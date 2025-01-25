Çalışan İntranet Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Solomon Adaları

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
İntranet, çevrimiçi olarak erişilebilen, genellikle ekip veya şirket gibi belirli bir grup tarafından kullanılan, sınırlı, özel bir ağdır. Çalışan intranetleri, personele işbirliği, medya paylaşımı, iletişim, eğitim, geri bildirim ve diğer çeşitli görevler için merkezi bir platform sunmak üzere tasarlanmıştır. Çalışan intranet çözümleri, şirketlerin dahili iletişim veya iş içerik yönetimi sistemleri gibi farklı yazılım türlerinden özellikleri seçmesine veya birleştirmesine olanak tanır. Bir intranetin yerel bir özelliği yoksa, genellikle popüler yazılım çözümleriyle bütünleşerek kullanıcıların bu araçlara doğrudan intranet portalından erişmesine olanak tanır.
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AvePoint
avepoint.com
Güvenle İşbirliği Yapın. AvePoint, SaaS işlemlerini optimize etmek ve işbirliğini güvenli hale getirmek için en gelişmiş platformu sağlar. Dünya çapında 17.000'den fazla müşteri, Microsoft, Google, Salesforce ve diğer işbirliği ortamlarında dijital çalışma ortamını modernleştirmek için çözümlerimize güveniyor. AvePoint'in küresel kanal iş ortağı programı, 100'den fazla bulut pazarında mevcut olan çözümlerimiz ile 3.500'den fazla yönetilen hizmet sağlayıcıyı, katma değerli bayiyi ve sistem entegratörünü içermektedir. 2001 yılında kurulan AvePoint, beş kez Yılın Küresel Microsoft İş Ortağı ödülüne layık görülmüştür ve merkezi Jersey City, New Jersey'de bulunmaktadır.
Speakap
speakap.com
Speakap, şirketlerin ön saflardaki personeliyle yapılandırılmış diyalog kurmasına, masasız çalışanlarını her yerden ve her zaman desteklemesine ve bilgilendirmesine olanak tanıyan markalı iletişim platformları sağlar. Hem mobil hem de masaüstü cihazlarda kullanılabilen çözüm, iş güçlerini birbirine bağlıyor ve çalışanlara en iyi müşteri deneyimlerini sunma gücü veriyor. Mesajlaşma ve haberlerden özel gruplara ve etkinliklere kadar Speakap, işletmelere iş güçlerine alakalı ve zamanında içerik sunma fırsatı sağlar ve hem işletmenin büyümesini hem de çalışanların elde tutulmasını destekler. 2011 yılında kurulan Speakap, dünya çapında konaklama, perakende, üretim ve daha fazlası gibi çeşitli sektörlerde 400'den fazla kuruluşla ortaklık kurmuştur ve New York, Londra, Amsterdam, Barselona, Köln ve Brüksel'de şubeleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgiyi www.speakap.com adresinde bulabilirsiniz.
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit, ekip çalışmasına yönelik işbirliğine dayalı bir platformdur. Tek bir basit genel bakışla bağlanmak, iletişim kurmak ve işbirliği yapmak için çok çeşitli özellikler sunuyoruz. Tüm özellikler tam da beklediğiniz yerde konumlandırılmıştır ve üç temel alanı kapsar: 1) İşbirliği Gruplar aracılığıyla işbirliğine dayalı bir çalışma alanı sağlayın: projeleri düzenleyin, geri bildirim toplayın, etkinlikler oluşturun ve fikirleri, bilgileri ve belgeleri paylaşın. 2) İletişim İş sohbeti aracılığıyla anında iletişim sağlayın: sorular sorun, beyin fırtınası yapın, kararlar alın, görüntülü sohbetler başlatın, hızla dosya gönderin ve ara sıra ortamı yumuşatmak için GIF'ler gönderin. 3) Bağlantı Haber akışı aracılığıyla kişiselleştirilmiş bir bilgi merkezi sağlayın: Her iş arkadaşınız yeni ilgili bilgilerden anında haberdar olur ve harekete geçmeye hazır olur. talkspirit, işletmenizin halihazırda kullandığı tüm uygulamalar, araçlar ve hizmetlerle sorunsuz bir şekilde birlikte çalışır. Kurulumu ve kullanımı kolay bir dizi yerel entegrasyon sağlar; 500'den fazla entegrasyon mevcuttur. Tüm içerik, Android ve iOS için mobil uygulama aracılığıyla hareket halindeyken de aranabilir, güvenli ve erişilebilir durumdadır. 8 dilde mevcuttur (FR, EN, DE, IT, PT, ES, NL ve PL).
