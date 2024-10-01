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Çalışan İzleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Guam
Çalışan izleme yazılımı, işletmelerin çalışanların üretkenliğini, katılımını ve çalışma saatleri içindeki performansını takip etmesini sağlayarak çalışanların zamanlarını verimli kullanmasını sağlar. Bu araçlar, şirket politikalarına uygunluğu sağlamak ve çalışan kalitesini korumak için etkin zamanı, konumu, ekran etkinliğini, tarayıcı geçmişini, imleç hareketini ve iş çağrılarını izleyebilir. İK ekipleri genellikle politika uyumluluğunu değerlendirmek için çalışan izleme ürünlerini kullanırken, müşteri hizmetleri yöneticileri de temsilcilerin etkili bir şekilde çalıştığından emin olmak için bunları kullanır. Uzaktaki ekiplerin yöneticileri de işleri denetlemek açısından onları değerli buluyor. Bu çözümler aynı zamanda potansiyel müşterilere doğru mesajların iletilmesini sağlayarak yeni satış konuşmaları veya stratejiler uygulayan satış ekiplerine de fayda sağlayabilir. Kuruluşların çevik olmasına, etkili yöntemleri hızlı bir şekilde belirlemesine ve başarıya dayalı stratejiler benimsemesine olanak tanır. Hibrit ve uzaktan çalışma ortamlarını benimseyen şirketler için çalışanların izlenmesi, performans kalitesinin değerlendirilmesi açısından çok önemlidir. Çalışan izleme yazılımının özellikleri çoğu zaman zaman izleme yazılımı ve iletişim merkezi kalite güvence araçlarının özellikleriyle örtüşmektedir.
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JustCall
justcall.io
JustCall: Hepsi Bir Arada İş İletişimi Platformu Ses, SMS, e-posta ve WhatsApp aracılığıyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurun. 100'den fazla entegrasyon ve yapay zeka büyüsüyle iş akışlarını otomatikleştirin ve işletmenizin otomatik pilotta büyümesini izleyin. Dünya çapında 6.000'...
Insightful
insightful.io
Insightful, eyleme geçirilebilir veri öngörüleriyle daha bilinçli bir şekilde çalışmanıza yardımcı olan iş gücü analitiği ve üretkenlik yazılımıdır. Ekibinizin nasıl en iyi şekilde çalıştığını anlayın ve çalışan verimliliğini izleme, otomatik zaman takibi, uzaktan ekip yönetimi ve daha fazlasıyla ür...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff, olumlu bir çalışan deneyimi sağlarken uzak, hibrit ve şirket içi ekipler arasında üretkenliği artırmak için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir iş gücü analitiği yazılım çözümüdür. Hubstaff, işletmenizin daha verimli çalışabilmesi için 30'dan fazla uygulamayla entegre olur. Zaman izleme, e...
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp, kişinin işinin verimliliğini izlemek ve optimize etmek için tasarlanmış bir zaman takip yazılımıdır. Bu araç bilgisayar etkinliklerine harcanan zamanı ölçer. Daha sonra bu etkinlikleri üretken olanlar ve kullanıcının odaklanması gereken görevlerle ilgili olmayanlar olarak sınıflandırır. He...
ActivTrak
activtrak.com
ActivTrak'ın iş gücü analitiği, hibrit işyerlerinin üretkenliği artırmasına ve sonuçları en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olur. Şirketin son derece ölçeklenebilir, bulut tabanlı SaaS çözümü, kullanıcılara riski ve belirsizliği azaltan insanlar, süreçler ve teknoloji hakkında görünürlük sağlıyor ve...
We360 AI
we360.ai
We360.ai, çalışanlarınızın çalışma ortamı hakkında bilgi edinmenize yardımcı olan bulut tabanlı bir çalışan izleme yazılımıdır. Çalışanınız ister evden çalışıyor, ister ofisten çalışıyor ya da herhangi bir uzak konumdan çalışıyor olsun, size, insanların çalışma şeklini iyileştirmenize yardımcı olmak...
DeskTime
desktime.com
DeskTime, yöneticilerin, çalışanlarının gününün her yönünü mikro düzeyde yönetmeden, ekiplerinin çalışmalarını takip etmelerine olanak tanıyan, kullanımı kolay bir otomatik çalışan üretkenliği izleme yazılımıdır. Yöneticilerin zamanlarını çalışan verimliliği konusunda endişelenerek harcamamaları ger...
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor, işverenlerin yüksek performanslı çalışanları izlemesine ve onları uygun şekilde ödüllendirmesine olanak tanıyan birçok akıllı özelliğe sahip mükemmel bir çalışan performansı izleme uygulamasıdır. Bu özellikler günümüzün kurumsal senaryosuyla son derece alakalıdır ve devam eden projeler ü...
Time Champ
timechamp.io
Time Champ, zengin özelliklere sahip otomatik zaman takibi ve üretkenlik ölçüm yazılımıyla şirketlerin üretkenlik potansiyelini açığa çıkarmasına yardımcı olur. Verimliliğinizi %20 ila %30 oranında artırmanıza ve çalışanların moralini daha önce hiç olmadığı kadar artırmanıza yardımcı olabilir. Time ...
Trackabi
trackabi.com
Trackabi, zaman takibi, çalışan takibi, ekran görüntüsü yakalama ve URL takibi, çalışanların izin planlaması, GPR rota takibi, zaman raporu hazırlama, proje planlama ve tahmin, faturalandırma ve ödeme yönetimi için mükemmel bir yazılımdır. Trackabi küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklanıyor. Trac...
wAnywhere
wanywhere.com
wAnywhere, güvenliği sağlamak ve üretkenliği artırmak için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir uzaktan çalışan izleme ve masaüstü zaman izleme yazılımıdır. Bu araç, üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için otomatik zaman izleme, boşta kalma süresi izleme, web sitesi ve uygulama kullanımını izleme ve k...
