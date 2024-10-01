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Çalışan İntranet Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - İsrail
İntranet, çevrimiçi olarak erişilebilen, genellikle ekip veya şirket gibi belirli bir grup tarafından kullanılan, sınırlı, özel bir ağdır. Çalışan intranetleri, personele işbirliği, medya paylaşımı, iletişim, eğitim, geri bildirim ve diğer çeşitli görevler için merkezi bir platform sunmak üzere tasarlanmıştır. Çalışan intranet çözümleri, şirketlerin dahili iletişim veya iş içerik yönetimi sistemleri gibi farklı yazılım türlerinden özellikleri seçmesine veya birleştirmesine olanak tanır. Bir intranetin yerel bir özelliği yoksa, genellikle popüler yazılım çözümleriyle bütünleşerek kullanıcıların bu araçlara doğrudan intranet portalından erişmesine olanak tanır.
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Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint, Microsoft Office ile entegre olan web tabanlı bir işbirliği platformudur. 2001 yılında piyasaya sürülen SharePoint, esas olarak bir belge yönetimi ve depolama sistemi olarak satılmaktadır, ancak ürün oldukça yapılandırılabilirdir ve kullanımı kuruluşlar arasında önemli ölçüde değişiklik ...
Softr Studio
softr.io
Softr.io, işletmeniz için müşteri portalları ve dahili araçları kod kullanmadan dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır. Airtable ve Google E-Tablolar ile çalışır. Müşterileri veya iş ortakları için portallar, çalışan intranetleri, proje yönetimi araçları, kontrol panelleri, CRM'ler ve çok daha ...
Assembly
joinassembly.com
Assembly, kuruluş genelinde tanınmayı, ödülleri, iç iletişimi ve işbirliğini kolaylaştıran, yapay zeka odaklı modern bir katılım platformudur. Bu tek ve kullanışlı merkez; duyurular, yapay zeka işyeri asistanları, yarışmalar, anketler ve daha fazlasını içeren kapsamlı ve çok yönlü etkileşim çözümler...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp, merkezi Chicago, Illinois'de bulunan bir Amerikan web yazılım şirketidir. Firma, 1999 yılında Jason Fried, Carlos Segura ve Ernest Kim tarafından 37signals adında bir web tasarım şirketi olarak kuruldu. 2004 ortasından bu yana şirketin odak noktası web tasarımından web uygulaması geliştirm...
Blink
joinblink.com
Blink, basitleştirilmiş tek bir pakette intranet, kurumsal sosyal ağ ve güvenli mesajlaşma sunan, ön saflardaki ve kilit çalışanlara yönelik çalışan uygulamasıdır.
Lark
larksuite.com
Lark, iş akışlarını kolaylaştırmak ve iş sonuçlarına daha hızlı ulaşmak isteyen ekipler için hepsi bir arada bir işbirliği platformudur. Lark, masaüstü ve mobil cihazlarda kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunarak ekiplerin her yerden verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlar. Lark, sohbetleri, iş ak...
Workvivo
workvivo.com
Workvivo, çalışanların sesini duyurmasını sağlayarak ve nerede çalışırsa çalışsın herkesin dahil olduğunu hissetmesine yardımcı olarak iletişimi kolaylaştıran ve katılımı artıran bir çalışan deneyimi platformudur (EXP). Platform, çalışan iletişimi, katılımı, intranet ve ölçüm özelliklerini, kuruluşu...
Speakap
speakap.com
Speakap, şirketlerin ön saflardaki personeliyle yapılandırılmış diyalog kurmasına, masasız çalışanlarını her yerden ve her zaman desteklemesine ve bilgilendirmesine olanak tanıyan markalı iletişim platformları sağlar. Hem mobil hem de masaüstü cihazlarda kullanılabilen çözüm, iş güçlerini birbirine ...
Happeo
happeo.com
Happeo, Google Workspace kuruluşları için 1 numara olarak derecelendirilen yapay zeka destekli intranettir. Bilgi kaosuna düzen getirerek, yapılandırılmış bilgi yönetimi sağlayarak ve tek bir ekip olarak bir araya gelerek kuruluşların bağlantıda kaldığı ve verimliliği artırdığı dijital evler yaratıy...
Jostle
jostle.us
Jostle'ın çalışan başarısı platformu herkesin iş yerinde bağlantı kurduğu, iletişim kurduğu ve kutlama yaptığı yerdir. Bu, kendi şirketimizin kalbidir ve 1000'den fazla kuruluştaki çalışanların her yerde, her zaman kolayca ait olmalarına ve katkıda bulunmalarına yardımcı olmuştur. Sektör lideri katı...