Team Engine
teamengine.io
Yeteneğe karşı savaşı kazanmak için, ışık hızında bir işe alma sürecine ve hem adaylar hem de çalışanlarla tutarlı iletişim için hatasız bir sisteme ihtiyacınız var. Team Engine, daha fazla başvuru sahibi çekmenize, onları daha hızlı işe almanıza ve en önemlisi, görev süreleri boyunca onları meşgul etmenize yardımcı olur. Team Engine, ekibinizin mesai saatleri dışındayken bile adayların ilerlemesini sağlamak için gereken manuel (ancak zamana duyarlı) adımları otomatikleştirerek işe alım sürecini hızlandırır! Herkesi gelişmelerden haberdar eden otomatik mesajlaşma platformumuz sayesinde adaylara ve çalışanlara iletişim kurmayı tercih ettikleri yerde (metinleriyle) ulaşın. İşe alma ve işte tutma konusundaki en iyi uygulamaları otomatikleştirerek, başvuranlarınız ve çalışanlarınız için en iyi deneyimi sağlayacaksınız. Team Engine size şu konularda yardımcı olacaktır: Harika insanları bulun ve işe alın — İşe alma sürecinizdeki gereksiz görevleri otomatikleştirerek en önemli noktalara değer katabilirsiniz. Kaliteli çalışanları motive edin ve elinizde tutun — Yeni işe alınanların, yapılandırılmış bire bir görüşmeler ve deneyim hakkında geri bildirim verme fırsatı ile iyi bir başlangıç yapmasını sağlayın. Yürütün ve sürekli geliştirin — İşlerinizi tamamlamak, verimli süreçler oluşturmak ve büyüme ve gelişme kültürünü beslemek için şirketiniz genelinde bağlantı kurun. Nasıl yardımcı olduğumuza bir bakış: • masası olmayan çalışanlarla ve iş başvurusunda bulunanlarla mesajlaşma • zamana duyarlı iletişimler için otomatik mesajlaşma (örn. röportaj hatırlatıcıları ve açık kayıt son tarihleri) • Craigslist, Facebook ve Instagram'da yerleşik işe alım reklamları • İspanyolca için tercüme edilmiş iletişimler- konuşmacılar • tüm işe alım faaliyetlerini ve başvuru sahibi ayrıntılarını organize etmek için merkezi bir merkez • daha fazla erişim için aday kaynaklarının çeşitlendirilmesi.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo, çalışanların sesini duyurmasını sağlayarak ve nerede çalışırsa çalışsın herkesin dahil olduğunu hissetmesine yardımcı olarak iletişimi kolaylaştıran ve katılımı artıran bir çalışan deneyimi platformudur (EXP). Platform, çalışan iletişimi, katılımı, intranet ve ölçüm özelliklerini, kuruluşun kalp atışını yakalayan ve kültürünü hayata geçiren tek bir modern çalışan uygulamasında birleştirir. 2017'de kurulan Workvivo, 2023'te Zoom tarafından satın alınmasına yol açan çok önemli bir büyüme kaydetti. Workvivo, Amazon, Motherson, White Castle, Bupa ve Ryanair dahil olmak üzere dünyanın her yerindeki tüm sektörlerdeki şirketlerde çalışan deneyimine güç veriyor.
Tixio
tixio.io
Tixio, dijital dağınıklığınızı düzenlemek, ekiple bağlantı kurmak ve gerçek zamanlı / eşzamansız olarak senkronize etmek için kullanılan sanal bir çalışma alanıdır. Her şey tek bir yerde olsaydı ve aynı anda paylaşma seçeneği olsaydı, zamandan tasarruf edebileceğinizi hayal edin. Tixio panosunda sınırsız yer imlerini, notları, görevleri ve bilgileri yönetin. Binlerce bağlantıyı karmaşa olmadan düzenleyin, açık sekmeleri saniyeler içinde yaratıcı yer imi koleksiyonlarınıza dönüştürün. Önemli şirket bilgilerini tek bir yerde merkezileştirmek için bir şirket wiki'si oluşturun. Belgeleri daha hızlı oluşturmak için şablonları kullanın. Dosyalarda tamamen gezinmek için bulut depolarını senkronize edin. Birleştirilmiş aramamızla çalışma alanında ihtiyacınız olanı anında bulun; daha iyi sıralayın, filtreleyin ve gezinin. Erişim kontrolü ile sınırsız üye ekleyin. Verilerinizi herkese açık olarak veya üyeler arasında paylaşın. Üye etkileşimleri konusunda etkili kararlar almak için çalışma alanı analitiğini kullanın. Tüm bu güçlü özellikler tek bir çatı altında - hiçbir karmaşıklık olmadan!
