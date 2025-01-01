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En Popüler Son Eklenenler Çalışan İntranet Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

İntranet, çevrimiçi olarak erişilebilen, genellikle ekip veya şirket gibi belirli bir grup tarafından kullanılan, sınırlı, özel bir ağdır. Çalışan intranetleri, personele işbirliği, medya paylaşımı, iletişim, eğitim, geri bildirim ve diğer çeşitli görevler için merkezi bir platform sunmak üzere tasarlanmıştır. Çalışan intranet çözümleri, şirketlerin dahili iletişim veya iş içerik yönetimi sistemleri gibi farklı yazılım türlerinden özellikleri seçmesine veya birleştirmesine olanak tanır. Bir intranetin yerel bir özelliği yoksa, genellikle popüler yazılım çözümleriyle bütünleşerek kullanıcıların bu araçlara doğrudan intranet portalından erişmesine olanak tanır.