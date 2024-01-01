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Çalışan İntranet Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Afganistan
İntranet, çevrimiçi olarak erişilebilen, genellikle ekip veya şirket gibi belirli bir grup tarafından kullanılan, sınırlı, özel bir ağdır. Çalışan intranetleri, personele işbirliği, medya paylaşımı, iletişim, eğitim, geri bildirim ve diğer çeşitli görevler için merkezi bir platform sunmak üzere tasarlanmıştır. Çalışan intranet çözümleri, şirketlerin dahili iletişim veya iş içerik yönetimi sistemleri gibi farklı yazılım türlerinden özellikleri seçmesine veya birleştirmesine olanak tanır. Bir intranetin yerel bir özelliği yoksa, genellikle popüler yazılım çözümleriyle bütünleşerek kullanıcıların bu araçlara doğrudan intranet portalından erişmesine olanak tanır.
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Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint, Microsoft Office ile entegre olan web tabanlı bir işbirliği platformudur. 2001 yılında piyasaya sürülen SharePoint, esas olarak bir belge yönetimi ve depolama sistemi olarak satılmaktadır, ancak ürün oldukça yapılandırılabilirdir ve kullanımı kuruluşlar arasında önemli ölçüde değişiklik ...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp, merkezi Chicago, Illinois'de bulunan bir Amerikan web yazılım şirketidir. Firma, 1999 yılında Jason Fried, Carlos Segura ve Ernest Kim tarafından 37signals adlı bir web tasarım şirketi olarak ortaklaşa kuruldu. 2004 ortasından bu yana şirketin odak noktası web tasarımından web uygulaması g...
Blink
joinblink.com
Blink, basitleştirilmiş tek bir pakette intranet, kurumsal sosyal ağ ve güvenli mesajlaşma sunan, ön saflardaki çalışanlara ve kilit çalışanlara yönelik çalışan uygulamasıdır.
Lark
larksuite.com
Lark, ekipler için yeni nesil çalışma alanıdır. İşin geleceği burada ve ücretsizdir.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo™ ile şirketinizi heyecanlandırın, etkileşime geçirin ve sorunsuz bir şekilde bağlayın. Zengin şirket kültürünü geliştirmek için tasarlanmış çalışan bağlılığı yazılımı. Demonuzu buradan ayırtın!
Softr Studio
softr.io
Softr, Airtable verilerinizi güzel ve güçlü bir web sitesine, web uygulamasına veya müşteri portalına dönüştürür. Bir şablon seçin veya sıfırdan başlayın.
Speakap
speakap.com
En önemli anlarda dağınık iş gücünüzü birbirine bağlamak, eğitmek ve etkileşime geçirmek için merkezi, dahili iletişim merkeziniz.
Happeo
happeo.com
Google Workspace (G Suite) kullanıcılarının işyerinde iletişimi, ortak çalışmayı ve üretkenliği artırmasına yönelik intranet. Bilgi paylaşımını artırın ve ekibinizle hemen etkileşime geçin!
Jostle
jostle.us
Jostle'ın bulut tabanlı basit intranet çözümü; Çalışan bağlılığını ve iç iletişimi geliştiren yeni nesil intranet.
Process Street
process.st
İşletmeler için kontrol listesi ve iş akışı yazılımı. Tekrarlanan süreçleri ve standart işletim prosedürlerini saniyeler içinde oluşturun. Ücretsiz başlayın.
Tixio
tixio.io
Özel çalışma alanınızla ekip çalışmanızı hızlandırın. Kontrol panelleri, wiki'ler, dosyalar ve daha fazlasını ekleyin! Görev yönetimi ve ekip konuşmalarıyla iş akışını kolaylaştırın.
Assembly
joinassembly.com
Assembly, çalışanların katılımını, uyumunu ve üretkenliği artıran bir platformdur. Assembly ile ekibiniz ve/veya şirketiniz, ekip üyelerini cezbetmeye, elde tutmaya ve motive etmeye yardımcı olan tanınma konusunda çıtayı yükseltecektir.
Motivosity
motivosity.com
Şimdiye kadarki en esnek fiyatlandırma yapısı. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun fiyatlı, her büyüklükteki şirket için harika. Binlerce kullanıcı tarafından güveniliyor. Bugün ücretsiz bir demo alın!
LumApps
lumapps.com
LumApps, her çalışanın konum veya dilden bağımsız olarak kişiselleştirilmiş iletişim kurmasını sağlayan ve onlara ellerinden gelenin en iyisini yapma gücü veren bir çalışan deneyimi platformudur.
Haiilo
haiilo.com
Dönüşümünüzü ve insanlarınızı harekete geçirin. Başarılı bir dönüşüm için ekibinizdeki çalışan bağlılığı tetikleyicilerini bulun ve etkinleştirin - haftada 10 dakika içinde.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps intraneti, iletişimi ve eğitimi birleşik bir platformda birleştirerek masa başı çalışanlar ile masasız çalışanlar arasındaki boşluğu dolduruyor.
Convo
convo.com
Convo, hepsi bir arada bir ekip işbirliği ve iletişim aracıdır. Basittir ve işbirliğine dayalı, hızlı tempolu bir ekip performansı için ihtiyacınız olan her şeyi sunar.
Talkspirit
talkspirit.com
Farklı çalışın. Oldukça basit. Talkspirit, hepsi bir arada işbirliğine dayalı bir platform aracılığıyla bilgi paylaşımını basitleştirir, alışverişe enerji verir ve çalışmayı kolaylaştırır.
