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Çalışan İzleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pakistan
Çalışan izleme yazılımı, işletmelerin çalışanların üretkenliğini, katılımını ve çalışma saatleri içindeki performansını takip etmesini sağlayarak çalışanların zamanlarını verimli kullanmasını sağlar. Bu araçlar, şirket politikalarına uygunluğu sağlamak ve çalışan kalitesini korumak için etkin zamanı, konumu, ekran etkinliğini, tarayıcı geçmişini, imleç hareketini ve iş çağrılarını izleyebilir. İK ekipleri genellikle politika uyumluluğunu değerlendirmek için çalışan izleme ürünlerini kullanırken, müşteri hizmetleri yöneticileri de temsilcilerin etkili bir şekilde çalıştığından emin olmak için bunları kullanır. Uzaktaki ekiplerin yöneticileri de işleri denetlemek açısından onları değerli buluyor. Bu çözümler aynı zamanda potansiyel müşterilere doğru mesajların iletilmesini sağlayarak yeni satış konuşmaları veya stratejiler uygulayan satış ekiplerine de fayda sağlayabilir. Kuruluşların çevik olmasına, etkili yöntemleri hızlı bir şekilde belirlemesine ve başarıya dayalı stratejiler benimsemesine olanak tanır. Hibrit ve uzaktan çalışma ortamlarını benimseyen şirketler için çalışanların izlenmesi, performans kalitesinin değerlendirilmesi açısından çok önemlidir. Çalışan izleme yazılımının özellikleri çoğu zaman zaman izleme yazılımı ve iletişim merkezi kalite güvence araçlarının özellikleriyle örtüşmektedir.
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JustCall
justcall.io
JustCall: Hepsi Bir Arada İş İletişimi Platformu Ses, SMS, e-posta ve WhatsApp aracılığıyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurun. 100'den fazla entegrasyon ve yapay zeka büyüsüyle iş akışlarını otomatikleştirin ve işletmenizin otomatik pilotta büyümesini izleyin. Dünya çapında 6.000'den fazla işletmenin güvendiği JustCall, müşteriyle yüz yüze çalışan ekipleri, gerçek zamanlı ve çağrı sonrası yapay zeka içgörüleriyle desteklenen kusursuz müşteri etkileşimleri sunacak şekilde donatıyor. Dikkat edilmesi gereken en önemli JustCall özellikleri: * Gelen ve giden arama * SMS ve MMS gönderin ve alın * Satış çevirici (Otomatik, Tahminli ve Güçlü çeviriciler) * SMS İş Akışları * SMS Botları * Çok seviyeli IVR * Gerçek zamanlı temsilci yardımı * AI destekli SMS Yardımcı Pilotu * Yapay zeka koçluğu * Duygu analizi * AI çağrı puanlaması * Canlı çağrı izleme * Paylaşılan WhatsApp gelen kutusu * Otomatik çağrı dağıtımı (ACD) * 100'den fazla CRM entegrasyonu * 70'ten fazla ülkede iş telefonu numaraları
Insightful
insightful.io
Insightful, eyleme geçirilebilir veri öngörüleriyle daha bilinçli bir şekilde çalışmanıza yardımcı olan iş gücü analitiği ve üretkenlik yazılımıdır. Ekibinizin nasıl en iyi şekilde çalıştığını anlayın ve çalışan verimliliğini izleme, otomatik zaman takibi, uzaktan ekip yönetimi ve daha fazlasıyla üretkenliğe ilham verin. Insightful'ın sağladığı bilgiler daha verimli süreçler oluşturmanıza, iş akışlarını iyileştirmenize ve iş yüklerini dengelemenize olanak tanır, böylece ekibiniz ellerinden gelenin en iyisini yapabilir. Hepsi hafif, kullanımı kolay bir platformda. Bulutta veya Şirket İçinde sunulan Insightful, verilerinizi korumak ve uyumluluğu kolaylaştırmak için kurumsal düzeyde güvenlik ve gizlilikle oluşturulmuştur. İster 10 ister 10.000 cihazınız olsun, Insightful büyük hedeflerinize göre ölçeklenir.