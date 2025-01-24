Çalışan İntranet Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Suudi Arabistan

Team Engine

teamengine.io

Yeteneğe karşı savaşı kazanmak için, ışık hızında bir işe alma sürecine ve hem adaylar hem de çalışanlarla tutarlı iletişim için hatasız bir sisteme ihtiyacınız var. Team Engine, daha fazla başvuru sahibi çekmenize, onları daha hızlı işe almanıza ve en önemlisi, görev süreleri boyunca onları meşgul etmenize yardımcı olur. Team Engine, ekibinizin mesai saatleri dışındayken bile adayların ilerlemesini sağlamak için gereken manuel (ancak zamana duyarlı) adımları otomatikleştirerek işe alım sürecini hızlandırır! Herkesi gelişmelerden haberdar eden otomatik mesajlaşma platformumuz sayesinde adaylara ve çalışanlara iletişim kurmayı tercih ettikleri yerde (metinleriyle) ulaşın. İşe alma ve işte tutma konusundaki en iyi uygulamaları otomatikleştirerek, başvuranlarınız ve çalışanlarınız için en iyi deneyimi sağlayacaksınız. Team Engine size şu konularda yardımcı olacaktır: Harika insanları bulun ve işe alın — İşe alma sürecinizdeki gereksiz görevleri otomatikleştirerek en önemli noktalara değer katabilirsiniz. Kaliteli çalışanları motive edin ve elinizde tutun — Yeni işe alınanların, yapılandırılmış bire bir görüşmeler ve deneyim hakkında geri bildirim verme fırsatı ile iyi bir başlangıç ​​yapmasını sağlayın. Yürütün ve sürekli geliştirin — İşlerinizi tamamlamak, verimli süreçler oluşturmak ve büyüme ve gelişme kültürünü beslemek için şirketiniz genelinde bağlantı kurun. Nasıl yardımcı olduğumuza bir bakış: • masası olmayan çalışanlarla ve iş başvurusunda bulunanlarla mesajlaşma • zamana duyarlı iletişimler için otomatik mesajlaşma (örn. röportaj hatırlatıcıları ve açık kayıt son tarihleri) • Craigslist, Facebook ve Instagram'da yerleşik işe alım reklamları • İspanyolca için tercüme edilmiş iletişimler- konuşmacılar • tüm işe alım faaliyetlerini ve başvuru sahibi ayrıntılarını organize etmek için merkezi bir merkez • daha fazla erişim için aday kaynaklarının çeşitlendirilmesi.