Appspace
appspace.com
Ekibinizin işte, evde veya hareket halindeyken bağlantıda kalması için ihtiyaç duyduğu basit iletişim ve alan yönetimi araçlarıyla olağanüstü, işbirliğine dayalı bir iş yeri deneyimi yaratın. Appspace, ekipleriyle iletişim kurmalarına ve hibrit iş yeri deneyimlerini modernleştirmelerine yardımcı olmamız konusunda bize güvenen binlerce müşteriye küresel çözümler ve destek sunuyor. Müşterilerimize modern bir iş yeri deneyimi sunmalarına, marka kültürünü birleştirmelerine ve iletişimi geliştirmelerine yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble, iç iletişim, çalışanların savunulması ve çalışan katılımı için birinci sınıf, mobil öncelikli kurumsal çözümler sunar. Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) olan platformumuz, resmi şirket kanallarından (sosyal ağlar, şirket web siteleri vb.) ve küratörlük platformlarından alınan içeriğin yanı sıra platform kullanıcıları (UGC) ve yöneticiler tarafından önerilen içeriği bir araya getirir. İçerik kişiselleştirilir ve temalı kanallar halinde düzenlenir ve mobil cihazlarda, masaüstü bilgisayarlarda, intranetlerde, kurumsal sosyal ağlarda ve görüntü ekranlarında görüntülenebilir. Yetkilendirilen içerik, kullanıcının sosyal medya profillerinde tek tıklamayla paylaşılabilir. Çalışanlar, içerik tüketiminin ötesinde yerleşik sınavlar ve anketlerle de etkileşime geçebilir. Sociabble, etkileşimi en üst düzeye çıkarmak için kullanıcı deneyiminin çeşitli düzeylerinde kullanıcı aktivasyonunu, ödüllerini ve takdirini kullanır. Sociabble'ın benzersiz çalışan iletişimi ve savunuculuk platformu, iletişimi kolay, hızlı ve ilgi çekici hale getirir. Çalışanlar şirket haberleri, güncellemeler ve işyerleri hakkında daha iyi bilgilendirilir; bu da daha katılımcı ve etkili bir iş gücüne yol açar. Şirketler Sociabble'ın kullanımını ortaklarına, dış etkileyicilere veya marka hayranlarına kadar genişletebilir. Dijital varlık yönetimi teknolojisi, sosyal medya ve içerik pazarlaması alanlarında deneyimli girişimcilerden oluşan bir ekip tarafından 2014 yılında başlatılan Sociabble, şu anda 80'den fazla ülkede kullanılıyor ve Microsoft, BNP Paribas, L' dahil olmak üzere dünyanın en prestijli müşterilerinden bazılarını bünyesine kattı. Oréal ve PwC. Merkezi Paris, Fransa'da bulunan Sociabble'ın ayrıca New York City, Londra ve Mumbai'de de operasyonları var.
Groupsite
groupsite.com
Topluluğunuzu doğru şekilde oluşturun. Grup sitesi, grubunuzun misyonunuzu, organizasyonunuzu, amacınızı veya şirketinizi yönlendirmek için iletişim kurmasına, işbirliği yapmasına ve ağ oluşturmasına olanak tanır. Grup siteleri modüler, özelleştirilebilir, mobil ve ilgi çekicidir. Grup siteleri şunları içerir: - Tartışmalar - listserv benzeri işlevlerle iletişim kurun - Takvimler - RSVP'leri toplayın veya önemli tarihleri paylaşın - Dosya Depolama - dosya ve belgeleri saklayın ve bunlara yorum yapın - Medya Paylaşımı - galerilerde fotoğraf ve video paylaşın - Bloglar - sizi bilgilendiren makaleler yazın grup - Üye Profilleri - üyelerin ağını kolaylaştırır - Alt gruplar - Grup sitenizle mini Grup siteleri oluşturun - Analizler - katılımı izlemek ve artırmak için kullanım verilerinden yararlanın Misyonunuzu sürdürmek için topluluğunuza sahip olmalısınız. 60.000'den fazla Grup sitesi topluluğu oluşturuldu. Her şey dahil, kullanıcı başına ücret yok 30 günlük ÜCRETSİZ deneme sürümünü başlatın Kredi kartı gerekmez
Softr Studio
softr.io
Softr.io, işletmeniz için müşteri portalları ve dahili araçları kod kullanmadan dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır. Airtable ve Google E-Tablolar ile çalışır. Müşterileri veya iş ortakları için portallar, çalışan intranetleri, proje yönetimi araçları, kontrol panelleri, CRM'ler ve çok daha fazlasını oluşturan 90.000'den fazla ekibe katılın.
