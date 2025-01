Çalışan İzleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Filipinler

Trackabi

trackabi.com

Trackabi, zaman takibi, çalışan takibi, ekran görüntüsü yakalama ve URL takibi, çalışanların izin planlaması, GPR rota takibi, zaman raporu hazırlama, proje planlama ve tahmin, faturalandırma ve ödeme yönetimi için mükemmel bir yazılımdır. Trackabi küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklanıyor. Trackabi, oyunlaştırma yaklaşımı sayesinde zaman takibini verimli ve ilgi çekici hale getiriyor. Kullanıcılar, bir yönetici tarafından tanımlanan belirli hedeflere ulaştıklarında başarılar ve karma puanları kazanabilirler. Ürünün Güçlü Yönleri: — Windows, Linux ve macOS için Trackabi Masaüstü Zamanlayıcı, çalışılan süreyi otomatik olarak kaydedebilir ve günlük kullanıcı etkinliği istatistiklerini hazırlayabilir. Boşta kalma süresini algılayabilir, ekran görüntüleri yakalayabilir, tarayıcı URL'lerini izleyebilir ve kullanılan uygulamaları kaydederek iş ve eğlence uygulamaları arasında ayrım yapabilir. — Trackabi mobil uygulaması zamanı takip edebilir ve GPS rotalarını kaydedebilir. Ayrıca bir izin programı bölümü ve diğer kullanıcıların etkinliklerini kontrol etmek, ekran görüntülerini ve diğer verilerini görüntülemek için kullanışlı bir Analizler bölümü de içerir. — Zaman takibinin oyunlaştırılması: daha yüksek motivasyon ve artan katılım için başarılar ve karma puanları. — Son Derece Özelleştirilebilir Zaman Çizelgeleri: Zaman çizelgeleri, Excel'deki elektronik tablolar gibi düzenlenebilir ve birçok özelleştirme seçeneği sunar (görüntülenecek veriler, zorunlu alanlar, ek özel alanlar vb.). — Zaman Çizelgeleri ile Entegre Çalışan İzin Yönetimi: Her çalışan için kişisel izin günü takvimi ve talep/onay süreciyle birlikte ortak bir izin programı. Yöneticilerin verilerin eksiksiz olduğundan emin olmasını kolaylaştırmak için çalışan izinleri zaman çizelgelerine dahil edilebilir. — Özelleştirilebilir Zaman Raporları: Zaman raporları, kullanıcı ayarlarına dayalı bir zaman çizelgesinden oluşturulabilir ve harici bağlantılar aracılığıyla paylaşılabilir veya Excel veya PDF'ye aktarılabilir. — Faturalama ve Ödemeler: Faturalar raporlardan veya bağımsız olarak oluşturulabilir ve müşterilere e-posta yoluyla gönderilebilir. Sistem, müşteri ödemelerinin girilmesine, toplamların ve vadesi geçmiş faturaların takip edilmesine olanak sağlar. — Proje Planları ve Tahminler: Kilometre taşlarına, görevlere ve alt görevlere göre dökümü olan proje planları, aşağıdan yukarıya zaman ve bütçe tahminlerine olanak tanır. Tahmini tutarlar çalışanların zaman çizelgelerindeki canlı verilerle eşleştirilebilir. — Kullanıcı Erişim Rolleri: Sistem, düzenlenebilir ayrıcalıklara dayalı gelişmiş kullanıcı erişim rollerini destekler. Ayrıca her kullanıcı birçok şirket hesabına erişebilir; bir şirkete çalışan olarak katılabilir ve aynı kullanıcı adını kullanarak kendi şirket hesabını oluşturabilir. — Müşteri Erişimi: Müşteriler, projeleri ile ilgili kayıtlı zaman raporlarına, faturalara ve zaman çizelgelerine erişmeye davet edilebilir. Müşterinin yüklenicinin harcadığı zamanı takip etmesine ve masrafları kontrol etmesine yardımcı olur. — Git Taahhütlerini İçe Aktarma: Git'ten taahhütleri içe aktarmak ve bunları zaman girişlerine dönüştürmek, yazılım geliştiricileri için mükemmel bir özelliktir. Git'in yorum içeren taahhütleri zaman çizelgesi girişlerine dönüştürülebilir. — Bilgilendirici Kontrol Panelleri: Kuşbakışı kontrol paneli, çalışılan süre özetlerini, çalışanların devamsızlık günlerini ve eksik zaman raporlarıyla ilgili uyarıları (beklenenden daha az süre) gösterir. — Şirket Veri Analizleri: Çalışılan süreyi, zaman çizelgesine eklenen süreyi, kullanılan uygulamaları, ekran görüntülerini, boşta kalma süresini, GPS rotalarını vb. gösteren, her çalışanın günlük etkinliğine ilişkin ayrıntılı bir genel bakış.