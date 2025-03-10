Çalışan Deneyimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Çalışan deneyimi yazılımı, işletmelerin çalışanların şirket içindeki rollerini ve genel deneyimlerini nasıl algıladıklarını yönetmelerine, izlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olur. Çeşitli sistemleri ve erişim noktalarını tek, kullanıcı dostu bir platformda birleştirerek iletişimi kolaylaştırır ve uyumlu ve çekici bir şirket kültürünün gelişimini destekler. Bu teknoloji, temel yazılımlara, şirket bilgilerine ve kültür oluşturma programlarına kolay erişim sağlayan merkezi bir merkez görevi görerek özellikle uzak ve hibrit ekipler için faydalıdır. Aynı zamanda ekip ve kariyer gelişimine yönelik araçlar ve kişi analitiğini yönetmek için entegre uygulamalar da içerir. Bu uygulamalar, çalışanları hayal kırıklığına uğratabilecek işyeri verimsizlikleri ve bürokratik sorunlara ilişkin bilgiler sunarak teknoloji yığınını tek bir iletişim noktasına basitleştirerek stresi azaltmayı amaçlıyor. Çalışan deneyimi dijital, fiziksel ve kültürel olarak kategorize edilebilir. İK yöneticileri ve yöneticileri bu platformları üretkenlik eğilimlerini, katılım düzeylerini takip etmek ve hedefe yönelik mesajlar sunmak için kullanıyor. Çalışanlar, bordro ve sosyal haklar bilgilerine erişmek ve kişisel gelişim ve ekip gelişimi için performans ve geri bildirim modülleriyle etkileşime geçmek için platformu kullanıyor. Geri bildirim toplamak için anketler kullanılır ve İK analiz yazılımı, elde tutma ve işten ayrılma oranlarını izleyerek sorunlu noktaların belirlenmesine yardımcı olur.
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Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace, çalışan katılımını artırmak için anketler, hedef takibi ve geri bildirim araçları sunan bir platformdur.
Spectiv
decisionwise.com
SPECTIV, çalışan katılım anketlerinden 360 derece geri bildirim değerlendirmelerine kadar çalışan dinleme ihtiyaçlarınız için amaca yönelik bir platformdur. Neden SPECTIV kullanıyorsunuz? - Stressiz otomasyonlar - Birinci Sınıf Raporlama - Endüstri ve küresel kıyaslama - Önceden oluşturulmuş anket/değerlendirme şablonları, - HRIS'inizle bütünleşir - ve çok daha fazlası
Cooleaf
cooleaf.com
Coolaf, önde gelen çalışan katılım çözümüdür ve müşterileri ödüller ve tanınma ve anketlere ve zorluklara kadar kapsamlı özelliklere güçlendirir. Size mükemmel katılım stratejisini oluşturmak ve bunu yürürlüğe koymak için ihtiyacınız olan araçları sağlamak için ödüllü platformumuzu ve katılım uzmanları ekibimizi birleştiriyoruz. Platform, şirketlere nabız anketleri ile çalışan duygularını yakalamalarını, insanları tanıma ve sanal faaliyetlerle bir araya getirmeleri ve çalışan deneyimini güçlü gösterge tabloları ve analitiklerle ölçmelerini sağlar. Ve oradan stratejik desteğimiz, hedeflerinizi kovalamaya devam etmek için uzman analizi ve önerilerle başlıyor. Her işyeri kültürünün tatmin edici ve ilgi çekici olabileceğine inanıyoruz ve müşterilerimizi insanlarını sevmeye ve bakım yapmaya serbest bırakmaya kararlıyız.
Zoios
zoios.io
Zoios, kuruluşların çalışanların geliştiği ve ellerinden gelenin en iyisini yapmak istedikleri birinci sınıf bir işyeri yaratmalarına yardımcı olur. Bunu, verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürerek başarır, çünkü eylem olmadan çaba anlamsız hale gelir. Zoios'un yaşadığı ve nefes aldığı kültürel bir mantrası vardır: amaç ve zevkle üretin. * Ürün, yenilikçi hizmetler ve çözümler yaratmak, yeni özellikleri denemek ve yeni kavramlar başlatmakla ilgilidir. Zoios'taki herkesin sahip olduğu yaratıcı dürtü ve meraka hitap ediyor. * Amaç, Zoios'ta oluşturulan her şeyin değer sağlaması ve bir şekilde dünyada bir fark yaratması gerektiği fikrini kapsar. Değer yaratmadan iş anlamsız hale gelir. * Zevk kısmen Zoios'un işte daha fazla sevinç yaratma vizyonunu ifade eder. Ayrıca kendisiyle başlamanın önemini vurgular; Zoios'ta çalışmak eğlenceli ve heyecan verici olmalı.
