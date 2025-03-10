Çalışan İntranet Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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İntranet, çevrimiçi olarak erişilebilen, genellikle ekip veya şirket gibi belirli bir grup tarafından kullanılan, sınırlı, özel bir ağdır. Çalışan intranetleri, personele işbirliği, medya paylaşımı, iletişim, eğitim, geri bildirim ve diğer çeşitli görevler için merkezi bir platform sunmak üzere tasarlanmıştır. Çalışan intranet çözümleri, şirketlerin dahili iletişim veya iş içerik yönetimi sistemleri gibi farklı yazılım türlerinden özellikleri seçmesine veya birleştirmesine olanak tanır. Bir intranetin yerel bir özelliği yoksa, genellikle popüler yazılım çözümleriyle bütünleşerek kullanıcıların bu araçlara doğrudan intranet portalından erişmesine olanak tanır.
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AvePoint
avepoint.com
Güvenle işbirliği yapın. AvePoint, SaaS operasyonlarını optimize etmek ve güvenli işbirliğini optimize etmek için en gelişmiş platformu sağlar. Dünya çapında 17.000'den fazla müşteri, Microsoft, Google, Salesforce ve diğer işbirliği ortamlarında dijital işyerini modernize etmek için çözümlerimize güveniyor. Avepoint'in Global Channel Partner programı, 3,500'den fazla yönetilen servis sağlayıcısı, katma değerli satıcılar ve sistem entegratörleri, çözümlerimiz 100'den fazla bulut pazarında mevcuttur. 2001 yılında kurulan Avepoint, beş kez Global Microsoft Yılın Ortağıdır ve merkezi New Jersey, Jersey City'de bulunmaktadır.
Speakap
speakap.com
Speakap, şirketlerin çalışanlarıyla etkili iletişim kurmasını sağlayan bir platformdur, mobil ve masaüstü üzerinden bilgi paylaşımını kolaylaştırır.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit, işbirliği ve iletişimi geliştiren bir platformdur. Projeleri yönetir, anlık mesajlaşma sunar ve kullanıcıların güncel kalmasını sağlar.
Team Engine
teamengine.io
Seçtiğiniz işverenler, saha işgücünü işe almak, elde tutmak, meşgul etmek ve geliştirmek için ekip motoru kullanırlar. Team Engine, büyüyen şirketlerin en iyi yetenekler için tıkanmasına ve çalışanların katılımında en iyi uygulamaları uygulamalarına yardımcı olan bir İK otomasyon paketidir. Kuruluşlar manuel, ayrık, zaman alıcı süreçlere veda edebilir ve olağanüstü bir yetenek stratejisinin kritik, zamana duyarlı bileşenlerini otomatik olarak yürüten sezgisel, özelleştirilebilir yazılımlara merhaba diyebilirler. Şu anda yüzlerce büyüyen şirket tarafından kullanılan Team Engine’in metin ilk iletişim platformu, alanda dağıtılmış bir işgücüne sahip kuruluşların benzersiz ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Çünkü saha çalışanları hem işe alım sürecinde hem de günlük çalışmalarında hız ve sadelik arıyorlar. Takım motoru ile kuruluşlar, önce en iyi insanları dışlamak ve işe almak için endüstrilerine özgü katılım zorluklarının üstesinden gelebilir, daha sonra tutarlı iletişim ve geri bildirim fırsatlarıyla tutma ve katılım sağlayabilir. Takım motoru kuruluşlara yardımcı olacak: * Harika insanları bulun ve işe alın: İşe alım sürecindeki gereksiz görevleri otomatikleştirin, böylece en önemli yere değer katabilirler. * Kaliteli çalışanları motive edin ve elde tutun: Yapılandırılmış bire bir ve deneyim hakkında geri bildirim sağlama fırsatı ile yeni işe alımlar iyi bir başlangıç yapın. * Yürüt ve sürekli iyileştirin: İş yapmak, verimli süreçler oluşturmak ve büyüme ve gelişme kültürünü beslemek için şirket genelinde bağlantı kurun. Takım motorunun nasıl yardımcı olduğuna dair bir bakış: * Massless çalışanları ve iş başvuru sahipleriyle mesajlaşma * Zamana duyarlı iletişim için otomatik mesajlaşma (ör. Röportaj hatırlatıcıları ve açık kayıt son tarihleri) * Craigslist, Facebook ve Instagram'da yerleşik işe alım reklamları * İspanyolca konuşmacılar için çevrilmiş iletişim * Tüm işe alım faaliyetlerini ve başvuru sahibini organize etmek için merkezi bir merkez * Daha fazla erişim için aday tedarikinin çeşitlendirilmesi
Workvivo
workvivo.com
Workvivo, çalışan deneyimini geliştiren bir platformdur. İletişim, katılım ve sosyal intranet özelliklerini bir araya getirir.