Process Street
process.st
Process Street, dünyanın yapay zeka tarafından desteklenen ilk Süreç Yönetimi Platformudur. Ekiplerin temel süreçlerini paylaşmalarına ve ardından bunları güçlü, kodsuz iş akışlarına dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz. Başarıya yönelik yeni işe alımları ayarlamak için çalışanların katılımıyla başlay...
Tixio
tixio.io
Tixio, dijital dağınıklığınızı düzenlemek, ekiple bağlantı kurmak ve gerçek zamanlı / eşzamansız olarak senkronize etmek için kullanılan sanal bir çalışma alanıdır. Her şey tek bir yerde olsaydı ve aynı anda paylaşma seçeneği olsaydı, zamandan tasarruf edebileceğinizi hayal edin. Tixio panosunda sın...
Motivosity
motivosity.com
Motivosity, şirketinizi birleştiren ve çalışanlarınızın şükran ve sosyal bağlantı yoluyla etkileşime geçmesini sağlayan, insanlara öncelik veren bir Tanıma ve Ödüllendirme yazılımıdır. Topluluk ve bağlantı yoluyla ekipler için ilgi çekici bir deneyim oluştururken, sık sık takdir ve ödülleri teşvik e...
Brightspot
brightspot.com
Brightspot, küresel markaların içerik yaklaşımlarını sürekli olarak geliştirmek konusunda güvenebilecekleri esnek, hızlı ve güvenli bir platform aracılığıyla mükemmel dijital deneyimler sunmaya yönelik lider içerik yönetimi çözümüdür.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo, çalışanlarınızın iletişim ve topluluklar aracılığıyla amaca bağlanmasına yardımcı olan lider çalışan iletişim platformudur. Eskiden COYO (Almanya), Smarp (Finlandiya) ve Jubiwee (Fransa)
Simpplr
simpplr.com
Simpplr, temelinde en kapsamlı intranet bulunan yapay zeka destekli çalışan deneyimi platformudur. Simpplr, kesintisiz, uyumlu ve kişiselleştirilmiş bir çalışan deneyimi sunmak için en son teknolojiye sahip yapay zeka modellerinden yararlanarak çalışanların katılımını, olanaklarını ve hizmetlerini b...
LumApps
lumapps.com
LumApps, çalışanların her yerden kuruluşlarına bağlı olmalarını ve işleriyle meşgul olmalarını sağlayan tek intranet paketli çözümüdür. LumApps, modern ve akıllı bir dijital genel merkez sunarak çalışanların katılımında ve işyerinde üretkenlikte devrim yaratıyor. LumApps, akıllı, hedefe yönelik dahi...
MangoApps
mangoapps.com
Tüm şirketinizi harekete geçirin, heyecanlandırın ve birbirine bağlayın! MangoApps, intranet, eğitim, ekip çalışması ve içerik yönetimini bir kontrol paneli ve çalışma alanında birleştiren birleşik bir çalışan deneyimi platformudur. Kullanıcı dostu, sonsuz derecede özelleştirilebilir yaklaşımımız, ş...
Convo
convo.com
Convo, hızlı hareket eden ekiplerin bilgileri güvenli bir şekilde merkezi olarak paylaşmasına, organize etmesine ve arşivlemesine yönelik bir iş birliği aracıdır. Gerçek zamanlı mesajlaşmamız ve akıllı bildirimlerimiz projelerin her zamankinden daha hızlı tamamlanmasına yardımcı olabilir. Convo ile ...
Samepage
samepage.io
Samepage, ekip sohbeti, video konferans, ekran paylaşımı, görev yönetimi, dosya paylaşımı ve tek bir bulut tabanlı ortak çalışma ortamında gerçek zamanlı ekip belge işbirliğini birleştirerek iletişimi, proje yönetimini, toplantıları yürütmeyi, çevrimiçi işbirliğini ve daha fazlasını kolaylaştırır. ç...
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit, ekip çalışmasına yönelik işbirliğine dayalı bir platformdur. Tek bir basit genel bakışla bağlanmak, iletişim kurmak ve işbirliği yapmak için çok çeşitli özellikler sunuyoruz. Tüm özellikler tam da beklediğiniz yerde konumlandırılmıştır ve üç temel alanı kapsar: 1) İşbirliği Gruplar aracı...
Clinked
clinked.com
Clinked, bulut tabanlı bir müşteri portalı ve işbirliği aracıdır. Ekiplerin, proje gruplarının ve iş müşterilerinin güvenli bir bulut ortamından belgeler ve dosyalar üzerinde verimli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır. 3 ana portal seçeneği sunuyoruz: 1. Kolay (hazır, kolayca özelleştir...