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff, olumlu bir çalışan deneyimi sağlarken uzak, hibrit ve şirket içi ekipler arasında üretkenliği artırmak için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir iş gücü analitiği yazılım çözümüdür. Hubstaff, işletmenizin daha verimli çalışabilmesi için 30'dan fazla uygulamayla entegre olur. Zaman izleme, ekran görüntüleri, etkinlik izleme, URL ve uygulama izleme, iş gücü analiz ölçümleri, otomatik bordro ve faturalandırma, planlama, GPS ve konum izleme ve zaman çizelgeleri gibi özelliklerle işin nasıl gerçekleştiğini görebilirsiniz. Mac, Windows, Linux, Chrome, iOS ve Android için kullanılabilir. Misyonumuz herkesin işyerinde en verimli gününü geçirmesine yardımcı olmaktır. Bu taahhüt, herkes için tatmin edici bir çalışma ortamından ödün vermeden en yüksek performansı önceliklendirmek anlamına gelir. Hubstaff'ın kuruluşumuzun verimliliği ve başarısı üzerindeki dönüştürücü etkisini deneyimleyin. Hubstaff'ın müşterilerimizin işletmeleri için nasıl paha biçilmez bir varlık haline geldiği aşağıda açıklanmıştır: - Artan Üretkenlik: PTO süreçlerini sorunsuz bir şekilde otomatikleştirerek üretkenlikte %5'lik dikkate değer bir artış elde edildi. - Stratejik Kaynak Tahsisi: Hubstaff'ın uygulaması, 10 personele eşdeğer bir personel sayısından tasarruf ederek operasyonel verimliliği artırdı. - İş Kazanımları ve İyileştirilmiş Kârlılık: Yeni iş fırsatları kazanmada ve mali kârlılığı önemli ölçüde iyileştirmede etkilidir. - Sıfır Kesinti Süresi: Sürekli ve sorunsuz bir iş akışı sağlayan sıfır kesinti süresiyle kesintisiz operasyonların keyfini çıkarın. - Verimli Bordro ve İK Süreçleri: Tüm bordro ve İK süreçlerini kolaylaştırarak idari yükü azalttık ve doğruluk sağladık. - Projelerde Maliyet Tasarrufu: Çeşitli projelerde %10 ile %25 arasında değişen önemli tasarruflar elde ederek genel karlılığı artırdık. - Artan Müşteri Değeri: Müşterilere sunulan değerde %30'luk kayda değer bir artış elde ederek hizmet standartlarını yükselttik. - Görev Optimizasyonu: Boşa giden görevlerin ortadan kaldırılması ve genel kaynak kullanımının iyileştirilmesi yoluyla %25 oranında maliyet tasarrufu sağlandı. - İşe Alma Maliyetlerinde Düşüş: İşe alma maliyetlerini %25 oranında azaltın, kötü işe alımlarla ilişkili riskleri azaltın ve işe alım süreçlerini optimize edin. - Çalışanları Elde Tutma: En iyi performans gösterenleri daha hızlı terfiler için ihtiyaç duydukları verilerle güçlendirir, böylece çalışanların elde tutulmasının iyileşmesini sağlar. Hubstaff, müşterilerimizin mükemmellik arayışında çok önemli bir araç olduğunu ve çeşitli iş operasyonlarında somut sonuçlar sağladığını kanıtladı. Hubstaff ile işin geleceğini kucaklayın!
