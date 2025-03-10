wAnywhere

wanywhere.com

wAnywhere, güvenliği sağlamak ve üretkenliği artırmak için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir uzaktan çalışan izleme ve masaüstü zaman izleme yazılımıdır. Bu araç, üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için otomatik zaman izleme, boşta kalma süresi izleme, web sitesi ve uygulama kullanımını izleme ve konum izleme gibi özellikler sunar. Ayrıca organizasyon içerisinde çeşitli düzeylerde sezgisel ve kapsamlı görselleştirme ve raporlama sağlar. Yöneticiler, eşikler veya sınırlar karşılanmadığında ekran engelleme veya bildirimleri tetikleme dahil yapılandırılabilir eylemler ayarlayabilir. wAnywhere, izlemenin yanı sıra platform içinde iletişim ve işbirliği yetenekleri de sunar. Kullanıcılar, kurumsal düzeyde güvenli bir video konferans uygulaması ve kurumsal sohbet aracılığıyla ekip üyeleriyle etkileşime girebilir. Araç, departman bazında yapılandırmaya, eklemeye, grup oluşturmaya ve uyumlu bir kültür için özel markalama ekleme yeteneğine olanak tanır. wAnywhere ayrıca çalışanların ihtiyaç duydukları her şeye tek bir masaüstünde sahip olmalarına olanak tanıyan üretkenliği artıran uygulamalardan oluşan bir koleksiyon sunar. Araç sürekli olarak yeni uygulamalar ekliyor ve yakında popüler harici uygulamalara da erişime izin verecek. wAnywhere, çalışanların ilgisini ve motivasyonunu korumak için oyunlaştırma ve sağlıklı yaşam özellikleri sunuyor. Motivasyonu ve sağlığı teşvik eden yenilikçi özellikler sunarak katılımı artırmayı amaçlıyor. Araç ayrıca konumdan bağımsız, güvenli bir iş yeri, hibrit çalışmada esneklik, emlak, enerji ve işe gidiş-gelişte maliyetlerin azaltılması, üretkenliği en üst düzeye çıkarmak ve takip etmek, şirket kültürünü güçlendirmek ve sezgisel görselleştirme ve raporlama yoluyla veriye dayalı içgörüler sağlamak. Ayrıca wAnywhere, hibrit çalışma olasılığını keşfeden şirketler için güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla yapay zeka tabanlı güvenlik ve uyumluluğu vurguluyor.