Tixio
tixio.io
Tixio, dijital içeriklerinizi düzenlemek, ekibinizle bağlantı kurmak ve verileri senkronize etmek için sanal bir çalışma ortamıdır.
Appspace
appspace.com
İster işte, ister evde veya hareket halindeyken, ekibinizin bağlı kalması gereken basit iletişim ve uzay yönetimi araçlarıyla olağanüstü, işbirlikçi bir işyeri deneyimi yaratın. AppSpace, ekipleriyle iletişim kurmalarına ve hibrid işyeri deneyimlerini modernize etmelerine yardımcı olmak için bize güvenen binlerce müşteriye küresel çözümler ve destek sunuyor. Müşterilerimizin modern bir işyeri deneyimi sunmasına, marka kültürünü birleştirmesine ve iletişimi geliştirmelerine yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble, iç iletişim, çalışan savunuculuğu ve çalışan katılımı için en üst düzey, mobil ilk işletme çözümleri sunar. Hizmet olarak bir yazılım olarak (SAAS), platform resmi şirket kanallarından (sosyal ağlar, şirket web siteleri, vb.) Ve kürasyon platformlarından kaynaklanan içeriği ve ayrıca platform kullanıcıları (UGC) ve yöneticiler tarafından önerilen içeriği birleştirir. İçerik kişiselleştirilir ve temalı kanallarda düzenlenir ve mobil cihazlarda, masaüstlerinde, intranetlerde, kurumsal sosyal ağlarda ve ekranlarda görüntülenebilir. Yetkili içerik, kullanıcının sosyal medya profillerine tek bir tıklama ile paylaşılabilir. İçerik tüketiminin ötesinde, çalışanlar yerleşik sınavlar ve anketlerle de ilgilenebilir. Özellikler şunları içerir: * Yeni içerik ve dahili şirket haberleri için bildirimler * En sevdiğiniz tüm sosyal medya platformlarına tek tıklamayla paylaşım * Dahili içerik “beğen” ve “yorum” özellikleri * Kendi mesajlarınızı ve içeriğinizi oluşturun * Katılın ve en son zorlukları ve ödülleri kontrol edin * Sizin ve meslektaşlarınızın nasıl sıralandığını görmek için lider kurul erişilebilirliği * Testler ve Anketler Oluşturun ve Yanıtlayın Sociabble, etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için kullanıcı deneyiminin çeşitli seviyelerinde kullanıcı aktivasyonu, ödüller ve tanıma kullanır. Eşsiz çalışan iletişimi ve savunuculuk platformu, iletişimi kolay, hızlı ve ilgi çekici hale getirir. Çalışanlar şirket haberleri, güncellemeleri ve işyeri hakkında daha iyi bilgilendirilir ve daha etkileşimli ve etkili bir işgücüne yol açar. Şirketler Sociabble’ın kullanımını ortaklarına, dış etkileyicilere veya marka hayranlarına genişletebilir. 2014 yılında Dijital Varlık Yönetimi Teknolojisi, Sosyal Medya ve İçerik Pazarlama alanında deneyimli girişimciler tarafından başlatılan Sociabble şu anda 80'den fazla ülkede kullanılmaktadır ve Microsoft, BNP Paribas, L’Oréal ve PWC dahil olmak üzere dünyanın en prestijli müşterilerinden bazılarını satın almıştır. Merkezi Paris, Fransa'da bulunan Sociabble'ın New York, Londra ve Mumbai'de de operasyonları var.
Groupsite
groupsite.com
Grupsite, toplulukların iletişim, işbirliği ve etkinlik yönetimi için kullanılan bir platformdur. Kullanıcılar dosya paylaşabilir, tartışmalara katılabilir ve etkinlikleri takip edebilir.
Softr Studio
softr.io
Softr Studio, kullanıcıların kod yazmadan özel uygulamalar ve intranetler oluşturmasını sağlayan çok yönlü bir platformdur.
Woliba
woliba.io
Woliba'da sağlıklı yaşamı, katılımı, takdiri ve ödülleri mobil uyumlu tek bir platformda kusursuz bir şekilde entegre ederek işyerini yeniden tanımlıyoruz. Birden fazla sistemin hokkabazlık yaptığı günler geride kaldı; Woliba hepsini birleştiriyor. Hepsi bir arada çözümümüz yalnızca süreçleri kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda tipik iş gününün sınırlarını aşarak iş-yaşam dengesine bütünsel bir yaklaşım getiriyor. Woliba ile kuruluşlar otomatik iletişime, gerçek zamanlı verilere ve analitiklere erişim kazanarak sıradanların ötesine geçen bir iş yeri yaratmalarına olanak tanıyor. Platformumuz, her ekip üyesinin kendisini değerli ve ilgili hissetmesini sağlayarak bağlantı, tanınma ve büyüme kültürünü teşvik etmek üzere tasarlanmıştır.