We360 AI
we360.ai
We360.ai, çalışanlarınızın çalışma ortamı hakkında bilgi edinmenize yardımcı olan bulut tabanlı bir çalışan izleme yazılımıdır. Çalışanınız ister evden çalışıyor, ister ofisten çalışıyor ya da herhangi bir uzak konumdan çalışıyor olsun, size, insanların çalışma şeklini iyileştirmenize yardımcı olmak için iş yerinizin her köşesindeki verileri anlamlı bilgilere ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürme olanağı sağlar. Dünya çapında 40.000'den fazla kullanıcısı olan We360.ai'nin ödüllü çözümü, kullanıcıların kuruluşunuza nasıl dahil olduklarına dair anında görünürlük sağlayacak şekilde dakikalar içinde yapılandırılabilir. We360.ai, dijital etkinleştirme çabalarının kuruluşunuzu nasıl etkilediğini gözlemlemenin en güçlü yoludur.We360.ai, işlerini zahmetsizce büyütmek isteyen İK'lar ve iş liderleri için mükemmel bir araçtır. We360.ai'nin kullanımı kolaydır, ücretsiz deneme sürümüyle birlikte gelir ve birkaç dakika içinde yapılandırılır. İster 7x24 uzaktan destek olsun, ister özel hesap yöneticisi olsun, her zaman yanınızdayız. Şu konularda yardımcı olabiliriz: 1. Zaman Takibi 2. Otomatik Katılım 3. Verimlilik Ölçümü 4. Otomatik Ekran Görüntüleri 5. Gerçek Zamanlı Analiz 6. Manuel Ekran Görüntüleri 7. Sağlık 8. Saha Takibi 9. Gerçek Zamanlı Analiz Yukarıdaki özelliklere ek olarak - 1. Tüm müşterilerimize ücretsiz olarak canlı ürün eğitimi sunuyoruz. 2. Size özel hesap yöneticisi sağlayacağız. 3. 7x24 Teknik Destek 4. Gelişmiş Yazılımımız MacOS, Windows ve Linux gibi tüm önemli İşletim sistemlerinde çalışır! Genel olarak esnek işbirliği sağlayarak müşterilerinizi ve ekibinizi mutlu edeceksiniz. Ekibinizin üretkenliğini artırmanıza ve ekibinizle gerçek zamanlı olarak senkronize olmasını sağlamanıza yardımcı olacağız.
DeskTime
desktime.com
DeskTime, yöneticilerin, çalışanlarının gününün her yönünü mikro düzeyde yönetmeden, ekiplerinin çalışmalarını takip etmelerine olanak tanıyan, kullanımı kolay bir otomatik çalışan üretkenliği izleme yazılımıdır. Yöneticilerin zamanlarını çalışan verimliliği konusunda endişelenerek harcamamaları gerektiğine ve çalışanların yorucu manuel zaman takibi yöntemleriyle çıkmaza girmemeleri gerektiğine inanıyoruz. Çözüm çok kolay: DeskTime. DeskTime, yöneticilerin ekiplerinde şeffaflık ve dürüstlük kültürü oluşturmasına olanak tanırken, çalışanların da iş/yaşam dengesi konusunda net sınırlar belirlemesine olanak tanıyor. DeskTime'ın üretkenlik izleme özellikleri sayesinde yöneticiler, ekiplerinin çalışma alışkanlıklarını öğrenebilir, çalışanların vardiyalarını planlayabilir, devamsızlıkları yönetebilir ve belirli proje veya görevleri takip edebilir. Bu, ekibin iş ilerlemesini denetlemeyi kolaylaştıracak ve hiçbir çalışanın fazla çalıştırılmamasını veya gereğinden az kullanılmamasını sağlayacak. DeskTime'ın özellikleri şunları içerir: - tam otomatik çevrimiçi ve çevrimdışı zaman takibi - proje yönetimi - vardiya ve devamsızlık planlaması - isteğe bağlı ekran görüntüleri - özel raporlar - ve çok daha fazlası Otomatik çalışan zaman takibi uygulamamızla iş günlerinizin stresini ortadan kaldırın ve iş yerinize şeffaflık getirin .
Worktivity
useworktivity.com
Worktivity, iş akışlarını kolaylaştırmak, ekip işbirliğini geliştirmek ve genel iş başarısını artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir üretkenlik izleme ve çalışan yönetimi platformudur. Worktivity, doğru zaman takibi, görev yönetimi, verimlilik analizi ve uygulama kullanım öngörüleri gibi özelliklerin yanı sıra ayrıntılı proje yönetimi, zaman takibi, maliyet raporları ve yıllık izin takibini de içerir. Bu özellikler, işletmeler için kaynak tahsisinin daha iyi optimize edilmesine, proje verimliliğinin arttırılmasına ve sürekli iyileştirme kültürünün teşvik edilmesine katkıda bulunur. Kullanıcı dostu arayüzü ve yapay zeka destekli yetenekleriyle Worktivity, çalışan etkinliklerinin gerçek zamanlı görünürlüğünü sağlayarak performansı artırmak için veriye dayalı kararların alınmasına olanak tanır. Worktivity topluluğuna katılın ve çalışma şeklinizi dönüştüren yeni bir üretkenlik yönetimi çağını deneyimleyin.
