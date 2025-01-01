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Çalışan İntranet Yazılımı
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Çalışan İntranet Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

İntranet, çevrimiçi olarak erişilebilen, genellikle ekip veya şirket gibi belirli bir grup tarafından kullanılan, sınırlı, özel bir ağdır. Çalışan intranetleri, personele işbirliği, medya paylaşımı, iletişim, eğitim, geri bildirim ve diğer çeşitli görevler için merkezi bir platform sunmak üzere tasarlanmıştır. Çalışan intranet çözümleri, şirketlerin dahili iletişim veya iş içerik yönetimi sistemleri gibi farklı yazılım türlerinden özellikleri seçmesine veya birleştirmesine olanak tanır. Bir intranetin yerel bir özelliği yoksa, genellikle popüler yazılım çözümleriyle bütünleşerek kullanıcıların bu araçlara doğrudan intranet portalından erişmesine olanak tanır.

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Microsoft Sharepoint

Microsoft Sharepoint

microsoft.com

Microsoft SharePoint, belgelerin depolanması, yönetimi ve işbirliği için tasarlanmış, bulut tabanlı bir platformdur.

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp, uzak ekipler için iletişim, görev yönetimi ve dosya paylaşımı sağlayan bir proje yönetim platformudur.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo, çalışan deneyimini geliştiren bir platformdur. İletişim, katılım ve sosyal intranet özelliklerini bir araya getirir.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark, ekiplerin işbirliği yapmasını sağlayan bir platformdur. Mesajlaşma, belge düzenleme ve görev yönetimi gibi araçları tek bir yerde sunar.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr Studio, kullanıcıların kod yazmadan özel uygulamalar ve intranetler oluşturmasını sağlayan çok yönlü bir platformdur.

Blink

Blink

joinblink.com

Blink, masa başında ve masa dışında çalışanları birleştiren bir mobil platformdur. İletişimi ve çalışan katılımını geliştirir.

Speakap

Speakap

speakap.com

Speakap, şirketlerin çalışanlarıyla etkili iletişim kurmasını sağlayan bir platformdur, mobil ve masaüstü üzerinden bilgi paylaşımını kolaylaştırır.

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo, ekiplerin bilgi yönetimini ve iç iletişimini merkezi bir platformda kolaylaştıran bir intranet uygulamasıdır.

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

Simpplr, çalışan katılımını artıran ve iletişimi kolaylaştıran modern bir iç iletişim platformudur.

Jostle

Jostle

jostle.us

Jostle, çalışanların birbirleriyle bağlantı kurmasını ve iletişimde bulunmasını sağlayan bir intranet çözümüdür.

Haiilo

Haiilo

haiilo.com

Haiilo, çalışan iletişimini artırarak katılımı ve üretkenliği geliştiren bir platformdur. Kurum içi haber ve içerik paylaşımını kolaylaştırır.

Brightspot

Brightspot

brightspot.com

Brightspot, içerik yönetimi sağlayan bir platformdur. Çoklu kanallarda içerik oluşturma, paylaşma ve yönetme imkanı sunar.

Process Street

Process Street

process.st

Process Street, ekiplerin iş akışlarını oluşturarak otomatikleştirmelerine yardımcı olan kodsuz bir süreç yönetim platformudur.

Tixio

Tixio

tixio.io

Tixio, dijital içeriklerinizi düzenlemek, ekibinizle bağlantı kurmak ve verileri senkronize etmek için sanal bir çalışma ortamıdır.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps, işletmelerde iletişim, işbirliği ve belge yönetimini kolaylaştıran bir dijital işyeri platformudur.

Assembly

Assembly

joinassembly.com

Assembly, çalışan tanıma, ödüller ve iç iletişimi kolaylaştıran AI destekli bir katılım platformudur. Ödül ve anket gibi çeşitli özellikler sunar.

Motivosity

Motivosity

motivosity.com

Motivosity, çalışanların birbirlerini takdir etmesini sağlayan bir tanıma ve ödül yazılımıdır. Uzak ve hibrit ekipler için bağları güçlendirir.