Workrede
workrede.com
Red e App'in masa başı olmayan iş gücünüzle yararlı, anlamlı ve verimli bağlantılar oluşturduğu kanıtlanmıştır.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble, iç iletişim, çalışanların savunulması ve çalışan katılımı için birinci sınıf, mobil öncelikli kurumsal çözümler sunar. Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) olan platformumuz, resmi şirket kanallarından (sosyal ağlar, şirket web siteleri vb.) ve küratörlük platformlarından alınan içeriğin yanı sır...
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365, özel olarak oluşturulmuş Web Bölümleri ve kullanıma hazır araçlardan oluşan bir kitaplık içeren, SharePoint'in bir uzantısıdır. Dijital işyerleri geliştirme sürecini basitleştirir, karmaşık kodlama ihtiyacını ve uzun süren geliştirme süreçlerini ortadan kaldırarak kullanıcılara zaman k...
Octonius
octonius.com
E-posta etiketinin kaosuna ve baş ağrısına elveda deyin. Octonius, ekiplerinizin daha hızlı işbirliği yapması, yürütmesi ve sonuçları teslim etmesi için ihtiyaç duyduğu hepsi bir arada iş yönetimi platformudur. Birlikte daha sıkı değil, daha akıllıca çalışın.
Papyrs
papyrs.com
Sürükle ve bırak veya işaretlemeyle güzel bir wiki/intranet sitesi oluşturun. Ekibiniz veya şirketiniz içinde bilgiyi kolayca paylaşın.
Woliba
woliba.io
Woliba'da sağlıklı yaşamı, katılımı, takdiri ve ödülleri mobil uyumlu tek bir platformda kusursuz bir şekilde entegre ederek işyerini yeniden tanımlıyoruz. Birden fazla sistemin hokkabazlık yaptığı günler geride kaldı; Woliba hepsini birleştiriyor. Hepsi bir arada çözümümüz yalnızca süreçleri kolayl...
AvePoint
avepoint.com
Güvenle İşbirliği Yapın. AvePoint, SaaS işlemlerini optimize etmek ve işbirliğini güvenli hale getirmek için en gelişmiş platformu sağlar. Dünya çapında 17.000'den fazla müşteri, Microsoft, Google, Salesforce ve diğer işbirliği ortamlarında dijital çalışma ortamını modernleştirmek için çözümlerimize...
Groupsite
groupsite.com
Topluluğunuzu doğru şekilde oluşturun. Grup sitesi, grubunuzun misyonunuzu, organizasyonunuzu, amacınızı veya şirketinizi yönlendirmek için iletişim kurmasına, işbirliği yapmasına ve ağ oluşturmasına olanak tanır. Grup siteleri modüler, özelleştirilebilir, mobil ve ilgi çekicidir. Grup siteleri şunl...
Appspace
appspace.com
Ekibinizin işte, evde veya hareket halindeyken bağlantıda kalması için ihtiyaç duyduğu basit iletişim ve alan yönetimi araçlarıyla olağanüstü, işbirliğine dayalı bir iş yeri deneyimi yaratın. Appspace, ekipleriyle iletişim kurmalarına ve hibrit iş yeri deneyimlerini modernleştirmelerine yardımcı olm...
The Lean Way
theleanway.net
Yalın Yol, sizin ve ekibinizin iyileştirme için daha fazla fırsat yakalamasına, her iyileştirmenin ilerleyişini takip etmesine ve süreçteki darboğazları belirlemesine olanak tanıyan ilgi çekici bir platform sunar. Yalın Yol yalnızca daha fazla fırsat yakalamanıza yardımcı olmakla kalmayacak; aynı za...
Bisner
bisner.com
Daha güçlü işbirliklerini, sağlam ilişkileri ve canlı iletişimi güçlendirin; hepsi tek bir esnek platformda. Herkesin bağlantıda kalmasını sağlayın ve dinamik bir topluluk oluşturun.
Engynn
engynn-intranet.com
Bayılacağınız bir intranet. Basit ve sosyal bir şirket intranet yazılımı mı arıyorsunuz? İntranet aramanız burada sona eriyor! İki dakika içinde ücretsiz denemeye başlayın ve dünya çapındaki şirketlerin neden Engynn intranet yazılımına güvendiğini görün.
Team Engine
teamengine.io
Yeteneğe karşı savaşı kazanmak için, ışık hızında bir işe alma sürecine ve hem adaylar hem de çalışanlarla tutarlı iletişim için hatasız bir sisteme ihtiyacınız var. Team Engine, daha fazla başvuru sahibi çekmenize, onları daha hızlı işe almanıza ve en önemlisi, görev süreleri boyunca onları meşgul ...