Kickidler
kickidler.com
Kickidler yeni nesil çalışan izleme ve kullanıcı aktivite takip yazılımıdır. Kickidler yazılımı, personel kontrolünün otomasyonu, bilgi güvenliği ve iş verimliliğinin arttırılması için güçlü bir araçtır. Kickidler'ın ana özellikleri: bilgisayarların çevrimiçi izlenmesi, çalışanların faaliyet geçmişinin kaydedilmesi ve oynatılması, verimlilik analizi, zaman takibi ve ayrıca bilgi güvenliği. Ayrıca Kickidler, şirket içi iletişimin optimizasyonu ve faaliyet analizi için de faydalı olabilir.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ, zengin özelliklere sahip otomatik zaman takibi ve üretkenlik ölçüm yazılımıyla şirketlerin üretkenlik potansiyelini açığa çıkarmasına yardımcı olur. Verimliliğinizi %20 ila %30 oranında artırmanıza ve çalışanların moralini daha önce hiç olmadığı kadar artırmanıza yardımcı olabilir. Time Champ, bir zaman izleyiciden çok daha fazlasıdır ve sunduğu zengin özellik seti sayesinde işinizin tüm alanlarını optimize etmenize yardımcı olabilir ve rakiplerinizle aranızda önemli bir fark yaratabilir. Çalışanlarınızın merkezi neresi olursa olsun, ister uzaktan ister ofisten çalışıyor olsun, Time Champ onların iş günü içinde zamanlarını nerede harcadıklarını belirlemenize yardımcı olarak zamanlarının verimli bir şekilde harcanmasını sağlamanıza olanak tanır. Time Champ ayrıca kapsamlı bir kontrol paneli kullanarak şirketlerin ekiplerinin üretkenliğini anında etkili bir şekilde ölçmelerine yardımcı olur. Bir bakışta ekipten kaç kişinin çalıştığını, kaçının devamsız olduğunu veya geç kaldığını, kimlerin en fazla veya en az verimli çalışanlar olduğunu tek bir ekranda görebilirsiniz. Bu bilgiler daha sonra performans ve üretkenlik artışlarını artırmak için kullanılabilir. Time Champ çeşitli metrikleri ve KPI'ları toplar ve bunları güzelce hazırlanmış analitik grafikler ve raporlarda sunar. Time Champ, sorunlu alanları derinlemesine inceleme yeteneğiyle, sorunları analiz etmeyi ve hızlı bir şekilde çözüm bulmayı hayatı çok daha kolay hale getirir.
DeskTrack
desktrack.timentask.com
DeskTrack, çalışan masaüstünün içgörü ayrıntılarını kaydeden, yani açılan uygulamaların, göz atılan URL'lerin, açılan dosyaların listesini ve bunlara harcanan toplam süreyi tutan bir Çalışan İzleme ve Zaman Takip Yazılımıdır. Bu kayıt, yaptığımız asıl işi ve gün boyunca karşılaştığımız dikkat dağıtıcı şeyleri belirlememize yardımcı olur. Dosyaları ve URL'leri belirtilen projelere bağlayarak proje zaman çizelgelerini yönetmek için de kullanışlıdır. Esas olarak verimliliği ve üretkenliği %40 oranında artırmaya yardımcı olur.
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor, işverenlerin yüksek performanslı çalışanları izlemesine ve onları uygun şekilde ödüllendirmesine olanak tanıyan birçok akıllı özelliğe sahip mükemmel bir çalışan performansı izleme uygulamasıdır. Bu özellikler günümüzün kurumsal senaryosuyla son derece alakalıdır ve devam eden projeler üzerindeki verimlilik düzeyini ve kontrol derecesini artırmak için gereklidir. EmpMonitor, çalışanlarınızın aktivitelerini takip ederek gün içerisinde nerede vakit geçirdiklerini takip etmenizi kolaylaştırdı.