LumApps

LumApps

lumapps.com

LumApps, çalışanların organizasyonlarına ve işlerine uzaktan bağlanmalarını sağlayan, entegre iç iletişim ve yönetim platformudur.

Workrede

Workrede

workrede.com

Workrede, mobil işgücünün iletişimini ve katılımını artıran, belge ve form erişimini kolaylaştıran bir platformdur.

Papyrs

Papyrs

papyrs.com

Papyrs, ekiplerin bilgi paylaşımını kolaylaştıran sürükle-bırak ve markdown kullanarak wiki/intranet siteleri oluşturmasını sağlar.

Groupsite

Groupsite

groupsite.com

Grupsite, toplulukların iletişim, işbirliği ve etkinlik yönetimi için kullanılan bir platformdur. Kullanıcılar dosya paylaşabilir, tartışmalara katılabilir ve etkinlikleri takip edebilir.

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage, ekip iletişimi, proje yönetimi ve belgelerin gerçek zamanlı işbirliği için video konferans, görev yönetimi ve dosya paylaşımı sunar.

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked, ekipler ve müşterilerin belgeler üzerinde güvenli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir müşteri portalıdır.

Sprocket 365

Sprocket 365

sprocket365.com

Sprocket 365, SharePoint için geliştirilmiş özel araçlar sunan bir uygulamadır; iş süreçlerini basitleştirir ve entegrasyonu kolaylaştırır.

Convo

Convo

convo.com

Convo, hızlı hareket eden ekipler için güvenli bilgi paylaşımını, organizasyonunu ve arşivini sağlayan bir işbirliği uygulamasıdır.

Talkspirit

Talkspirit

talkspirit.com

Talkspirit, işbirliği ve iletişimi geliştiren bir platformdur. Projeleri yönetir, anlık mesajlaşma sunar ve kullanıcıların güncel kalmasını sağlar.

AvePoint

AvePoint

avepoint.com

AvePoint, SaaS işletmelerinin yönetimini ve güvenliğini artıran bir platformdur. Microsoft, Google ve Salesforce ile entegre çalışır.

Sociabble

Sociabble

sociabble.com

Sociabble, çalışanlar için iç iletişimi, katılımı ve sosyal savunuculuğu güçlendiren bir platformdur. İçerik paylaşımını ve etkileşimi kolaylaştırır.

Appspace

Appspace

appspace.com

Appspace, dijital tabelalar ve alan rezervasyon araçları ile hibrit işyeri deneyimini destekleyen bir işyeri iletişim platformudur.

Team Engine

Team Engine

teamengine.io

Team Engine, işletmelerin saha çalışanlarını işe alım, bağlılık ve etkileşim süreçlerini otomatikleştiren bir İK otomasyon yazılımıdır.

The Lean Way

The Lean Way

theleanway.net

Lean Way uygulaması, kullanıcıların süreçlerini iyileştirmesine, darboğazları tanımlamasına ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmesine yardımcı olur.

Octonius

Octonius

octonius.com

Octonius, farklı bulut depolama platformlarında dosya yönetimini ve işbirliğini kolaylaştıran entegre bir çalışma yönetim uygulamasıdır.

Woliba

Woliba

woliba.io

Woliba, sağlığı, etkileşimi, tanımayı ve ödülleri tek bir mobil platformda birleştirerek çalışma ortamını yeniden tanımlar.

Bisner

Bisner

bisner.com

Bisner, güçlü işbirlikleri, sağlam ilişkiler ve etkili iletişim için esnek bir platform sunar. Kullanıcıları bir araya getirir ve dinamik bir topluluk oluşturur.

Engynn

Engynn

engynn-intranet.com

Engynn, iş süreçlerini kolaylaştıran ve kullanıcı verimliliğini artıran bir intranet uygulamasıdır. Görev yönetimi ve iletişim için kapsamlı araçlar sunar.

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