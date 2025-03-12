Çalışan İntranet Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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İntranet, çevrimiçi olarak erişilebilen, genellikle ekip veya şirket gibi belirli bir grup tarafından kullanılan, sınırlı, özel bir ağdır. Çalışan intranetleri, personele işbirliği, medya paylaşımı, iletişim, eğitim, geri bildirim ve diğer çeşitli görevler için merkezi bir platform sunmak üzere tasarlanmıştır. Çalışan intranet çözümleri, şirketlerin dahili iletişim veya iş içerik yönetimi sistemleri gibi farklı yazılım türlerinden özellikleri seçmesine veya birleştirmesine olanak tanır. Bir intranetin yerel bir özelliği yoksa, genellikle popüler yazılım çözümleriyle bütünleşerek kullanıcıların bu araçlara doğrudan intranet portalından erişmesine olanak tanır.
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Microsoft Sharepoint
microsoft.com
Microsoft SharePoint, belgelerin depolanması, yönetimi ve işbirliği için tasarlanmış, bulut tabanlı bir platformdur.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp, uzak ekipler için iletişim, görev yönetimi ve dosya paylaşımı sağlayan bir proje yönetim platformudur.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo, çalışan deneyimini geliştiren bir platformdur. İletişim, katılım ve sosyal intranet özelliklerini bir araya getirir.
Lark
larksuite.com
Lark, ekiplerin işbirliği yapmasını sağlayan bir platformdur. Mesajlaşma, belge düzenleme ve görev yönetimi gibi araçları tek bir yerde sunar.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio, kullanıcıların kod yazmadan özel uygulamalar ve intranetler oluşturmasını sağlayan çok yönlü bir platformdur.
Blink
joinblink.com
Blink, masa başında ve masa dışında çalışanları birleştiren bir mobil platformdur. İletişimi ve çalışan katılımını geliştirir.
Speakap
speakap.com
Speakap, şirketlerin çalışanlarıyla etkili iletişim kurmasını sağlayan bir platformdur, mobil ve masaüstü üzerinden bilgi paylaşımını kolaylaştırır.
Happeo
happeo.com
Happeo, ekiplerin bilgi yönetimini ve iç iletişimini merkezi bir platformda kolaylaştıran bir intranet uygulamasıdır.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr, çalışan katılımını artıran ve iletişimi kolaylaştıran modern bir iç iletişim platformudur.
Jostle
jostle.us
Jostle, çalışanların birbirleriyle bağlantı kurmasını ve iletişimde bulunmasını sağlayan bir intranet çözümüdür.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo, çalışan iletişimini artırarak katılımı ve üretkenliği geliştiren bir platformdur. Kurum içi haber ve içerik paylaşımını kolaylaştırır.
Brightspot
brightspot.com
Brightspot, içerik yönetimi sağlayan bir platformdur. Çoklu kanallarda içerik oluşturma, paylaşma ve yönetme imkanı sunar.
Process Street
process.st
Process Street, ekiplerin iş akışlarını oluşturarak otomatikleştirmelerine yardımcı olan kodsuz bir süreç yönetim platformudur.
Tixio
tixio.io
Tixio, dijital içeriklerinizi düzenlemek, ekibinizle bağlantı kurmak ve verileri senkronize etmek için sanal bir çalışma ortamıdır.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity, çalışanların birbirlerini takdir etmesini sağlayan bir tanıma ve ödül yazılımıdır. Uzak ve hibrit ekipler için bağları güçlendirir.
Assembly
joinassembly.com
Assembly, çalışan tanıma, ödüller ve iç iletişimi kolaylaştıran AI destekli bir katılım platformudur. Ödül ve anket gibi çeşitli özellikler sunar.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps, işletmelerde iletişim, işbirliği ve belge yönetimini kolaylaştıran bir dijital işyeri platformudur.
LumApps
lumapps.com
LumApps, çalışanların organizasyonlarına ve işlerine uzaktan bağlanmalarını sağlayan, entegre iç iletişim ve yönetim platformudur.
Workrede
workrede.com
Workrede, mobil işgücünün iletişimini ve katılımını artıran, belge ve form erişimini kolaylaştıran bir platformdur.
Papyrs
papyrs.com
Papyrs, ekiplerin bilgi paylaşımını kolaylaştıran sürükle-bırak ve markdown kullanarak wiki/intranet siteleri oluşturmasını sağlar.
Groupsite
groupsite.com
Grupsite, toplulukların iletişim, işbirliği ve etkinlik yönetimi için kullanılan bir platformdur. Kullanıcılar dosya paylaşabilir, tartışmalara katılabilir ve etkinlikleri takip edebilir.
Samepage
samepage.io
Samepage, ekip iletişimi, proje yönetimi ve belgelerin gerçek zamanlı işbirliği için video konferans, görev yönetimi ve dosya paylaşımı sunar.
Clinked
clinked.com
Clinked, ekipler ve müşterilerin belgeler üzerinde güvenli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir müşteri portalıdır.
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365, SharePoint için geliştirilmiş özel araçlar sunan bir uygulamadır; iş süreçlerini basitleştirir ve entegrasyonu kolaylaştırır.
Convo
convo.com
Convo, hızlı hareket eden ekipler için güvenli bilgi paylaşımını, organizasyonunu ve arşivini sağlayan bir işbirliği uygulamasıdır.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit, işbirliği ve iletişimi geliştiren bir platformdur. Projeleri yönetir, anlık mesajlaşma sunar ve kullanıcıların güncel kalmasını sağlar.
AvePoint
avepoint.com
AvePoint, SaaS işletmelerinin yönetimini ve güvenliğini artıran bir platformdur. Microsoft, Google ve Salesforce ile entegre çalışır.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble, çalışanlar için iç iletişimi, katılımı ve sosyal savunuculuğu güçlendiren bir platformdur. İçerik paylaşımını ve etkileşimi kolaylaştırır.
Appspace
appspace.com
Appspace, dijital tabelalar ve alan rezervasyon araçları ile hibrit işyeri deneyimini destekleyen bir işyeri iletişim platformudur.
The Lean Way
theleanway.net
Lean Way uygulaması, kullanıcıların süreçlerini iyileştirmesine, darboğazları tanımlamasına ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmesine yardımcı olur.
Octonius
octonius.com
Octonius, farklı bulut depolama platformlarında dosya yönetimini ve işbirliğini kolaylaştıran entegre bir çalışma yönetim uygulamasıdır.
Woliba
woliba.io
Woliba, sağlığı, etkileşimi, tanımayı ve ödülleri tek bir mobil platformda birleştirerek çalışma ortamını yeniden tanımlar.
Team Engine
teamengine.io
Team Engine, işletmelerin saha çalışanlarını işe alım, bağlılık ve etkileşim süreçlerini otomatikleştiren bir İK otomasyon yazılımıdır.
Bisner
bisner.com
Bisner, güçlü işbirlikleri, sağlam ilişkiler ve etkili iletişim için esnek bir platform sunar. Kullanıcıları bir araya getirir ve dinamik bir topluluk oluşturur.
Engynn
engynn-intranet.com
Engynn, iş süreçlerini kolaylaştıran ve kullanıcı verimliliğini artıran bir intranet uygulamasıdır. Görev yönetimi ve iletişim için kapsamlı araçlar sunar.
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