DeskLog
desklog.io
Desklog, projeyi yönetmenize yardımcı olan ve ekibinizin gerçek zamanlı verimliliğini takip eden bir proje yönetimi ve çalışan takip yazılımıdır. Günlük aktiviteleri kolaylıkla takip ederek harcanan zamanı ve raporu takip eder. Bu çalışan verimliliği takip yazılımı, ekibin tüm müşteri gereksinimlerini izlemesine ve tamamlamasına, zaman, bütçe ve tüm kapsam kısıtlamalarını yönetmesine yardımcı olur. Uzak çalışan zaman takip yazılımı, yerel ve uzak ekibi hem masaüstü hem de mobil cihazdan denetler. Desklog'u ücretsiz indirme Windows, Linux ve Mac için mevcuttur.
Workstatus
workstatus.io
Ekip Üretkenliğini En Üst Düzeye Çıkarın: Uzaktan Ofisten Ofise - Zaman takibi, proje ve görev yönetimi ve iş gücü optimizasyonuna yönelik hepsi bir arada çözümümüzle üretkenliği artırın. Lider iş gücü yönetimi yazılımıyla işinizi geliştirin. Süreçleri kolaylaştırın, iş akışlarını optimize edin ve ekibinizi güçlendirin. Şimdi deneyin!
wAnywhere
wanywhere.com
wAnywhere, güvenliği sağlamak ve üretkenliği artırmak için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir uzaktan çalışan izleme ve masaüstü zaman izleme yazılımıdır. Bu araç, üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için otomatik zaman izleme, boşta kalma süresi izleme, web sitesi ve uygulama kullanımını izleme ve konum izleme gibi özellikler sunar. Ayrıca organizasyon içerisinde çeşitli düzeylerde sezgisel ve kapsamlı görselleştirme ve raporlama sağlar. Yöneticiler, eşikler veya sınırlar karşılanmadığında ekran engelleme veya bildirimleri tetikleme dahil yapılandırılabilir eylemler ayarlayabilir. wAnywhere, izlemenin yanı sıra platform içinde iletişim ve işbirliği yetenekleri de sunar. Kullanıcılar, kurumsal düzeyde güvenli bir video konferans uygulaması ve kurumsal sohbet aracılığıyla ekip üyeleriyle etkileşime girebilir. Araç, departman bazında yapılandırmaya, eklemeye, grup oluşturmaya ve uyumlu bir kültür için özel markalama ekleme yeteneğine olanak tanır. wAnywhere ayrıca çalışanların ihtiyaç duydukları her şeye tek bir masaüstünde sahip olmalarına olanak tanıyan üretkenliği artıran uygulamalardan oluşan bir koleksiyon sunar. Araç sürekli olarak yeni uygulamalar ekliyor ve yakında popüler harici uygulamalara da erişime izin verecek. wAnywhere, çalışanların ilgisini ve motivasyonunu korumak için oyunlaştırma ve sağlıklı yaşam özellikleri sunuyor. Motivasyonu ve sağlığı teşvik eden yenilikçi özellikler sunarak katılımı artırmayı amaçlıyor. Araç ayrıca konumdan bağımsız, güvenli bir iş yeri, hibrit çalışmada esneklik, emlak, enerji ve işe gidiş-gelişte maliyetlerin azaltılması, üretkenliği en üst düzeye çıkarmak ve takip etmek, şirket kültürünü güçlendirmek ve sezgisel görselleştirme ve raporlama yoluyla veriye dayalı içgörüler sağlamak. Ayrıca wAnywhere, hibrit çalışma olasılığını keşfeden şirketler için güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla yapay zeka tabanlı güvenlik ve uyumluluğu vurguluyor.