Monitask
monitask.com
Monitask, ekibiniz genelinde üretkenliği, verimliliği ve sorumluluğu artıracak yazılımlar sunar. İzleme yazılımı ve zaman izleme özellikleri ekiplerin ellerindeki göreve odaklanmasını sağlar. Yazılımımız güçlü ancak hafif olduğundan kullanımı basit ve kolaydır. Yöneticiler ayrıca ekiplerini her zama...
Workstatus
workstatus.io
Ekip Üretkenliğini En Üst Düzeye Çıkarın: Uzaktan Ofisten Ofise - Zaman takibi, proje ve görev yönetimi ve iş gücü optimizasyonuna yönelik hepsi bir arada çözümümüzle üretkenliği artırın. Lider iş gücü yönetimi yazılımıyla işinizi geliştirin. Süreçleri kolaylaştırın, iş akışlarını optimize edin ve ...
DeskLog
desklog.io
Desklog, projeyi yönetmenize yardımcı olan ve ekibinizin gerçek zamanlı verimliliğini takip eden bir proje yönetimi ve çalışan takip yazılımıdır. Günlük aktiviteleri kolaylıkla takip ederek harcanan zamanı ve raporu takip eder. Bu çalışan verimliliği takip yazılımı, ekibin tüm müşteri gereksinimleri...
Worktivity
useworktivity.com
Worktivity, iş akışlarını kolaylaştırmak, ekip işbirliğini geliştirmek ve genel iş başarısını artırmak için tasarlanmış kapsamlı bir üretkenlik izleme ve çalışan yönetimi platformudur. Worktivity, doğru zaman takibi, görev yönetimi, verimlilik analizi ve uygulama kullanım öngörüleri gibi özellikleri...
WorkTime
worktime.com
WorkTime bir çalışan, bilgisayar ve internet izleme yazılımıdır. WorkTime üretkenliği izler ve artırılmasına yardımcı olur. Evden, uzaktan ve ofis içi çalışanları izler. WorkTime herhangi bir invaziv izlemeyi desteklemez. Ağır yükler için tasarlanmıştır ve 1-15.000'den fazla bilgisayarda iyi çalışır...
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile, çağrıları, uygulamaları ve çalışanların telefonlarının konumunu ölçerek ve analiz ederek insanların daha üretken olmalarına yardımcı olur.
DeskTrack
desktrack.timentask.com
DeskTrack, çalışan masaüstünün içgörü ayrıntılarını kaydeden, yani açılan uygulamaların, göz atılan URL'lerin, açılan dosyaların listesini ve bunlara harcanan toplam süreyi tutan bir Çalışan İzleme ve Zaman Takip Yazılımıdır. Bu kayıt, yaptığımız asıl işi ve gün boyunca karşılaştığımız dikkat dağıtı...
Workganizer
workganizer.com
Workganizer, çalışanları ve projeleri daha sistematik takip etmek için en iyi yazılımdır. Devam kontrolcüsü olmaktan proje son teslim tarihlerine ve şirket denetimlerine kadar Workganizer'da her şey sizin için düzenlenmiştir. Workganizer'ı bu kadar özel kılan özellikler hakkında daha fazla bilgi edi...
fenced.ai
fenced.ai
Ebeveynlerin çocuklarının her etkinliğiyle, özellikle de çocuklarının internette nasıl vakit geçirdiğiyle ilgilenmeleri her zaman mümkün olmuyor. Web çocuklar için her zaman güvenli bir alan değildir. İşte tam bu noktada, fend.ai çocuklarınızın dijital refahını sağlamak için kullanışlı hale geliyor....
Controlio
controlio.net
Üst düzey bir çalışan izleme yazılımı olan Сontrolio, kuruluşların günlük iş akışlarına ilişkin değerli içgörülerin kilidini açmasına, iş yükü dengesini yönetmesine ve gizliliklerini ihlal etmeden çalışan performansını ölçmesine olanak tanır. Çalışan üretkenliğini artırmak, çalışma politikalarını iy...
CleverControl
clevercontrol.com
CleverControl, işverenlerin personelin çalışma çabalarının verimliliğini artırmasına ve aynı zamanda kurumsal bilgilerin ifşa edilmesini önlemesine olanak tanıyan bulut tabanlı bir iş çözümleri yazılımıdır; biriken verileri, işyerindeki çeşitli sorunların ve olayların çözümünde bir varlık olabilir. ...
Veriato
veriato.com
Veriato, şirketlerin uzak, hibrit ve ofis içi ortamlarında riskleri önlemelerine ve üretkenliği artırmalarına yardımcı olmak için yapay zeka tabanlı kullanıcı davranışı analitiğini kullanarak oluşturduğu kategoriyi yeniden tanımladı. Veriato'nun platformu, tek bir güçlü platformda Insider Risk Manag...
Kickidler
kickidler.com
Kickidler yeni nesil çalışan izleme ve kullanıcı aktivite takip yazılımıdır. Kickidler yazılımı, personel kontrolünün otomasyonu, bilgi güvenliği ve iş verimliliğinin arttırılması için güçlü bir araçtır. Kickidler'ın ana özellikleri: bilgisayarların çevrimiçi izlenmesi, çalışanların faaliyet geçmişi...
Traqq
traqq.com
Traqq, işletmelerin ve kuruluşların performansı ve şirket içi süreçleri izlemelerine yardımcı olur. Ekibiniz daha iyi organize olacak, daha yüksek şeffaflığın keyfini çıkaracak ve iş verimliliğini artıracaktır.