Woliba
woliba.io
Woliba'da sağlıklı yaşamı, katılımı, takdiri ve ödülleri mobil uyumlu tek bir platformda kusursuz bir şekilde entegre ederek işyerini yeniden tanımlıyoruz. Birden fazla sistemin hokkabazlık yaptığı günler geride kaldı; Woliba hepsini birleştiriyor. Hepsi bir arada çözümümüz yalnızca süreçleri kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda tipik iş gününün sınırlarını aşarak iş-yaşam dengesine bütünsel bir yaklaşım getiriyor. Woliba ile kuruluşlar otomatik iletişime, gerçek zamanlı verilere ve analitiklere erişim kazanarak sıradanların ötesine geçen bir iş yeri yaratmalarına olanak tanıyor. Platformumuz, her ekip üyesinin kendisini değerli ve ilgili hissetmesini sağlayarak bağlantı, tanınma ve büyüme kültürünü teşvik etmek üzere tasarlanmıştır.
Engynn
engynn-intranet.com
Bayılacağınız bir intranet. Basit ve sosyal bir şirket intranet yazılımı mı arıyorsunuz? İntranet aramanız burada sona eriyor! İki dakika içinde ücretsiz denemeye başlayın ve dünya çapındaki şirketlerin neden Engynn intranet yazılımına güvendiğini görün.
Papyrs
papyrs.com
Sürükle ve bırak veya işaretlemeyle güzel bir wiki/intranet sitesi oluşturun. Ekibiniz veya şirketiniz içinde bilgiyi kolayca paylaşın.
Workrede
workrede.com
Red e App'in masa başı olmayan iş gücünüzle yararlı, anlamlı ve verimli bağlantılar oluşturduğu kanıtlanmıştır.
Octonius
octonius.com
E-posta etiketinin kaosuna ve baş ağrısına elveda deyin. Octonius, ekiplerinizin daha hızlı işbirliği yapması, yürütmesi ve sonuçları teslim etmesi için ihtiyaç duyduğu hepsi bir arada iş yönetimi platformudur. Birlikte daha sıkı değil, daha akıllıca çalışın.
Bisner
bisner.com
Daha güçlü işbirliklerini, sağlam ilişkileri ve canlı iletişimi güçlendirin; hepsi tek bir esnek platformda. Herkesin bağlantıda kalmasını sağlayın ve dinamik bir topluluk oluşturun.
The Lean Way
theleanway.net
Yalın Yol, sizin ve ekibinizin iyileştirme için daha fazla fırsat yakalamasına, her iyileştirmenin ilerleyişini takip etmesine ve süreçteki darboğazları belirlemesine olanak tanıyan ilgi çekici bir platform sunar. Yalın Yol yalnızca daha fazla fırsat yakalamanıza yardımcı olmakla kalmayacak; aynı zamanda maksimum etkiyi sağlamak için daha fazla iyileştirme uygulamanıza da yardımcı olacaktır.
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365, özel olarak oluşturulmuş Web Bölümleri ve kullanıma hazır araçlardan oluşan bir kitaplık içeren, SharePoint'in bir uzantısıdır. Dijital işyerleri geliştirme sürecini basitleştirir, karmaşık kodlama ihtiyacını ve uzun süren geliştirme süreçlerini ortadan kaldırarak kullanıcılara zaman kazandırır. SharePoint için özel olarak tasarlanan Sprocket 365, tümü Microsoft 365 için optimize edilmiş, kullanıcı dostu, zaman kazandıran araçlar, düzenli güncellemeler ve güvenilir destekle dijital çalışma alanlarını geliştirir.