Microsoft Viva Glint EU
microsoft.com
Microsoft Viva Glint-Çalışan yaşam döngüsü ve organizasyon çapında anketler arasında önerilen eylemler ve veriye dayalı bilgilerle etkileşimi ve performansı geliştirin. Glint'in misyonu, insanların işte daha mutlu ve daha başarılı olmalarına yardımcı olmaktır. Halk Başarı Platformu, kuruluşların yetenekleri etkileyen, çalışanları geliştirmek ve onlara en iyi işlerini yapmaları için ilham vermeleri için bütüncül bir yaklaşım benimsemelerini sağlar. Glint, bakliyat, anketler ve her zaman kanalları boyunca daha sık geri bildirim alır, daha sonra İK ekiplerine, liderlere ve yöneticilere eylem için kişiselleştirilmiş bilgiler ve AI destekli öneriler sunmak için en yeni analitik uygular. Sonuç olarak, kuruluşlar aşağıdakilerle güçlendirilir: * Kuruluşun sağlığına gerçek zamanlı görünürlük * Halkın benzersiz katılım profiline dayalı anında içgörü * Kuruluşun her seviyesinde rehberli eylem GLINT platformu Global Enterprise için tasarlanmıştır ve 150'den fazla ülkede konuşlandırılmıştır, 50'den fazla dili desteklemektedir ve 100 çalışandan 250.000'in üzerinde hizmet müşterileri. Müşterileri tüm endüstrileri kapsar ve E*Trade, United Airlines, Intuit, Spectrum Health, Chevron ve yüzlerce daha fazlası gibi önde gelen şirketleri içerir. Glint, Kasım 2018'de LinkedIn tarafından satın alındı ve müşterilerine daha fazla yenilik ve değer sunmasını sağlayacak bir ortaklık yarattı.
Kudos
kudos.com
Kudos ödüllü çalışan tanıma platformu, kuruluşların daha fazla çalışan katılımı ve gelişmiş iş sonuçları ile sonuçlanan etkili, sürdürülebilir çalışan deneyimleri yaratmalarını sağlar. Modern işyeri kültürü değişiyor - çalışanlar anlamlı bir takdir talep ederken, geleneksel kilometre taşı ve ödül programları artık kesmiyor. Kudos platformu, kuruluşların karşı konulmaz bir işyeri kültürü oluşturmak için anlamlı değer temelli tanıma paylaşmalarına yardımcı olmak için sosyal yazılımın gücünü benimseyen çevrimiçi çalışan katılımı ve kültür çözümüdür. Kudos tarafından desteklenen katılım programları, daha yüksek çalışan elde tutma, geliştirilmiş çalışan mutluluğu ve genel şirket performansında bir destek görüyor.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo, çalışan deneyimini geliştiren bir platformdur. İletişim, katılım ve sosyal intranet özelliklerini bir araya getirir.
Vantage Circle
vantagecircle.com
Vantage Circle, İK profesyonellerinin yenilikçi AI destekli ve SaaS tabanlı çözümler, yani Vantage Ödülleri, Vantage Pulse, Vantage Perks ve Vantage Fit ile kazanan iş kültürleri oluşturmalarına yardımcı olan ödüllü bir çalışan katılımı ve tanıma platformudur. Dünyanın dört bir yanındaki 700'den fazla müşteriden 2 milyondan fazla çalışandan oluşan bir kullanıcı tabanına sahiptir. Platformu kullanan çalışanlar, 1000'den fazla markanın hediye kartları için ödül puanlarını küresel bir ödül kataloğu, Amazon mağazasından satın alma, kitap deneyimleri veya 59'dan fazla ülkede bulunan seçeneklerden ürün satın alabilirler. Ayrıca, ekipler ve Slack gibi araçlarla kesintisiz entegrasyonun tanıma sorunsuz olmasını sağlar. Platform, yıldönümü noktaları, dijital hizmet yıllığı ve özel bir kilometre taşı kataloğu dahil olmak üzere uzun hizmet ödülleri gibi bir dizi avantaj sunuyor. Vantage Circle ayrıca Microsoft Teams, Peoplestrong ve diğer HRMS/HCM platformları için tercih edilen ortaktır. Takım performansını ve takdir kültürünü geliştirmek için tasarlanan uygulamamız, kapsamlı bir özellik paketi sunar: * Sosyal Tanınma: Başarıları akran-peer tanıma, ödüller, rozetler ve skor tabloları ile kutlayın. * Kilometre taşı kutlamaları: Otomatik doğum günü ve servis yıldönümü dilekleriyle özel anları asla kaçırmayın. * Global Rewards Kataloğu: 70'den fazla ülkede hediye kartları, ürünler ve benzersiz deneyimler için puanları kullanın. * Amazon Business Entegrasyonu: Çok çeşitli Amazon ürünleri için zahmetsizce ödül puanı alışverişi. * Çok dilli destek: Küresel bir işgücüne hitap etmek için 13 dilde mevcuttur. * Kesintisiz entegrasyon: Sosyal platformlar, SSO ve HRIS sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Reflektive
