geliştirildi.
Controlio
controlio.net
Üst düzey bir çalışan izleme yazılımı olan Сontrolio, kuruluşların günlük iş akışlarına ilişkin değerli içgörülerin kilidini açmasına, iş yükü dengesini yönetmesine ve gizliliklerini ihlal etmeden çalışan performansını ölçmesine olanak tanır. Çalışan üretkenliğini artırmak, çalışma politikalarını iyileştirmek ve veri güvenliğini artırmak artık her zamankinden daha kolay hale geldi!
Worktivity
useworktivity.com
Worktivity, iş akışlarını kolaylaştıran ve çalışan yönetimini destekleyen bir verimlilik izleme platformudur. Görev yönetimi ve zaman izleme gibi özellikler sunar.
CleverControl
clevercontrol.com
CleverControl, işverenlerin personelin çalışma çabalarının verimliliğini artırmasına ve aynı zamanda kurumsal bilgilerin ifşa edilmesini önlemesine olanak tanıyan bulut tabanlı bir iş çözümleri yazılımıdır; biriken verileri, işyerindeki çeşitli sorunların ve olayların çözümünde bir varlık olabilir. CleverControl, ürününü bulut üzerinde, şirket içi ve küçük işletmeler için yerel olmak üzere üç farklı biçimde sunar. Bulut Üzerinde CleverControl nedir? CleverControl'ün On-Cloud çözümüyle amacı, ekibinizin günlük çalışma düzenleri hakkında kapsamlı raporlar derlemektir. Temel özellikler arasında Yüz Tanıma, Tuş Kaydı, Ekran Kaydı, Anlık Mesaj İzleme ve daha fazlası yer alır. Ekip liderleri, biriken verilere herhangi bir cihazdan uzaktan erişebilir. CleverControl On-Premise nedir? CleverControl On-Premise, toplanan verilerin kurumsal ağınızda kalmasını garanti eden, şirketlere yönelik bir çalışan gözetim çözümüdür. Bilgilerin saklanması ve erişilebilirliği üzerindeki mutlak yetki yalnızca size aittir. Küçük İşletmeler için CleverControl Local nedir? Küçük İşletmeler için CleverControl Local, çalışan faaliyetlerini izlemek ve verimliliği artırmak için uygun maliyetli bir çözümdür. Paylaşımlı klasör sistemi kullanarak sunucu satın alma ihtiyacını ortadan kaldırır, tüm verilerin şirketinizin bünyesinde kalmasını sağlar. Bu araç, ek donanım maliyeti olmadan üretkenliği optimize etmek ve verileri güvence altına almak isteyen küçük işletmeler için idealdir.
WorkTime
worktime.com
WorkTime bir çalışan, bilgisayar ve internet izleme yazılımıdır. WorkTime üretkenliği izler ve artırılmasına yardımcı olur. Evden, uzaktan ve ofis içi çalışanları izler. WorkTime herhangi bir invaziv izlemeyi desteklemez. Ağır yükler için tasarlanmıştır ve 1-15.000'den fazla bilgisayarda iyi çalışır.
Veriato
veriato.com
Veriato, şirketlerin uzak, hibrit ve ofis içi ortamlarında riskleri önlemelerine ve üretkenliği artırmalarına yardımcı olmak için yapay zeka tabanlı kullanıcı davranışı analitiğini kullanarak oluşturduğu kategoriyi yeniden tanımladı. Veriato'nun platformu, tek bir güçlü platformda Insider Risk Management (IRM), davranışsal analitik, kullanıcı etkinliği izleme (UAM) ve veri kaybı önleme (DLP) için çözümler sunar. Veriato, izleme, uyarılar, raporlama ve ekran görüntüleri sunarak müşterilerin siber güvenlikte reaktif ve kritik olmaktan ziyade öngörülü ve proaktif olmalarına olanak tanır. Platform, küresel İşletmelerin, KOBİ'lerin ve Devlet kurumlarının daha katılımcı, üretken ve güvenli olmalarına yardımcı oluyor.
Kickidler
kickidler.com
Kickidler, çalışanların etkinliğini izleyen, bilgi güvenliğini artıran ve iş verimliliğini destekleyen bir izleme yazılımıdır.
Traqq
traqq.com
Traqq, işletmelerin ve kuruluşların performansı ve şirket içi süreçleri izlemelerine yardımcı olur. Ekibiniz daha iyi organize olacak, daha yüksek şeffaflığın keyfini çıkaracak ve iş verimliliğini artıracaktır.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ, otomatik zaman izleme ve verimlilik ölçümü sağlayarak işletmelerin üretkenliğini artırmaya yardımcı bir uygulamadır.
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile, çağrıları, uygulamaları ve çalışanların telefonlarının konumunu ölçerek ve analiz ederek insanların daha üretken olmalarına yardımcı olur.