Lark
larksuite.com
Lark, iş akışlarını kolaylaştırmak ve iş sonuçlarına daha hızlı ulaşmak isteyen ekipler için hepsi bir arada bir işbirliği platformudur. Lark, masaüstü ve mobil cihazlarda kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunarak ekiplerin her yerden verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlar. Lark, sohbetleri, iş akışlarını, e-postaları, belgeleri, sayfaları, proje yönetimini ve toplantıları tek bir yerde birleştiren süper iş uygulamasıdır. Ekibiniz işlerini kesintiye uğramadan planlayabilir, yürütebilir ve senkronize edebilir ve işletmeniz için önemli olan şeylere odaklanabilir.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp, Chicago, Illinois merkezli bir Amerikan web yazılım şirketidir. Firma, 1999 yılında Jason Fried, Carlos Segura ve Ernest Kim tarafından 37signals adında bir web tasarım şirketi olarak kuruldu. 2004 ortasından bu yana şirketin odak noktası web tasarımından web uygulaması geliştirmeye kaydı. İlk ticari uygulaması Basecamp'tı, ardından Backpack, Campfire ve Highrise geldi. Açık kaynaklı web uygulaması çerçevesi Ruby on Rails, ilk olarak 37signals'ın dahili kullanımı için oluşturuldu ve ardından 2004'te halka açık hale getirildi. Şubat 2014'te şirket, tamamen amiral gemisi ürünü olan Basecamp adlı yazılım paketine odaklanan yeni bir strateji benimsedi. ve şirketin adının 37signals'tan Basecamp'a değiştirilmesi. Jason Fried ve David Heinemeier Hansson, 37signals adı altında birçok kitap yayınladılar.
Blink
joinblink.com
Blink, basitleştirilmiş tek bir pakette intranet, kurumsal sosyal ağ ve güvenli mesajlaşma sunan, ön saflardaki ve kilit çalışanlara yönelik çalışan uygulamasıdır.
Brightspot
brightspot.com
Brightspot, küresel markaların içerik yaklaşımlarını sürekli olarak geliştirmek konusunda güvenebilecekleri esnek, hızlı ve güvenli bir platform aracılığıyla mükemmel dijital deneyimler sunmaya yönelik lider içerik yönetimi çözümüdür.
Clinked
clinked.com
Clinked, bulut tabanlı bir müşteri portalı ve işbirliği aracıdır. Ekiplerin, proje gruplarının ve iş müşterilerinin güvenli bir bulut ortamından belgeler ve dosyalar üzerinde verimli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır. 3 ana portal seçeneği sunuyoruz: 1. Kolay (hazır, kolayca özelleştirilebilir portal). 2. Ismarlama (özel gereksinimlerinize göre Clinked altyapısı üzerine oluşturulmuş özel portal). 3. Sanal Veri Odası. Tüm portallar, bazıları aşağıda listelenen çok çeşitli özellikler sunar. İşletme İmajınızı Geliştirin * Bağlantılı müşteri portalı özelleştirilebilir ve beyaz etiketli olabilir. * Kendi URL'nizi kullanın, ör. https://clients.sirketiniz.com. * Markalı yerel mobil uygulamalar Android ve iOS için mevcuttur. İşbirliği Yapın ve İletişim Kurun * Müşterileri gerçek zamanlı etkinlik akışları ve proje ilerleme yönetimi ile güncelleyin. * Bireysel ekip üyelerine görevler atayın veya iş yükünü birden fazla kullanıcıyla paylaşın. * Verimli tartışmalar yapın, @bahsetmeler, anında 1-2-1 ve grup sohbeti ve mikroblog kullanarak iletişim kurun. * Tam metin araması. Güvenli Müşteri Portalı * Aktarım sırasında 256 bit SSL ve bekleme sırasında AES şifreleme. * Çözümünüze güvenli erişim için iki faktörlü kimlik doğrulama. * Hesap yöneticileri denetim takibindeki tüm kullanıcı etkinliklerini görüntüleyebilir. 1 Numaralı FTP Alternatifi * Büyük dosyaları paylaşmak için dosya ve klasörleri sürükleyip bırakın. * Evrensel arama çubuğuyla dosya ve klasörleri bulun ve açın. * Belgelerinizi indirmeye gerek kalmadan canlı önizlemelerini görüntüleyin. Entegrasyonlar * Google Workspace ile yerel entegrasyon. * AdobeSign, DocuSign ve JotForm ile yerel entegrasyon. * Zapier aracılığıyla 3.000'den fazla uygulamayla görevleri ve eylemleri otomatikleştirin. * Genel API. Spesifikasyonlarınıza göre oluşturulmuş tamamen özel portal * Sağlam Clinked ISO sertifikalı altyapı üzerine kurulmuştur. * Çok çeşitli mevcut özellikler arasından seçim yapın. * İşletmenizin ihtiyaç duyduğu yeni benzersiz özellikleri ekleyin. * Kullanım durumunuza ve iş akışınıza uyacak özel kullanıcı arayüzü. * Basit tasarım süreci. * Hızlı teslimat.
