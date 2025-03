fenced.ai

Ebeveynlerin çocuklarının her etkinliğiyle, özellikle de çocuklarının internette nasıl vakit geçirdiğiyle ilgilenmeleri her zaman mümkün olmuyor. Web çocuklar için her zaman güvenli bir alan değildir. İşte tam bu noktada, fend.ai çocuklarınızın dijital refahını sağlamak için kullanışlı hale geliyor. fended.ai, çocukların yetişkinlere yönelik içeriklerden ve diğer müstehcen ve yasa dışı web sitelerinden korunup korunmadığını size bildirdiğinden içinizin rahat olmasına yardımcı olur. Çocukların mahremiyetlerine saygı duyduğunuzu hissetmelerini sağlamak için, fend.ai'yi kurmadan önce çocuklarınızla düzgün bir iletişim kurmanız gerekir. fended.ai yalnızca çocuklarınızın cihazlarını izlemek için değil, aynı zamanda çocuklarınızın iyi cihaz alışkanlıkları geliştirmelerine ve gereksiz zararlardan kaçınmalarına yardımcı olmak için geliştirildi.