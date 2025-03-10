Çalışan Deneyimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Çalışan deneyimi yazılımı, işletmelerin çalışanların şirket içindeki rollerini ve genel deneyimlerini nasıl algıladıklarını yönetmelerine, izlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olur. Çeşitli sistemleri ve erişim noktalarını tek, kullanıcı dostu bir platformda birleştirerek iletişimi kolaylaştırır ve uyumlu ve çekici bir şirket kültürünün gelişimini destekler. Bu teknoloji, temel yazılımlara, şirket bilgilerine ve kültür oluşturma programlarına kolay erişim sağlayan merkezi bir merkez görevi görerek özellikle uzak ve hibrit ekipler için faydalıdır. Aynı zamanda ekip ve kariyer gelişimine yönelik araçlar ve kişi analitiğini yönetmek için entegre uygulamalar da içerir. Bu uygulamalar, çalışanları hayal kırıklığına uğratabilecek işyeri verimsizlikleri ve bürokratik sorunlara ilişkin bilgiler sunarak teknoloji yığınını tek bir iletişim noktasına basitleştirerek stresi azaltmayı amaçlıyor. Çalışan deneyimi dijital, fiziksel ve kültürel olarak kategorize edilebilir. İK yöneticileri ve yöneticileri bu platformları üretkenlik eğilimlerini, katılım düzeylerini takip etmek ve hedefe yönelik mesajlar sunmak için kullanıyor. Çalışanlar, bordro ve sosyal haklar bilgilerine erişmek ve kişisel gelişim ve ekip gelişimi için performans ve geri bildirim modülleriyle etkileşime geçmek için platformu kullanıyor. Geri bildirim toplamak için anketler kullanılır ve İK analiz yazılımı, elde tutma ve işten ayrılma oranlarını izleyerek sorunlu noktaların belirlenmesine yardımcı olur.
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Workvivo
workvivo.com
Workvivo, çalışan deneyimini geliştiren bir platformdur. İletişim, katılım ve sosyal intranet özelliklerini bir araya getirir.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.
Blink
joinblink.com
Blink, masa başında ve masa dışında çalışanları birleştiren bir mobil platformdur. İletişimi ve çalışan katılımını geliştirir.
15Five
15five.com
15Five, kuruluşların performans yönetimi ve çalışan katılımını sağlamak için dizi araçlar sunan bir platformdur.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity, çalışanların birbirlerini takdir etmesini sağlayan bir tanıma ve ödül yazılımıdır. Uzak ve hibrit ekipler için bağları güçlendirir.
LumApps
lumapps.com
LumApps, çalışanların organizasyonlarına ve işlerine uzaktan bağlanmalarını sağlayan, entegre iç iletişim ve yönetim platformudur.
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
Microsoft Viva Glint, çalışan katılımını artırmak için anketler ve analizlerle geri bildirim toplayan bir platformdur.
Zoios
zoios.io
Zoios, çalışanların en iyi performansını sergileyebileceği bir işyeri yaratmak için verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştüren bir uygulamadır.
Culture Amp
cultureamp.com
Kültür AMP, çalışan katılımını artırmak için geri bildirim toplama, analiz yapma ve eylemde bulunma konusunda kuruluşlara yardımcı olan bir platformdur.
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace, çalışan katılımını artırmak için anketler, hedef takibi ve geri bildirim araçları sunan bir platformdur.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly, performans değerlendirmelerini basit hale getirip çalışan katılımını artırarak sürekli geri bildirim ve performans yönetimi sunan bir yazılımdır.
Huler
huler.io
Huler, çalışan deneyimini kişiselleştiren ve organizasyonel süreçleri kolaylaştıran, bulut tabanlı bir yönetim uygulamasıdır.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle, çalışan katılımını ve tanınmayı artırmak için tasarlanmış bir platformdur. Ödüller, sosyal tanıma ve sağlıklı yaşam programları sunar.
Cooleaf
cooleaf.com
Cooleaf, çalışan katılımını artırmak için tanıma, ödüller ve anketler sunan bir platformdur. Çalışanlar arası etkileşimi ve analizleri destekler.
Reflektive
reflektive.com
Reflektif, sürekli geri bildirim ve çalışan anketleri ile performans yönetimi sağlayan bir platformdur. İşletmelerin çalışan katılımını ve memnuniyetini artırmasına yardımcı olur.
Spectiv
decisionwise.com
Spectiv, çalışan geri bildirimlerini toplamak için tasarlanmış bir platformdur. Anketler ve 360 derece değerlendirmeler aracılığıyla anonim geri bildirim almayı sağlar.
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
Microsoft Viva Glint-Çalışan yaşam döngüsü ve organizasyon çapında anketler arasında önerilen eylemler ve veriye dayalı bilgilerle etkileşimi ve performansı geliştirin. Glint'in misyonu, insanların işte daha mutlu ve daha başarılı olmalarına yardımcı olmaktır. Halk Başarı Platformu, kuruluşların yetenekleri etkileyen, çalışanları geliştirmek ve onlara en iyi işlerini yapmaları için ilham vermeleri için bütüncül bir yaklaşım benimsemelerini sağlar. Glint, bakliyat, anketler ve her zaman kanalları boyunca daha sık geri bildirim alır, daha sonra İK ekiplerine, liderlere ve yöneticilere eylem için kişiselleştirilmiş bilgiler ve AI destekli öneriler sunmak için en yeni analitik uygular. Sonuç olarak, kuruluşlar aşağıdakilerle güçlendirilir: * Kuruluşun sağlığına gerçek zamanlı görünürlük * Halkın benzersiz katılım profiline dayalı anında içgörü * Kuruluşun her seviyesinde rehberli eylem GLINT platformu Global Enterprise için tasarlanmıştır ve 150'den fazla ülkede konuşlandırılmıştır, 50'den fazla dili desteklemektedir ve 100 çalışandan 250.000'in üzerinde hizmet müşterileri. Müşterileri tüm endüstrileri kapsar ve E*Trade, United Airlines, Intuit, Spectrum Health, Chevron ve yüzlerce daha fazlası gibi önde gelen şirketleri içerir. Glint, Kasım 2018'de LinkedIn tarafından satın alındı ve müşterilerine daha fazla yenilik ve değer sunmasını sağlayacak bir ortaklık yarattı.
Kudos
kudos.com
Kudos ödüllü çalışan tanıma platformu, kuruluşların daha fazla çalışan katılımı ve gelişmiş iş sonuçları ile sonuçlanan etkili, sürdürülebilir çalışan deneyimleri yaratmalarını sağlar. Modern işyeri kültürü değişiyor - çalışanlar anlamlı bir takdir talep ederken, geleneksel kilometre taşı ve ödül programları artık kesmiyor. Kudos platformu, kuruluşların karşı konulmaz bir işyeri kültürü oluşturmak için anlamlı değer temelli tanıma paylaşmalarına yardımcı olmak için sosyal yazılımın gücünü benimseyen çevrimiçi çalışan katılımı ve kültür çözümüdür. Kudos tarafından desteklenen katılım programları, daha yüksek çalışan elde tutma, geliştirilmiş çalışan mutluluğu ve genel şirket performansında bir destek görüyor.
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