Convo
convo.com
Convo, hızlı hareket eden ekiplerin bilgileri güvenli bir şekilde merkezi olarak paylaşmasına, organize etmesine ve arşivlemesine yönelik bir iş birliği aracıdır. Gerçek zamanlı mesajlaşmamız ve akıllı bildirimlerimiz projelerin her zamankinden daha hızlı tamamlanmasına yardımcı olabilir. Convo ile ekibinize bir soru sorun, bir proje güncellemesi paylaşın, dosyaları önizleyin, açıklamalar ekleyin veya istediğiniz yerden net geri bildirim bırakın. Beyin gücünüzün tamamını tek bir yere koyun. İşinizi bitirmek için ofise dönene kadar beklemek zorunda değilsiniz. Şık mobil uygulamamız sayesinde hareket halindeyken karar gecikmelerini önleyin. Belgeleri doğrudan telefonunuzdan hızlı bir şekilde açabilirsiniz. Ve 15. slaytta bu önemli ayrıntıyı vurgulayın veya 20. sayfadaki bir soruyu yanıtlayın. Takım arkadaşlarınız hemen yanınızda oturuyormuş gibi çalışın. Convo artık tekrarlanabilir iş görevlerini kolaylaştırmaya ve otomatikleştirmeye, hata payını en aza indirmeye ve genel verimliliği artırmaya yardımcı olacak otomatikleştirilmiş bir iş akışı çözümü de sunuyor. Bu da iş sürecinizi önemli ölçüde iyileştirir ve talepleri yönlendirmede çok fazla zaman ve çaba tasarrufu sağlar. Yöneticiler daha hızlı, daha akıllı kararlar alabilir ve çalışanlar daha üretken ve çevik bir şekilde işbirliği yapma yetkisine sahip olur. Convo'nun sunduğu önemli iş akışları izin başvurusu, çalışanların işe alınması, onay süreci, seyahat uygulamaları ve çok daha fazlasıdır. Convo web, iOS ve Android'de rahatlıkla kullanılabilir.
Happeo
happeo.com
Happeo, Google Workspace kuruluşları için 1 numara olarak derecelendirilen yapay zeka destekli intranettir. Bilgi kaosuna düzen getirerek, yapılandırılmış bilgi yönetimi sağlayarak ve tek bir ekip olarak bir araya gelerek kuruluşların bağlantıda kaldığı ve verimliliği artırdığı dijital evler yaratıyoruz. Bu dijital evleri her müşteriye özel olarak yaratıyor ve onlara şirket içi operasyonların karşılaştığı zorlukların üstesinden gelebilecekleri bir alan sağlıyoruz. Daha sonra bunu, şirketle ve her kullanıcıyla birlikte sezgisel olarak öğrenip büyüyen, manuel, zaman alan süreçleri otomatikleştiren ve hızlı ve akıllı bilgi keşfi yoluyla organizasyonel uyum sağlayan yapay zeka yeteneklerimizle katmanlıyoruz.