reflektive.com
RefleKtive, sürekli iyileştirme yoluyla iş büyümesini hızlandıran önde gelen performans yönetimi platformudur. RefleKtive ile kuruluşlar, çalışanların katılımını ve verimliliğini 2 kat artıran yapıcı, devam eden konuşmaları ölçeklendirebilir. Allbirds, Comcast ve Koruyucu gibi ileri görüşlü şirketler, büyümelerini yönlendiren yüksek performanslı ekipleri inşa etmek için RefleKtive'e bağlıdır. Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners ve TPG büyümesi tarafından desteklenen RefleKtive, bugüne kadar 100 milyon dolardan fazla para topladı ve Deloitte’nin Technology Fast 500 ™ üzerinde Kuzey Amerika'da 13. en hızlı büyüyen şirket olarak sıralandı.
15Five
15five.com
15Five, kuruluşların performans yönetimi ve çalışan katılımını sağlamak için dizi araçlar sunan bir platformdur.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.
Motivosity
motivosity.com
Motivosity, çalışanların birbirlerini takdir etmesini sağlayan bir tanıma ve ödül yazılımıdır. Uzak ve hibrit ekipler için bağları güçlendirir.
LumApps
lumapps.com
LumApps, çalışanların organizasyonlarına ve işlerine uzaktan bağlanmalarını sağlayan, entegre iç iletişim ve yönetim platformudur.
Huler
huler.io
HulerHub dünyanın en ilgi çekici, tamamen kişiselleştirilmiş çalışan deneyimi platformudur. Günümüzün intranet alternatifi; Kutudan çıktığı haliyle kurulumu kolaydır ve BT veya tasarım kaynağı gerektirmez. Müşteri düzeyinde bir kullanıcı deneyimi sunan yazılım, bir kuruluşun bulut tabanlı sistemlerini, yazılımlarını ve içeriğini bir araya getirerek dijital işyerindeki çalışan etkileşimleri ve deneyimlerine ilişkin daha iyi kontrol ve içgörü sağlar. - Daha İyi Çalışan Deneyimleri Oluşturun HulerHub, şirket içi markalamadan kişiselleştirme ve dinamik hedef kitle yönetimine kadar çalışan deneyimleri oluşturmayı kolaylaştırır, böylece önce insan kültürünü geliştirmeye odaklanabilirsiniz. - Her Yerden İşbirliği Yapın Birlikte çalışmayı zahmetsiz hale getirin. HulerHub'a herhangi bir cihazdan, herhangi bir zamanda, herhangi bir yerden erişilebilir ve kullanıcıların bilgileri hem şirket içinde iş arkadaşlarıyla hem de şirket dışında müşteriler ve iş ortaklarıyla hızlı ve güvenli bir şekilde paylaşmasına olanak tanır. - Yatırım Getirisini ve Katılımı En Üst Düzeye Çıkarın Kuruluşların doğru içerik ve araçları doğru zamanda kullanmasına, mevcut ve gelecekteki teknoloji yatırımlarından yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için satıcı veya sağlayıcıdan bağımsız olarak tüm bulut tabanlı yazılım ve içeriklerle sorunsuz bir şekilde çalışan bir yazılım çözümü geliştirdik. ve çalışanların katılımını sağlayın.
Microsoft Viva Glint US
microsoft.com
Microsoft Viva Glint, çalışan katılımını artırmak için anketler ve analizlerle geri bildirim toplayan bir platformdur.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly, performans değerlendirmelerini basit hale getirip çalışan katılımını artırarak sürekli geri bildirim ve performans yönetimi sunan bir yazılımdır.
Culture Amp
cultureamp.com
Kültür AMP, çalışan katılımını artırmak için geri bildirim toplama, analiz yapma ve eylemde bulunma konusunda kuruluşlara yardımcı olan bir platformdur.
Blink
joinblink.com
Blink, masa başında ve masa dışında çalışanları birleştiren bir mobil platformdur. İletişimi ve çalışan katılımını geliştirir.
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