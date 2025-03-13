Çalışan Deneyimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Çalışan deneyimi yazılımı, işletmelerin çalışanların şirket içindeki rollerini ve genel deneyimlerini nasıl algıladıklarını yönetmelerine, izlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olur. Çeşitli sistemleri ve erişim noktalarını tek, kullanıcı dostu bir platformda birleştirerek iletişimi kolaylaştırır ve uyumlu ve çekici bir şirket kültürünün gelişimini destekler. Bu teknoloji, temel yazılımlara, şirket bilgilerine ve kültür oluşturma programlarına kolay erişim sağlayan merkezi bir merkez görevi görerek özellikle uzak ve hibrit ekipler için faydalıdır. Aynı zamanda ekip ve kariyer gelişimine yönelik araçlar ve kişi analitiğini yönetmek için entegre uygulamalar da içerir. Bu uygulamalar, çalışanları hayal kırıklığına uğratabilecek işyeri verimsizlikleri ve bürokratik sorunlara ilişkin bilgiler sunarak teknoloji yığınını tek bir iletişim noktasına basitleştirerek stresi azaltmayı amaçlıyor. Çalışan deneyimi dijital, fiziksel ve kültürel olarak kategorize edilebilir. İK yöneticileri ve yöneticileri bu platformları üretkenlik eğilimlerini, katılım düzeylerini takip etmek ve hedefe yönelik mesajlar sunmak için kullanıyor. Çalışanlar, bordro ve sosyal haklar bilgilerine erişmek ve kişisel gelişim ve ekip gelişimi için performans ve geri bildirim modülleriyle etkileşime geçmek için platformu kullanıyor. Geri bildirim toplamak için anketler kullanılır ve İK analiz yazılımı, elde tutma ve işten ayrılma oranlarını izleyerek sorunlu noktaların belirlenmesine yardımcı olur.
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Workvivo
workvivo.com
Workvivo, çalışan deneyimini geliştiren bir platformdur. İletişim, katılım ve sosyal intranet özelliklerini bir araya getirir.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.
Blink
joinblink.com
Blink, masa başında ve masa dışında çalışanları birleştiren bir mobil platformdur. İletişimi ve çalışan katılımını geliştirir.
15Five
15five.com
15Five, kuruluşların performans yönetimi ve çalışan katılımını sağlamak için dizi araçlar sunan bir platformdur.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity, çalışanların birbirlerini takdir etmesini sağlayan bir tanıma ve ödül yazılımıdır. Uzak ve hibrit ekipler için bağları güçlendirir.
LumApps
lumapps.com
LumApps, çalışanların organizasyonlarına ve işlerine uzaktan bağlanmalarını sağlayan, entegre iç iletişim ve yönetim platformudur.
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
Microsoft Viva Glint, çalışan katılımını artırmak için anketler ve analizlerle geri bildirim toplayan bir platformdur.
Zoios
zoios.io
Zoios, çalışanların en iyi performansını sergileyebileceği bir işyeri yaratmak için verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştüren bir uygulamadır.
Culture Amp
cultureamp.com
Kültür AMP, çalışan katılımını artırmak için geri bildirim toplama, analiz yapma ve eylemde bulunma konusunda kuruluşlara yardımcı olan bir platformdur.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace, çalışan katılımını artırmak için anketler, hedef takibi ve geri bildirim araçları sunan bir platformdur.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly, performans değerlendirmelerini basit hale getirip çalışan katılımını artırarak sürekli geri bildirim ve performans yönetimi sunan bir yazılımdır.
Huler
huler.io
Huler, çalışan deneyimini kişiselleştiren ve organizasyonel süreçleri kolaylaştıran, bulut tabanlı bir yönetim uygulamasıdır.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle, çalışan katılımını ve tanınmayı artırmak için tasarlanmış bir platformdur. Ödüller, sosyal tanıma ve sağlıklı yaşam programları sunar.
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf, çalışan katılımını artırmak için tanıma, ödüller ve anketler sunan bir platformdur. Çalışanlar arası etkileşimi ve analizleri destekler.
Reflektive
reflektive.com
Reflektif, sürekli geri bildirim ve çalışan anketleri ile performans yönetimi sağlayan bir platformdur. İşletmelerin çalışan katılımını ve memnuniyetini artırmasına yardımcı olur.
Spectiv
decisionwise.com
Spectiv, çalışan geri bildirimlerini toplamak için tasarlanmış bir platformdur. Anketler ve 360 derece değerlendirmeler aracılığıyla anonim geri bildirim almayı sağlar.
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
Microsoft Viva Glint EU, çalışan geri bildirimlerini toplamak ve analiz etmek için araçlar sunarak organizasyonların katılımını ve performansını artırmayı hedefler.
Kudos
kudos.com
Kudos, çalışan takdirini artıran bir platformdur. İş yerlerinde sosyal yazılım ile anlamlı değer takdirini destekleyerek bağlılık ve performansı yükseltir.
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