Jostle
jostle.us
Jostle'ın çalışan başarısı platformu herkesin iş yerinde bağlantı kurduğu, iletişim kurduğu ve kutlama yaptığı yerdir. Bu, kendi şirketimizin kalbidir ve 1000'den fazla kuruluştaki çalışanların her yerde, her zaman kolayca ait olmalarına ve katkıda bulunmalarına yardımcı olmuştur. Sektör lideri katılım oranlarıyla işe neşe, organizasyonlara da hayat katıyoruz.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo, çalışanlarınızın iletişim ve topluluklar aracılığıyla amaca bağlanmasına yardımcı olan lider çalışan iletişim platformudur. Eskiden COYO (Almanya), Smarp (Finlandiya) ve Jubiwee (Fransa)
Assembly
joinassembly.com
Assembly, kuruluş genelinde tanınmayı, ödülleri, iç iletişimi ve işbirliğini kolaylaştıran, yapay zeka odaklı modern bir katılım platformudur. Bu tek ve kullanışlı merkez; duyurular, yapay zeka işyeri asistanları, yarışmalar, anketler ve daha fazlasını içeren kapsamlı ve çok yönlü etkileşim çözümleri sunar. Assembly, hediye kartları, özel promosyonlar, kültür ödülleri ve yardım bağışları gibi geniş bir ödül kataloğu sunarak çalışanların kendilerini değerli, takdir edilmiş ve bağlı hissettikleri bir işyeri kültürünü teşvik ediyor. Güçlü analizler, yöneticilerin şirket duyarlılığı hakkında fikir sahibi olmalarını sağlayarak çalışanların dinlendiğini ve anlaşıldığını hissettiği bir ortam sağlar. Ekibinizi Anlamlı Bir Şekilde Tanıyın Ekibinizin günlük olarak benimsemesini teşvik etmek için temel değerleri tanınmayla aynı hizaya getirin. Hediye kartları, özel promosyonlar, kültür ödülleri ve yardım bağışları gibi geniş bir ödül kataloğuyla tanınırlığınızı artırın. Kilometre Taşlarını ve Yıldönümü Tanımasını Otomatikleştirin Her takım arkadaşınızın doğum gününü veya yıl dönümünü otomatik özel duyurularla kutlayın. Microsoft Teams ve Slack Engage ile Kusursuz Entegrasyon Güvenli entegrasyon ve gerçek zamanlı veri güncellemeleriyle, halihazırda çalıştığınız yerde sorunsuz bir şekilde etkileşime geçin. Platformlar arasında anında senkronizasyon için verileri bir kez girin. Çalışan Bağlılığını Artırın Bağlılığı artırmak için CEO ve yönetici güncellemelerinden, çeşitli çalışan anketlerinden, haftalık kontrollerden ve memnuniyet anketlerinden yararlanın. Dahili İletişimi Kolaylaştırın İletişim iş akışlarını geliştirmek için AMA şablonları, haber akışları, yardım şablonları, grup akışları, buz kırıcılar, fikir yönetimi, dahili wiki'ler ve toplantı araçları gibi araçlardan yararlanın. Ekip Üretkenliğini Artırın Üretkenliği artırmak için günlük özetleri, gündemleri, toplantı notlarını, ürün geri bildirimlerini, kazanma listelerini ve hafif bir satış CRM'sini kullanın. İK ve İşe Alımı Basitleştirin Yüklenici zaman takibi ve diğer İK şablonlarının yanı sıra çalışanlara sağlanan faydalar, çıkış görüşmeleri, eNPS puanları, şirket içi yönlendirmeler, görüşme soruları ve yeni işe alım geri bildirimleri için anketler uygulayın.
LumApps
lumapps.com
LumApps, çalışanların her yerden kuruluşlarına bağlı olmalarını ve işleriyle meşgul olmalarını sağlayan tek intranet paketli çözümüdür. LumApps, modern ve akıllı bir dijital genel merkez sunarak çalışanların katılımında ve işyerinde üretkenlikte devrim yaratıyor. LumApps, akıllı, hedefe yönelik dahili iletişimi daha zahmetsiz hale getirmek için yapay zeka destekli bir platform kullanıyor ve önemli İK kaynaklarını ve iş uygulamalarını, işbirliği paketi Google Workspace veya Microsoft 365'ten bağımsız olarak tek bir platformda merkezileştiriyor. Hem Microsoft hem de Google ile güçlü entegrasyonlar, artı görev açısından kritik iş uygulamalarına (Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday ve daha fazlası gibi) yönelik 100'den fazla OOTB bağlayıcısı, kuruluşların BT yatırımlarından yararlanmalarına ve bireysel ve ekip üretkenliğini artırmalarına olanak tanır. Dünya çapında 5 milyondan fazla kullanıcısıyla LumApps, zorlukları çözmek ve çalışan deneyimini ve işin geleceğini geliştirmek için birlikte yaratmaya devam ediyor. LumApps, 2023 Gartner® Magic Quadrant™ İntranet Paketli Çözümlerinde Lider olarak tanındı.