Brightspot
brightspot.com
Hızlı. Başsız. Modüler. Brightspot® CMS, dünya çapında tanınan şirketlerin, şaşırtıcı bir hızla geniş ölçekte dijital deneyimler yaratarak iş içeriğini ve dijital deneyimleri dönüştürmelerine yardımcı olur.
Simpplr
simpplr.com
Bir intranet yazılımıyla şirket içi iletişimi dönüştürün. Simpplr'ın verimliliği ve elde tutmayı artırmak için çalışanları nasıl birbirine bağladığını ve etkileşime geçirdiğini öğrenin.
Samepage
samepage.io
Samepage'e giriş yapın ve ekibinizle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Sohbet edin, dosya paylaşın, görev atayın, projeleri yönetin ve çok daha fazlasını yapın.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble, iç iletişim, çalışan savunuculuğu ve çalışan katılımı için birinci sınıf, mobil öncelikli kurumsal çözümler sunar. Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) olan platformumuz, resmi şirket kanallarından (sosyal ağlar, şirket web siteleri vb.) ve küratörlük platformlarından alınan içeriğin yanı sıra pl...
Clinked
clinked.com
Clinked müşteri portalı lider bir çevrimiçi işbirliği yazılımıdır. Güvenli, mobil ve son derece özelleştirilebilir. Dosyaları paylaşın, iletişim kurun, projeleri kolaylıkla yönetin.
Octonius
octonius.com
E-posta etiketinin kaosuna ve baş ağrısına elveda deyin. Octonius, ekiplerinizin daha hızlı işbirliği yapması, yürütmesi ve sonuçları teslim etmesi için ihtiyaç duyduğu hepsi bir arada iş yönetimi platformudur. Birlikte daha çok değil, daha akıllıca çalışın.
Groupsite
groupsite.com
Topluluğunuzu doğru şekilde oluşturun. Grup Sitesi, grubunuzun misyonunuzu, organizasyonunuzu, amacınızı veya şirketinizi yönlendirmek için iletişim kurmasına, işbirliği yapmasına ve ağ oluşturmasına olanak tanır. Grup siteleri modüler, özelleştirilebilir, mobil ve ilgi çekicidir. Grup siteleri şunl...
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365, özel olarak oluşturulmuş Web Bölümleri ve kullanıma hazır araçlardan oluşan bir kitaplık içeren, SharePoint'in bir uzantısıdır. Dijital işyerleri geliştirme sürecini basitleştirir, karmaşık kodlama ihtiyacını ve uzun süren geliştirme süreçlerini ortadan kaldırarak kullanıcılara zaman k...
The Lean Way
theleanway.net
Yalın Yol, sizin ve ekibinizin iyileştirme için daha fazla fırsat yakalamasına, her iyileştirmenin ilerleyişini takip etmesine ve süreçteki darboğazları belirlemesine olanak tanıyan ilgi çekici bir platform sunar. Yalın Yol yalnızca daha fazla fırsat yakalamanıza yardımcı olmakla kalmayacak; aynı za...
Bisner
bisner.com
Daha güçlü işbirliklerini, sağlam ilişkileri ve canlı iletişimi güçlendirin; hepsi tek bir esnek platformda. Herkesin bağlantıda kalmasını sağlayın ve dinamik bir topluluk oluşturun.
Workrede
workrede.com
Red e App'in masa başı olmayan iş gücünüzle yararlı, anlamlı ve verimli bağlantılar oluşturduğu kanıtlanmıştır.
Papyrs
papyrs.com
Sürükle ve bırak veya işaretlemeyle güzel bir wiki/intranet sitesi oluşturun. Ekibiniz veya şirketiniz içinde bilgiyi kolayca paylaşın.
Engynn
engynn-intranet.com
Bayılacağınız bir intranet. Basit ve sosyal bir şirket intranet yazılımı mı arıyorsunuz? İntranet aramanız burada sona eriyor! İki dakika içinde ücretsiz denemeye başlayın ve dünya çapındaki şirketlerin neden Engynn intranet yazılımına güvendiğini görün.
Woliba
woliba.io
Woliba'da sağlıklı yaşamı, katılımı, tanınmayı ve ödülleri mobil uyumlu tek bir platformda kusursuz bir şekilde entegre ederek işyerini yeniden tanımlıyoruz. Birden fazla sistemin hokkabazlık yaptığı günler geride kaldı; Woliba hepsini birleştiriyor. Hepsi bir arada çözümümüz yalnızca süreçleri kola...
AvePoint
avepoint.com
Güvenle İşbirliği Yapın. AvePoint, SaaS işlemlerini optimize etmek ve işbirliğini güvenli hale getirmek için en gelişmiş platformu sağlar. Dünya çapında 17.000'den fazla müşteri, Microsoft, Google, Salesforce ve diğer işbirliği ortamlarında dijital çalışma ortamını modernleştirmek için çözümlerimize...
Appspace
appspace.com
Ekibinizin işte, evde veya hareket halindeyken bağlantıda kalması için ihtiyaç duyduğu basit iletişim ve alan yönetimi araçlarıyla olağanüstü, işbirliğine dayalı bir iş yeri deneyimi yaratın. Appspace, ekipleriyle iletişim kurmalarına ve hibrit iş yeri deneyimlerini modernleştirmelerine yardımcı olm...
Team Engine
teamengine.io
Masasız Ekipleri İşe Alın, İşe Alın ve Yönetin. Mavi yakalı iş gücünüzü büyütmenize ve işe dahil etmenize yardımcı olan İK Otomasyon Platformu.