Trackabi
trackabi.com
Trackabi, zaman takibi, çalışan takibi, ekran görüntüsü yakalama ve URL takibi, çalışanların izin planlaması, GPR rota takibi, zaman raporu hazırlama, proje planlama ve tahmin, faturalandırma ve ödeme yönetimi için mükemmel bir yazılımdır. Trackabi küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklanıyor. Trackabi, oyunlaştırma yaklaşımı sayesinde zaman takibini verimli ve ilgi çekici hale getiriyor. Kullanıcılar, bir yönetici tarafından tanımlanan belirli hedeflere ulaştıklarında başarılar ve karma puanları kazanabilirler. Ürünün Güçlü Yönleri: — Windows, Linux ve macOS için Trackabi Masaüstü Zamanlayıcı, çalışılan süreyi otomatik olarak kaydedebilir ve günlük kullanıcı etkinliği istatistiklerini hazırlayabilir. Boşta kalma süresini algılayabilir, ekran görüntüleri yakalayabilir, tarayıcı URL'lerini izleyebilir ve kullanılan uygulamaları kaydederek iş ve eğlence uygulamaları arasında ayrım yapabilir. — Trackabi mobil uygulaması zamanı takip edebilir ve GPS rotalarını kaydedebilir. Ayrıca bir izin programı bölümü ve diğer kullanıcıların etkinliklerini kontrol etmek, ekran görüntülerini ve diğer verilerini görüntülemek için kullanışlı bir Analizler bölümü de içerir. — Zaman takibinin oyunlaştırılması: daha yüksek motivasyon ve artan katılım için başarılar ve karma puanları. — Son Derece Özelleştirilebilir Zaman Çizelgeleri: Zaman çizelgeleri, Excel'deki elektronik tablolar gibi düzenlenebilir ve birçok özelleştirme seçeneği sunar (görüntülenecek veriler, zorunlu alanlar, ek özel alanlar vb.). — Zaman Çizelgeleri ile Entegre Çalışan İzin Yönetimi: Her çalışan için kişisel izin günü takvimi ve talep/onay süreciyle birlikte ortak bir izin programı. Yöneticilerin verilerin eksiksiz olduğundan emin olmasını kolaylaştırmak için çalışan izinleri zaman çizelgelerine dahil edilebilir. — Özelleştirilebilir Zaman Raporları: Zaman raporları, kullanıcı ayarlarına dayalı bir zaman çizelgesinden oluşturulabilir ve harici bağlantılar aracılığıyla paylaşılabilir veya Excel veya PDF'ye aktarılabilir. — Faturalama ve Ödemeler: Faturalar raporlardan veya bağımsız olarak oluşturulabilir ve müşterilere e-posta yoluyla gönderilebilir. Sistem, müşteri ödemelerinin girilmesine, toplamların ve vadesi geçmiş faturaların takip edilmesine olanak sağlar. — Proje Planları ve Tahminler: Kilometre taşlarına, görevlere ve alt görevlere göre dökümü olan proje planları, aşağıdan yukarıya zaman ve bütçe tahminlerine olanak tanır. Tahmini tutarlar çalışanların zaman çizelgelerindeki canlı verilerle eşleştirilebilir. — Kullanıcı Erişim Rolleri: Sistem, düzenlenebilir ayrıcalıklara dayalı gelişmiş kullanıcı erişim rollerini destekler. Ayrıca her kullanıcı birçok şirket hesabına erişebilir; bir şirkete çalışan olarak katılabilir ve aynı kullanıcı adını kullanarak kendi şirket hesabını oluşturabilir. — Müşteri Erişimi: Müşteriler, projeleri ile ilgili kayıtlı zaman raporlarına, faturalara ve zaman çizelgelerine erişmeye davet edilebilir. Müşterinin yüklenicinin harcadığı zamanı takip etmesine ve masrafları kontrol etmesine yardımcı olur. — Git Taahhütlerini İçe Aktarma: Git'ten taahhütleri içe aktarmak ve bunları zaman girişlerine dönüştürmek, yazılım geliştiricileri için mükemmel bir özelliktir. Git'in yorum içeren taahhütleri zaman çizelgesi girişlerine dönüştürülebilir. — Bilgilendirici Kontrol Panelleri: Kuşbakışı kontrol paneli, çalışılan süre özetlerini, çalışanların devamsızlık günlerini ve eksik zaman raporlarıyla ilgili uyarıları (beklenenden daha az süre) gösterir. — Şirket Veri Analizleri: Çalışılan süreyi, zaman çizelgesine eklenen süreyi, kullanılan uygulamaları, ekran görüntülerini, boşta kalma süresini, GPS rotalarını vb. gösteren, her çalışanın günlük etkinliğine ilişkin ayrıntılı bir genel bakış.