MangoApps
mangoapps.com
Tüm şirketinizi harekete geçirin, heyecanlandırın ve birbirine bağlayın! MangoApps, intranet, eğitim, ekip çalışması ve içerik yönetimini bir kontrol paneli ve çalışma alanında birleştiren birleşik bir çalışan deneyimi platformudur. Kullanıcı dostu, sonsuz derecede özelleştirilebilir yaklaşımımız, şirketinizin hâlihazırda iş yapma biçimine uyum sağlayarak masanız ve ön saflardaki çalışanlar arasındaki boşluğu dolduran tek bir dijital merkez oluşturur. Çalışanlar, iletişim ve işbirliği araçlarının yanı sıra ihtiyaç duydukları tüm şirket bilgilerini, tek bir gerçek kaynak olarak hizmet veren özelleştirilebilir pencere öğesi tabanlı bir kontrol panelinde bulabilirler. Ürünümüz, çeşitli sektörlerdeki her boyuttaki ekip için uygundur ve kurumsal ölçekte dağıtım için gereken tüm güvenlik özelliklerine sahiptir. MangoApps'in arayüzü, başlıklar, yorumlar, emoji tepkileri ve ekip ve proje gruplarıyla modern sosyal medyayı temel alır. Bu nedenle, müşterilerimizin çalışanları onu hemen sezgisel ve kullanıcı dostu buluyor. Ayrıca, tüm bu araçları ve entegrasyonları diğer birçok kurumsal ve kurumsal araçla birleştirmek, zamandan ve hayal kırıklığından tasarruf sağlar. Şirketinizin markasıyla beyaz etiketli olan ekibiniz, MangoApps'in harici bir araç olduğunun farkına bile varmayabilir; günlerinin ve iş akışlarının doğal bir parçası gibi gelir. Günümüzde pek çok kuruluş, modası geçmiş intranet ve iletişim araçlarına güveniyor ve e-posta gelen kutusu olan kara deliğe zaman ve bilgi kaybediyor. MangoApps size, ön saflardaki çalışanlardan şirket ofislerine kadar tüm ekiplerinizi döngünün içinde ve oyunun zirvesinde tutan tek bir merkezi merkeze bağlamanız için eşsiz bir fırsat sunar.
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint, Microsoft Office ile entegre olan web tabanlı bir işbirliği platformudur. 2001 yılında piyasaya sürülen SharePoint, esas olarak bir belge yönetimi ve depolama sistemi olarak satılmaktadır, ancak ürün oldukça yapılandırılabilirdir ve kullanımı kuruluşlar arasında önemli ölçüde değişiklik göstermektedir.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity, şirketinizi birleştiren ve çalışanlarınızın şükran ve sosyal bağlantı yoluyla etkileşime geçmesini sağlayan, insanlara öncelik veren bir Tanıma ve Ödüllendirme yazılımıdır. Topluluk ve bağlantı yoluyla ekipler için ilgi çekici bir deneyim oluştururken, sık sık takdir ve ödülleri teşvik ediyor ve eyleme dönüştürülebilir çalışan görüşleri sağlıyoruz. Ortalama %96 benimseme oranı ve Slack, Microsoft Teams, ADP, Workday veya herhangi bir HRIS ile yerleşik entegrasyonlarla. Çalışanlarınızın kullanmayı sevdiği, aynı zamanda işinizi kolaylaştıran bir yazılıma sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
Process Street
process.st
Process Street, dünyanın yapay zeka tarafından desteklenen ilk Süreç Yönetimi Platformudur. Ekiplerin temel süreçlerini paylaşmalarına ve ardından bunları güçlü, kodsuz iş akışlarına dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz. Başarıya yönelik yeni işe alımları ayarlamak için çalışanların katılımıyla başlayın, ardından müşteri uygulaması, içerik onayları ve kiracı taraması gibi her türlü iş akışını oluşturun. Ekibinizin wiki'sini ve şirket el kitabınızı %100 ücretsiz yönetin. Salesforce, Colliers, Drift ve bugün Process Street'i kullanan 3.000'den fazla kişiye katılın.
Samepage
samepage.io
Samepage, ekip sohbeti, video konferans, ekran paylaşımı, görev yönetimi, dosya paylaşımı ve tek bir bulut tabanlı ortak çalışma ortamında gerçek zamanlı ekip belge işbirliğini birleştirerek iletişimi, proje yönetimini, toplantıları yürütmeyi, çevrimiçi işbirliğini ve daha fazlasını kolaylaştırır. çalışma alanı.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr, temelinde en kapsamlı intranet bulunan yapay zeka destekli çalışan deneyimi platformudur. Simpplr, kesintisiz, uyumlu ve kişiselleştirilmiş bir çalışan deneyimi sunmak için en son teknolojiye sahip yapay zeka modellerinden yararlanarak çalışanların katılımını, olanaklarını ve hizmetlerini birleştiren tek platformdur. Snowflake, Moderna, Eurostar, DocuSign ve AAA dahil olmak üzere 1000'den fazla lider markanın güvendiği müşterilerimiz, çalışan bağlılığı, üretkenlik ve hızlandırılmış iş performansında ölçülebilir iyileştirmeler elde ediyor.
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