Trackabi
trackabi.com
Trackabi, zaman izleme, çalışan izleme ve izin yönetimi gibi özellikler sunan bir verimlilik uygulamasıdır. Özellikle KOBİ'ler için tasarlanmıştır.
ActivTrak
activtrak.com
ActivTrak, hibrit işyerlerinde çalışan verimliliğini analiz eden ve yöneticilere karar verme süreçlerinde yardımcı olan bir iş gücü yönetim platformudur.
Workstatus
workstatus.io
WorkStatus, zaman takibi, proje ve görev yönetimi ile iş gücü optimizasyonu sağlayan bir yönetim platformudur.
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor, çalışanların performansını gerçek zamanlı izleyerek verimliliği artırmayı amaçlayan bir yönetim yazılımıdır.
DeskLog
desklog.io
Desklog, projeleri yönetmek ve ekiplerin verimliliğini izlemek için tasarlanmış bir zaman izleme yazılımıdır.
We360 AI
we360.ai
We360 AI, çalışanların çalışma ortamını izleyen ve verimlilik sağlamak için analizler sunan bir bulut tabanlı yazılımdır.
wAnywhere
wanywhere.com
wAnywhere, güvenliği sağlamak ve üretkenliği artırmak için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir uzaktan çalışan izleme ve masaüstü zaman izleme yazılımıdır. Bu araç, üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için otomatik zaman izleme, boşta kalma süresi izleme, web sitesi ve uygulama kullanımını izleme ve konum izleme gibi özellikler sunar. Ayrıca organizasyon içerisinde çeşitli düzeylerde sezgisel ve kapsamlı görselleştirme ve raporlama sağlar. Yöneticiler, eşikler veya sınırlar karşılanmadığında ekran engelleme veya bildirimleri tetikleme dahil yapılandırılabilir eylemler ayarlayabilir. wAnywhere, izlemenin yanı sıra platform içinde iletişim ve işbirliği yetenekleri de sunar. Kullanıcılar, kurumsal düzeyde güvenli bir video konferans uygulaması ve kurumsal sohbet aracılığıyla ekip üyeleriyle etkileşime girebilir. Araç, departman bazında yapılandırmaya, eklemeye, grup oluşturmaya ve uyumlu bir kültür için özel markalama ekleme yeteneğine olanak tanır. wAnywhere ayrıca çalışanların ihtiyaç duydukları her şeye tek bir masaüstünde sahip olmalarına olanak tanıyan üretkenliği artıran uygulamalardan oluşan bir koleksiyon sunar. Araç sürekli olarak yeni uygulamalar ekliyor ve yakında popüler harici uygulamalara da erişime izin verecek. wAnywhere, çalışanların ilgisini ve motivasyonunu korumak için oyunlaştırma ve sağlıklı yaşam özellikleri sunuyor. Motivasyonu ve sağlığı teşvik eden yenilikçi özellikler sunarak katılımı artırmayı amaçlıyor. Araç ayrıca konumdan bağımsız, güvenli bir iş yeri, hibrit çalışmada esneklik, emlak, enerji ve işe gidiş-gelişte maliyetlerin azaltılması, üretkenliği en üst düzeye çıkarmak ve takip etmek, şirket kültürünü güçlendirmek ve sezgisel görselleştirme ve raporlama yoluyla veriye dayalı içgörüler sağlamak. Ayrıca wAnywhere, hibrit çalışma olasılığını keşfeden şirketler için güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla yapay zeka tabanlı güvenlik ve uyumluluğu vurguluyor.
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp, çalışma sürelerini izleyip verimliliği artırmak için tasarlanmış bir zaman izleme uygulamasıdır. Projeleri yönetir, raporlar sunar ve katılım izler.
Monitask
monitask.com
Monitask, ekiplerin verimliliğini artıran basit bir çalışan izleme ve zaman izleme yazılımıdır. Yöneticiler her yerden takım faaliyetlerini izleyebilir.
JustCall
justcall.io
JustCall, ses, SMS, e-posta ve WhatsApp üzerinden iletişim sağlayan, iş süreçlerini otomatikleştiren bir iş iletişim platformudur.
Insightful
insightful.io
Insightful, çalışan verimliliğini izleyen, zaman takibi yapan ve uzaktan ekip yönetimi sağlayan bir iş gücü analitiği yazılımıdır.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff, uzaktan ve ofis ekiplerinin verimliliğini artırmak için zaman izleme, etkinlik izleme ve bordro yönetimi sunan bir işgücü analitiği yazılımıdır.
DeskTime
desktime.com
DeskTime, çalışanların verimliliğini otomatik olarak izleyen bir yazılımdır. Zaman takibi, proje yönetimi ve raporlama gibi özellikler sunar.
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