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile, çağrıları, uygulamaları ve çalışanların telefonlarının konumunu ölçerek ve analiz ederek insanların daha üretken olmalarına yardımcı olur.
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp, kişinin işinin verimliliğini izlemek ve optimize etmek için tasarlanmış bir zaman takip yazılımıdır. Bu araç bilgisayar etkinliklerine harcanan zamanı ölçer. Daha sonra bu etkinlikleri üretken olanlar ve kullanıcının odaklanması gereken görevlerle ilgili olmayanlar olarak sınıflandırır. Hem şirkette sabit çalışma durumunda hem de uzaktan çalışan çalışanlar tarafından kullanılabilir. TimeCamp, otomatik zaman takibinin yanı sıra zaman raporlama, katılım yönetimi, bütçeleme, esnek faturalandırma oranları veya faturalandırma gibi özellikler de sunar. Şirketinizin basit bir giriş/çıkış servisine ihtiyacı varsa Zaman Saati Kiosk özelliğine de göz atabilirsiniz.
Traqq
traqq.com
Traqq, işletmelerin ve kuruluşların performansı ve şirket içi süreçleri izlemelerine yardımcı olur. Ekibiniz daha iyi organize olacak, daha yüksek şeffaflığın keyfini çıkaracak ve iş verimliliğini artıracaktır.
Monitask
monitask.com
Monitask, ekibiniz genelinde üretkenliği, verimliliği ve sorumluluğu artıracak yazılımlar sunar. İzleme yazılımı ve zaman izleme özellikleri ekiplerin ellerindeki göreve odaklanmasını sağlar. Yazılımımız güçlü ancak hafif olduğundan kullanımı basit ve kolaydır. Yöneticiler ayrıca ekiplerini her zaman, her yerde takip etmek için kontrol panellerine herhangi bir cihazdan erişebilirler. Monitask'a kaydolun ve bugün zamandan ve paradan tasarruf etmeye başlayın.
Veriato
veriato.com
Veriato, şirketlerin uzak, hibrit ve ofis içi ortamlarında riskleri önlemelerine ve üretkenliği artırmalarına yardımcı olmak için yapay zeka tabanlı kullanıcı davranışı analitiğini kullanarak oluşturduğu kategoriyi yeniden tanımladı. Veriato'nun platformu, tek bir güçlü platformda Insider Risk Management (IRM), davranışsal analitik, kullanıcı etkinliği izleme (UAM) ve veri kaybı önleme (DLP) için çözümler sunar. Veriato, izleme, uyarılar, raporlama ve ekran görüntüleri sunarak müşterilerin siber güvenlikte reaktif ve kritik olmaktan ziyade öngörülü ve proaktif olmalarına olanak tanır. Platform, küresel Şirketlerin, KOBİ'lerin ve Devlet kurumlarının daha katılımcı, üretken ve güvenli olmalarına yardımcı oluyor.
WorkTime
worktime.com
WorkTime bir çalışan, bilgisayar ve internet izleme yazılımıdır. WorkTime üretkenliği izler ve artırılmasına yardımcı olur. Evden, uzaktan ve ofis içi çalışanları izler. WorkTime herhangi bir invaziv izlemeyi desteklemez. Ağır yükler için tasarlanmıştır ve 1-15.000'den fazla bilgisayarda iyi çalışır.