Engynn
engynn-intranet.com
Bayılacağınız bir intranet. Basit ve sosyal bir şirket intranet yazılımı mı arıyorsunuz? İntranet aramanız burada sona eriyor! İki dakika içinde ücretsiz denemeye başlayın ve dünya çapındaki şirketlerin neden Engynn intranet yazılımına güvendiğini görün.
Papyrs
papyrs.com
Papyrs, ekiplerin bilgi paylaşımını kolaylaştıran sürükle-bırak ve markdown kullanarak wiki/intranet siteleri oluşturmasını sağlar.
Workrede
workrede.com
Workrede, mobil işgücünün iletişimini ve katılımını artıran, belge ve form erişimini kolaylaştıran bir platformdur.
Octonius
octonius.com
E-posta etiketinin kaosuna ve baş ağrısına elveda deyin. Octonius, ekiplerinizin daha hızlı işbirliği yapması, yürütmesi ve sonuçları teslim etmesi için ihtiyaç duyduğu hepsi bir arada iş yönetimi platformudur. Birlikte daha sıkı değil, daha akıllıca çalışın.
Bisner
bisner.com
Daha güçlü işbirliklerini, sağlam ilişkileri ve canlı iletişimi güçlendirin; hepsi tek bir esnek platformda. Herkesin bağlantıda kalmasını sağlayın ve dinamik bir topluluk oluşturun.
The Lean Way
theleanway.net
Yalın Yol, sizin ve ekibinizin iyileştirme için daha fazla fırsat yakalamasına, her iyileştirmenin ilerleyişini takip etmesine ve süreçteki darboğazları belirlemesine olanak tanıyan ilgi çekici bir platform sunar. Yalın Yol yalnızca daha fazla fırsat yakalamanıza yardımcı olmakla kalmayacak; aynı zamanda maksimum etkiyi sağlamak için daha fazla iyileştirme uygulamanıza da yardımcı olacaktır.
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365, SharePoint için geliştirilmiş özel araçlar sunan bir uygulamadır; iş süreçlerini basitleştirir ve entegrasyonu kolaylaştırır.
Lark
larksuite.com
Lark, ekiplerin işbirliği yapmasını sağlayan bir platformdur. Mesajlaşma, belge düzenleme ve görev yönetimi gibi araçları tek bir yerde sunar.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp, uzak ekipler için iletişim, görev yönetimi ve dosya paylaşımı sağlayan bir proje yönetim platformudur.
Blink
joinblink.com
Blink, masa başında ve masa dışında çalışanları birleştiren bir mobil platformdur. İletişimi ve çalışan katılımını geliştirir.
Brightspot
brightspot.com
Brightspot, içerik yönetimi sağlayan bir platformdur. Çoklu kanallarda içerik oluşturma, paylaşma ve yönetme imkanı sunar.
Clinked
clinked.com
Clinked, ekipler ve müşterilerin belgeler üzerinde güvenli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir müşteri portalıdır.
Convo
convo.com
Convo, hızlı hareket eden ekipler için güvenli bilgi paylaşımını, organizasyonunu ve arşivini sağlayan bir işbirliği uygulamasıdır.
Happeo
happeo.com
Happeo, ekiplerin bilgi yönetimini ve iç iletişimini merkezi bir platformda kolaylaştıran bir intranet uygulamasıdır.
Jostle
jostle.us
Jostle, çalışanların birbirleriyle bağlantı kurmasını ve iletişimde bulunmasını sağlayan bir intranet çözümüdür.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo, çalışan iletişimini artırarak katılımı ve üretkenliği geliştiren bir platformdur. Kurum içi haber ve içerik paylaşımını kolaylaştırır.
Assembly
joinassembly.com
Assembly, çalışan tanıma, ödüller ve iç iletişimi kolaylaştıran AI destekli bir katılım platformudur. Ödül ve anket gibi çeşitli özellikler sunar.
LumApps
lumapps.com
LumApps, çalışanların organizasyonlarına ve işlerine uzaktan bağlanmalarını sağlayan, entegre iç iletişim ve yönetim platformudur.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps, işletmelerde iletişim, işbirliği ve belge yönetimini kolaylaştıran bir dijital işyeri platformudur.
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
Microsoft SharePoint, belgelerin depolanması, yönetimi ve işbirliği için tasarlanmış, bulut tabanlı bir platformdur.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity, çalışanların birbirlerini takdir etmesini sağlayan bir tanıma ve ödül yazılımıdır. Uzak ve hibrit ekipler için bağları güçlendirir.
Process Street
process.st
Process Street, ekiplerin iş akışlarını oluşturarak otomatikleştirmelerine yardımcı olan kodsuz bir süreç yönetim platformudur.
Samepage
samepage.io
Samepage, ekip iletişimi, proje yönetimi ve belgelerin gerçek zamanlı işbirliği için video konferans, görev yönetimi ve dosya paylaşımı sunar.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr, çalışan katılımını artıran ve iletişimi kolaylaştıran modern bir iç iletişim platformudur.
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