CleverControl
clevercontrol.com
CleverControl, işverenlerin personelin çalışma çabalarının verimliliğini artırmasına ve aynı zamanda kurumsal bilgilerin ifşa edilmesini önlemesine olanak tanıyan bulut tabanlı bir iş çözümleri yazılımıdır; biriken verileri, işyerindeki çeşitli sorunların ve olayların çözümünde bir varlık olabilir. CleverControl, ürününü bulut üzerinde, şirket içi ve küçük işletmeler için yerel olmak üzere üç farklı biçimde sunar. Bulut Üzerinde CleverControl nedir? CleverControl'ün On-Cloud çözümüyle amacı, ekibinizin günlük çalışma düzenleri hakkında kapsamlı raporlar derlemektir. Temel özellikler arasında Yüz Tanıma, Tuş Kaydı, Ekran Kaydı, Anlık Mesaj İzleme ve daha fazlası yer alır. Ekip liderleri, biriken verilere herhangi bir cihazdan uzaktan erişebilir. CleverControl On-Premise nedir? CleverControl On-Premise, toplanan verilerin kurumsal ağınızda kalmasını garanti eden, şirketlere yönelik bir çalışan gözetim çözümüdür. Bilgilerin saklanması ve erişilebilirliği üzerindeki mutlak yetki yalnızca size aittir. Küçük İşletmeler için CleverControl Local nedir? Küçük İşletmeler için CleverControl Local, çalışan faaliyetlerini izlemek ve verimliliği artırmak için uygun maliyetli bir çözümdür. Paylaşımlı klasör sistemi kullanarak sunucu satın alma ihtiyacını ortadan kaldırır, tüm verilerin şirketinizin bünyesinde kalmasını sağlar. Bu araç, ek donanım maliyeti olmadan üretkenliği optimize etmek ve verileri güvence altına almak isteyen küçük işletmeler için idealdir.
ActivTrak
activtrak.com
ActivTrak'ın iş gücü analitiği, hibrit işyerlerinin üretkenliği artırmasına ve sonuçları en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olur. Şirketin son derece ölçeklenebilir, bulut tabanlı SaaS çözümü, kullanıcılara riski ve belirsizliği azaltan insanlar, süreçler ve teknoloji hakkında görünürlük sağlıyor ve uzun vadeli başarının temelini oluşturuyor. Bu, iş gücü faaliyetinin politikalara ve beklentilere uymasını sağlamayı; ekip üretkenliğini ve performansını artırmak; ve işgücü yatırımlarının etkin bir şekilde tahsis edilmesi. Çözüm, çalışanların kişisel bilgilerini ve ticari olmayan faaliyetlerini raporlamanın dışında bırakan, gizliliği ön planda tutan analitiği açısından benzersizdir. Merkezi Austin, Teksas'ta bulunan ActivTrak, yazılım sektörünün deneyimli uzmanlarından oluşan deneyimli bir ekip tarafından yönetilmektedir.
Controlio
controlio.net
Üst düzey bir çalışan izleme yazılımı olan Сontrolio, kuruluşların günlük iş akışlarına ilişkin değerli içgörülerin kilidini açmasına, iş yükü dengesini yönetmesine ve gizliliklerini ihlal etmeden çalışan performansını ölçmesine olanak tanır. Çalışan üretkenliğini artırmak, çalışma politikalarını iyileştirmek ve veri güvenliğini artırmak artık her zamankinden daha kolay hale geldi!
fenced.ai
fenced.ai
Ebeveynlerin çocuklarının her etkinliğiyle, özellikle de çocuklarının internette nasıl vakit geçirdiğiyle ilgilenmeleri her zaman mümkün olmuyor. Web çocuklar için her zaman güvenli bir alan değildir. İşte tam bu noktada, fend.ai çocuklarınızın dijital refahını sağlamak için kullanışlı hale geliyor. fended.ai, çocukların yetişkinlere yönelik içeriklerden ve diğer müstehcen ve yasa dışı web sitelerinden korunup korunmadığını size bildirdiğinden içinizin rahat olmasına yardımcı olur. Çocukların mahremiyetlerine saygı duyduğunuzu hissetmelerini sağlamak için, fend.ai'yi kurmadan önce çocuklarınızla düzgün bir iletişim kurmanız gerekir. fended.ai yalnızca çocuklarınızın cihazlarını izlemek için değil, aynı zamanda çocuklarınızın iyi cihaz alışkanlıkları geliştirmelerine ve gereksiz zararlardan kaçınmalarına yardımcı olmak için geliştirildi.
Workganizer
workganizer.com
Workganizer, çalışanları ve projeleri daha sistematik takip etmek için en iyi yazılımdır. Devam kontrolcüsü olmaktan proje son teslim tarihlerine ve şirket denetimlerine kadar Workganizer'da her şey sizin için düzenlenmiştir. Workganizer'ı bu kadar özel kılan özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitesi bağlantısına tıklayın.